পটোল ও আলু দিয়ে রুই মাছের ঝাল

সেহরিতে মুখরোচক কিন্তু সাধারণ খাবার খেতেই বেশি ভালোবাসেন? তাহলে এই রেসিপিটি আপনার জন্যই। পটোল ও আলু দিয়ে রুই মাছেরর ঝোলের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
রুই মাছ ৬ পিস, আলু ২টি, পটোল ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা এক চা-চামচ, হলুদ, মরিচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টি, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।
প্রণালি
মাছ কেটে ধুয়ে লবণ মাখিয়ে রাখুন। আলু ও পটোল কেটে ধুয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি হালকা ভেজে অল্প পানি দিন। তারপর হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে মসলা ভালো করে কষিয়ে নিন। কষানো মসলায় মাছ দিয়ে কষিয়ে অন্য পাত্রে উঠিয়ে রাখুন। এবার সেই মসলায় আলু ও পটোল দিয়ে আবারও কষিয়ে ঝোলের পানি দিন। পানি ফুটে উঠলে তাতে কষানো মাছ দিন। তারপর একে একে কাঁচা মরিচ ফালি ও জিরাগুঁড়া দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন ৫ থেকে ৭ মিনিট। তারপর ধনেপাতাকুচি ছিটিয়ে লবণ চেখে নামিয়ে নিন।
