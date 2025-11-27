সিঙ্গাপুরে বিমানযাত্রীদের জন্য গ্রিন ফুয়েল ট্যাক্স কার্যকর

ফিচার ডেস্ক
বিমানযাত্রীদের ওপর সাসটেইনেবল এভিয়েশন ফুয়েল চার্জ আরোপ করবে সিঙ্গাপুর। তারাই বিশ্বে প্রথম এই কর আরোপকারী দেশ হতে চলেছে।
২০২৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে সিঙ্গাপুরের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি এই চার্জ নেওয়া শুরু করবে। তবে ২০২৫ সালের ১ এপ্রিলের পরে কেনা সব টিকিটের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে।
এই কর যাত্রীর ভ্রমণের দূরত্ব ও কেবিন ক্লাস অনুসারে নির্ধারিত হবে। করের হার ৪টি ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে ভিন্ন হবে। স্বল্প দূরত্বের রুটে সর্বনিম্ন ১ মার্কিন ডলার বা প্রায় শূন্য দশমিক ৫৮ ইউরো এবং দীর্ঘ দূরত্বের ইকোনমি ফ্লাইটে সর্বোচ্চ ১০ দশমিক ৪০ ইউএস ডলার বা প্রায় ৬ দশমিক শূন্য ৮ ইউরো পর্যন্ত চার্জ হবে। ফার্স্ট ক্লাস বা বিজনেস ক্লাসের দীর্ঘ দূরত্বের ফ্লাইটের জন্য সর্বোচ্চ ৪১ দশমিক ৬০ ইউএস ডলার বা প্রায় ২৪ দশমিক ৩৩ ইউরো দিতে হবে। এই কর শুধু সিঙ্গাপুর থেকে যাত্রা শুরু করা যাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য। তবে যারা দেশটির চাঙ্গি বা সেলেতার বিমানবন্দর দিয়ে ট্রানজিট করবে, তাদের এই কর দিতে হবে না। ২০৫০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের জন্য নেট জিরো কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্যে কাজ করার প্রতি সিঙ্গাপুরের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে এটি চালু করা হচ্ছে।
এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইটিএসের সঙ্গে সমন্বয় করার শর্তের কারণে যুক্তরাজ্যেও দূরপাল্লার ফ্লাইটে অতিরিক্ত করারোপ হতে পারে।
বিমানযাত্রীদের ওপর সাসটেইনেবল এভিয়েশন ফুয়েল চার্জ আরোপ করবে সিঙ্গাপুর। তারাই বিশ্বে প্রথম এই কর আরোপকারী দেশ হতে চলেছে।
২০২৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে সিঙ্গাপুরের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি এই চার্জ নেওয়া শুরু করবে। তবে ২০২৫ সালের ১ এপ্রিলের পরে কেনা সব টিকিটের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে।
এই কর যাত্রীর ভ্রমণের দূরত্ব ও কেবিন ক্লাস অনুসারে নির্ধারিত হবে। করের হার ৪টি ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে ভিন্ন হবে। স্বল্প দূরত্বের রুটে সর্বনিম্ন ১ মার্কিন ডলার বা প্রায় শূন্য দশমিক ৫৮ ইউরো এবং দীর্ঘ দূরত্বের ইকোনমি ফ্লাইটে সর্বোচ্চ ১০ দশমিক ৪০ ইউএস ডলার বা প্রায় ৬ দশমিক শূন্য ৮ ইউরো পর্যন্ত চার্জ হবে। ফার্স্ট ক্লাস বা বিজনেস ক্লাসের দীর্ঘ দূরত্বের ফ্লাইটের জন্য সর্বোচ্চ ৪১ দশমিক ৬০ ইউএস ডলার বা প্রায় ২৪ দশমিক ৩৩ ইউরো দিতে হবে। এই কর শুধু সিঙ্গাপুর থেকে যাত্রা শুরু করা যাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য। তবে যারা দেশটির চাঙ্গি বা সেলেতার বিমানবন্দর দিয়ে ট্রানজিট করবে, তাদের এই কর দিতে হবে না। ২০৫০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের জন্য নেট জিরো কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্যে কাজ করার প্রতি সিঙ্গাপুরের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে এটি চালু করা হচ্ছে।
এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইটিএসের সঙ্গে সমন্বয় করার শর্তের কারণে যুক্তরাজ্যেও দূরপাল্লার ফ্লাইটে অতিরিক্ত করারোপ হতে পারে।
ফিচার ডেস্ক
বিমানযাত্রীদের ওপর সাসটেইনেবল এভিয়েশন ফুয়েল চার্জ আরোপ করবে সিঙ্গাপুর। তারাই বিশ্বে প্রথম এই কর আরোপকারী দেশ হতে চলেছে।
২০২৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে সিঙ্গাপুরের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি এই চার্জ নেওয়া শুরু করবে। তবে ২০২৫ সালের ১ এপ্রিলের পরে কেনা সব টিকিটের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে।
এই কর যাত্রীর ভ্রমণের দূরত্ব ও কেবিন ক্লাস অনুসারে নির্ধারিত হবে। করের হার ৪টি ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে ভিন্ন হবে। স্বল্প দূরত্বের রুটে সর্বনিম্ন ১ মার্কিন ডলার বা প্রায় শূন্য দশমিক ৫৮ ইউরো এবং দীর্ঘ দূরত্বের ইকোনমি ফ্লাইটে সর্বোচ্চ ১০ দশমিক ৪০ ইউএস ডলার বা প্রায় ৬ দশমিক শূন্য ৮ ইউরো পর্যন্ত চার্জ হবে। ফার্স্ট ক্লাস বা বিজনেস ক্লাসের দীর্ঘ দূরত্বের ফ্লাইটের জন্য সর্বোচ্চ ৪১ দশমিক ৬০ ইউএস ডলার বা প্রায় ২৪ দশমিক ৩৩ ইউরো দিতে হবে। এই কর শুধু সিঙ্গাপুর থেকে যাত্রা শুরু করা যাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য। তবে যারা দেশটির চাঙ্গি বা সেলেতার বিমানবন্দর দিয়ে ট্রানজিট করবে, তাদের এই কর দিতে হবে না। ২০৫০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের জন্য নেট জিরো কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্যে কাজ করার প্রতি সিঙ্গাপুরের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে এটি চালু করা হচ্ছে।
এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইটিএসের সঙ্গে সমন্বয় করার শর্তের কারণে যুক্তরাজ্যেও দূরপাল্লার ফ্লাইটে অতিরিক্ত করারোপ হতে পারে।
বিমানযাত্রীদের ওপর সাসটেইনেবল এভিয়েশন ফুয়েল চার্জ আরোপ করবে সিঙ্গাপুর। তারাই বিশ্বে প্রথম এই কর আরোপকারী দেশ হতে চলেছে।
২০২৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে সিঙ্গাপুরের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি এই চার্জ নেওয়া শুরু করবে। তবে ২০২৫ সালের ১ এপ্রিলের পরে কেনা সব টিকিটের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে।
এই কর যাত্রীর ভ্রমণের দূরত্ব ও কেবিন ক্লাস অনুসারে নির্ধারিত হবে। করের হার ৪টি ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে ভিন্ন হবে। স্বল্প দূরত্বের রুটে সর্বনিম্ন ১ মার্কিন ডলার বা প্রায় শূন্য দশমিক ৫৮ ইউরো এবং দীর্ঘ দূরত্বের ইকোনমি ফ্লাইটে সর্বোচ্চ ১০ দশমিক ৪০ ইউএস ডলার বা প্রায় ৬ দশমিক শূন্য ৮ ইউরো পর্যন্ত চার্জ হবে। ফার্স্ট ক্লাস বা বিজনেস ক্লাসের দীর্ঘ দূরত্বের ফ্লাইটের জন্য সর্বোচ্চ ৪১ দশমিক ৬০ ইউএস ডলার বা প্রায় ২৪ দশমিক ৩৩ ইউরো দিতে হবে। এই কর শুধু সিঙ্গাপুর থেকে যাত্রা শুরু করা যাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য। তবে যারা দেশটির চাঙ্গি বা সেলেতার বিমানবন্দর দিয়ে ট্রানজিট করবে, তাদের এই কর দিতে হবে না। ২০৫০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের জন্য নেট জিরো কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্যে কাজ করার প্রতি সিঙ্গাপুরের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে এটি চালু করা হচ্ছে।
এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইটিএসের সঙ্গে সমন্বয় করার শর্তের কারণে যুক্তরাজ্যেও দূরপাল্লার ফ্লাইটে অতিরিক্ত করারোপ হতে পারে।
আজ আপনার গ্রহের চাল বলছে, অসম্ভব তাড়াহুড়োয় থাকবেন। সম্ভবত কফি শপে গিয়ে কফির দাম দিতে ভুলে যাবেন, অথবা হাঁটার সময় ফোন দেখতে দেখতে সোজা গিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার দ্রুত সিদ্ধান্তগুলো প্রশংসিত হবে, তবে সেই সিদ্ধান্তের স্পিডে যেন ভুল না হয়ে যায়। ধীরে চলুন!৮ মিনিট আগে
ইন্দোনেশিয়ার পর্যটনশিল্পে নতুন আকর্ষণ ‘ইন্দোনেশিয়া গ্রেট সেল ২০২৫’। দেশটির পর্যটন মন্ত্রণালয় কেনাকাটা-ভিত্তিক এই পর্যটন উদ্যোগের প্রচারে বেশ মনোযোগী হয়েছে। মূলত ক্রিসমাস বা বড়দিন এবং নতুন বছরের ছুটির আগে কেনাকাটা সামনে রেখে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
তুরস্কের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলীয় মুগলা প্রদেশে পাইন গাছে আচ্ছাদিত পাহাড় আর আজমাক নদীর স্বচ্ছ জলের কোলে শান্ত ছোট্ট গ্রাম আকিয়াকা। এই গ্রামের সাদা রঙের কাঠের ফ্রেমে গড়া ঘরগুলো যেন প্রকৃতির সঙ্গেই মিশে আছে। বসন্তে এই গ্রাম ভেসে যায় কমলা ফুলের গন্ধে।১১ ঘণ্টা আগে
শীতকালটা একটু অন্যরকম। চারদিকে বিয়েসহ নানা অনুষ্ঠানের সমারোহ। এদিকে মুখে উঠতে থাকে ব্রণ! একেবারে উভয়সংকট। কারও কারও তো সামনে কোনো অনুষ্ঠান থাকলেই মুখে তরতরিয়ে ব্রণ গজিয়ে যায়। ব্রণ ভরা মুখে মেকআপ করে লাভই-বা কী? তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই বেশি দেখাবে। তবে হ্যাঁ, বিপদ থাকলে তা থেকে মুক্ত থাকার দাওয়াইও...১৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মেষ
আজ আপনার গ্রহের চাল বলছে, অসম্ভব তাড়াহুড়োয় থাকবেন। সম্ভবত কফি শপে গিয়ে কফির দাম দিতে ভুলে যাবেন, অথবা হাঁটার সময় ফোন দেখতে দেখতে সোজা গিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার দ্রুত সিদ্ধান্তগুলো প্রশংসিত হবে, তবে সেই সিদ্ধান্তের স্পিডে যেন ভুল না হয়ে যায়। ধীরে চলুন! সব কাজ সবার আগে শুরু করার দরকার নেই। পৃথিবীতে অনেক কাজ বাকি আছে, সব আপনাকে একা শেষ করতে হবে না।
বৃষ
আজ আপনার আরামপ্রিয় স্বভাব চরমে উঠবে। সকালে উঠে বিছানা ছাড়তে দুবার ভাববেন, এবং সেই দুবারের ভাবনাতেই আধ ঘণ্টা নষ্ট হয়ে যাবে। দুপুরের খাবারে অতিরিক্ত লোভ আপনাকে একটি অপ্রস্তুত পরিস্থিতিতে ফেলবে—হয়তো পাতে আরও একটি রসগোল্লা চাইতে গিয়ে গলা শুকিয়ে যাবে। অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে আর্থিক লাভ হতে পারে, সম্ভবত প্যান্টের পকেট থেকে একটি ভুলে যাওয়া পাঁচ টাকার কয়েন! কী আর করবেন! আজ আলস্যকে সেরা বন্ধু হিসেবে মেনে নিন। জগৎ চলুক তার নিজের নিয়মে। আপনি বরং দুপুরের পর একটা ভাতঘুম দিন। ফ্রিজের দরজায় 'ডায়েট প্ল্যান' লেখা স্টিকার লাগানোর কথা ভাববেন না। কারণ ওটা দেখলে আপনার মাথা গরম হয়ে যাবে।
মিথুন
আপনার মস্তিষ্ক আজ একটি লোকাল ট্রেনের মতো চলবে—সবসময় বকবক করছে এবং কখনোই থামছে না। আপনার দুটি সত্তা আজ সারাদিন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে—একজন বলবে 'ওটা করি', অন্যজন বলবে 'না, ওটার দরকার নেই'। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা আজ তুঙ্গে, কিন্তু সাবধানে থাকুন! ভুল করে বসকে পাঠানো একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত মিম আপনার দিনটিকে "এন্টারটেইনমেন্টের রকেট" বানিয়ে দিতে পারে। জরুরি কথা বলার আগে একটি ছোট কাগজে লিখে নিন। তারপর সেটিকে আরেকবার পড়ে দেখুন, যদি হাসির উদ্রেক হয়, তাহলে চেপে যান। 'Reply All' বাটনটা এড়িয়ে চলুন। এটা আপনার আজকের প্রধান শত্রু।
কর্কট
সংবেদনশীলতা আজ আপনাকে এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ফেলবে। হয়তো দেখবেন, প্রিয় গাছটির পাতা ঝরে গেছে বলে পুরোটা দিন বিষণ্ন হয়ে আছেন। কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করবে, 'কী হয়েছে?' আর আপনি কাঁদো কাঁদো গলায় বলবেন, 'ভাতটা পুড়ে গেছে!' হ্যাঁ, ছোটখাটো জিনিসেই আজ আপনার হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। সন্ধ্যায় পরিবারের সাথে সময় কাটানো খুব জরুরি, না হলে অভিমান করে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে বসে থাকতে পারেন। আজ রাতে সিনেমা দেখুন। কিন্তু কমেডি সিনেমা দেখবেন। দুঃখের সিনেমা দেখলে কাল সকালে চোখ ফোলা নিয়ে অফিসে যেতে হতে পারে। পুরোনো অ্যালবাম বা স্মৃতির বাক্স এড়িয়ে চলুন, কারণ সেগুলো দেখলে দুঃখের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে।
সিংহ
আজ নিজেকে লাইমলাইটে দেখতে চাইবেন। হয়তো ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে জোরে গান গেয়ে উঠবেন বা অচেনা কাউকে জীবন নিয়ে জ্ঞান দেবেন। কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস আপনাকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাবে, কিন্তু সহকর্মীরা ভাববে, আপনি এত বেশি কিসের জন্য অভিনয় করছেন। মনে রাখবেন, সব মনোযোগ ভালো নয়, কিছু মনোযোগকে 'অতিরিক্ত মসলা দেওয়া বিরিয়ানি' বলেও চেনা যায়। আজ অন্তত একবারের জন্য অন্য কাউকে কথা বলার সুযোগ দিন। বিশ্বাস করুন, এতে আপনার মুকুট পড়ে যাবে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রশংসা করা এড়িয়ে চলুন। এটা আপনার স্বভাব, কিন্তু আজ একটু ব্রেক নিন।
কন্যা
আপনি আজ সবকিছু অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করবেন। সকালে চায়ের কাপে চিনির পরিমাণ থেকে শুরু করে অফিসের ফাইলের সামান্য বানান ভুল পর্যন্ত—কোনো কিছুই আপনার চোখ এড়াবে না। পারফেকশনিজম আপনাকে পাগল করে তুলতে পারে, বিশেষ করে যখন দেখবেন আপনার কেনা নতুন ঝাড়ুটা ঠিকঠাক কাজ করছে না। রুটিনের সামান্য ব্যতিক্রমেই মেজাজ খিঁচড়ে যাবে। আজকের জন্য একটি ছোটো ধুলার কণার সমান হলেও ছাড় দিন। দেখবেন জগৎ শেষ হয়ে যায়নি, বরং সেটা আপনার ব্যক্তিত্বের সাথে মানিয়ে নিয়েছে। অন্যের রান্নাঘরে ঢুকে লবণ কম হয়েছে কিনা তা যাচাই করবেন না, কুরুক্ষেত্র বেঁধে যেতে পারে।
তুলা
