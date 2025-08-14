পাহাড়ে ভ্রমণে বিনা মূল্যের আশ্রয় ‘বোথি’

ফিচার ডেস্ক
বিভিন্ন পাহাড়ে ঘুরে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেন অনেকে। গহিন পাহাড়ে আধুনিক ব্যবস্থাপনা থাকে না বলে সমস্যায় পড়তে হয় তাঁদের। যদিও এর উপায় হিসেবে তাঁবু টানিয়ে রাত কাটানো বেশ পরিচিত। তবে এই পাহাড়প্রেমীদের জন্য একটু ভিন্ন ধরনের ভাবনার বিষয়টি ভেবেছিল যুক্তরাজ্যের মাউন্টেন বোথি অ্যাসোসিয়েশন।
যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন পাহাড় ও দুর্গম অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে সংগঠনটির বোথি বা পাহাড়ি আশ্রয়স্থল। পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে যেকোনো বোথিতে রাত কাটানো যায় বুকিং না দিয়ে। তবে এই ব্যবস্থা আধুনিক সুবিধা ও সজ্জার নয়। বোথিতে নেই বিদ্যুৎ ও পানির লাইন, এমনকি টয়লেটও নেই। রয়েছে শুধু চারটি দেয়াল, ছাদ, দরজা-জানালা আর পাহাড়ি নির্জনতা।
সম্প্রতি মাউন্টেন বোথি অ্যাসোসিয়েশনের ৬০ বছর পূর্তি হলো। এ উপলক্ষে ফিবি স্মিথ তাঁর বন্ধু এলিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এক পাহাড়ি যাত্রায়। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি লেখা প্রকাশ করে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান।
যাত্রা শুরু
বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় যুক্তরাজ্যের লেক ডিস্ট্রিক্টের পাহাড়ি পথে যাত্রা শুরু করেন দুই বন্ধু। তাঁদের গন্তব্য গ্রেট লিঙ্গি হাট। আঁকাবাঁকা পথে গাড়ি চলছে। বৃষ্টির ধারায় উইন্ড স্ক্রিন ঝাপসা হয়ে গেছে। ফিবি স্মিথ এর আগে বহুবার এই ভ্রমণে এলেও এলির এটি প্রথমবার ভ্রমণ। তাই একদিকে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে ছিল খানিকটা ভয়। যাত্রাপথে ঠান্ডায় প্রায় কাবু অবস্থা এলির। এভাবেই গন্তব্যে পৌঁছালেন তাঁরা।
নির্জন পাহাড়ে উন্মুক্ত আশ্রয়
বোথি মূলত পুরোনো ও পরিত্যক্ত ভবন। এগুলো একসময় খনিশ্রমিক, শিকারি কিংবা পাহাড়ি স্কুলগুলোর আশ্রয় ছিল। পরে মাউন্টেইন বোথি অ্যাসোসিয়েশন পরিত্যক্ত ভবনগুলো সংস্কার করে পাহাড়ি পথিক, পর্বতারোহী এবং অভিযাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। এগুলোতে থাকার জন্য কোনো বুকিং ও অর্থের দরকার হয় না। তবে নিয়মকানুন মেনে চলা বাধ্যতামূলক। বর্তমানে মাউন্টেইন বোথি অ্যাসোসিয়েশন ১০৫টি বোথি রক্ষণাবেক্ষণ করছে। ২০০৯ সালে ওয়েবসাইটে বোথির অবস্থান প্রকাশের পর থেকে এর জনপ্রিয়তা দ্রুত বেড়ে যায়।
বোথি শিষ্টাচার ও দায়িত্ব
