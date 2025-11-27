বিলাসবহুল পর্যটনের নতুন গন্তব্য জেদ্দা

ফিচার ডেস্ক
সৌদি আরবে বিলাসবহুল পর্যটনকে নতুন উচ্চতায় নিতে বড় যৌথ উদ্যোগ হাতে নিয়েছে মিদাদ রিয়েল এস্টেট, আন্তর্জাতিক হোটেল সেবা ব্র্যান্ড কের্জনার ইন্টারন্যাশনাল এবং জেদ্দা সেন্ট্রাল ডেভেলপমেন্ট। বিশ্বের বিখ্যাত আটলান্টিস এবং ওয়ান অ্যান্ড অনলি ব্র্যান্ড নির্মাণ করা হবে সৌদি আরবে। পুরো প্রকল্প সাজানো হচ্ছে জেদ্দার নতুন ওয়াটারফ্রন্ট জেলা জেদ্দা সেন্ট্রাল ঘিরে।
এ উপলক্ষে টুরাইজ গ্লোবাল সামিটে চুক্তি স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত ছিলেন সৌদি পর্যটনমন্ত্রী আহমেদ আল খাতিব এবং কের্জনার ইন্টারন্যাশনালের বোর্ড চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আল শাইবানি। সরকারি সংস্থা, বেসরকারি ডেভেলপার এবং আন্তর্জাতিক হোটেল প্রতিষ্ঠানের এই সমন্বয় জেদ্দাকে ভবিষ্যতের শীর্ষ পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করবে।
জেদ্দা সেন্ট্রাল: নতুন ওয়াটারফ্রন্ট শহর
রেড সি উপকূলের চেহারা দ্রুত বদলে ফেলা হচ্ছে। জেদ্দা সেন্ট্রালকে পর্যটন, সংস্কৃতি, বিনোদন ও আবাসনের সমন্বয়ে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মিদাদ রিয়েল এস্টেট এই প্রকল্পের ডেভেলপার হিসেবে নেতৃত্ব দেবে। কের্জনার তাদের আতিথেয়তা সেবার মাধ্যমে এই বিলাসবহুল রিসোর্ট পরিচালনা করবে। স্থানীয় ঐতিহ্যকেও এখানে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সমুদ্রতীরের পরিবেশ এবং কোরাল থেকে অনুপ্রাণিত কার্নিশের নকশা করা হচ্ছে স্থাপনাগুলোর জন্য। পুরো এলাকায় রাখা হচ্ছে স্থানীয় সংস্কৃতির ছাপ।
আটলান্টিস জেদ্দা
আটলান্টিস জেদ্দাকে তৈরি করা হচ্ছে পরিবার ও পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র হিসেবে। সেখানে থাকবে আধুনিক বাসস্থানের ব্যবস্থা। এ ছাড়া থাকবে সেখানকার প্রথম অ্যাকুয়াভেঞ্চার ওয়াটারপার্ক, জনপ্রিয় লস্ট চেম্বার্স অ্যাকুয়ারিয়াম এবং ২০টির বেশি রেস্তোরাঁ। সময় কাটানোর জন্য থাকবে ওয়াটারফ্রন্ট পিয়ার, লাক্সারি শপিং এবং বিভিন্ন বিনোদন সুবিধা।
ওয়ান অ্যান্ড অনলি জেদ্দা
অন্যদিকে ওয়ান অ্যান্ড অনলি জেদ্দা বিলাসী অতিথিদের জন্য। এই রিসোর্টে থাকবে ভিলা, স্যুট, রুম এবং প্রাইভেট হোমস কমিউনিটি। এ ছাড়া থাকবে সাতটি রেস্তোরাঁ, প্রাইভেট বিচ, ওয়েলনেস সেন্টার এবং এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট ভেন্যু। ধারণা করা হচ্ছে, এই বিলাসী ব্যবস্থার রিসোর্টটি জেদ্দার পর্যটনে নতুন মাত্রা যোগ করবে।
মূল লক্ষ্য পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো
পুরো প্রকল্পে জোর দেওয়া হয়েছে পরিবেশবান্ধব অবকাঠামোর ওপর। শক্তি সাশ্রয়ী নকশা, পরিবেশসচেতন নির্মাণ পদ্ধতি এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এ প্রকল্পে।
সৌদি ভিশন ২০৩০
এই প্রকল্পকে সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০-এর পর্যটন ও অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য অর্জনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড যুক্ত হওয়ায় বিদেশি পর্যটক, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান—সব ক্ষেত্রে জেদ্দা এগিয়ে যাবে। কের্জনারের জন্য এটি সৌদিতে প্রথম আনুষ্ঠানিক যাত্রা। মিদাদ রিয়েল এস্টেটের জন্য একটি বড় মাইলফলক।
