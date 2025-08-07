Ajker Patrika
> জীবনধারা
> ভ্রমণ

শিশুকে নিয়ে বিমান ভ্রমণের আগে প্রস্তুতি

ফিচার ডেস্ক
শিশুকে নিয়ে বিমান ভ্রমণের আগে প্রস্তুতি

শিশুদের নিয়ে বিমান ভ্রমণে অনেকে ভয় পান। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা এত কঠিন নয়; বরং সঠিক প্রস্তুতি থাকলে শিশুকে নিয়ে বিমান ভ্রমণ হতে পারে স্মরণীয়।

ফ্লাইটের সময় বাছাই

শিশুর ঘুমের সময় কাজে লাগিয়ে ফ্লাইট বুক করুন। দীর্ঘ দূরত্বের ফ্লাইট হলে রাতের ফ্লাইট বেছে নিন, যাতে ঘুমিয়ে যেতে সুবিধা হয়। স্বল্প দূরত্বে দিনের মধ্যভাগে যাত্রা সবচেয়ে আরামদায়ক।

আরামদায়ক পোশাক পরান

  • শিশুর জন্য আরামদায়ক পোশাক বেছে নিন। ঢিলেঢালা জামা শিশুদের জন্য উপযুক্ত।
  • সামনে বা পেছনের আসন বেছে নিন
  • সামনে বা পেছনের দিকে আসন পেলে সহজে ওঠা বা নামা যায়। এ ছাড়া টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সুবিধা হয়।

সঙ্গে রাখুন হালকা খাবার

শিশু একটু বড় হলে তার ক্ষুধা বা বিরক্তি রোধে নিয়মিত হালকা খাবার দেওয়া দরকার। ফল, বেবি বিস্কুট, ছোট চকলেট বার—এসব সঙ্গে রাখুন।

খেলনা বা অন্য কিছু সঙ্গে রাখুন

ছোট বই, রং পেনসিল, ব্লক, ছোট পুতুল, মোড়ানো চমকপ্রদ খেলনা—সব মিলিয়ে ৮-১০টি পছন্দের জিনিস সঙ্গে রাখতে পারেন। তার বিরক্তি রোধ করতে সেগুলো একটার পর একটা হাতে তুলে দিন।

চাদর ও অতিরিক্ত পোশাক সঙ্গে নিন

ফ্লাইটে তাপমাত্রা অনির্ধারিত; কখনো খুব ঠান্ডা আবার কখনো গরম। তাই যাত্রার সময় সঙ্গে চাদর ও একাধিক পোশাক রাখুন। যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী বদলানো সহজ হয়।

দীর্ঘ যাত্রায় বাসিনেট চাইতে ভুলবেন না

দীর্ঘ ফ্লাইটে শিশুদের জন্য বিশেষ ‘বাসিনেট সিট’ (শোয়ানোর ব্যবস্থা) পাওয়া যায়। আগেই এয়ারলাইনসকে জানিয়ে রাখলে সেটি পেয়ে যেতে পারেন।

বেবি ক্যারিয়ার নিন

একেবারে ছোট্ট শিশু হলে বেবি ক্যারিয়ার খুব উপকারী। এয়ারপোর্টে অথবা বাইরেও এটি বেশ কাজে দেবে।

সূত্র: ট্রাভেল মাম

বিষয়:

আজকের জীবনছাপা সংস্করণবিমানজীবনধারাভ্রমণশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদল পুনর্বিন্যাস আনছে ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলে

‘বাবার অসুস্থতায় পরামর্শ নিতে’ চিকিৎসকের বাসায় নারী, দুজনকে পুলিশে দিল স্থানীয়রা

১৪৬ যাত্রী নিয়ে ব্যাংককের পথে এক ঘণ্টা উড়ে মিয়ানমার থেকে ফিরে এল বিমানের সেই ফ্লাইট

৬ বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন মোদি, আসবেন পুতিনও

রাশিয়ার তেল চীনও কেনে, তবে ট্রাম্পের শুল্ক শুধু ভারতের ওপর কেন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

এই বর্ষায় ফটিকছড়ির ঝিরিপথে

এই বর্ষায় ফটিকছড়ির ঝিরিপথে

বিমানে কী খাওয়া যাবে না

বিমানে কী খাওয়া যাবে না

শিশুকে নিয়ে বিমান ভ্রমণের আগে প্রস্তুতি

শিশুকে নিয়ে বিমান ভ্রমণের আগে প্রস্তুতি

বিদেশ ভ্রমণে ই-সিম ব্যবহার

বিদেশ ভ্রমণে ই-সিম ব্যবহার