বোথিতে থাকার কিছু নিয়ম রয়েছে। সেগুলো হলো, আগুনের ঝুঁকি এড়াতে মোমবাতি ও চুলা নির্দিষ্ট স্থানে রাখা, প্রাকৃতিক কর্মের জন্য আশ্রয় থেকে দূরে গিয়ে গর্ত খোঁড়া এবং সব বর্জ্য সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। লেখক ফিবি ও এলি শুধু নিজেদের আবর্জনা নয়, অন্যদের ফেলে যাওয়া মোমবাতির খালি প্যাকেটও পরিষ্কার করে নিয়ে আসেন।
বর্তমানে মাউন্টেন বোথি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যসংখ্যা প্রায় ৩ হাজার ৮০০ জন। বার্ষিক সদস্য ফি ২৫ পাউন্ড হলেও অসংখ্য লোক বিনা মূল্যে এই আশ্রয়গুলো ব্যবহার করে। যদিও নতুন বোথি নেওয়ার পরিকল্পনা নেই; তবু এটি ব্রিটেনের পাহাড়ি সংস্কৃতির এক অনন্য অংশ হয়ে উঠেছে।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
বিভিন্ন পাহাড়ে ঘুরে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেন অনেকে। গহিন পাহাড়ে আধুনিক ব্যবস্থাপনা থাকে না বলে সমস্যায় পড়তে হয় তাঁদের। যদিও এর উপায় হিসেবে তাঁবু টানিয়ে রাত কাটানো বেশ পরিচিত। তবে এই পাহাড়প্রেমীদের জন্য একটু ভিন্ন ধরনের ভাবনার বিষয়টি ভেবেছিল যুক্তরাজ্যের মাউন্টেন বোথি অ্যাসোসিয়েশন।
যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন পাহাড় ও দুর্গম অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে সংগঠনটির বোথি বা পাহাড়ি আশ্রয়স্থল। পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে যেকোনো বোথিতে রাত কাটানো যায় বুকিং না দিয়ে। তবে এই ব্যবস্থা আধুনিক সুবিধা ও সজ্জার নয়। বোথিতে নেই বিদ্যুৎ ও পানির লাইন, এমনকি টয়লেটও নেই। রয়েছে শুধু চারটি দেয়াল, ছাদ, দরজা-জানালা আর পাহাড়ি নির্জনতা।
সম্প্রতি মাউন্টেন বোথি অ্যাসোসিয়েশনের ৬০ বছর পূর্তি হলো। এ উপলক্ষে ফিবি স্মিথ তাঁর বন্ধু এলিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এক পাহাড়ি যাত্রায়। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি লেখা প্রকাশ করে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান।
যাত্রা শুরু
বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় যুক্তরাজ্যের লেক ডিস্ট্রিক্টের পাহাড়ি পথে যাত্রা শুরু করেন দুই বন্ধু। তাঁদের গন্তব্য গ্রেট লিঙ্গি হাট। আঁকাবাঁকা পথে গাড়ি চলছে। বৃষ্টির ধারায় উইন্ড স্ক্রিন ঝাপসা হয়ে গেছে। ফিবি স্মিথ এর আগে বহুবার এই ভ্রমণে এলেও এলির এটি প্রথমবার ভ্রমণ। তাই একদিকে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে ছিল খানিকটা ভয়। যাত্রাপথে ঠান্ডায় প্রায় কাবু অবস্থা এলির। এভাবেই গন্তব্যে পৌঁছালেন তাঁরা।
নির্জন পাহাড়ে উন্মুক্ত আশ্রয়