এই দুই রিসোর্ট চালু হলে জেদ্দার পর্যটনশিল্পে
বড় পরিবর্তন আসবে। শহরের অর্থনীতি, হোটেলশিল্প, স্থানীয় ব্যবসা ও বিনোদন খাত নতুন গতি পাবে। রেড সি উপকূলের আধুনিক শহর হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি বাড়বে জেদ্দার।
সূত্র: গালফ নিউজ
সকাল ৭টা। ভেন্টিলেটরের ফাঁক দিয়ে মিষ্টি হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। আর এদিকে আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি। হঠাৎ মায়ের ডাকাডাকি আর মোবাইল ফোনের রিঙের অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। মোদ্দা বিষয় হলো, ট্রেন ছাড়ার বাকি আছে মাত্র ২০ মিনিট। দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিচে নেমে দেখি, রাস্তা একেবারে নীরব। এই নীরবতার মাঝে হঠাৎ একটা সিএনজিচালিত অটোরিকশা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ছিনতাইকারী কি না ভাবতে ভাবতে দেখলাম, কর্মসূত্রে পরিচিত এক ভাই। জানালেন, তিনিও স্টেশনে যাবেন।
স্নিগ্ধ সকাল। দূষণমুক্ত পরিবেশে আমরা এগিয়ে চলছি। মোবাইল ফোনে খবর এল, ট্রেন হুইসেল দিয়ে দিয়েছে। স্টেশনের কাছাকাছি আসতেই দেখলাম, ট্রেন চলতেও শুরু করেছে। অবশেষে দৌড়েই ধরতে হলো জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস।
ট্রেন ছুটে চলেছে। আমাদের গন্তব্য হলো কমলগঞ্জের ভানুগাছ। সেখানে আমরা ঐতিহ্যবাহী মণিপুরি রাসনৃত্য দেখব। আমাদের পথপ্রদর্শক ডেনি শর্মা। তাঁর বাড়ি ভানুগাছে।
নগরজীবনের ব্যস্ততাকে পাশ কাটিয়ে আমরা চলছি কার্তিকের মিষ্টি সকালে। ট্রেনে আমাদের সঙ্গে মণিপুরি সম্প্রদায়ের অনেকে আছেন। আমাদের সবারই গন্তব্য এক। মাইজগাঁও স্টেশন পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি। গরম-গরম শিঙাড়া আর সমুচা খেতে খেতেই আমরা ভানুগাছ এসে পৌঁছালাম। ট্রেন থেকে নেমে চলে গেলাম ডেনির বাড়িতে। ওদের বাসা থেকে রাসনৃত্যের মণ্ডপ খুব কাছে। সেই বাসায় খাওয়াদাওয়ার বিশাল আয়োজন, সব অবশ্য নিমেষে শেষও হলো।
দুপুর ১২টা। রাসনৃত্যে এখন রাখাল নৃত্যের সময়। পথে দেখা হলো অবনী সিংহের সঙ্গে।
তিনি আমাদের জানালেন, প্রথম রাসনৃত্যানুষ্ঠানে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র নিজেই ছিলেন মুখ্য মৃদঙ্গবাদক এবং মহারানি হীরামতি ছিলেন গোপী প্রধানা ললিতার ভূমিকায়। আর রাজকন্যা বিম্বাবতী রাধার ভূমিকায়। রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয় রাতের বেলায়। দিনে হয় রাখাল নৃত্য। রাখাল নৃত্যে ছেলেরা অংশ নেয়। রাসনৃত্যের পোশাক পরিকল্পনাও করেছিলেন মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র। ছেলেদের পোশাক সবারই এক রকম—পরনে ধুতি, খালি গা, মাথায় ময়ূর পালকের চূড়া। তার মধ্যে ছোট ছোট আরশি বসানো জরির কারুকাজ, কপালে চন্দনের তিলক, গলায় মালা, হাতে বাঁশি, কোমরের কাপড়ের ওপর জরি বসানো, মাথায় লম্বা কৃত্রিম চুল ও পায়ে নূপুর। মেয়েদের মুখের ওপর পাতলা সাদা বসনের আবরণ। ঘন সবুজ রঙের ভেলভেটের ব্লাউজ এবং পরনে সবুজ সাটিনের পেটিকোট, যার জমিনে অসংখ্য চুমকি এবং এর নিম্নাংশে পিতলের তবক মোড়া বিভিন্ন গোলাকার আয়না সমান্তরালভাবে বসানো থাকে।