আপনার চিরন্তন দোটানা আজ চরমে পৌঁছবে। লটারির টিকিট কাটবেন কিনা, সেই সিদ্ধান্ত নিতেই পুরো লটারির সময় পার হয়ে যাবে। প্রেমের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা—পার্টনারকে কফি না চা খাওয়াবেন, এই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে হয়তো শেষ পর্যন্ত তার হাতে শুধু পানি ধরিয়ে দেবেন। মনে রাখবেন, মাঝে মাঝে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়াও এক ধরনের ভারসাম্য। একটি কয়েন টস করুন। এটি আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে, অথবা অন্তত আপনার দ্বিধাকে কয়েনের ওপর চাপিয়ে দেবে। কোনো রেস্তোরাঁর মেনু হাতে নিতে যাবেন না, সঙ্গীর দিকে ঠেলে দিন।
বৃশ্চিক
আজ এতটাই রহস্যময় ও গম্ভীর থাকবেন যে সবাই ভাববে আপনি বুঝি বিশ্বজয়ের গোপন পরিকল্পনা আঁটছেন। কিন্তু আপনার আসল চিন্তা হলো: 'আমার ফোন চার্জারটা গেল কোথায়?' তীব্র আবেগ আর গভীর দৃষ্টির কারণে কেউ আপনার দিকে তাকালেই সে তার নিজের গোপন কথা ফাঁস করে দিতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে গোপন বিনিয়োগের সুযোগ আসতে পারে, কিন্তু সেটি গোপন রাখার চেষ্টা করবেন না। আজ মুখের কোণে একটু হাসি রাখুন। এতে লোকে আরও বেশি বিভ্রান্ত হবে। তবে কোনো ছোটোখাটো ব্যাপারেও অতিরিক্ত নাটকীয়তা করবেন না।
ধনু
স্বভাবসিদ্ধ সততা আজ আপনাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে ফেলবে, যেখানে হয়তো বলতে হবে: 'তোমার নতুন হেয়ারকাটটা একদম ভালো লাগেনি।' অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মন আজ আপনাকে হঠাৎ করে দূরে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করতে প্ররোচিত করবে, হয়তো পাশের পাড়ার চায়ের দোকানেও যেতে পারেন। সব মিলিয়ে আজ জীবন একটি 'সততা বনাম সামাজিকতা'র যুদ্ধক্ষেত্র। কথা বলার আগে এক থেকে তিন পর্যন্ত মনে মনে গুনুন। যদি তা সত্ত্বেও সত্যটা বলে ফেলেন, তবে দ্রুত সেখান থেকে সটকে পড়ুন। এমন কাউকে টিপস দেবেন না যে আপনার চেয়ে বেশি সফল।
মকর
আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে এমন কিছু কাজ করবেন যা আগামী মাসেও না করলে চলত। বসকে এমনভাবে কাজ করতে বলবেন যেন তার কোনো ব্যক্তিগত জীবন নেই। আপনার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো—বিশ্রাম করা। আপনি ভাববেন, ঘুমিয়ে থাকা মানে জীবন থেকে সময় চুরি হওয়া। সন্ধ্যাটা এমনভাবে কাটাবেন যেন সেটা পরের দিনের কাজের প্রস্তুতি।
জোর করে ১৫ মিনিটের বিরতি নিন। মনে রাখবেন, এই বিরতিতে আপনি অন্য কোনো কাজ নিয়ে চিন্তা করতে পারবেন না। এইটা শাস্তির মতো মেনে নিন। অন্য কেউ দ্রুত কাজ শেষ করলে তার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাবেন না।
কুম্ভ
অদ্ভুত এবং বৈপ্লবিক চিন্তাগুলো আজ আপনার বন্ধুদের বিরক্ত করবে। হয়তো হঠাৎ করে পরিবেশ রক্ষার জন্য টুথব্রাশটিকে মিউজিয়ামে দান করে দেবেন। ভাবনাচিন্তা এতই এগিয়ে যে লোকে আপনাকে 'ভবিষ্যৎ থেকে আগত মানুষ' ভাবতে পারে। ঘরের জিনিসপত্র এমন অদ্ভুত উপায়ে সাজাবেন, যাতে অন্য কেউ সেটার ব্যবহার না বুঝতে পারে। আজ অন্তত একবারের জন্য মেনে নিন যে ঘরের দরকারি ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতিগুলো আপনার একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি বুঝতে পারে না। কোনো সাধারণ আলোচনাকে হঠাৎ করে বিশ্ব-রাজনীতির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।
মীন
আপনার মন আজ স্বপ্নের জগতে ভেসে বেড়াবে। এতটাই আনমনা থাকবেন যে হয়তো ভুলে চাবিগুলো ফ্রিজের ভেতরে বা টিভি রিমোটটা ওয়াশিং মেশিনে খুঁজতে শুরু করবেন। সৃজনশীলতা আজ উচ্চ শিখরে থাকবে, তবে বাস্তব দুনিয়ার সাথে সংযোগ রাখতে ভুলবেন না। স্বপ্নে নিজেকে কোটিপতি ভাবতে পারেন, কিন্তু ঘুম ভাঙলে পকেট ফাঁকা। যদি চারপাশে কেউ জোরে কথা বলে, তবে খারাপ ভাববেন না। ওরা আসলে আপনাকে স্বপ্নের জগৎ থেকে টেনে আনার চেষ্টা করছে।
মেষ
আজ আপনার গ্রহের চাল বলছে, অসম্ভব তাড়াহুড়োয় থাকবেন। সম্ভবত কফি শপে গিয়ে কফির দাম দিতে ভুলে যাবেন, অথবা হাঁটার সময় ফোন দেখতে দেখতে সোজা গিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার দ্রুত সিদ্ধান্তগুলো প্রশংসিত হবে, তবে সেই সিদ্ধান্তের স্পিডে যেন ভুল না হয়ে যায়। ধীরে চলুন! সব কাজ সবার আগে শুরু করার দরকার নেই। পৃথিবীতে অনেক কাজ বাকি আছে, সব আপনাকে একা শেষ করতে হবে না।
বৃষ
আজ আপনার আরামপ্রিয় স্বভাব চরমে উঠবে। সকালে উঠে বিছানা ছাড়তে দুবার ভাববেন, এবং সেই দুবারের ভাবনাতেই আধ ঘণ্টা নষ্ট হয়ে যাবে। দুপুরের খাবারে অতিরিক্ত লোভ আপনাকে একটি অপ্রস্তুত পরিস্থিতিতে ফেলবে—হয়তো পাতে আরও একটি রসগোল্লা চাইতে গিয়ে গলা শুকিয়ে যাবে। অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে আর্থিক লাভ হতে পারে, সম্ভবত প্যান্টের পকেট থেকে একটি ভুলে যাওয়া পাঁচ টাকার কয়েন! কী আর করবেন! আজ আলস্যকে সেরা বন্ধু হিসেবে মেনে নিন। জগৎ চলুক তার নিজের নিয়মে। আপনি বরং দুপুরের পর একটা ভাতঘুম দিন। ফ্রিজের দরজায় 'ডায়েট প্ল্যান' লেখা স্টিকার লাগানোর কথা ভাববেন না। কারণ ওটা দেখলে আপনার মাথা গরম হয়ে যাবে।
মিথুন
আপনার মস্তিষ্ক আজ একটি লোকাল ট্রেনের মতো চলবে—সবসময় বকবক করছে এবং কখনোই থামছে না। আপনার দুটি সত্তা আজ সারাদিন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে—একজন বলবে 'ওটা করি', অন্যজন বলবে 'না, ওটার দরকার নেই'। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা আজ তুঙ্গে, কিন্তু সাবধানে থাকুন! ভুল করে বসকে পাঠানো একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত মিম আপনার দিনটিকে "এন্টারটেইনমেন্টের রকেট" বানিয়ে দিতে পারে। জরুরি কথা বলার আগে একটি ছোট কাগজে লিখে নিন। তারপর সেটিকে আরেকবার পড়ে দেখুন, যদি হাসির উদ্রেক হয়, তাহলে চেপে যান। 'Reply All' বাটনটা এড়িয়ে চলুন। এটা আপনার আজকের প্রধান শত্রু।
কর্কট
সংবেদনশীলতা আজ আপনাকে এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ফেলবে। হয়তো দেখবেন, প্রিয় গাছটির পাতা ঝরে গেছে বলে পুরোটা দিন বিষণ্ন হয়ে আছেন। কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করবে, 'কী হয়েছে?' আর আপনি কাঁদো কাঁদো গলায় বলবেন, 'ভাতটা পুড়ে গেছে!' হ্যাঁ, ছোটখাটো জিনিসেই আজ আপনার হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। সন্ধ্যায় পরিবারের সাথে সময় কাটানো খুব জরুরি, না হলে অভিমান করে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে বসে থাকতে পারেন। আজ রাতে সিনেমা দেখুন। কিন্তু কমেডি সিনেমা দেখবেন। দুঃখের সিনেমা দেখলে কাল সকালে চোখ ফোলা নিয়ে অফিসে যেতে হতে পারে। পুরোনো অ্যালবাম বা স্মৃতির বাক্স এড়িয়ে চলুন, কারণ সেগুলো দেখলে দুঃখের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে।