বোথি মূলত পুরোনো ও পরিত্যক্ত ভবন। এগুলো একসময় খনিশ্রমিক, শিকারি কিংবা পাহাড়ি স্কুলগুলোর আশ্রয় ছিল। পরে মাউন্টেইন বোথি অ্যাসোসিয়েশন পরিত্যক্ত ভবনগুলো সংস্কার করে পাহাড়ি পথিক, পর্বতারোহী এবং অভিযাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। এগুলোতে থাকার জন্য কোনো বুকিং ও অর্থের দরকার হয় না। তবে নিয়মকানুন মেনে চলা বাধ্যতামূলক। বর্তমানে মাউন্টেইন বোথি অ্যাসোসিয়েশন ১০৫টি বোথি রক্ষণাবেক্ষণ করছে। ২০০৯ সালে ওয়েবসাইটে বোথির অবস্থান প্রকাশের পর থেকে এর জনপ্রিয়তা দ্রুত বেড়ে যায়।
বোথি শিষ্টাচার ও দায়িত্ব
বোথিতে থাকার কিছু নিয়ম রয়েছে। সেগুলো হলো, আগুনের ঝুঁকি এড়াতে মোমবাতি ও চুলা নির্দিষ্ট স্থানে রাখা, প্রাকৃতিক কর্মের জন্য আশ্রয় থেকে দূরে গিয়ে গর্ত খোঁড়া এবং সব বর্জ্য সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। লেখক ফিবি ও এলি শুধু নিজেদের আবর্জনা নয়, অন্যদের ফেলে যাওয়া মোমবাতির খালি প্যাকেটও পরিষ্কার করে নিয়ে আসেন।
বর্তমানে মাউন্টেন বোথি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যসংখ্যা প্রায় ৩ হাজার ৮০০ জন। বার্ষিক সদস্য ফি ২৫ পাউন্ড হলেও অসংখ্য লোক বিনা মূল্যে এই আশ্রয়গুলো ব্যবহার করে। যদিও নতুন বোথি নেওয়ার পরিকল্পনা নেই; তবু এটি ব্রিটেনের পাহাড়ি সংস্কৃতির এক অনন্য অংশ হয়ে উঠেছে।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
সৌদি আরবের রুক্ষ মরুভূমি আর বিশাল পাথরের স্তূপের মধ্যে লুকিয়ে আছে অদ্ভুত সব গুহা। কোটি কোটি বছর ধরে তৈরি হওয়া এই গুহাগুলো শুধু প্রাকৃতিক বিস্ময় নয়, এগুলো বৈজ্ঞানিক এবং পর্যটনের জন্যও অমূল্য সম্পদ। সৌদি আরব এরই মধ্যে পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন শহর ও স্থানকে নতুন...৪৪ মিনিট আগে
জনসংখ্যা কমে যাওয়া এবং বয়স্কদের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বিগ্ন পৃথিবীর অনেক দেশ। ইউরোপের কিছু দেশ বিশেষভাবে এই সমস্যার সম্মুখীন। সেখানে গ্রামীণ এলাকা ও ছোট শহরগুলো ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের অঞ্চলগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং নতুন নাগরিক আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন দেশ আর্থিক প্রণোদনা দিচ্ছে।২ ঘণ্টা আগে
ব্যস্ত শহর কিংবা নির্জন কোনো প্রান্তর—যেখানেই হোক না কেন, নতুন জায়গায় যাত্রা শুরু করার একটা সম্ভাব্য ঝুঁকিও থাকে। তবে ভ্রমণ তখনই আনন্দদায়ক ও শান্তির হয়, যখন সম্পূর্ণ যাত্রা ও গন্তব্য নিরাপদ থাকে। ফলে ভ্রমণের সময় কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। নিরাপত্তা মানে এড়িয়ে চলা নয় আর প্রস্তুতি থাকাটা সচেতনতা।৩ ঘণ্টা আগে
চল্লিশ বছর বয়সের পর চোখের নিচে বলিরেখা দেখা, ত্বকের অনুজ্জ্বল ভাব আরও স্পষ্ট হতে শুরু করে। এ সময় যত ব্যস্তই থাকুন না কেন, দিনের একটু সময় নিজের জন্য বরাদ্দ রাখুন, নিজের যত্ন নিন। খাদ্যতালিকায় শরীর ও ত্বকের উপযোগী খাবারকে প্রাধান্য দিন। তবেই ত্বক হাসবে নতুন করে।১৬ ঘণ্টা আগে