বর্ণাঢ্য এই বিচিত্র পোশাকের নাম কুমিন। কুমিনের ওপর রুপালি কাজ করা আয়না বসানো সাদা স্বচ্ছ ঘাগরাটির নাম ‘পশুরাল’। কাঁধের ওপর থেকে পাশে ঝোলানো সোনালি ও রুপালি জরির কাজ করা অংশটিকে ‘খওল’ বলে। এ পোশাকের আরও অনেক অনুষঙ্গ থাকে। আমরা মণ্ডপে গিয়ে দেখলাম, রাখাল নৃত্য চলছে। যারা রাখাল নৃত্য করে, তারা প্রথমে মণ্ডপে গোল হয়ে গোপীভোজন করে। গোপীভোজন হলো বিভিন্ন সবজি দিয়ে রান্না করা তরকারি ও ভাত। এ খাবার খেয়েই রাখাল নৃত্য শুরু করেন শিল্পীরা।
শিশুদের এই নৃত্য দেখে আমাদের মন জুড়িয়ে যায়। সকালে শুরু হওয়া রাখাল নৃত্য একটানা চলে বিকেল পর্যন্ত। এই নৃত্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের কাহিনিই মূলত বর্ণনা করা হয়। রাখাল নৃত্য দেখে আমরা আবার এলাম ডেনির বাসায়। দুপুরের খাওয়ার জন্য বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে।
এই প্রথম দেখলাম মণিপুরি খাবার ইরল পা বা ইরম্বা। এটি মূলত আলু, বরবটি, টমেটো, বেগুন, চ্যাপা শুঁটকি এবং কাঁচা মরিচ দিয়ে তৈরি সুস্বাদু খাবার। পেট পুরে খেয়ে সবাই রাত জাগার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। কিন্তু আশপাশে ঘুরে দেখার জন্য আমি বেরিয়ে গেলাম।
ঘড়ির কাঁটায় রাত ১১টা। রাতের খাবার খেয়ে আমরা চলে গেলাম মণ্ডপে। সেখানে তখন চলছে রাসনৃত্য। মণ্ডপটি সাজানো কাগজের ফুল ও কাপড় দিয়ে। মণ্ডপের চারপাশে আলো জ্বলছে। মণ্ডপ ঘিরে বসে আছেন নানা বয়সের নারী-পুরুষ। তাঁদের সবার চোখ মণ্ডপের মাঝখানে নৃত্যশিল্পীদের ওপর নিবদ্ধ। সেখানে নাচছে ১৫ থেকে ২০ জনের মণিপুরি কুমারী মেয়ে। মণ্ডপের এক কোণে বসে ৫ থেকে ৬ জন বৃদ্ধ নারী-পুরুষ বিশেষ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান গাইছেন। সেই গান ও বাজনার তালে তালে চলে নাচ।
এ এক অপূর্ব দৃশ্য! চারপাশের মানুষজন একাগ্রচিত্তে মগ্ন হয়ে আছেন রাধা-কৃষ্ণের লীলাকীর্তনে। নৃত্য উপভোগ করছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অনেকে মাঝেমধ্যে নৃত্যশিল্পীদের দিকে বাতাসাসহ শুকনো মিষ্টিজাতীয় খাবার ছুড়ে দিচ্ছেন। কেউ কেউ নৃত্যশিল্পীদের পায়ে প্রণাম করে টাকাও দিচ্ছেন। কেউ আবার টাকার মালা বানিয়ে নৃত্যশিল্পীদের গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন।
বলে রাখা ভালো, রস থেকে রাস শব্দের উৎপত্তি। রাস হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম মধুর রস। আর লীলা মানে খেলা। অর্থাৎ রাসলীলার মানে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও তাঁদের সখা-সাথিদের লীলাখেলা। মণিপুরি সমাজে রাসনৃত্য ছয়টি ভাগে বিভক্ত। এগুলো মহারাস, বসন্তরাস, নিত্যরাস, কুঞ্জরাস, গোপীরাস ও উদখুলরাস। এগুলোর মধ্যে মহারাস হচ্ছে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।
রাসলীলার আক্ষরিক অর্থ হলো ‘ঐশ্বরিক আনন্দের নৃত্য’ বা ‘দিব্য প্রেমের খেলা’। বৈষ্ণব দর্শনে, গোপীদের (জীবাত্মা) সঙ্গে কৃষ্ণের (পরমাত্মা) এই নৃত্য জাগতিক কামনা-বাসনাহীন বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রেমের চূড়ান্ত রূপের প্রকাশ। মণিপুরি শাস্ত্রীয় নৃত্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো রাসলীলা। ১৭৭৯ সালে মণিপুরের রাজা ভাগ্যচন্দ্র চালু করেছিলেন রাসনৃত্য।