সিংহ
আজ নিজেকে লাইমলাইটে দেখতে চাইবেন। হয়তো ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে জোরে গান গেয়ে উঠবেন বা অচেনা কাউকে জীবন নিয়ে জ্ঞান দেবেন। কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস আপনাকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাবে, কিন্তু সহকর্মীরা ভাববে, আপনি এত বেশি কিসের জন্য অভিনয় করছেন। মনে রাখবেন, সব মনোযোগ ভালো নয়, কিছু মনোযোগকে 'অতিরিক্ত মসলা দেওয়া বিরিয়ানি' বলেও চেনা যায়। আজ অন্তত একবারের জন্য অন্য কাউকে কথা বলার সুযোগ দিন। বিশ্বাস করুন, এতে আপনার মুকুট পড়ে যাবে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রশংসা করা এড়িয়ে চলুন। এটা আপনার স্বভাব, কিন্তু আজ একটু ব্রেক নিন।
কন্যা
আপনি আজ সবকিছু অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করবেন। সকালে চায়ের কাপে চিনির পরিমাণ থেকে শুরু করে অফিসের ফাইলের সামান্য বানান ভুল পর্যন্ত—কোনো কিছুই আপনার চোখ এড়াবে না। পারফেকশনিজম আপনাকে পাগল করে তুলতে পারে, বিশেষ করে যখন দেখবেন আপনার কেনা নতুন ঝাড়ুটা ঠিকঠাক কাজ করছে না। রুটিনের সামান্য ব্যতিক্রমেই মেজাজ খিঁচড়ে যাবে। আজকের জন্য একটি ছোটো ধুলার কণার সমান হলেও ছাড় দিন। দেখবেন জগৎ শেষ হয়ে যায়নি, বরং সেটা আপনার ব্যক্তিত্বের সাথে মানিয়ে নিয়েছে। অন্যের রান্নাঘরে ঢুকে লবণ কম হয়েছে কিনা তা যাচাই করবেন না, কুরুক্ষেত্র বেঁধে যেতে পারে।
তুলা
আপনার চিরন্তন দোটানা আজ চরমে পৌঁছবে। লটারির টিকিট কাটবেন কিনা, সেই সিদ্ধান্ত নিতেই পুরো লটারির সময় পার হয়ে যাবে। প্রেমের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা—পার্টনারকে কফি না চা খাওয়াবেন, এই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে হয়তো শেষ পর্যন্ত তার হাতে শুধু পানি ধরিয়ে দেবেন। মনে রাখবেন, মাঝে মাঝে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়াও এক ধরনের ভারসাম্য। একটি কয়েন টস করুন। এটি আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে, অথবা অন্তত আপনার দ্বিধাকে কয়েনের ওপর চাপিয়ে দেবে। কোনো রেস্তোরাঁর মেনু হাতে নিতে যাবেন না, সঙ্গীর দিকে ঠেলে দিন।
বৃশ্চিক
আজ এতটাই রহস্যময় ও গম্ভীর থাকবেন যে সবাই ভাববে আপনি বুঝি বিশ্বজয়ের গোপন পরিকল্পনা আঁটছেন। কিন্তু আপনার আসল চিন্তা হলো: 'আমার ফোন চার্জারটা গেল কোথায়?' তীব্র আবেগ আর গভীর দৃষ্টির কারণে কেউ আপনার দিকে তাকালেই সে তার নিজের গোপন কথা ফাঁস করে দিতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে গোপন বিনিয়োগের সুযোগ আসতে পারে, কিন্তু সেটি গোপন রাখার চেষ্টা করবেন না। আজ মুখের কোণে একটু হাসি রাখুন। এতে লোকে আরও বেশি বিভ্রান্ত হবে। তবে কোনো ছোটোখাটো ব্যাপারেও অতিরিক্ত নাটকীয়তা করবেন না।
ধনু
স্বভাবসিদ্ধ সততা আজ আপনাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে ফেলবে, যেখানে হয়তো বলতে হবে: 'তোমার নতুন হেয়ারকাটটা একদম ভালো লাগেনি।' অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মন আজ আপনাকে হঠাৎ করে দূরে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করতে প্ররোচিত করবে, হয়তো পাশের পাড়ার চায়ের দোকানেও যেতে পারেন। সব মিলিয়ে আজ জীবন একটি 'সততা বনাম সামাজিকতা'র যুদ্ধক্ষেত্র। কথা বলার আগে এক থেকে তিন পর্যন্ত মনে মনে গুনুন। যদি তা সত্ত্বেও সত্যটা বলে ফেলেন, তবে দ্রুত সেখান থেকে সটকে পড়ুন। এমন কাউকে টিপস দেবেন না যে আপনার চেয়ে বেশি সফল।
মকর
আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে এমন কিছু কাজ করবেন যা আগামী মাসেও না করলে চলত। বসকে এমনভাবে কাজ করতে বলবেন যেন তার কোনো ব্যক্তিগত জীবন নেই। আপনার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো—বিশ্রাম করা। আপনি ভাববেন, ঘুমিয়ে থাকা মানে জীবন থেকে সময় চুরি হওয়া। সন্ধ্যাটা এমনভাবে কাটাবেন যেন সেটা পরের দিনের কাজের প্রস্তুতি।
জোর করে ১৫ মিনিটের বিরতি নিন। মনে রাখবেন, এই বিরতিতে আপনি অন্য কোনো কাজ নিয়ে চিন্তা করতে পারবেন না। এইটা শাস্তির মতো মেনে নিন। অন্য কেউ দ্রুত কাজ শেষ করলে তার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাবেন না।
কুম্ভ
অদ্ভুত এবং বৈপ্লবিক চিন্তাগুলো আজ আপনার বন্ধুদের বিরক্ত করবে। হয়তো হঠাৎ করে পরিবেশ রক্ষার জন্য টুথব্রাশটিকে মিউজিয়ামে দান করে দেবেন। ভাবনাচিন্তা এতই এগিয়ে যে লোকে আপনাকে 'ভবিষ্যৎ থেকে আগত মানুষ' ভাবতে পারে। ঘরের জিনিসপত্র এমন অদ্ভুত উপায়ে সাজাবেন, যাতে অন্য কেউ সেটার ব্যবহার না বুঝতে পারে। আজ অন্তত একবারের জন্য মেনে নিন যে ঘরের দরকারি ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতিগুলো আপনার একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি বুঝতে পারে না। কোনো সাধারণ আলোচনাকে হঠাৎ করে বিশ্ব-রাজনীতির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।
মীন
আপনার মন আজ স্বপ্নের জগতে ভেসে বেড়াবে। এতটাই আনমনা থাকবেন যে হয়তো ভুলে চাবিগুলো ফ্রিজের ভেতরে বা টিভি রিমোটটা ওয়াশিং মেশিনে খুঁজতে শুরু করবেন। সৃজনশীলতা আজ উচ্চ শিখরে থাকবে, তবে বাস্তব দুনিয়ার সাথে সংযোগ রাখতে ভুলবেন না। স্বপ্নে নিজেকে কোটিপতি ভাবতে পারেন, কিন্তু ঘুম ভাঙলে পকেট ফাঁকা। যদি চারপাশে কেউ জোরে কথা বলে, তবে খারাপ ভাববেন না। ওরা আসলে আপনাকে স্বপ্নের জগৎ থেকে টেনে আনার চেষ্টা করছে।
বিমানযাত্রীদের ওপর সাসটেইনেবল এভিয়েশন ফুয়েল চার্জ আরোপ করবে সিঙ্গাপুর। তারাই বিশ্বে প্রথম এই কর আরোপকারী দেশ হতে চলেছে। ২০২৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে সিঙ্গাপুরের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি এই চার্জ নেওয়া শুরু করবে। তবে ২০২৫ সালের ১ এপ্রিলের পরে কেনা সব টিকিটের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে।৩৩ মিনিট আগে
ইন্দোনেশিয়ার পর্যটনশিল্পে নতুন আকর্ষণ ‘ইন্দোনেশিয়া গ্রেট সেল ২০২৫’। দেশটির পর্যটন মন্ত্রণালয় কেনাকাটা-ভিত্তিক এই পর্যটন উদ্যোগের প্রচারে বেশ মনোযোগী হয়েছে। মূলত ক্রিসমাস বা বড়দিন এবং নতুন বছরের ছুটির আগে কেনাকাটা সামনে রেখে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
