ভ্রমণ

বিশ্বে পকেটমারি ও প্রতারণায় শীর্ষে যেসব শহর

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
বিশ্বের ৭৫টির বেশি পর্যটন শহরের পর্যটক রিভিউ সংগ্রহ করে 'কম্পেয়ার দ্য মার্কেট' পকেটমার, প্রতারণা ও চুরির হার বেশি থাকা শহরগুলোর একটি তালিকা তৈরি করেছে।
বিশ্বের ৭৫টির বেশি পর্যটন শহরের পর্যটক রিভিউ সংগ্রহ করে ‘কম্পেয়ার দ্য মার্কেট’ পকেটমার, প্রতারণা ও চুরির হার বেশি থাকা শহরগুলোর একটি তালিকা তৈরি করেছে। প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি।

ব্যাংকককে ঘিরে বিশ্বের পর্যটকদের আগ্রহ নতুন নয়। রাজপ্রাসাদ, বৌদ্ধমন্দির, নদী ভ্রমণ থেকে শুরু করে স্ট্রিট ফুড—সব মিলিয়ে শহরটি ভ্রমণপিয়াসিদের জনপ্রিয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে বেশ আগেই। তবে এই শহরের আরেকটি পরিচয় সামনে এনেছে ভ্রমণ বিমা প্রতিষ্ঠান ‘কম্পেয়ার দ্য মার্কেট’। তাদের এ বছরের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, পর্যটকদের পকেটমারি ও প্রতারণার দিক থেকে ব্যাংকক এখন বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শহর।

ব্যাংককের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলো

ব্যাংককের বহুল পরিচিত গ্র্যান্ড প্যালেসে ঘুরতে পাওয়া যতটা আকর্ষণীয়, জায়গাটি ঝুঁকির দিক থেকেও ততটা উল্লেখযোগ্য। এই জায়গায় বিশ্বের যেকোনো পর্যটনকেন্দ্রের তুলনায় পকেটমারি ও প্রতারণা ঘটনা তুলনামূলক বেশি ঘটে। পর্যটকদের রিভিউ বিশ্লেষণ করে জানা যায়, সেখানে ভিড়ের মধ্যে ব্যাগ কাটা, মানিব্যাগ নিয়ে যাওয়া, ভুয়া টিকিট বিক্রি বা অতিরিক্ত দাম দাবি করার মতো ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে। শুধু গ্র্যান্ড প্যালেস নয়, ওয়াট ফো এবং চাতুচক উইকেন্ড মার্কেটও একই রকম অবস্থা। বিশেষ করে চাতুচক মার্কেটের মতো জায়গায় মোবাইল ফোন চুরি, ব্যাগ টেনে নেওয়া বা কেনাকাটায় প্রতারণার অভিযোগ সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তালিকার শীর্ষে আছে ব্যাংকক। শহরটির পয়েন্ট ৮৩ দশমিক ৪৫। ছবি: উইকিপিডিয়া
তালিকার শীর্ষে আছে ব্যাংকক। শহরটির পয়েন্ট ৮৩ দশমিক ৪৫। ছবি: উইকিপিডিয়া

ঝুঁকি যেভাবে নির্ধারণ করা হলো

কম্পেয়ার দ্য মার্কেট বিশ্বের ৭৫টির বেশি শহরের পর্যটক রিভিউ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করেছে, যে শহরগুলোতে পকেটমার, প্রতারণা ও চুরির মতো অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেছিল পর্যটকেরা। এসব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি শহরের স্কোর নির্ধারণ করা হয়। স্কোর যত বেশি, শহরটি তত ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। এই পদ্ধতি শুধু চুরির হার নয়, পর্যটকদের ভয় ও উদ্বেগকেও তুলে ধরে। যেসব জায়গা নিয়ে পর্যটকেরা বেশি সতর্কবার্তা দিয়েছে, সেগুলোই উঠে এসেছে তালিকার শীর্ষে।

ব্যাংককের পরেই প্যারিস ও প্রাগ

তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে এসেছে প্যারিস। এই নগরী প্রেম, শিল্প ও সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত হলেও পর্যটকদের মানিব্যাগ রক্ষায় যথেষ্ট মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্যারিসে পকেটমারের ঘটনা প্রতারণার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেশি ঘটে বলে বিশ্লেষণে দেখা গেছে। তৃতীয় স্থানে আছে চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগ। শহরের বড় পর্যটন স্থানগুলোতে, বিশেষ করে মোবাইল ফোন চুরি খুব সাধারণ ঘটনা। ভিড়ের মধ্যে দ্রুত হাত থেকে ফোন টান দিয়ে নিয়ে যাওয়া যেন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাগে।

তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছে প্যারিস। শহরটির পয়েন্ট ৬৮.৮১। ছবি: উইকিপিডিয়া
তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছে প্যারিস। শহরটির পয়েন্ট ৬৮.৮১। ছবি: উইকিপিডিয়া

চীনের সাংহাইয়ে প্রতারণার হার বেশি

চতুর্থ স্থানে থাকা সাংহাইয়ের চিত্র কিছুটা ভিন্ন। সেখানে পকেটমারির ঘটনা ততটা বেশি নয়। তবে শহরটিতে প্রতারণার হার উল্লেখযোগ্য। ভুয়া ট্যুর গাইড, নকল চা বিক্রি, অতিরিক্ত বিলের ফাঁদসহ নানান কৌশলে পর্যটকদের টার্গেট করা হয় সাংহাইতে।