যাবেন কীভাবে
ঢাকা থেকে সরাসরি কমলগঞ্জে ট্রেনে যাওয়া যায়। সিলেটগামী পারাবত ও জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস কমলগঞ্জ (ভানুগাছ) স্টেশনে থামে। এ ছাড়া অন্যান্য ট্রেনে শ্রীমঙ্গলে নামতে হবে। এরপর সেখান থেকে সহজে কমলগঞ্জে যাওয়া যায়। ঢাকার কমলাপুর থেকে মঙ্গলবার ছাড়া সপ্তাহের প্রতিদিন সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে যায় আন্তনগর
ট্রেন পারাবত এক্সপ্রেস। বেলা ২টায় প্রতিদিন ছাড়ে জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস।
এ ছাড়া ঢাকার ফকিরাপুল ও সায়েদাবাদ থেকে হানিফ এন্টারপ্রাইজ, শ্যামলী পরিবহন, সিলেট এক্সপ্রেস ইত্যাদি পরিবহনের নন-এসি বাস যায় শ্রীমঙ্গল। ভাড়া ৪০০ থেকে ৮০০ টাকা। শ্রীমঙ্গল থেকে কমলগঞ্জে যাওয়া যায় বাস কিংবা অটোরিকশায়।
ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তিন দেশ—ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া। দেশগুলো তাদের ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে। টানা প্রবল বৃষ্টি, ভূমিধস আর জলস্ফীতি এই দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে চরম বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করেছে। এতে যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে পড়ে। বছরের শেষ ভাগে যখন বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে দেশগুলো ভিসা নীতি শিথিল এবং পর্যটন প্রচারণা জোরদার করেছে, তখনই এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানল পর্যটনের শীর্ষে থাকা এই তিন দেশে।
থাইল্যান্ডে রেকর্ড বৃষ্টি
টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে দক্ষিণ থাইল্যান্ডে বন্যায় কমপক্ষে আটজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। সেখানে ২০ লাখের বেশি মানুষ বন্যাদুর্গত হয়ে পড়েছে। তবে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পেরেছে মাত্র ১৩ হাজার মানুষ। দক্ষিণের পর্যটনকেন্দ্র হাত ইয়াইয়ে গত ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে গত শুক্রবার। বাণিজ্যিক এলাকাগুলো হাঁটুপানিতে থাকায় দোকানপাট জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। থাইল্যান্ডের ট্যুরিজম অথরিটি জানিয়েছে, হাত ইয়াই এবং সংখলাতে ভয়াবহ বন্যার কারণে পর্যটকদের চাহিদা কমছে। মালয়েশিয়ান পর্যটকদের বেশির ভাগ দক্ষিণ থাইল্যান্ডে তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা বাতিল করছে। মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রায় ৪ হাজার মালয়েশিয়ান নাগরিক হাত ইয়াই এবং এর আশপাশে বন্যার কারণে আটকা পড়েছে। তবে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা সবাই নিরাপদে আছে।
ভিয়েতনামে অর্ধশতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যা