তুরস্কের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলীয় মুগলা প্রদেশে পাইন গাছে আচ্ছাদিত পাহাড় আর আজমাক নদীর স্বচ্ছ জলের কোলে শান্ত ছোট্ট গ্রাম আকিয়াকা। এই গ্রামের সাদা রঙের কাঠের ফ্রেমে গড়া ঘরগুলো যেন প্রকৃতির সঙ্গেই মিশে আছে। বসন্তে এই গ্রাম ভেসে যায় কমলা ফুলের গন্ধে।১১ ঘণ্টা আগে
শীতকালটা একটু অন্যরকম। চারদিকে বিয়েসহ নানা অনুষ্ঠানের সমারোহ। এদিকে মুখে উঠতে থাকে ব্রণ! একেবারে উভয়সংকট। কারও কারও তো সামনে কোনো অনুষ্ঠান থাকলেই মুখে তরতরিয়ে ব্রণ গজিয়ে যায়। ব্রণ ভরা মুখে মেকআপ করে লাভই-বা কী? তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই বেশি দেখাবে। তবে হ্যাঁ, বিপদ থাকলে তা থেকে মুক্ত থাকার দাওয়াইও...১৪ ঘণ্টা আগে
ফিচার ডেস্ক
ইন্দোনেশিয়ার পর্যটনশিল্পে নতুন আকর্ষণ ‘ইন্দোনেশিয়া গ্রেট সেল ২০২৫’। দেশটির পর্যটন মন্ত্রণালয় কেনাকাটা-ভিত্তিক এই পর্যটন উদ্যোগের প্রচারে বেশ মনোযোগী হয়েছে। মূলত ক্রিসমাস বা বড়দিন এবং নতুন বছরের ছুটির আগে কেনাকাটা সামনে রেখে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেশটির পর্যটনমন্ত্রী উইদিয়ান্তি পুত্রি ওয়ার্ধানা বলেছেন, ইন্দোনেশিয়ায় ঘুরতে আসা পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ কেনাকাটা। আর বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তাঁরা কেনাকাটাভিত্তিক পর্যটন প্রচারের আহ্বান জানিয়েছেন।
উৎসবটির লক্ষ্য হলো সব শ্রেণির ক্রেতার জন্য কেনাকাটার সুযোগ রাখা। এই উৎসব উপলক্ষে দেশটির কমপক্ষে ২৪টি প্রদেশে ৪০০টির বেশি শপিং সেন্টার উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিলাসবহুল বুটিক ও ইলেকট্রনিকের দোকান থেকে শুরু করে কারুশিল্প বিক্রেতারাও থাকবেন এই উৎসবের অংশ হিসেবে। উৎসব থেকে ৩০ ট্রিলিয়ন ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়াহ রাজস্ব আয়ের প্রত্যাশা করা হচ্ছে।
২১ নভেম্বর জাকার্তায় একটি সংবাদ সম্মেলনে এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন দেশটির পর্যটনমন্ত্রী। তাঁর মতে, কেনাকাটার প্রতি পর্যটকদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ২০২৪ সালের প্রবণতাতেই প্রতিফলিত হয়েছে। সে বছর ইন্দোনেশিয়ায় আসা বিদেশি পর্যটকদের গড় ব্যয় দাঁড়িয়েছিল ১ হাজার ৩৯১ মার্কিন ডলার। এই অর্থ থেকে ১১ দশমিক ৪ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে স্যুভেনির বা উপহারসামগ্রীর পেছনে। দেশটির এই বছরের অন্যতম আকর্ষণ হলো ইন্দোনেশিয়া গ্রেট সেল ২০২৫। এটি অনুষ্ঠিত হবে চলতি বছরের ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত।
সূত্র: ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ওয়ার্ল্ড
ইন্দোনেশিয়ার পর্যটনশিল্পে নতুন আকর্ষণ ‘ইন্দোনেশিয়া গ্রেট সেল ২০২৫’। দেশটির পর্যটন মন্ত্রণালয় কেনাকাটা-ভিত্তিক এই পর্যটন উদ্যোগের প্রচারে বেশ মনোযোগী হয়েছে। মূলত ক্রিসমাস বা বড়দিন এবং নতুন বছরের ছুটির আগে কেনাকাটা সামনে রেখে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেশটির পর্যটনমন্ত্রী উইদিয়ান্তি পুত্রি ওয়ার্ধানা বলেছেন, ইন্দোনেশিয়ায় ঘুরতে আসা পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ কেনাকাটা। আর বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তাঁরা কেনাকাটাভিত্তিক পর্যটন প্রচারের আহ্বান জানিয়েছেন।
উৎসবটির লক্ষ্য হলো সব শ্রেণির ক্রেতার জন্য কেনাকাটার সুযোগ রাখা। এই উৎসব উপলক্ষে দেশটির কমপক্ষে ২৪টি প্রদেশে ৪০০টির বেশি শপিং সেন্টার উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিলাসবহুল বুটিক ও ইলেকট্রনিকের দোকান থেকে শুরু করে কারুশিল্প বিক্রেতারাও থাকবেন এই উৎসবের অংশ হিসেবে। উৎসব থেকে ৩০ ট্রিলিয়ন ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়াহ রাজস্ব আয়ের প্রত্যাশা করা হচ্ছে।
২১ নভেম্বর জাকার্তায় একটি সংবাদ সম্মেলনে এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন দেশটির পর্যটনমন্ত্রী। তাঁর মতে, কেনাকাটার প্রতি পর্যটকদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ২০২৪ সালের প্রবণতাতেই প্রতিফলিত হয়েছে। সে বছর ইন্দোনেশিয়ায় আসা বিদেশি পর্যটকদের গড় ব্যয় দাঁড়িয়েছিল ১ হাজার ৩৯১ মার্কিন ডলার। এই অর্থ থেকে ১১ দশমিক ৪ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে স্যুভেনির বা উপহারসামগ্রীর পেছনে। দেশটির এই বছরের অন্যতম আকর্ষণ হলো ইন্দোনেশিয়া গ্রেট সেল ২০২৫। এটি অনুষ্ঠিত হবে চলতি বছরের ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত।
সূত্র: ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ওয়ার্ল্ড
বিমানযাত্রীদের ওপর সাসটেইনেবল এভিয়েশন ফুয়েল চার্জ আরোপ করবে সিঙ্গাপুর। তারাই বিশ্বে প্রথম এই কর আরোপকারী দেশ হতে চলেছে। ২০২৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে সিঙ্গাপুরের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি এই চার্জ নেওয়া শুরু করবে। তবে ২০২৫ সালের ১ এপ্রিলের পরে কেনা সব টিকিটের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে।৩৩ মিনিট আগে
আজ আপনার গ্রহের চাল বলছে, অসম্ভব তাড়াহুড়োয় থাকবেন। সম্ভবত কফি শপে গিয়ে কফির দাম দিতে ভুলে যাবেন, অথবা হাঁটার সময় ফোন দেখতে দেখতে সোজা গিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার দ্রুত সিদ্ধান্তগুলো প্রশংসিত হবে, তবে সেই সিদ্ধান্তের স্পিডে যেন ভুল না হয়ে যায়। ধীরে চলুন!৮ মিনিট আগে
তুরস্কের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলীয় মুগলা প্রদেশে পাইন গাছে আচ্ছাদিত পাহাড় আর আজমাক নদীর স্বচ্ছ জলের কোলে শান্ত ছোট্ট গ্রাম আকিয়াকা। এই গ্রামের সাদা রঙের কাঠের ফ্রেমে গড়া ঘরগুলো যেন প্রকৃতির সঙ্গেই মিশে আছে। বসন্তে এই গ্রাম ভেসে যায় কমলা ফুলের গন্ধে।১১ ঘণ্টা আগে
শীতকালটা একটু অন্যরকম। চারদিকে বিয়েসহ নানা অনুষ্ঠানের সমারোহ। এদিকে মুখে উঠতে থাকে ব্রণ! একেবারে উভয়সংকট। কারও কারও তো সামনে কোনো অনুষ্ঠান থাকলেই মুখে তরতরিয়ে ব্রণ গজিয়ে যায়। ব্রণ ভরা মুখে মেকআপ করে লাভই-বা কী? তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই বেশি দেখাবে। তবে হ্যাঁ, বিপদ থাকলে তা থেকে মুক্ত থাকার দাওয়াইও...১৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
তুরস্কের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলীয় মুগলা প্রদেশে পাইন গাছে আচ্ছাদিত পাহাড় আর আজমাক নদীর স্বচ্ছ জলের কোলে শান্ত ছোট্ট গ্রাম আকিয়াকা। এই গ্রামের সাদা রঙের কাঠের ফ্রেমে গড়া ঘরগুলো যেন প্রকৃতির সঙ্গেই মিশে আছে। বসন্তে এই গ্রাম ভেসে যায় কমলা ফুলের গন্ধে।