কোন অঞ্চল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ

সমগ্র র‍্যাংকিং লক্ষ করলে দেখা যায়, ইউরোপ ও এশিয়া অপরাধের দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। এশিয়ার ২৪টি এবং ইউরোপের ২৭টি শহর এ তালিকায় জায়গা পেয়েছে। অন্যদিকে আমেরিকার মাত্র ছয়টি শহর র‍্যাংকিংয়ে থাকলেও এদের অবস্থান তালিকার শেষের দিকে। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ও মেলবোর্ন শহর দুটি আছে এই তালিকায়।

তৃতীয় স্থানে আছে চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগ। শহরটির পয়েন্ট ৫২.১৬। ছবি: উইকিপিডিয়া
তৃতীয় স্থানে আছে চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগ। শহরটির পয়েন্ট ৫২.১৬। ছবি: উইকিপিডিয়া

ভ্রমণের সময় কীভাবে ঝুঁকি কমাবেন

বিশেষজ্ঞদের মতে, পকেটমারি ও প্রতারণা থেকে রক্ষা পেতে কয়েকটি সাধারণ সতর্কতা বড় বিপদ এড়াতে কাজে দিতে পারে। এগুলো হলো—

  • ভিড়ের মধ্যে ব্যাগ সামনে রেখে হাঁটা।
  • ব্যাকপ্যাকের চেইনে ছোট তালা লাগানো।
  • অপরিচিত বা অননুমোদিত ট্যাক্সি না নেওয়া।
  • রাস্তায় যেকোনো সহজ প্রলোভন বা অতিরিক্ত বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে সতর্ক থাকা।

এ ছাড়া প্রতিটি শহরে কোন ধরনের প্রতারণা বেশি হয়, সেটি আগে থেকে জেনে গেলে সহজে সন্দেহজনক পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

পকেটমারি ও প্রতারণার হারে ২০২৫ সালে বিশ্বের শীর্ষ ১০ শহর ও তাদের পয়েন্ট—

১. ব্যাংকক: ৮৩.৪৫

২. প্যারিস: ৬৮.৮১

৩. প্রাগ: ৫২.১৬

৪. সাংহাই: ৫১.৮৩

৫. আগ্রা: ৪৭.৪৮

৬. রোম: ৪৫.৫৩

৭. পাতায়া: ৪৪.৪৩

৮. ফুকেট: ৪০.৫২

৯. শেনজেন: ৩৯.৫১

১০. মুম্বাই: ৩৬.৮৬

বিশ্লেষকেরা মনে করেন, ভ্রমণ মানুষের জীবনে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। তবে আকর্ষণীয় শহরগুলো যতই মনোমুগ্ধকর হোক, অপরাধের ঝুঁকি সব সময় বিবেচনায় রাখতে হবে। ব্যাংকক, প্যারিস বা প্রাগের মতো শহরগুলো দারুণ সৌন্দর্য, সংস্কৃতি আর ইতিহাসে ভরপুর। কিন্তু সামান্য অসতর্কতা বড় সমস্যার কারণ হতে পারে। তাই সচেতনতা এবং নিজের জিনিসপত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সূত্র: ভিএন এক্সপ্রেস

সাজসজ্জা

রাশি মেনে লিপস্টিক পরছেন তো?

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
প্রতিটি রাশির নির্দিষ্ট শুভ রং রয়েছে। এই তথ্য মেনে নিলে রাশির শুভ রংগুলো মেনে লিপস্টিক ব্যবহার করা যায়। প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি
প্রতিটি রাশির নির্দিষ্ট শুভ রং রয়েছে। এই তথ্য মেনে নিলে রাশির শুভ রংগুলো মেনে লিপস্টিক ব্যবহার করা যায়। প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি

মেকআপের কথা বলতে গেলে সবার মনে প্রথমে লিপস্টিকের কথা আসে। মেয়েদের বিউটি ব্যাগে উঁকি দিলেই বিভিন্ন রঙের লিপস্টিকের দেখা মেলে। ঠোঁটে সঠিক রঙের লিপস্টিক ব্যক্তিত্বেরও পরিচয় বহন করে। কিন্তু ভুল শেডের লিপস্টিক বেছে নিলে সব বরবাদ। জ্যোতির্বিদেরা মনে করেন, প্রতিটি রাশির নির্দিষ্ট শুভ রং রয়েছে। আর প্রত্যেক মানুষ তার জন্মতারিখের হিসাবে কোনো না কোনো রাশিতে পড়ে। এই তথ্য মেনে নিলে রাশির শুভ রংগুলো মেনে লিপস্টিক ব্যবহার করা যায়। জেনে নিন কোন রাশির জন্য কোন রঙের লিপস্টিক তাৎপর্যপূর্ণ।

মেষ

মেষ রাশির নারীরা সাহস আর শক্তির উৎস। শক্তির রং লাল। তাই বলা চলে, মেষ রাশির নারীদের ঠোঁটে উজ্জ্বল লাল রঙের লিপস্টিক মানানসই।

মেষ রাশির নারীদের ঠোঁটে উজ্জ্বল লাল রঙের লিপস্টিক মানানসই। ছবি: পেক্সেলস
মেষ রাশির নারীদের ঠোঁটে উজ্জ্বল লাল রঙের লিপস্টিক মানানসই। ছবি: পেক্সেলস

বৃষ

বৃষ রাশির জাতিকাদের জীবনে ভালোবাসা একটি বড় অংশ দখল করে রাখে। তারা নিঃসন্দেহে রোমান্টিক! এতটাই রোমান্টিক যে উদ্দেশ্য়বিহীনভাবে ও কোনো শর্ত ছাড়াই ভালোবাসতে দ্বিধা করে না। প্রাকৃতিক এই গুণাবলির জন্য প্রাকৃতিক রংই বৃষ রাশির নারীদের জন্য উপযুক্ত। গোলাপি শেডের যেকোনো লিপস্টিক তাদের জন্য জুতসই। ডাস্টি পিংক, বেবি পিংক, হট পিংক, ন্য়ুড পিংক তাদের ঠোঁটে তাৎপর্যপূর্ণভাবে মানিয়ে যায়।