ভিয়েতনামের দক্ষিণ কেন্দ্রীয় অঞ্চলে আছে ন্যা ট্রাং, কুই নহন ও ফু ইয়েনের মতো জনপ্রিয় সৈকত ও পর্যটনকেন্দ্র। দেশটির সরকার জানিয়েছে, সপ্তাহব্যাপী বন্যা ও ভূমিধসের ফলে সেই অঞ্চলে কমপক্ষে ৯১ জন নিহত হয়েছে। সঙ্গে আছে অবকাঠামোগত ব্যাপক ক্ষতি। প্রায় ১ দশমিক ১ মিলিয়ন বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়েছে। ন্যা ট্রাং ও ডা লাট সংযোগকারী খান লে পাসে ঘটেছে ভূমিধস। সেই রাস্তা মেরামতে সময় লাগবে বেশ। তবে হো চি মিন সিটি, হ্যানয় এবং দা নাংয়ের মতো প্রধান বিমানবন্দরগুলোতে ফ্লাইট চলাচল স্বাভাবিক আছে। বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দাক লাক প্রদেশের তুয় হোয়া বিমানবন্দর ২০ নভেম্বর বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হয়েছে। ইউকে ফরেন অফিস নিজ দেশের নাগরিকদের ভিয়েতনাম ভ্রমণের ক্ষেত্রে নতুন কোনো ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেনি। তবে তাঁরা পরামর্শ দিয়েছেন, ভ্রমণকারীরা যেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরামর্শ মেনে চলেন। এই বন্যা ভিয়েতনামের ইতিহাসে গত ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক বলে জানা গেছে।
মালয়েশিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে সতর্কতা
এ বছর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বেশি পর্যটক আকর্ষণকারী দেশ মালয়েশিয়াতেও বন্যা হয়েছে। দেশটির সীমান্তবর্তী বাণিজ্যিক শহর হাট ইয়াইয়ে গত ৩০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে। এক দিনে সেখানে ৩৩৫ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়। প্রবল বৃষ্টির কারণে সাতটি রাজ্যের ১১ হাজারের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। থাইল্যান্ড সীমান্তসংলগ্ন উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য কেলানতান বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে ৮ হাজার ২২৮ জন বন্যাকবলিত। মালয়েশিয়ায় এখন পর্যন্ত কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া না গেলেও এর পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে যথেষ্ট। বাতু কেভস, সানওয়ে লেগুন কিংবা সেপাং ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটের মতো সেলাঙ্গরের উপকূলীয় জেলা এবং জনপ্রিয় পর্যটন স্পটগুলোতে ভারী বর্ষণের পর বন্যা হয়েছে।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি দেশ নিজেদের পর্যটনশিল্পকে করোনা মহামারির আগের পর্বে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছে। কিন্তু এই অবস্থা বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার জন্য দেশগুলো তাদের বার্ষিক টার্গেট পূরণ করতে পারবে কি না, সে বিষয়ে ব্যাপক শঙ্কা তৈরি হয়েছে।
ইভিএন এক্সপ্রেস অবলম্বনে
মেষ
আজ আপনার গ্রহের চাল বলছে, অসম্ভব তাড়াহুড়োয় থাকবেন। সম্ভবত কফি শপে গিয়ে কফির দাম দিতে ভুলে যাবেন, অথবা হাঁটার সময় ফোন দেখতে দেখতে সোজা গিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার দ্রুত সিদ্ধান্তগুলো প্রশংসিত হবে, তবে সেই সিদ্ধান্তের স্পিডে যেন ভুল না হয়ে যায়। ধীরে চলুন! সব কাজ সবার আগে শুরু করার দরকার নেই। পৃথিবীতে অনেক কাজ বাকি আছে, সব আপনাকে একা শেষ করতে হবে না।
বৃষ