আজকের দিনে আকিয়াকা যেন ছবির মতো এক স্বর্গ। কিন্তু কয়েক দশক আগেও এর ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত। ঠিক সেই সময়টিতে গ্রামটিতে হাজির হয়েছিলেন এক কবি। তাঁর দূরদৃষ্টিই আজও অনন্য করে রেখেছে আকিয়াকাকে।
সিএনএন জানিয়েছে, ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে আকিয়াকা ছিল জলাভূমির ধারে মশা-আক্রান্ত ছোট্ট একটি জেলে-পল্লি। তুরস্ক জুড়ে পর্যটন বাড়তে থাকায় আনাতোলিয়ার বহু গ্রামে যেমন দ্রুত কংক্রিটের দালান উঠতে থাকে, আকিয়াকা গ্রামেও একই ধরনের রূপান্তর ঘটতে শুরু করে। তবে ১৯৭১ সালে এই গ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিক স্ত্রীর সঙ্গে অবসরজীবন কাটাতে চলে এসেছিলেন কবি ও বুদ্ধিজীবী নাইল চাকিরহান। কিন্তু তিনি নিভৃত জীবন না কাটিয়ে গ্রামটির ঐতিহ্য ও পরিবেশ রক্ষায় নেমে পড়েছিলেন।
স্থাপত্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও চাকিরহান স্থানীয় অটোমান ধাঁচের স্থাপনার অনুপ্রেরণায় সমুদ্রের ধারে উঁচু এক পাহাড়ে নিজের বাড়ি নির্মাণ করেন। কাঠের ফ্রেম, চুন–পোতা সাদা দেয়াল, গভীর ছাউনি আর প্রাকৃতিক বায়ুপ্রবাহের সুবিধা—সব মিলিয়ে বাড়িটি হয়ে ওঠে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়া এক আধুনিক স্থাপত্য। অঞ্চলটি ভূমিকম্পপ্রবণ হওয়ায় কাঠের কাঠামোও ছিল নিরাপদ।
এই বাড়ির নকশাই বদলে দেয় পুরো গ্রামকে। চাকিরহানের বাড়ি যেমন আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের চমৎকার মেলবন্ধন দেখিয়েছিল, ঠিক তেমনই স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা একই ধাঁচে বাড়ি বানাতে শুরু করেন। এর ফলে পুরোনো কাঠমিস্ত্রিদের কাজ আবারও জেগে ওঠে। তৈরি হয় দক্ষ নতুন কারিগরদের এক প্রজন্ম।
প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও ১৯৮৩ সালে চাকিরহান তাঁর অবদানের জন্য আগা খান স্থাপত্য পুরস্কার পান। ১৯৯০-এর দশকে আকিয়াকার নগর–পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তাঁর স্থাপত্য–মানদণ্ডকে আইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ফলে ভয়াবহ কংক্রিটের দখল থেকে গ্রামটি চিরদিনের জন্য রক্ষা পায়। স্থানীয় বহু মানুষের জীবনও বদলে যায় এর ফলে। স্থানীয় ইউচেলেন হোটেলের প্রতিষ্ঠাতা হামদি ইউচেল গুরসয় জানান, চাকিরহান তাঁকে বাণিজ্যিক মনোভাব থেকে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় আজ তিনি এই অঞ্চলের পরিবেশ সচেতন ব্যক্তিদের একজন।
চাকিরহানের সাবেক সহকারী এনিজ তুঞ্চা ওজসয় জানান, আকিয়াকা গ্রাম একসময় তুর্কি বুদ্ধিজীবীদের মিলনস্থলে পরিণত হয়েছিল। জীবনমান ও ঐতিহ্য রক্ষার স্বীকৃতি হিসেবে আজ এই গ্রাম ‘সিটাস্লো’ (স্লো সিটি) বা শান্ত শহরের মর্যাদা পেয়েছে। এই গ্রাম দেখতে এসে এজগি ইয়াসেমিন বলেন, ‘প্রাচীন নগর, পাহাড়, ইউক্যালিপটাস, কমলা বাগান, আজমাকের স্বচ্ছ জল—সব মিলিয়ে যেন এক অপূর্ব সমাহার।’
তবে জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাপও বাড়ছে আকিয়াকার ওপর। বিশেষ করে করোনা পরবর্তী সময়ে শহর ছেড়ে আসার প্রবণতায় গ্রামটিতে লোকসমাগম বেড়ে গেছে। গ্রামের স্থাপত্য আইন কংক্রিট ঠেকালেও এখানকার শান্ত জীবনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে গ্রীষ্মের ভিড় ও শব্দ।
আকিয়াকার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগ করা এখনো সম্ভব। তবে শহরটি উপভোগ করার সেরা সময় হলো ব্যস্ত মৌসুমের বাইরে—যখন শ্বাস নেওয়ার মতো জায়গা থাকে, পরিষ্কার রাতের আকাশ থাকে তারায় ভরা, আর চাকিরহানকে অনুপ্রাণিত করা একই পাখির গান শোনা যায় গাছে গাছে।
তুরস্কের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলীয় মুগলা প্রদেশে পাইন গাছে আচ্ছাদিত পাহাড় আর আজমাক নদীর স্বচ্ছ জলের কোলে শান্ত ছোট্ট গ্রাম আকিয়াকা। এই গ্রামের সাদা রঙের কাঠের ফ্রেমে গড়া ঘরগুলো যেন প্রকৃতির সঙ্গেই মিশে আছে। বসন্তে এই গ্রাম ভেসে যায় কমলা ফুলের গন্ধে।
আজকের দিনে আকিয়াকা যেন ছবির মতো এক স্বর্গ। কিন্তু কয়েক দশক আগেও এর ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত। ঠিক সেই সময়টিতে গ্রামটিতে হাজির হয়েছিলেন এক কবি। তাঁর দূরদৃষ্টিই আজও অনন্য করে রেখেছে আকিয়াকাকে।
সিএনএন জানিয়েছে, ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে আকিয়াকা ছিল জলাভূমির ধারে মশা-আক্রান্ত ছোট্ট একটি জেলে-পল্লি। তুরস্ক জুড়ে পর্যটন বাড়তে থাকায় আনাতোলিয়ার বহু গ্রামে যেমন দ্রুত কংক্রিটের দালান উঠতে থাকে, আকিয়াকা গ্রামেও একই ধরনের রূপান্তর ঘটতে শুরু করে। তবে ১৯৭১ সালে এই গ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিক স্ত্রীর সঙ্গে অবসরজীবন কাটাতে চলে এসেছিলেন কবি ও বুদ্ধিজীবী নাইল চাকিরহান। কিন্তু তিনি নিভৃত জীবন না কাটিয়ে গ্রামটির ঐতিহ্য ও পরিবেশ রক্ষায় নেমে পড়েছিলেন।
স্থাপত্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও চাকিরহান স্থানীয় অটোমান ধাঁচের স্থাপনার অনুপ্রেরণায় সমুদ্রের ধারে উঁচু এক পাহাড়ে নিজের বাড়ি নির্মাণ করেন। কাঠের ফ্রেম, চুন–পোতা সাদা দেয়াল, গভীর ছাউনি আর প্রাকৃতিক বায়ুপ্রবাহের সুবিধা—সব মিলিয়ে বাড়িটি হয়ে ওঠে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়া এক আধুনিক স্থাপত্য। অঞ্চলটি ভূমিকম্পপ্রবণ হওয়ায় কাঠের কাঠামোও ছিল নিরাপদ।
এই বাড়ির নকশাই বদলে দেয় পুরো গ্রামকে। চাকিরহানের বাড়ি যেমন আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের চমৎকার মেলবন্ধন দেখিয়েছিল, ঠিক তেমনই স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা একই ধাঁচে বাড়ি বানাতে শুরু করেন। এর ফলে পুরোনো কাঠমিস্ত্রিদের কাজ আবারও জেগে ওঠে। তৈরি হয় দক্ষ নতুন কারিগরদের এক প্রজন্ম।
প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও ১৯৮৩ সালে চাকিরহান তাঁর অবদানের জন্য আগা খান স্থাপত্য পুরস্কার পান। ১৯৯০-এর দশকে আকিয়াকার নগর–পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তাঁর স্থাপত্য–মানদণ্ডকে আইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ফলে ভয়াবহ কংক্রিটের দখল থেকে গ্রামটি চিরদিনের জন্য রক্ষা পায়। স্থানীয় বহু মানুষের জীবনও বদলে যায় এর ফলে। স্থানীয় ইউচেলেন হোটেলের প্রতিষ্ঠাতা হামদি ইউচেল গুরসয় জানান, চাকিরহান তাঁকে বাণিজ্যিক মনোভাব থেকে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় আজ তিনি এই অঞ্চলের পরিবেশ সচেতন ব্যক্তিদের একজন।