মিথুন

মিথুন রাশির জাতিকারা কৌতূহলী, স্বতঃস্ফূর্ত ও বহুমুখী স্বভাবের। খুব সম্ভবত মিথুন রাশির নারীরা সব সময় এমন ঠোঁটের রঙের সন্ধান করে, যা ট্রেন্ডে থাকে। বলে রাখি, এরা গসিপ করতেও দারুণ ভালোবাসে। কিন্তু নিজেরা গসিপে থাকতে নারাজ। অতএব, সুন্দর ও উজ্জ্বল রংই মিথুন রাশির নারীদের ঠোঁটের জন্য ভালো। ছুটির দিনের ব্রাঞ্চ বা নৈমিত্তিক সাক্ষাতে যেতে মসৃণ গোলাপি লিপস্টিক যত্ন করে পরাটাই উত্তম হবে এই রাশির জাতিকার।

কর্কট

কর্কট রাশির জাতিকারা বুদ্ধিমান এবং একই সঙ্গে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। তারা প্রতিটি সম্পর্ককে আবেগ দিয়ে আগলে রাখে। বেশির ভাগ কর্কট রাশির নারীর ঠোঁট কোমল থাকে। ফলে বোঝাই যায়, ঠোঁটের যত্নের ব্যাপারে তারা এতটুকু আপস করে না। তাই সুন্দর হাইড্রেটিং লিপ বাম তাদের সব সময় পছন্দ। লিপস্টিকের রং বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তারা মভ পিংক বা গোলাপি রঙে লিপস্টিককেই গুরুত্ব দেন।

সিংহ

এককথায় তারা সাহসী। সে কারণে তাদের চরিত্রে নেত্রী হওয়ার সব গুণ থাকে। লিপস্টিকের বেলাতেও দাম দিয়ে ব্র‍্যান্ডেড লিপস্টিক কিনতেই বেশি ভালোবাসে এ রাশির মেয়েরা। তবে কমলা ও পিচ রঙা লিপস্টিক তাদের জন্য সেরা পছন্দ বলে মনে করেন জ্যোতির্বিদেরা।

কন্যা

এই রাশির জাতিকারা পরিশ্রমী। তারা নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত। অফিসের মিটিংয়ে টিপটপ থাকতে, এমনকি বাড়িতেও পরিপাটি থাকতে ভালোবাসে এ রাশির মেয়েরা। তাই দৈনন্দিন মেকআপ রুটিনে তাদের জন্য অ্যাপ্রিকট, কোরাল, এমনকি বেইজের রং বেছে নেওয়াটাই শ্রেয় বলে মনে করেন রাশি বিশেষজ্ঞরা।

তুলা

সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ আত্মা বলা হয় এদের। জীবনের কোনো কিছুর প্রতি তাড়াহুড়ো করার পক্ষে নয় তুলা রাশির জাতিকারা। তাই যদি আপনি তুলা রাশির মেয়ে হন, তবে গোলাপি বা বেরি রঙের মতো রংই হয়তো আপনার জন্য আরামদায়ক। তবে সময়বিশেষে দুঃসাহসিক হওয়াও যেহেতু এ রাশির মেয়েদের ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম, তাই ট্রেন্ডি যেকোনো লিপস্টিকেও এরা একাবারে ঠিকঠাক।

তুলা রাশির নারীরা ট্রেন্ডি যেকোনো লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারেন। ছবি: পেক্সেলস
তুলা রাশির নারীরা ট্রেন্ডি যেকোনো লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারেন। ছবি: পেক্সেলস

বৃশ্চিক

তারা নিয়ম ভঙ্গকারী। এককথায় সাহসী। কারণ ছাড়াই বিদ্রোহী এবং সুযোগ গ্রহণকারী! তবে তাদের মধ্যে একটি রহস্যময় আভা থাকে, যা তাদের অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তোলে। বৃশ্চিক নারীদের জন্য নিখুঁত রং হবে গাঢ় লাল। ম্যাট ফিনিশসহ মেরুন রঙের লিপস্টিকও তাদের রূপ বাড়িয়ে তুলবে।

ধনু

ধনু রাশির নারীরা সব সময় শক্তিতে পরিপূর্ণ। তারা ক্রীড়াবিদ ও দুঃসাহসিক। একই সঙ্গে ফুরফুরে থাকতে ভালোবাসে। এই নারীরা সুখী ও ভাগ্যবতীদের দলে। এ রাশির মেয়েদের ঠোঁটের জন্য আদর্শ উজ্জ্বল গোলাপি বা পিচ রঙের লিপস্টিক।

মকর

মকর রাশির নারীরা এককথায় একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ। তারা পেশাদার, মার্জিত ও রসিক। তাদের ঠোঁটের জন্য এমন একটি রং প্রয়োজন, যা তাদের চরিত্রের সব গুণ তুলে ধরতে পারে। ন্য়ুড রঙের লিপস্টিকের চেয়ে সেরা আর কীই-বা হতে পারে তাদের জন্য?