আজ আপনার আরামপ্রিয় স্বভাব চরমে উঠবে। সকালে উঠে বিছানা ছাড়তে দুবার ভাববেন, এবং সেই দুবারের ভাবনাতেই আধা ঘণ্টা নষ্ট হয়ে যাবে। দুপুরের খাবারে অতিরিক্ত লোভ আপনাকে একটি অপ্রস্তুত পরিস্থিতিতে ফেলবে—হয়তো পাতে আরও একটি রসগোল্লা চাইতে গিয়ে গলা শুকিয়ে যাবে। অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে আর্থিক লাভ হতে পারে, সম্ভবত প্যান্টের পকেট থেকে একটি ভুলে যাওয়া পাঁচ টাকার কয়েন! কী আর করবেন! আজ আলস্যকে সেরা বন্ধু হিসেবে মেনে নিন। জগৎ চলুক তার নিজের নিয়মে। আপনি বরং দুপুরের পর একটা ভাতঘুম দিন। ফ্রিজের দরজায় 'ডায়েট প্ল্যান' লেখা স্টিকার লাগানোর কথা ভাববেন না। কারণ, ওটা দেখলে আপনার মাথা গরম হয়ে যাবে।
মিথুন
আপনার মস্তিষ্ক আজ একটি লোকাল ট্রেনের মতো চলবে—সব সময় বকবক করছে এবং কখনোই থামছে না। আপনার দুটি সত্তা আজ সারা দিন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে—একজন বলবে 'ওটা করি', অন্যজন বলবে 'না, ওটার দরকার নেই'। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা আজ তুঙ্গে, কিন্তু সাবধানে থাকুন! ভুল করে বসকে পাঠানো একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত মিম আপনার দিনটিকে "এন্টারটেইনমেন্টের রকেট" বানিয়ে দিতে পারে। জরুরি কথা বলার আগে একটি ছোট কাগজে লিখে নিন। তারপর সেটিকে আরেকবার পড়ে দেখুন, যদি হাসির উদ্রেক হয়, তাহলে চেপে যান। 'Reply All' বাটনটা এড়িয়ে চলুন। এটা আপনার আজকের প্রধান শত্রু।
কর্কট
সংবেদনশীলতা আজ আপনাকে এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ফেলবে। হয়তো দেখবেন, প্রিয় গাছটির পাতা ঝরে গেছে বলে পুরোটা দিন বিষণ্ন হয়ে আছেন। কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করবে, 'কী হয়েছে?' আর আপনি কাঁদো কাঁদো গলায় বলবেন, 'ভাতটা পুড়ে গেছে!' হ্যাঁ, ছোটখাটো জিনিসেই আজ আপনার হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। সন্ধ্যায় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো খুব জরুরি, না হলে অভিমান করে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে বসে থাকতে পারেন। আজ রাতে সিনেমা দেখুন। কিন্তু কমেডি সিনেমা দেখবেন। দুঃখের সিনেমা দেখলে কাল সকালে চোখ ফোলা নিয়ে অফিসে যেতে হতে পারে। পুরোনো অ্যালবাম বা স্মৃতির বাক্স এড়িয়ে চলুন। কারণ, সেগুলো দেখলে দুঃখের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে।
সিংহ
আজ নিজেকে লাইমলাইটে দেখতে চাইবেন। হয়তো ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে জোরে গান গেয়ে উঠবেন বা অচেনা কাউকে জীবন নিয়ে জ্ঞান দেবেন। কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস আপনাকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাবে, কিন্তু সহকর্মীরা ভাববে, আপনি এত বেশি কিসের জন্য অভিনয় করছেন। মনে রাখবেন, সব মনোযোগ ভালো নয়, কিছু মনোযোগকে 'অতিরিক্ত মসলা দেওয়া বিরিয়ানি' বলেও চেনা যায়। আজ অন্তত একবারের জন্য অন্য কাউকে কথা বলার সুযোগ দিন। বিশ্বাস করুন, এতে আপনার মুকুট পড়ে যাবে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রশংসা করা এড়িয়ে চলুন। এটা আপনার স্বভাব, কিন্তু আজ একটু ব্রেক নিন।
