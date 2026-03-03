শাড়ির সঙ্গে হিজাব স্টাইলিং করবেন যেভাবে

শাড়ি বাঙালি নারীর প্রিয় পোশাক। এর সঙ্গেও হিজাব পরা যায়। হিজাব আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো পর্দা বা আবরণ। ইসলামি পরিভাষায়, এটি সাধারণত মুসলিম নারীদের পোশাক ও আচরণের একটি অংশ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যা তাদের শরীর ঢেকে রাখতে এবং শালীনতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। এটা বলে রাখা ভালো, হিজাবের ধারণা শুধু একটি স্কার্ফ বা ওড়নার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যাঁরা হিজাব পরেন; তাঁরা অনেক সময় বুঝতে পারেন না শাড়ির সঙ্গে কীভাবে এটি পরলে সুন্দর লাগবে।
শাড়ি ও হিজাবের সঠিক সমন্বয়
শাড়ি পরার ধরনে ভিন্নতা এনে আপনি নিজেকে করে তুলতে পারেন অনন্য। একটি সুন্দর শাড়িকে আরও আকর্ষণীয় করতে কুঁচি ও আঁচলের বিন্যাস ঠিক থাকা জরুরি। শাড়ির সঙ্গে হিজাব পরার সময় কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। এগুলোর মধ্যে আছে—
ব্লাউজের কাটিং: হিজাবের সঙ্গে ফুলহাতা বা থ্রি-কোয়ার্টার হাতা এবং হাই-নেক ব্লাউজ বেছে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। বর্তমানে পাফ স্লিভ বা কুঁচি দেওয়া হাতা বেশ জনপ্রিয়, যা হিজাবের সঙ্গে বেশ মানায়।
রঙের বৈচিত্র্য: শাড়ি যদি খুব জমকালো বা কাজ করা হয়, তবে হিজাবটি একরঙা ও সাধারণ হওয়াই ভালো। আবার সাধারণ শাড়ির সঙ্গে তার বিপরীত রঙের বোল্ড প্যাটার্নের হিজাব পরলে লুকে নতুনত্ব আসে।
অনুষ্ঠানভেদে স্টাইলিং আইডিয়া
বিয়ের অনুষ্ঠানে: ভাই, বোন বা প্রিয় বন্ধুর বিয়েতে ভারী কাজ করা সিল্ক বা জর্জেট শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং হিজাব পরতে পারেন। এ ক্ষেত্রে হিজাবের ওপর ‘মাথাপট্টি’ ব্যবহার করলে সুন্দর দেখায়। গয়না হিসেবে অ্যান্টিক গোল্ড বা সিলভার অক্সিডাইজড গয়না বেছে নিন।
ঈদ ও ঘরোয়া উৎসব: উৎসবের সকালে ফ্লোরাল প্রিন্ট বা অরগ্যাঞ্জা শাড়ি খুব সতেজ লুক দেয়। এর সঙ্গে একটি সাধারণ হিজাব কাঁধের এক পাশে পিন দিয়ে সেট করে নিলে দিনভর স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা যায়।
আনুষ্ঠানিক ইভেন্ট: কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায় অনুষ্ঠানে হালকা রঙের শাড়ি ও লিনেন হিজাব বেশ মানানসই। এ ক্ষেত্রে আঁচলে লেস দেওয়া শাড়ি আপনাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করবে।
বউ সাজে শাড়ি ও হিজাব
বর্তমান সময়ে অনেক মুসলিম কনে শাড়ির সঙ্গে হিজাব পরে অসাধারণ সব লুক তৈরি করছেন। বিয়ের বিশেষ দিনে ভারী কাজের ব্লাউজের গলা হিজাব দিয়ে ঢেকেও নান্দনিক হওয়া সম্ভব। অনেক কনে হিজাবের ওপর সাবেকি ওড়না ব্যবহার করেন, যা ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার এক দারুণ সমন্বয়। কনেদের ক্ষেত্রে ন্য়ুড বা হালকা রঙের হিজাব শার্প লুককে কিছুটা কোমল করে তোলে এবং মেকআপের সঙ্গেও দারুণভাবে মিশে যায়।