কুম্ভ

এ রাশির মেয়েরা যতটা বন্ধুত্বপূর্ণ, ততটাই মেজাজি। এমনকি প্রয়োজনে একা থাকতেও দ্বিধা করে না তারা। কয়েকটি রং মিলিয়ে স্বতন্ত্র রঙের লিপস্টিক বানিয়ে ঠোঁটে জুড়ে নিতে বেশ ভালোবাসে কুম্ভ রাশির জাতিকারা। মেকআপে ট্রেন্ড অনুসরণের চেয়ে নিজস্ব ভাবনাকেই বেশি গুরুত্ব দেয় এরা। তাই তাদের জন্য যেকোনো একটি রঙের কয়েকটি শেডের লিপস্টিক ব্যবহার করা ভালো। সময় ও জায়গা বুঝে কয়েকটি রং মিলিয়ে ঠোঁটে পরলেই নিজের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে।

মীন

রাশিচক্রের জগতে তারা হলো এমন, যাকে ‘সংবেদনশীল স্বপ্নদর্শী’ বলা যেতে পারে। তারা বুদ্ধিমান, সহমর্মী এবং সহানুভূতিশীল। মীন রাশির নারীরা গোলাপের পাপড়ি বা রাস্পবেরির সুগন্ধযুক্ত লিপস্টিক ব্যবহার করতে ভালোবাসে। এগুলো তাদের সুন্দর লুকের পাশাপাশি সুন্দর উপলব্ধিও দিতে পারে।

সূত্র: স্টাইলক্রেজ

আজকের রাশিফল: সারা দিন মুড সুইং চলবে, স্বপ্নের গল্প সত্যি বলে চালাবেন না

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০: ৫৩
আজকের রাশিফল: সারা দিন মুড সুইং চলবে, স্বপ্নের গল্প সত্যি বলে চালাবেন না

মেষ

আজ আপনার এনার্জি লেভেল এমন থাকবে যেন তিন দিন ধরে কফি খেয়ে ঘুমাননি। সকাল থেকেই মনে হবে ‘আজ পৃথিবী জয় করব, নয়তো অন্ততপক্ষে ফ্রিজে রাখা শেষ মিষ্টিটা চুরি করব!’ কাজের ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ফাইল গুলিয়ে ফেলতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে হঠকারী কিছু বলবেন না—আপনার পার্টনার হয়তো আপনার আবেগের বিস্ফোরণকে গ্যাস বেলুন ফেটে যাওয়া মনে করতে পারে। সাবধান, আজ অনলাইন শপিং সাইটে ভুল করে ‘Add to Cart’-এর বদলে ‘Buy Now’ বোতামে বেশি চাপ পড়বে। মাথা গরম হলে, ১০ সেকেন্ডের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন: ‘আমি কি সত্যিই এই সস্তা শোপিসটা কিনতে চাই?’ উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবেন না। কারণ, উত্তর আসার আগেই আপনি কিনে ফেলেছেন।

বৃষ

আপনার জন্য আজকের দিনটা হলো ‘আয়েশ করার লাইসেন্স’। সোফায় এমনভাবে সেঁটে থাকবেন যেন আপনি আর সোফা একটি অবিচ্ছেদ্য মহাজাগতিক ইউনিট। কেউ কাজ করতে বললে ভুরু কোঁচকাবেন, যেন আপনি বিশ্বশান্তির চেয়েও জরুরি কোনো কাজে ব্যস্ত। তবে সন্ধ্যায় খাদ্যপ্রেম চরমে উঠবে। ফ্রিজ খুলে এমনভাবে খাবার খুঁজবেন, যেন গুপ্তধন খুঁজছেন। টাকাপয়সার দিক থেকে ভালো, কিন্তু অতিরিক্ত আরামের ফলে অফিসের কাজের গতি হয়ে যাবে কচ্ছপের চেয়ে মন্থর। আজ ডায়েট প্ল্যান না মানার জন্য নিজেকে দোষ দেবেন না। মনে রাখবেন, বৃষ রাশির জাতকদের জন্য ‘ভারসাম্য’ মানে হলো দুই হাতে সমান পরিমাণে খাবার ধরে রাখা।

মিথুন

আজ আপনার দুটি সত্তা একসঙ্গে জেগে উঠবে। একটি বলবে, ‘আরে চলো দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চারে যাই!’ অন্যটি বলবে, ‘কিন্তু আমার তো নেটফ্লিক্সে দেখার জন্য এখনো অনেক সিরিজ বাকি!’ এই দ্বৈততার ফলে একই সময়ে দুজন বন্ধুকে দুই রকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসতে পারেন। ফোন আজ ওভারহিটেড হয়ে যাবে অতিরিক্ত চ্যাটিংয়ের কারণে। অফিসের সহকর্মী বা পরিবারকে এমন সব তথ্য দেবেন, যা অর্ধেক সত্য আর অর্ধেক আপনার রাতের স্বপ্ন থেকে নেওয়া। যদি দেখেন কোনো পরিস্থিতিতে আপনার দুই রকম মতামত আসছে, তাহলে লটারির মতো করে একটা বেছে নিন। ভাগ্য ভালো হলে সঠিকটা বেছে নিতে পারেন।

কর্কট

আজ আপনার মুড সুইং হবে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো। সামান্য কারণে অভিমান হতে পারে, যেমন রান্নাঘরের আলমারিতে সঠিক জায়গায় মসলার কৌটা নেই দেখে কান্না শুরু করে দিতে পারেন। সন্ধ্যাবেলা ‘হোম সিকনেস’ এমন বাড়বে যে বাড়ির পোষা প্রাণীটিও আপনাকে দেখে অবাক হবে। মনে হবে বাইরের জগৎটা বড্ড নিষ্ঠুর, আর আপনার বেডরুমটাই একমাত্র নিরাপদ স্থান। যদিও ভালোবাসার মানুষের জন্য আজ আপনি সব করতে প্রস্তুত, তবে শর্ত একটাই—সে যেন আপনার মুডের গ্রাফটা বুঝে চলে! কাউকে বেশি ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে এমন কিছু করে বসবেন না যাতে পরে নিজেই লজ্জায় বালিশে মুখ লুকাতে হয়।

