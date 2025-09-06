সর্বাধিক দ্বীপ রয়েছে যে দেশগুলোতে

ফিচার ডেস্ক
বেশির ভাগ সময় আমরা সমুদ্র, পাহাড় বা বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু দ্বীপের এক অন্য রকম সৌন্দর্য রয়েছে। এগুলো শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেই ভরপুর নয়, বরং একটি দেশের ভূগোল ও পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কৌশলগত অবস্থান থেকে শুরু করে পর্যটন, প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্যেও দ্বীপের গুরুত্ব অপরিসীম।
এ লেখায় এমন কিছু দেশের গল্প তুলে ধরা হলো, যেসব দেশ হাজারো দ্বীপের মালিক।
সুইডেন
পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দ্বীপ রয়েছে সুইডেনে। দেশটির রয়েছে প্রায় ২ লাখ ৬৭ হাজার ৫৭০টি দ্বীপ। তবে এর মধ্যে মাত্র ৯৮৪টিতে মানুষের বসতি রয়েছে। বেশির ভাগ দ্বীপই দেশের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। তবে কিছু কিছু পশ্চিম উপকূলেও ছড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যে স্টকহোম দ্বীপপুঞ্জ সবচেয়ে জনপ্রিয়, যা প্রায় ৩০ হাজার ছোট-বড় দ্বীপ ও শিলা নিয়ে গঠিত।
নরওয়ে
দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নরওয়ে। দেশটির রয়েছে ২ লাখ ৩৯ হাজার ৫৭টি দ্বীপ। এর সঙ্গে রয়েছে আরও প্রায় ৮১ হাজার ১৯২টি শিলা। এগুলো এত ছোট যে সেখানে কোনো বসতি নেই। এখানকার লোফোটেন দ্বীপপুঞ্জ সবচেয়ে বিখ্যাত। এটি প্রায় ৮০টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এর মনোরম ফিয়র্ড ও সৈকত পর্যটকদের কাছে দারুণ আকর্ষণীয়।
ফিনল্যান্ড
ফিনিশরা নিজেদের দেশকে হাজারো হ্রদের দেশ বলে গর্ব করে। তাদের রয়েছে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৯৪৭টি দ্বীপ। এর মধ্যে মাত্র ৭৮৪টিতে মানুষের বসতি রয়েছে। ফিনল্যান্ডের দ্বীপপুঞ্জ সাগর বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ সংগ্রহগুলোর মধ্যে অন্যতম। এখানে ৪০ হাজারের বেশি দ্বীপ রয়েছে। এখানে পালতোলা নৌকা চালানো, কায়াকিং, সাইক্লিং ও হাইকিংয়ের মতো অ্যাডভেঞ্চার খেলার দারুণ সুযোগ রয়েছে।
জাপান
সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের রয়েছে ১ লাখ ২০ হাজার ৭২৯টি দ্বীপ। এর মধ্যে মাত্র ৪৩০টিতে বসতি রয়েছে। জাপানের এ দ্বীপপুঞ্জ প্রায় ৩ হাজার কিলোমিটারের বেশি এলাকাজুড়ে বিস্তৃত।
কানাডা
কানাডার রয়েছে ৫২ হাজার ৪৫৫টি দ্বীপ। এর মধ্যে প্রায় ২৬০টিতে মানুষের বসতি রয়েছে। কানাডার কিছু দ্বীপ বিশাল আকারের। যেমন ব্যাফিন দ্বীপ প্রায় ৫ লাখ ৭ হাজার ৪৫১ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত।
চিলি
৪৩ হাজার ৪৭১টি দ্বীপ রয়েছে চিলির। দেশের মোট ভূখণ্ডের ১৪ শতাংশই দ্বীপ। এর সবচেয়ে বিখ্যাত দ্বীপ হলো ইস্টার আইল্যান্ড, যা রহস্যময় ‘মোয়াই’ মূর্তির জন্য পরিচিত।
যুক্তরাষ্ট্র
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮ হাজার ৬১৭টি দ্বীপ রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ১ হাজার দ্বীপে স্থায়ী বসতি রয়েছে। হাওয়াই হলো দেশের বৃহত্তম দ্বীপ। এটি সার্ফিং, স্নরকেলিং, আগ্নেয়গিরি ও হাইকিংয়ের জন্য বিখ্যাত।
ইন্দোনেশিয়া
ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জ। দেশটির রয়েছে ১৭ হাজার ৫০৮টি দ্বীপ। এর মধ্যে প্রায় ৬ হাজারটিতে বসতি রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার বেশির ভাগ মানুষ মাত্র পাঁচটি দ্বীপে বাস করে: সুমাত্রা, পাপুয়া, কালিমান্তান, সুলাওয়েসি ও জাভা। জাভা দ্বীপটি বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দ্বীপগুলোর মধ্যে অন্যতম।
অস্ট্রেলিয়া
অস্ট্রেলিয়ার রয়েছে ৮ হাজার ২২২টি দ্বীপ। এর মধ্যে বেশির ভাগ বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য অথবা পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ক্যাঙ্গারু আইল্যান্ড, ফ্রেজার আইল্যান্ড ও লর্ড হাউ আইল্যান্ডের মতো কিছু দ্বীপে বিরল প্রজাতির বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র্য দেখা যায়।
ফিলিপাইন
ফিলিপাইন বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম, দেশটির রয়েছে ৭ হাজার ৬৪১টি দ্বীপ। এর মধ্যে মাত্র ২ হাজারটিতে মানুষের বসতি রয়েছে। এ দ্বীপগুলো বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর সৈকত ও সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের জন্য পরিচিত।
চীন
চীনের ৬ হাজার ৯৬১টি দ্বীপ রয়েছে। এর মধ্যে স্থায়ী বসতি রয়েছে প্রায় ৪৩৩টিতে। হাইনান দ্বীপ, চোংমিং দ্বীপ ও ঝৌশান দ্বীপপুঞ্জ হাইকিং, সাইক্লিং, সার্ফিং ও অন্যান্য খেলার জন্য জনপ্রিয়।
যুক্তরাজ্য
যুক্তরাজ্যের রয়েছে ৬ হাজার ৩৪৩টি দ্বীপ। এর মধ্যে প্রায় ১৯০টিতে বসতি রয়েছে। আইল অব ওয়াইট, আইল অব স্কাই ও জার্সি অন্যতম জনপ্রিয় দ্বীপ।
গ্রিস
৬ হাজারের বেশি দ্বীপ রয়েছে গ্রিসের। সেগুলো এজিয়ান ও আয়োনিয়ান সাগরে ছড়িয়ে রয়েছে। ক্রেট হলো গ্রিসের সবচেয়ে বড় ও জনবহুল দ্বীপ। স্যান্টোরিনি, মিকোনোস ও নাক্সোস পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে।
কিউবা
কিউবায় মূল ভূখণ্ড ছাড়াও ৪ হাজার ১৯৫টির মতো দ্বীপ রয়েছে। এ দ্বীপগুলো জলখেলার জন্য দারুণ জনপ্রিয়। এখানে স্কুবা ডাইভিং, কায়াকিং, সার্ফিং ও মাছ ধরার সুযোগ রয়েছে।
সূত্র: ওয়ার্ল্ডডেটা, ওয়ার্ল্ডএটলাস, ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ
