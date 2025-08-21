Ajker Patrika
পর্যটক কমছে যুক্তরাষ্ট্রে

ফিচার ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রে জুলাই মাসে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা কমেছে ৩ শতাংশের বেশি। এটি গত মাসেই শুধু নয়, চলতি বছরের শুরু থেকে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অনীহা তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের।

ইউরোপীয় বাজারে পতন

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ভ্রমণ ও পর্যটন দপ্তর সম্প্রতি জানিয়েছে, পশ্চিম ইউরোপ থেকে দেশটিতে পর্যটকের আনাগোনা কমে গেছে ৪ শতাংশ। এর মধ্যে জার্মানির পর্যটক কমেছে সবচেয়ে বেশি। যুক্তরাষ্ট্র গত ছয় মাসে ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ জার্মান পর্যটক হারিয়েছে। প্রায় ৩ শতাংশ পর্যটক হারিয়েছে যুক্তরাজ্য থেকে।

অন্য প্রধান প্রধান বাজার থেকেও উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা।যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের ক্ষেত্রে শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে মাত্র জাপান ও ইতালির পর্যটক কিছুটা বেড়েছে।

পতনের কারণ

বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিদেশি পর্যটক কমার পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ। সেগুলোর মধ্যে আছে—

  • উচ্চ ভিসা ফি: ভিসার খরচ বাড়ার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশনীতি কঠোর হওয়ায় অনেক পর্যটক দেশটিতে প্রবেশ করতে পারছেন না।
  • স্থানীয় ব্যয় বৃদ্ধি: স্থানীয় খরচ বাড়ায় যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ বিদেশি পর্যটকদের জন্য ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে।
  • অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা: বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক সংকট পর্যটনকে পিছিয়ে দিচ্ছে।
  • বিকল্প গন্তব্যের জনপ্রিয়তা: ইউরোপীয় পর্যটকেরা কানাডা, এশিয়া এবং আফ্রিকার নতুন গন্তব্যে ভ্রমণ করছেন।

শিল্প ও অর্থনীতিতে প্রভাব

বিদেশি পর্যটক যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটন অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এমন পতন চলতে থাকলে হোটেল, বিমান, রেস্তোরাঁ ও স্থানীয় ব্যবসার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভিসাপ্রক্রিয়া সহজ করা, খরচ কমানো এবং নিরাপত্তা উদ্বেগ কমানো ছাড়া এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

ভবিষ্যৎ কৌশল

বিশ্লেষক ও পর্যটন নীতিনির্ধারকেরা পর্যটক বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে আছে—

  • ভিসাপ্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজ করা।
  • বিদেশি পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ খরচ কমানো।
  • নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক উদ্বেগ কমিয়ে আনা।
  • নতুন গাইড, তথ্য ও উৎসব-সংস্কৃতির কার্যক্রম বাড়িয়ে তোলা।

বিদেশি পর্যটকেরা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁদের দেশটিতে ভ্রমণের সুযোগ পুনরুদ্ধার করা ছাড়া পর্যটনশিল্পের পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

সূত্র: স্কিফট