সিংহ

আজ মনে হবে, আপনি একজন সেলিব্রিটি এবং ক্যামেরাগুলো ভুলবশত অন্য কাউকে ফোকাস করছে! সব কথোপকথনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে চাইবেন, এবং যদি না পারেন, তবে একটু নাটক করে সবার মনোযোগ কাড়তে চেষ্টা করবেন। অফিসের মিটিংয়ে এমন আইডিয়া দেবেন, যা শুনতে খুব গ্ল্যামারাস, কিন্তু আসলে তার কার্যকারিতা শূন্য। আপনার পোশাক, চুলের স্টাইল—সবকিছু আজ চিৎকার করে বলবে, ‘দেখো! শুধু আমাকেই দেখো!’ তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে ছোটখাটো ভুল হতে পারে। আয়নার সামনে অতিরিক্ত সময় কাটালে কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্র রুষ্ট হতে পারে। একটু অন্যকেও লাইমলাইট দিন, না হলে সবাই আপনাকে ‘সেলফি কিং/কুইন’ বলে ডাকতে শুরু করবে!

কন্যা

আজ আপনার ভেতরের সমালোচকটি জেগে উঠবে। পাশের বাড়ির লোক কেন ভুল সময়ে গান গাইছে, বা সহকর্মী কেন ফন্টের সাইজটা ০.৫ পয়েন্ট কমালো—সব কিছু নিয়েই আপনার চিন্তা। ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে এমন সব জিনিস খুঁজে পাবেন যা নিজেই ভুল করে রেখেছিলেন, আর তখন নিজেই নিজের ওপর বিরক্ত হবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে পার্টনারের সামান্য ভুলও আপনার চোখে পড়বে, কিন্তু সরাসরি কিছু না বলে মনে মনে একটা তালিকা তৈরি করবেন। সবকিছু নিখুঁত করতে গিয়ে দিনটা উপভোগ করাই ভুলে যাবেন না। মনে রাখবেন, পৃথিবীটা আপনার এক্সেল শিটের মতো পরিপাটি নয়!

তুলা

আজকের দিনটা আপনার জন্য দ্বিধার দিন। বাজারে শার্ট কিনতে গিয়ে দুটি শার্টের রং, ডিজাইন আর দামের মধ্যে এমনভাবে আটকে পড়বেন যে দোকানি নিজেই ক্লান্ত হয়ে আপনাকে চা অফার করবে। সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে এমন সব কাজে ‘হ্যাঁ’ বলে দেবেন যা আপনি মোটেও করতে চান না। তবে আপনার সামাজিক ব্যবহার আজ অসাধারণ থাকবে। চারপাশের পরিবেশকে এতটাই শান্ত ও সুন্দর করে তুলবেন যে মনে হবে কোনো স্পা-এর বিজ্ঞাপন চলছে। আজ যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, ‘চা না কফি?’, একটু সময় নিয়ে ভাবুন! এই সামান্য সিদ্ধান্তে আপনার আজকের দিনের ভারসাম্য নির্ভর করছে।

বৃশ্চিক

আজ বিনা কারণে রহস্যময় থাকতে চাইবেন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে শুধু গভীর চোখে তাকিয়ে একটা রহস্যময় হাসি দেবেন। মনে হবে আপনি অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কোনো গুপ্তচরবৃত্তি করছেন, যদিও আপনি আসলে ল্যাপটপে বিড়ালদের মজাদার ভিডিও দেখছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে তীব্র আবেগ পার্টনারকে চমকে দেবে। কারণ, সকাল পর্যন্ত আপনি তাকে একরকম ভালোবাসার কথা বলেছেন, আর বিকেলে অন্যরকম। কোনো ছোটখাটো পারিবারিক গোপন তথ্য ফাঁস হতে পারে, যার দায় আপনার ওপরই পড়বে। মাঝে মাঝে হাসুন, জোরে হাসুন! এতে আপনার রহস্যময় ভাবটা একটু কমবে, আর আশপাশের লোক আপনাকে দেখে ভয় পাওয়া বন্ধ করবে।

ধনু

মনে হবে, এই জগৎটা আপনার জন্য বড্ড ছোট হয়ে গেছে! মনে মনে অ্যাডভেঞ্চার প্ল্যান করবেন: ‘চলুন, একটা সাইকেলে চেপে গোটা পৃথিবী ঘুরে আসি, শুধু একটা টুথব্রাশ আর একটি বই নিয়ে!’ বাস্তব জীবনে, হয়তো ঘর থেকে বেরিয়ে ১০ মিনিট হেঁটে আবার ফিরে আসবেন। কারণ, মোবাইল চার্জার নিতে ভুলে গেছেন। এমন সব দার্শনিক আলোচনা শুরু করবেন, যা কেউ বুঝবে না, আর বন্ধুরাও হাসতে হাসতে দূরে সরে যাবে। আজ হঠাৎ করে বসকে গিয়ে চাকরি ছেড়ে হিমালয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার কথা বলার আগে একবার ভেবে দেখুন, কাল সকালে ব্রেকফাস্টটা কে বানাবে!