চাকিরহানের সাবেক সহকারী এনিজ তুঞ্চা ওজসয় জানান, আকিয়াকা গ্রাম একসময় তুর্কি বুদ্ধিজীবীদের মিলনস্থলে পরিণত হয়েছিল। জীবনমান ও ঐতিহ্য রক্ষার স্বীকৃতি হিসেবে আজ এই গ্রাম ‘সিটাস্লো’ (স্লো সিটি) বা শান্ত শহরের মর্যাদা পেয়েছে। এই গ্রাম দেখতে এসে এজগি ইয়াসেমিন বলেন, ‘প্রাচীন নগর, পাহাড়, ইউক্যালিপটাস, কমলা বাগান, আজমাকের স্বচ্ছ জল—সব মিলিয়ে যেন এক অপূর্ব সমাহার।’
তবে জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাপও বাড়ছে আকিয়াকার ওপর। বিশেষ করে করোনা পরবর্তী সময়ে শহর ছেড়ে আসার প্রবণতায় গ্রামটিতে লোকসমাগম বেড়ে গেছে। গ্রামের স্থাপত্য আইন কংক্রিট ঠেকালেও এখানকার শান্ত জীবনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে গ্রীষ্মের ভিড় ও শব্দ।
আকিয়াকার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য উপভোগ করা এখনো সম্ভব। তবে শহরটি উপভোগ করার সেরা সময় হলো ব্যস্ত মৌসুমের বাইরে—যখন শ্বাস নেওয়ার মতো জায়গা থাকে, পরিষ্কার রাতের আকাশ থাকে তারায় ভরা, আর চাকিরহানকে অনুপ্রাণিত করা একই পাখির গান শোনা যায় গাছে গাছে।
বিমানযাত্রীদের ওপর সাসটেইনেবল এভিয়েশন ফুয়েল চার্জ আরোপ করবে সিঙ্গাপুর। তারাই বিশ্বে প্রথম এই কর আরোপকারী দেশ হতে চলেছে। ২০২৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে সিঙ্গাপুরের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি এই চার্জ নেওয়া শুরু করবে। তবে ২০২৫ সালের ১ এপ্রিলের পরে কেনা সব টিকিটের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে।৩৩ মিনিট আগে
আজ আপনার গ্রহের চাল বলছে, অসম্ভব তাড়াহুড়োয় থাকবেন। সম্ভবত কফি শপে গিয়ে কফির দাম দিতে ভুলে যাবেন, অথবা হাঁটার সময় ফোন দেখতে দেখতে সোজা গিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার দ্রুত সিদ্ধান্তগুলো প্রশংসিত হবে, তবে সেই সিদ্ধান্তের স্পিডে যেন ভুল না হয়ে যায়। ধীরে চলুন!৮ মিনিট আগে
ইন্দোনেশিয়ার পর্যটনশিল্পে নতুন আকর্ষণ ‘ইন্দোনেশিয়া গ্রেট সেল ২০২৫’। দেশটির পর্যটন মন্ত্রণালয় কেনাকাটা-ভিত্তিক এই পর্যটন উদ্যোগের প্রচারে বেশ মনোযোগী হয়েছে। মূলত ক্রিসমাস বা বড়দিন এবং নতুন বছরের ছুটির আগে কেনাকাটা সামনে রেখে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
শীতকালটা একটু অন্যরকম। চারদিকে বিয়েসহ নানা অনুষ্ঠানের সমারোহ। এদিকে মুখে উঠতে থাকে ব্রণ! একেবারে উভয়সংকট। কারও কারও তো সামনে কোনো অনুষ্ঠান থাকলেই মুখে তরতরিয়ে ব্রণ গজিয়ে যায়। ব্রণ ভরা মুখে মেকআপ করে লাভই-বা কী? তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই বেশি দেখাবে। তবে হ্যাঁ, বিপদ থাকলে তা থেকে মুক্ত থাকার দাওয়াইও...১৪ ঘণ্টা আগে
ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
শীতকালটা একটু অন্যরকম। চারদিকে বিয়েসহ নানা অনুষ্ঠানের সমারোহ। এদিকে মুখে উঠতে থাকে ব্রণ! একেবারে উভয়সংকট। কারও কারও তো সামনে কোনো অনুষ্ঠান থাকলেই মুখে তরতরিয়ে ব্রণ গজিয়ে যায়। ব্রণ ভরা মুখে মেকআপ করে লাভই-বা কী? তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই বেশি দেখাবে। তবে হ্যাঁ, বিপদ থাকলে তা থেকে মুক্ত থাকার দাওয়াইও হাতের কাছে থাকে। এ মৌসুমে যদি মুখে ব্রণ হয়, ঘরোয়া কিছু টোটকা নিয়মিত ব্যবহার করুন। ব্রণ তো দূর হবেই, পাশাপাশি ত্বকও হয়ে উঠবে উজ্জ্বল।
যেসব উপাদান ব্যবহার করতে পারেন–
নিমপাতা ও গোলাপজলের মিশ্রণ
ব্রণ তাড়াতে ঘরোয়া উপকরণ হিসেবে নিমপাতা স্বীকৃত। এটি খুব ভালো অ্যান্টিসেপটিক। অন্যদিকে গোলাপজল ত্বক সতেজ করে তোলে। নিমপাতা ধুয়ে পানিতে ৫ মিনিট ফুটিয়ে নিন, তারপর সেদ্ধ পাতাগুলো বেটে নিন। এবার বেটে নেওয়া পাতার সঙ্গে দুই চা-চামচ গোলাপজল মেশান। এই মিশ্রণ ব্রণের ওপর লাগিয়ে শুকানোর জন্য সময় দিন। শুকিয়ে গেলে পানির ঝাপটায় ধুয়ে ফেলুন। প্রতিদিন একবার করে এই মিশ্রণ ব্যবহার করুন। এতে ব্রণ দ্রুত শুকিয়ে যাবে, ব্যথা ও দাগ কমবে।
মধু ও দারুচিনি গুঁড়ার মিশ্রণ
দারুচিনি গুঁড়া করে নিন। তার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা মধু মিশিয়ে ভালোভাবে পেস্ট তৈরি করে ব্রণের ওপর প্রলেপ দিয়ে রাখুন কিছুক্ষণ। শুকিয়ে এলে ধুয়ে ফেলুন। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে এভাবে ব্যবহার করলে ব্রণ ও ব্রণের দাগ দূর হবে। দারুচিনিতে অনেকের ত্বকে জ্বালাপোড়া দেখা দিতে পারে। তাঁরা এর পরিবর্তে মধুর সঙ্গে আপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করলেও উপকার পাবেন।
লেবুর রস
ব্রণ ও এর দাগ দূর করতে লেবু ব্যবহার করা যেতে পারে। লেবুতে ভিটামিন সি রয়েছে। এই ভিটামিন ক্ষতিগ্রস্ত ত্বকের কোষ মেরামত করতেও কার্যকর ভূমিকা রাখে। লেবুতে আলফা-হাইড্রক্সি অ্যাসিডও রয়েছে, যার ব্লিচিং বৈশিষ্ট্য দাগ হালকা করতে সহায়তা করে। লেবুর রসে তুলো ভিজিয়ে ব্রণ ও এর দাগের ওপর কয়েক সেকেন্ড চেপে ধরে রাখুন। এরপর রস ত্বকে শুকাতে দিন। শুকিয়ে এলে আবার একইভাবে রসে তুলো ভিজিয়ে ব্রণের ওপর চেপে ধরুন। এভাবে তিনবার লেবুর রস ব্যবহার করুন। তারপর ঠান্ডা পানির ঝাপটায় মুখ ধুয়ে নিন। অল্প কদিনেই ফল পাবেন।
তুলসী ও হলুদবাটা
মাঝারি আকারের দুটো কাঁচা হলুদ ও এক মুঠো তুলসীপাতা একসঙ্গে বেটে এয়ার টাইট বয়ামে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। এই মিশ্রণ ব্রণের ওপর লাগিয়ে রাখুন। তারপর শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। ব্রণ সেরে ওঠার আগ পর্যন্ত প্রতিদিন তিন বেলা এটি ব্যবহার করুন। এই মিশ্রণ ব্রণের পাশাপাশি এর দাগ দূর করতেও খুব ভালো কাজ করে।
চন্দনের ফেসপ্যাক
অল্প গোলাপজলে চন্দনের গুঁড়া মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে সেটি ব্রণের ওপর লাগান। চন্দনে থাকা অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান ব্রণের প্রদাহ বা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।
টি ট্রি অয়েল
আজকাল লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডগুলো টি ট্রি অয়েল বাজারে এনেছে। এর ব্যথানাশক এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য আছে। ফলে এই তেল জীবাণু ধ্বংস করতে পারদর্শী। ত্বকে ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের সংক্রমণে যদি ব্রণের সমস্যা বাড়ে, তা হলে টি ট্রি অয়েল ব্যবহার করে দেখতে পারেন। তুলোয় করে এক ফোঁটা টি ট্রি অয়েল নিয়ে সরাসরি ব্রণের ওপর লাগান। রাতে ঘুমানোর আগে ত্বক পরিষ্কার করে এভাবে কয়েক দিন এটি ব্যবহার করুন। জলদি ব্রণের সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে।