হিজাবকে সাজিয়ে তোলার টিপস
হিজাবকে স্রেফ একটি কাপড় মনে না করে এটিকে আপনার ফ্যাশনের প্রধান অংশ হিসেবে ব্যবহার করুন। এর ওপর ছোট ফুল, মুক্তা বা পাথরের ব্রোচ ব্যবহার করা যায়। যাঁরা আরও একটু সাহসী ও আধুনিক লুক চান, তাঁরা ‘টারবান’ স্টাইল হিজাব চেষ্টা করতে পারেন। হাই-নেক বা টার্টল-নেক ব্লাউজের সঙ্গে টারবান স্টাইল হিজাব এবং ট্রেন্ডি বড় গয়না আপনাকে অনেক বেশি স্মার্ট ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। এগুলোর বাইরেও কিছু বিষয় মেনে চলতে পারেন। সেগুলোর মধ্যে আছে—
পিন ব্যবহার: শাড়ি ও হিজাব সেট করার সময় যথেষ্ট পরিমাণে সেফটি পিন ব্যবহার করুন, যাতে হিজাবটি বারবার ঠিক করতে না হয়।
কাপড় নির্বাচন: দীর্ঘ সময় পরে থাকার জন্য হিজাবের ক্ষেত্রে শিফন, জর্জেট বা বাতাস চলাচল করে এমন সুতি কাপড় বেছে নিন।
জুয়েলারি: হিজাব পরলে কানের দুল পরার চেয়ে গলার নেকলেস বা হাতের চুরির ওপর বেশি গুরুত্ব দিন। তবে টারবান স্টাইল পরলে বড় দুল বেশ মানানসই হয়।
মনে রাখবেন, ফ্যাশন মানেই নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন। সঠিক পরিকল্পনা ও রুচিশীলতার মাধ্যমে আপনিও শাড়ি ও হিজাবের এই সংমিশ্রণে হয়ে উঠতে পারেন সবার মাঝে অনন্য।
সূত্র: আউটফিট ট্রেন্ডস ও অন্যান্য
ছবি: সংগৃহীত
সেহরিতে মুখরোচক কিন্তু সাধারণ খাবার খেতেই বেশি ভালোবাসেন? তাহলে এই রেসিপিটি আপনার জন্যই। পটোল ও আলু দিয়ে রুই মাছেরর ঝোলের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা...৭ ঘণ্টা আগে
সুন্দর ও পরিপাটি নখ ফ্যাশন-সচেতন নারীর ব্যক্তিত্বে আনে ভিন্নমাত্রা। কিন্তু সবার নখ প্রাকৃতিকভাবে লম্বা বা মজবুত হয় না। বর্তমানে এই সমস্যার সহজ সমাধান হলো নেইল এক্সটেনশন। এখন কৃত্রিমভাবে নখ বড় করার এই পদ্ধতি জনপ্রিয়। তবে নখ সাজানোর আগে আপনার জন্য কোন পদ্ধতিটি সেরা, তা জানা জরুরি। তাই নেইল...১০ ঘণ্টা আগে
রমজান মাসে, ইরানিরা ইফতারিতে কোনো না কোনো মিষ্টিজাতীয় খাবার রাখেন। নির্দিষ্ট ধরনের মিষ্টি, কুকিজ এবং মিষ্টিজাতীয় খাবার তৈরি করতে তারা বড্ড ভালোবাসে। ইরানের অধিবাসীরা এককথায় মিষ্টিপ্রিয়। যেখানে যাবেন, সেখানেই তাদের পেস্ট্রি এবং মিষ্টির প্রতি ভালোবাসা চোখে পড়বে। ইরানিরা জিলাপি, বেমিয়েহ্, রেশতে...১২ ঘণ্টা আগে
সুখ শুধু বাইরের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে না। এটি অনেক বেশি নির্ভর করে আমাদের প্রতিদিনের অভ্যাস এবং মানসিকতার ওপর। অনেকে মনে করেন, সুখ মানে সব সময় হাসিখুশি থাকা, যা আসলে সম্ভব নয়। কিন্তু নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমে দিনের অধিকাংশ সময় আমরা সুখী থাকতে পারি। আপনার দিন কেমন কাটছে বা অন্যরা আপনার সঙ্গে...১ দিন আগে