মকর

আজ এতটাই কর্মঠ থাকবেন যে মনে হবে আপনি যেন একটি রোবট যাকে ‘কাজ করো’ প্রোগ্রাম দিয়ে সেট করা হয়েছে। অন্য দশজনের কাজও টেনে নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেবেন এবং তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবেন, ‘আমি ছাড়া আর কেউ পারে না!’ তবে গ্রহের প্রভাবে আজ একটা মজার ঘটনা ঘটতে পারে: হয়তো ভুল করে কোনো পার্টিতে চলে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে বুঝতে পারবেন যে ‘আরে! মজাও তো করা যায়!’ যা আপনার সারা দিনের হিসাব-নিকাশ উল্টে দেবে। টাকাপয়সার হিসাব করতে গিয়ে এত মনোযোগ দেবেন না যে একটা ২০ টাকার নোট মেঝেতে পড়লে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে!

কুম্ভ

আজ আপনার মাথায় এমন সব আইডিয়া আসবে যা আপনি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। মনে হবে, এই সমাজকে আপনার নতুন আবিষ্কার দিয়ে বদলে দেওয়া উচিত। এই সব চিন্তা করতে গিয়ে আপনি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের মাঝখানে অন্য জগতে চলে যেতে পারেন। আজ বন্ধুবান্ধবরা আপনার কথা শুনে হাসবে, কিন্তু আপনি তাদের এই হাসি দেখে আরও বেশি করে নিজেকে ‘বিপ্লবী’ ভাববেন। আপনার বিপ্লবী আইডিয়াগুলো আপাতত একটা খাতায় টুকে রাখুন। সবার সঙ্গে শেয়ার করার আগে দেখুন, সেগুলো বাস্তবসম্মত, নাকি শুধু একটা ‘ঘুমভাঙা স্বপ্ন’।

মীন

আজ মেঘের ভেলায় চড়ে বেড়াবেন। দিবাস্বপ্ন দেখতে গিয়ে ট্রাফিকের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়তে পারেন বা অফিসে কাপে চা ঢালতে গিয়ে ভুল করে ফাইলে ঢেলে দিতে পারেন। আবেগের দিক থেকে এতটাই সংবেদনশীল থাকবেন যে কোনো সিনেমার পুরোনো পোস্টার দেখেই কেঁদে ফেলতে পারেন। কেউ ছোটখাটো কোনো ভুল ধরিয়ে দিলেই ধরে নেবেন যে সে আপনাকে মোটেও পছন্দ করে না। কল্পনাশক্তি আজ এতটাই বাড়বে যে হয়তো ভাববেন, ঘরের পোষা মাছটা আপনার সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলছে। বাস্তবে ফিরে আসার জন্য মাঝে মাঝে নিজের গালে একটা আলতো চিমটি কাটুন। আর টিস্যু পেপারের একটা প্যাকেট অবশ্যই হাতের কাছে রাখুন!

ভ্রমণ

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
বিদেশে ভ্রমণের সময় স্থানীয় আইন না জানার কারণে বহু পর্যটক নিয়ম ভেঙে ফেলেন। এসব ভুলের কারণে জরিমানা গুনতে হয়। প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি।
বিদেশে ভ্রমণের সময় স্থানীয় আইন না জানার কারণে বহু পর্যটক নিয়ম ভেঙে ফেলেন। এসব ভুলের কারণে জরিমানা গুনতে হয়। প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি।

বিদেশে ভ্রমণের সময় স্থানীয় আইন না জানার কারণে বহু পর্যটক অজান্তেই নিয়ম ভেঙে ফেলেন। এসব ভুলের কারণে লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা গুনতে হয়। এমনকি গ্রেপ্তার পর্যন্ত হতে পারে যেকোনো পর্যটক।

স্পেনে রাতের বেলা সাগরে নামা নিষিদ্ধ

স্পেনের জনপ্রিয় সৈকত শহর বেনিডর্মে রাত ১২টা থেকে ভোর ৭টা পর্যন্ত সমুদ্রে নামা নিষিদ্ধ। নিয়ম ভাঙলে ৮৫০ থেকে ১ হাজার ৪০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা। বিচে রাত কাটানো বা ক্যাম্পিং করলেও একই পরিমাণ জরিমানা ধার্য করা হয়। সেভিয়াতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিয়ের আগের উচ্ছৃঙ্খল পার্টি করা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন আরও কঠোর হয়েছে। পর্যটকের আচরণে যদি স্থানীয়রা বিরক্ত হয় বা পরিবেশ নষ্ট হয়, সে ক্ষেত্রে জরিমানা করা হয়। অনেকে নিয়ম ভাঙার পর এসব বিধিনিষেধ সম্পর্কে জানতে পারে।

থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে ই-সিগারেট নিষেধ

থাইল্যান্ডে ই-সিগারেট রাখা, বহন করা বা ব্যবহার করা আইনত নিষিদ্ধ। শাস্তির ধরনও বেশ কঠোর। আমদানি বা বিতরণের ক্ষেত্রে ৫ লাখ বাথ পর্যন্ত জরিমানা এবং ২ থেকে ৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। পর্যটকেরা ব্যক্তিগতভাবে ভ্যাপ ব্যবহার করলেও ১০ হাজার থেকে ৩০ হাজার বাথ পর্যন্ত জরিমানা, ডিভাইস জব্দ, এমনকি দেশে ফেরত পাঠানো পর্যন্ত হতে পারে। এ বছরের শুরুর দিকে পরিচালিত অভিযানে এ কারণে এক সপ্তাহে ৬৯০ জনকে আটক করা হয়েছিল।

এ ছাড়া যে ব্যক্তি বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ করেন, তিনি জরিমানার ৬০ শতাংশ পর্যন্ত পুরস্কার হিসেবে পান। ফলে ব্যক্তিগত জায়গাতেও ভ্যাপ ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। সিঙ্গাপুরেও ই-সিগারেট আমদানি, বিক্রি ও ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ। প্রথমবার ধরা পড়লে ৫০০ থেকে ৭০০ সিঙ্গাপুর ডলার পর্যন্ত জরিমানা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