কন্যা
আপনি আজ সবকিছু অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করবেন। সকালে চায়ের কাপে চিনির পরিমাণ থেকে শুরু করে অফিসের ফাইলের সামান্য বানান ভুল পর্যন্ত—কোনো কিছুই আপনার চোখ এড়াবে না। পারফেকশনিজম আপনাকে পাগল করে তুলতে পারে, বিশেষ করে যখন দেখবেন আপনার কেনা নতুন ঝাড়ুটা ঠিকঠাক কাজ করছে না। রুটিনের সামান্য ব্যতিক্রমেই মেজাজ খিঁচড়ে যাবে। আজকের জন্য একটি ছোট ধুলার কণার সমান হলেও ছাড় দিন। দেখবেন জগৎ শেষ হয়ে যায়নি, বরং সেটা আপনার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। অন্যের রান্নাঘরে ঢুকে লবণ কম হয়েছে কি না তা যাচাই করবেন না, কুরুক্ষেত্র বেঁধে যেতে পারে।
তুলা
আপনার চিরন্তন দোটানা আজ চরমে পৌঁছাবে। লটারির টিকিট কাটবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত নিতেই পুরো লটারির সময় পার হয়ে যাবে। প্রেমের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা—পার্টনারকে কফি না চা খাওয়াবেন, এই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে হয়তো শেষ পর্যন্ত তার হাতে শুধু পানি ধরিয়ে দেবেন। মনে রাখবেন, মাঝেমধ্যে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়াও একধরনের ভারসাম্য। একটি কয়েন টস করুন। এটি আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে, অথবা অন্তত আপনার দ্বিধাকে কয়েনের ওপর চাপিয়ে দেবে। কোনো রেস্তোরাঁর মেনু হাতে নিতে যাবেন না, সঙ্গীর দিকে ঠেলে দিন।
বৃশ্চিক
আজ এতটাই রহস্যময় ও গম্ভীর থাকবেন যে সবাই ভাববে আপনি বুঝি বিশ্বজয়ের গোপন পরিকল্পনা আঁটছেন। কিন্তু আপনার আসল চিন্তা হলো: 'আমার ফোন চার্জারটা গেল কোথায়?' তীব্র আবেগ আর গভীর দৃষ্টির কারণে কেউ আপনার দিকে তাকালেই সে তার নিজের গোপন কথা ফাঁস করে দিতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে গোপন বিনিয়োগের সুযোগ আসতে পারে, কিন্তু সেটি গোপন রাখার চেষ্টা করবেন না। আজ মুখের কোণে একটু হাসি রাখুন। এতে লোকে আরও বেশি বিভ্রান্ত হবে। তবে কোনো ছোটখাটো ব্যাপারেও অতিরিক্ত নাটকীয়তা করবেন না।
ধনু
স্বভাবসিদ্ধ সততা আজ আপনাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে ফেলবে, যেখানে হয়তো বলতে হবে: 'তোমার নতুন হেয়ারকাটটা একদম ভালো লাগেনি।' অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মন আজ আপনাকে হঠাৎ করে দূরে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করতে প্ররোচিত করবে, হয়তো পাশের পাড়ার চায়ের দোকানেও যেতে পারেন। সব মিলিয়ে আজ জীবন একটি 'সততা বনাম সামাজিকতা'র যুদ্ধক্ষেত্র। কথা বলার আগে এক থেকে তিন পর্যন্ত মনে মনে গুনুন। যদি তা সত্ত্বেও সত্যটা বলে ফেলেন, তবে দ্রুত সেখান থেকে সটকে পড়ুন। এমন কাউকে টিপস দেবেন না, যে আপনার চেয়ে বেশি সফল।
মকর
আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে এমন কিছু কাজ করবেন যা আগামী মাসেও না করলে চলত। বসকে এমনভাবে কাজ করতে বলবেন, যেন তার কোনো ব্যক্তিগত জীবন নেই। আপনার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো—বিশ্রাম করা। আপনি ভাববেন, ঘুমিয়ে থাকা মানে জীবন থেকে সময় চুরি হওয়া। সন্ধ্যাটা এমনভাবে কাটাবেন, যেন সেটা পরের দিনের কাজের প্রস্তুতি।