হলুদ ও মধুর প্যাক
হলুদে ব্যথানাশক ও অ্যান্টিসেপটিক গুণ রয়েছে। এটি ত্বকে প্রাকৃতিক আর্দ্রতা ধরে রাখে। আধা চা-চামচ হলুদবাটা ও এক চা-চামচ মধু মিশিয়ে একটি প্যাক তৈরি করুন। মুখে ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২-৩ বার ব্যবহার করুন এই মিশ্রণ।
তবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে কাজ না হলে, ব্রণ বেশি বা দীর্ঘস্থায়ী হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
সূত্র: স্টাইলক্রেজ ও অন্যান্য
শীতকালটা একটু অন্যরকম। চারদিকে বিয়েসহ নানা অনুষ্ঠানের সমারোহ। এদিকে মুখে উঠতে থাকে ব্রণ! একেবারে উভয়সংকট। কারও কারও তো সামনে কোনো অনুষ্ঠান থাকলেই মুখে তরতরিয়ে ব্রণ গজিয়ে যায়। ব্রণ ভরা মুখে মেকআপ করে লাভই-বা কী? তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই বেশি দেখাবে। তবে হ্যাঁ, বিপদ থাকলে তা থেকে মুক্ত থাকার দাওয়াইও হাতের কাছে থাকে। এ মৌসুমে যদি মুখে ব্রণ হয়, ঘরোয়া কিছু টোটকা নিয়মিত ব্যবহার করুন। ব্রণ তো দূর হবেই, পাশাপাশি ত্বকও হয়ে উঠবে উজ্জ্বল।
যেসব উপাদান ব্যবহার করতে পারেন–
নিমপাতা ও গোলাপজলের মিশ্রণ
ব্রণ তাড়াতে ঘরোয়া উপকরণ হিসেবে নিমপাতা স্বীকৃত। এটি খুব ভালো অ্যান্টিসেপটিক। অন্যদিকে গোলাপজল ত্বক সতেজ করে তোলে। নিমপাতা ধুয়ে পানিতে ৫ মিনিট ফুটিয়ে নিন, তারপর সেদ্ধ পাতাগুলো বেটে নিন। এবার বেটে নেওয়া পাতার সঙ্গে দুই চা-চামচ গোলাপজল মেশান। এই মিশ্রণ ব্রণের ওপর লাগিয়ে শুকানোর জন্য সময় দিন। শুকিয়ে গেলে পানির ঝাপটায় ধুয়ে ফেলুন। প্রতিদিন একবার করে এই মিশ্রণ ব্যবহার করুন। এতে ব্রণ দ্রুত শুকিয়ে যাবে, ব্যথা ও দাগ কমবে।
মধু ও দারুচিনি গুঁড়ার মিশ্রণ
দারুচিনি গুঁড়া করে নিন। তার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা মধু মিশিয়ে ভালোভাবে পেস্ট তৈরি করে ব্রণের ওপর প্রলেপ দিয়ে রাখুন কিছুক্ষণ। শুকিয়ে এলে ধুয়ে ফেলুন। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে এভাবে ব্যবহার করলে ব্রণ ও ব্রণের দাগ দূর হবে। দারুচিনিতে অনেকের ত্বকে জ্বালাপোড়া দেখা দিতে পারে। তাঁরা এর পরিবর্তে মধুর সঙ্গে আপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করলেও উপকার পাবেন।
লেবুর রস
ব্রণ ও এর দাগ দূর করতে লেবু ব্যবহার করা যেতে পারে। লেবুতে ভিটামিন সি রয়েছে। এই ভিটামিন ক্ষতিগ্রস্ত ত্বকের কোষ মেরামত করতেও কার্যকর ভূমিকা রাখে। লেবুতে আলফা-হাইড্রক্সি অ্যাসিডও রয়েছে, যার ব্লিচিং বৈশিষ্ট্য দাগ হালকা করতে সহায়তা করে। লেবুর রসে তুলো ভিজিয়ে ব্রণ ও এর দাগের ওপর কয়েক সেকেন্ড চেপে ধরে রাখুন। এরপর রস ত্বকে শুকাতে দিন। শুকিয়ে এলে আবার একইভাবে রসে তুলো ভিজিয়ে ব্রণের ওপর চেপে ধরুন। এভাবে তিনবার লেবুর রস ব্যবহার করুন। তারপর ঠান্ডা পানির ঝাপটায় মুখ ধুয়ে নিন। অল্প কদিনেই ফল পাবেন।
তুলসী ও হলুদবাটা
মাঝারি আকারের দুটো কাঁচা হলুদ ও এক মুঠো তুলসীপাতা একসঙ্গে বেটে এয়ার টাইট বয়ামে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। এই মিশ্রণ ব্রণের ওপর লাগিয়ে রাখুন। তারপর শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। ব্রণ সেরে ওঠার আগ পর্যন্ত প্রতিদিন তিন বেলা এটি ব্যবহার করুন। এই মিশ্রণ ব্রণের পাশাপাশি এর দাগ দূর করতেও খুব ভালো কাজ করে।
চন্দনের ফেসপ্যাক
অল্প গোলাপজলে চন্দনের গুঁড়া মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে সেটি ব্রণের ওপর লাগান। চন্দনে থাকা অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান ব্রণের প্রদাহ বা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।
টি ট্রি অয়েল
আজকাল লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডগুলো টি ট্রি অয়েল বাজারে এনেছে। এর ব্যথানাশক এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য আছে। ফলে এই তেল জীবাণু ধ্বংস করতে পারদর্শী। ত্বকে ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের সংক্রমণে যদি ব্রণের সমস্যা বাড়ে, তা হলে টি ট্রি অয়েল ব্যবহার করে দেখতে পারেন। তুলোয় করে এক ফোঁটা টি ট্রি অয়েল নিয়ে সরাসরি ব্রণের ওপর লাগান। রাতে ঘুমানোর আগে ত্বক পরিষ্কার করে এভাবে কয়েক দিন এটি ব্যবহার করুন। জলদি ব্রণের সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে।
হলুদ ও মধুর প্যাক
হলুদে ব্যথানাশক ও অ্যান্টিসেপটিক গুণ রয়েছে। এটি ত্বকে প্রাকৃতিক আর্দ্রতা ধরে রাখে। আধা চা-চামচ হলুদবাটা ও এক চা-চামচ মধু মিশিয়ে একটি প্যাক তৈরি করুন। মুখে ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২-৩ বার ব্যবহার করুন এই মিশ্রণ।
তবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে কাজ না হলে, ব্রণ বেশি বা দীর্ঘস্থায়ী হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
সূত্র: স্টাইলক্রেজ ও অন্যান্য
বিমানযাত্রীদের ওপর সাসটেইনেবল এভিয়েশন ফুয়েল চার্জ আরোপ করবে সিঙ্গাপুর। তারাই বিশ্বে প্রথম এই কর আরোপকারী দেশ হতে চলেছে। ২০২৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে সিঙ্গাপুরের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি এই চার্জ নেওয়া শুরু করবে। তবে ২০২৫ সালের ১ এপ্রিলের পরে কেনা সব টিকিটের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে।৩৩ মিনিট আগে
আজ আপনার গ্রহের চাল বলছে, অসম্ভব তাড়াহুড়োয় থাকবেন। সম্ভবত কফি শপে গিয়ে কফির দাম দিতে ভুলে যাবেন, অথবা হাঁটার সময় ফোন দেখতে দেখতে সোজা গিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার দ্রুত সিদ্ধান্তগুলো প্রশংসিত হবে, তবে সেই সিদ্ধান্তের স্পিডে যেন ভুল না হয়ে যায়। ধীরে চলুন!৮ মিনিট আগে
ইন্দোনেশিয়ার পর্যটনশিল্পে নতুন আকর্ষণ ‘ইন্দোনেশিয়া গ্রেট সেল ২০২৫’। দেশটির পর্যটন মন্ত্রণালয় কেনাকাটা-ভিত্তিক এই পর্যটন উদ্যোগের প্রচারে বেশ মনোযোগী হয়েছে। মূলত ক্রিসমাস বা বড়দিন এবং নতুন বছরের ছুটির আগে কেনাকাটা সামনে রেখে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
তুরস্কের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলীয় মুগলা প্রদেশে পাইন গাছে আচ্ছাদিত পাহাড় আর আজমাক নদীর স্বচ্ছ জলের কোলে শান্ত ছোট্ট গ্রাম আকিয়াকা। এই গ্রামের সাদা রঙের কাঠের ফ্রেমে গড়া ঘরগুলো যেন প্রকৃতির সঙ্গেই মিশে আছে। বসন্তে এই গ্রাম ভেসে যায় কমলা ফুলের গন্ধে।১১ ঘণ্টা আগে