ইতালিতে পরিবেশ সুরক্ষায় কঠোর নিয়ম

সারডিনিয়ার বিখ্যাত গোলাপি পানির সৈকত স্পিয়াজ্জা রোসা থেকে বালু নেওয়া নিষিদ্ধ। নিয়ম ভাঙলে ৪ হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। সৈকতটি নব্বইয়ের দশক থেকে বন্ধ। পোর্টোফিনো গ্রামে জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে জনপ্রিয় ফটোস্পটে দাঁড়িয়ে আড্ডা দেওয়া বা ভিড় তৈরি করায় প্রায় ৩০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা করা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে জনপ্রিয় জায়গাগুলোতে অতিরিক্ত ভিড় তৈরি হওয়ায় প্রশাসন এসব পদক্ষেপ নিয়েছে।

জাপান ভ্রমণে বিমা বাধ্যতামূলক। প্রতীকী ছবি: ফ্রিপিক
জাপান ভ্রমণে বিমা বাধ্যতামূলক। প্রতীকী ছবি: ফ্রিপিক

জাপানে বাধ্যতামূলক ভ্রমণ বিমা

জাপানে মেডিকেল বিল বকেয়া রাখার ঘটনার পর সরকার সব বিদেশি পর্যটকের জন্য ব্যক্তিগত ট্রাভেল ইনস্যুরেন্স বাধ্যতামূলক করতে যাচ্ছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১১ হাজারের বেশি পর্যটক হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৯০ জন বিল পরিশোধ না করেই চলে গেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিমা ছাড়া কেউ দেশটিতে প্রবেশ করলে জটিলতায় পড়তে পারে। জাপান ২০৩০ সালের মধ্যে বছরে ৬০ মিলিয়ন পর্যটক টার্গেট করেছে, তাই স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে দেশটির গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এটি।

পর্তুগালের সমুদ্রসৈকতে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ

পর্তুগালের সৈকতে উচ্চ শব্দে গান বাজানো নিষিদ্ধ। দেশটির ন্যাশনাল মেরিটাইম অথরিটি পোর্টেবল স্পিকার ব্যবহারের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এ নিয়ম ভাঙলে ২০০ থেকে ৩৯ হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানা হবে। সৈকতে পার্টি বেড়ে যাওয়া এবং বড় স্পিকারের উচ্চ শব্দে অন্যান্য পর্যটক ও স্থানীয়দের বিরক্তির কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পর্তুগালে সবার শান্তিপূর্ণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে কঠোর নিয়ম অনুসরণ করা হয়।

নিউজিল্যান্ডের ডিজিটাল ভ্রমণ অনুমতি

২০১৯ সালের অক্টোবর থেকে নিউজিল্যান্ডে প্রবেশ করতে ডিজিটাল ভ্রমণ অনুমতি (নিউজিল্যান্ড ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরিটি) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ভিসা অব্যাহতি পাওয়া দেশগুলোর নাগরিকেরাও এর বাইরে নয়। ডিজিটাল ভ্রমণ অনুমোদন পেতে ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত লাগতে পারে। তাই বিমানবন্দরে যাওয়ার আগেই এটি করে রাখা জরুরি। শুধু প্রবেশ নয়, ট্রানজিট যাত্রীরাও এই অনুমতি ছাড়া নিউজিল্যান্ডের আকাশপথ ব্যবহার করতে পারে না। এ ছাড়া যেকোনো নিষিদ্ধ পণ্য বা খাবার আগে থেকে ফরমে উল্লেখ না করলে কাস্টমস তা বাজেয়াপ্ত করতে পারে বা জরিমানা দিতে হয়।

অনেক সময় খুব সাধারণ আচরণ বা অভ্যাস বিদেশে গুরুতর অপরাধে পরিণত হতে পারে। প্রতিটি দেশের নিজস্ব আইন, সংস্কৃতি এবং পরিবেশ সুরক্ষা নির্দেশনা আছে। ভ্রমণের আগে গন্তব্যস্থলের নিয়মগুলো জেনে নিলে বিপদ বা অযথা খরচ এবং ভ্রমণের আনন্দ নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি অনেকটা কমে যায়।

সূত্র: ভিএন এক্সপ্রেস

ভ্রমণ

পাঁচ তারা হোটেলে যেসব ভুল করবেন না

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
পাঁচ তারা হোটেল মানেই কেবল আরাম করা নয়; এর সঙ্গে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নেওয়া। এআই দিয়ে তৈরি ছবি।
পাঁচ তারা হোটেল মানেই কেবল আরাম করা নয়; এর সঙ্গে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নেওয়া। এআই দিয়ে তৈরি ছবি।

বিশ্বের নানা প্রান্তের বিলাসবহুল হোটেলে থাকার পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে ‘বিজনেস ইনসাইডার’-এর ভ্রমণবিষয়ক সাংবাদিক জোয়ি হাডেনের। তিনি দেখেছেন, অনেক অতিথি অজান্তেই কিছু ভুল করেন। পাঁচ তারা হোটেল মানেই কেবল আরাম করা নয়; এর সঙ্গে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নেওয়া। কিন্তু কিছু ছোট ভুলে সেই অভিজ্ঞতার বড় অংশই নষ্ট হয়ে যায়।