জোর করে ১৫ মিনিটের বিরতি নিন। মনে রাখবেন, এই বিরতিতে আপনি অন্য কোনো কাজ নিয়ে চিন্তা করতে পারবেন না। এটা শাস্তির মতো মেনে নিন। অন্য কেউ দ্রুত কাজ শেষ করলে তার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাবেন না।
কুম্ভ
অদ্ভুত এবং বৈপ্লবিক চিন্তাগুলো আজ আপনার বন্ধুদের বিরক্ত করবে। হয়তো হঠাৎ করে পরিবেশ রক্ষার জন্য টুথব্রাশটিকে মিউজিয়ামে দান করে দেবেন। ভাবনাচিন্তা এতই এগিয়ে যে লোকে আপনাকে 'ভবিষ্যৎ থেকে আগত মানুষ' ভাবতে পারে। ঘরের জিনিসপত্র এমন অদ্ভুত উপায়ে সাজাবেন, যাতে অন্য কেউ সেটার ব্যবহার না বুঝতে পারে। আজ অন্তত একবারের জন্য মেনে নিন যে ঘরের দরকারি ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতিগুলো আপনার একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি বুঝতে পারে না। কোনো সাধারণ আলোচনাকে হঠাৎ করে বিশ্বরাজনীতির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।
মীন
আপনার মন আজ স্বপ্নের জগতে ভেসে বেড়াবে। এতটাই আনমনা থাকবেন যে হয়তো ভুলে চাবিগুলো ফ্রিজের ভেতরে বা টিভি রিমোটটা ওয়াশিং মেশিনে খুঁজতে শুরু করবেন। সৃজনশীলতা আজ উচ্চ শিখরে থাকবে, তবে বাস্তব দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগ রাখতে ভুলবেন না। স্বপ্নে নিজেকে কোটিপতি ভাবতে পারেন, কিন্তু ঘুম ভাঙলে পকেট ফাঁকা। যদি চারপাশে কেউ জোরে কথা বলে, তবে খারাপ ভাববেন না। ওরা আসলে আপনাকে স্বপ্নের জগৎ থেকে টেনে আনার চেষ্টা করছে।
বিমানযাত্রীদের ওপর সাসটেইনেবল এভিয়েশন ফুয়েল চার্জ আরোপ করবে সিঙ্গাপুর। তারাই বিশ্বে প্রথম এই কর আরোপকারী দেশ হতে চলেছে।
২০২৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে সিঙ্গাপুরের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি এই চার্জ নেওয়া শুরু করবে। তবে ২০২৫ সালের ১ এপ্রিলের পরে কেনা সব টিকিটের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে।
এই কর যাত্রীর ভ্রমণের দূরত্ব ও কেবিন ক্লাস অনুসারে নির্ধারিত হবে। করের হার ৪টি ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে ভিন্ন হবে। স্বল্প দূরত্বের রুটে সর্বনিম্ন ১ মার্কিন ডলার বা প্রায় শূন্য দশমিক ৫৮ ইউরো এবং দীর্ঘ দূরত্বের ইকোনমি ফ্লাইটে সর্বোচ্চ ১০ দশমিক ৪০ ইউএস ডলার বা প্রায় ৬ দশমিক শূন্য ৮ ইউরো পর্যন্ত চার্জ হবে। ফার্স্ট ক্লাস বা বিজনেস ক্লাসের দীর্ঘ দূরত্বের ফ্লাইটের জন্য সর্বোচ্চ ৪১ দশমিক ৬০ ইউএস ডলার বা প্রায় ২৪ দশমিক ৩৩ ইউরো দিতে হবে। এই কর শুধু সিঙ্গাপুর থেকে যাত্রা শুরু করা যাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য। তবে যারা দেশটির চাঙ্গি বা সেলেতার বিমানবন্দর দিয়ে ট্রানজিট করবে, তাদের এই কর দিতে হবে না। ২০৫০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের জন্য নেট জিরো কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্যে কাজ করার প্রতি সিঙ্গাপুরের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে এটি চালু করা হচ্ছে।
এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইটিএসের সঙ্গে সমন্বয় করার শর্তের কারণে যুক্তরাজ্যেও দূরপাল্লার ফ্লাইটে অতিরিক্ত করারোপ হতে পারে।