অপ্রয়োজনীয় টয়লেট্রিজ নিয়ে যাওয়া

অনেক অতিথি নিজের ব্যবহার্য শ্যাম্পু, বডিওয়াশ, সাবান বা লোশন সঙ্গে নিয়ে যান এই ভেবে যে তাঁদেরগুলোই সবচেয়ে ভালো হবে। কিন্তু জোয়ি জানিয়েছেন, এটি পাঁচ তারা হোটেলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঝামেলা ছাড়া আর কিছু নয়। বেশির ভাগ বিলাসবহুল হোটেল বাথরুমে আন্তর্জাতিক মানের দামি টয়লেট্রিজ রাখে, যা অতিথিরা সাধারণত নিজেরা কিনতে চান না। তাই অতিথিরা যদি নিজের বোতলগুলো না এনে হোটেলের সুবিধা উপভোগ করেন, তাহলে বহনের ঝুঁকি কমবে এবং অভিজ্ঞতাও আরও উন্নত হবে।

হোটেলে লন্ড্রি করানো

বিলাসবহুল হোটেলের লন্ড্রি-সেবা বাড়তি সুবিধা। এর খরচ অনেক বেশি। জোয়ির অভিজ্ঞতায়, পাঁচ তারা হোটেলে ১৪টি জামাকাপড় ধোয়ার জন্য তাঁকে ১১৫ ডলার গুনতে হয়েছিল। সেবার মান ভালো ছিল, কিন্তু খরচ অনেক বেশি। তিনি বলেন, শুধু জরুরি পরিস্থিতিতে লন্ড্রি করানো উচিত। না হলে সেই টাকায় নতুন পোশাক কেনা যায়। ভ্রমণের সময় এমন পোশাক বেছে নিন, যেগুলোতে লন্ড্রি সার্ভিস ব্যবহার করতে হবে না।

শুধু রুম সার্ভিসে সীমাবদ্ধ থাকা

অনেক অতিথি মনে করেন, রুমে বসে নিরিবিলি খাবার খেতে হবে। কিন্তু এতে পাঁচ তারা হোটেলের নিজস্ব রেস্তোরাঁর অভিজ্ঞতা নেওয়া বাদ থেকে যায়। প্রায় সব পাঁচ তারা হোটেল তাদের রেস্তোরাঁয় বিশেষ শেফ, আলাদা কনসেপ্ট, আর্কিটেকচার এবং আলোকসজ্জা রাখে। জোয়ি স্বীকার করেন, তিনি নিজেও অতীতে এই ভুল করেছেন। পরে তিনি রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়ার অভিজ্ঞতা বাদ যাওয়ায় আফসোস করেছেন। তিনি মনে করেন, অন্তত এক বেলার খাবার রেস্তোরাঁয় খেলে পুরো হোটেলের ভাবগাম্ভীর্য ভালোভাবে অনুভব করা যায়।

সাঁতারের পোশাক না নেওয়া

অনেকে মনে করেন, শীত বা শরৎকালে সাঁতারের পোশাক নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু জোয়ি জানান, এটি বড় ভুল হতে পারে। বেশির ভাগ বিলাসবহুল হোটেলে গরম পানির ইনডোর বা আউটডোর সুইমিংপুল থাকে। একটি হোটেলে তিনি গরম পানির সুন্দর পুল দেখেও নামতে পারেননি সুইম স্যুট না থাকায়। তাঁর মতে, ব্যাগে একটি সাঁতারের পোশাক রাখা ভালো সিদ্ধান্ত।

টার্নডাউন সার্ভিস ফিরিয়ে দেওয়া

টার্নডাউন সার্ভিসকে অনেকে অপ্রয়োজনীয় ভাবেন। কিন্তু জোয়ির অভিজ্ঞতা বলছে, এটি আসলে পাঁচ তারা অভিজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সন্ধ্যার দিকে স্টাফরা এসে ঘরটিকে আরামদায়ক করে সাজিয়ে দেন। বিছানা ঠিক করেন, আলোর মাত্রা কমিয়ে দেন এবং ছোটখাটো উপহার রাখেন। তিনি মিলানের এক হোটেলে প্রথমবার এই সেবার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। এরপর থেকে আর কখনো এই সেবা পেতে মিস করেননি। কারণ, এটি পাঁচ তারা হোটেলে থাকার পুরো অভিজ্ঞতাকে অনেক বেশি আরামদায়ক করে তোলে।

মাত্র এক রাতের জন্য বুকিং করা

অনেকে ভাবেন, এক রাতেই বিলাসবহুল হোটেলের অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। কিন্তু জোয়ি বলছেন, এটি বাস্তবে সম্ভব নয়। সাধারণত চেক-ইন বিকেল চারটায় এবং পরদিন চেক-আউট বেলা ১১টায় হওয়ায় সময় থাকে খুব কম। স্পা, জিম, সুইমিংপুল, স্কাইবার, রেস্তোরাঁ, ফিটনেস ক্লাস বা বিশেষ কর্মকাণ্ডগুলো উপভোগ করার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না এক দিনের বুকিংয়ে। তিনি মনে করেন, পাঁচ তারা অভিজ্ঞতা পেতে হলে অন্তত দুই রাত থাকা উচিত।

জোয়ি হাডেনের মতে, পাঁচ তারা হোটেল মানে শুধু দামি রুম বা বড় বিছানা নয়। এটি আপনার স্মরণীয় এক অভিজ্ঞতা হতে পারে। কিন্তু ছোট ছোট ভুলের কারণে সেই অভিজ্ঞতা আপনি না-ও পেতে পারেন। তাই যাত্রার আগে পরিকল্পনা করা, অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলা, হোটেলের সেবাগুলো বুঝে ব্যবহার করা এবং একটু সময় নিয়ে চারপাশ উপভোগ করলে যেকোনো ভ্রমণ আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

সূত্র: বিজনেস ইনসাইডার

