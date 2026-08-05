ত্বক ও চুলের যত্নে কী করেন ‘রামায়ণের’ সীতা সাই পল্লবী

পৌরাণিক গল্প নিয়ে পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি নির্মাণ করছেন ‘রামায়ণ’ সিনেমা। এতে রামের ভূমিকায় অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর। আর সীতা চরিত্র রূপায়ণ করছেন দক্ষিণী সিনেমার দর্শকপ্রিয় অভিনেত্রী সাই পল্লবী। সাই পল্লবী তাঁর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত। তাঁকে দেখলে যে কেউ বলতে পারে যে প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য ভেতর থেকেই আসে। যে ভক্তরা জানতে চান তিনি কীভাবে মেকআপ ছাড়াও এত সুন্দরভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেন, তাঁদের জন্যই এই ফিচার। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার পর্যন্ত, সাই পল্লবীর এই সহজ টিপসগুলো মেনে চললে আপনার জীবনও বদলে যাবে।
সাই পল্লবী এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তিনি কেবল স্বাস্থ্যকর খাবার খান—যা তাঁর ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে তোলে। তিনি আরও যোগ করেন, সঠিক খাদ্যাভ্যাস কেবল বাইরে থেকেই নয়, ভেতর থেকেও আপনাকে সুন্দর করে তোলে। অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি কেবল স্বাস্থ্যকর খাবারই গ্রহণ করি—যা আমাকে কেবল আমার সৌন্দর্য বজায় রাখতেই সাহায্য করে না, বরং শরীরের ভেতর এবং বাইরে উভয়কেই উজ্জ্বল করে তোলে।’ এ ছাড়া, স্বাস্থ্যকর ত্বকের জন্য তাঁর সুষম খাদ্যতালিকায় প্রচুর ফল, শাকসবজি এবং বাদাম অন্তর্ভুক্ত থাকে।
সাই পল্লবী প্রতিদিন ব্যায়াম করেন, যা তাঁর ত্বককে স্বাস্থ্যকর করে তোলে। প্রতিদিন ব্যায়াম করলে তা শুধু আপনাকে একটি ভালো শারীরিক গঠন বজায় রাখতেই সাহায্য করে না, বরং আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্যও বাড়িয়ে তোলে। এ কথা বলেন তিনি। বিশ্বাস করা হয় যে ব্যায়াম করলে রক্তনালিগুলো প্রসারিত বা প্রশস্ত হয়, যার ফলে ত্বক উজ্জ্বল দেখায়। এটি কোলাজেন তৈরিতেও সাহায্য করে, যা ত্বককে কোমল ও টান টান রাখে এবং আপনার ত্বকের সামগ্রিক চেহারা ও গঠন উন্নত করতে পারে।
সারা দিন নিজেকে এবং তাঁর ত্বককে হাইড্রেটেড রাখতে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করেন। পানি শরীরকে সতেজ রাখে এবং ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে। যাঁরা প্রচুর পরিমাণে জল পান করেন, তাঁদের ত্বকে দাগ, বলিরেখা এবং সূক্ষ্ম রেখা পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে এবং যাঁরা পর্যাপ্ত জল পান করেন না, তাঁদের তুলনায় বার্ধক্যের লক্ষণও কম দেখা যায়।
অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি আমার চুল ও ত্বকের যত্নের জন্য কৃত্রিম রাসায়নিক মিশ্রিত শ্যাম্পু বা সাবানের মতো পণ্য কখনোই ব্যবহার করি না। আমি চুল ও শরীরের জন্য প্রাকৃতিক পণ্য ব্যবহার করে আসছি। এমনকি সিনেমার জন্য আমি চুলে রংও করি না। আমি স্বাভাবিক চুল নিয়েই অভিনয় করছি।’
আমরা দেখেছি যে সাই পল্লবী সব সময় হালকা বা মেকআপবিহীন লুক বেছে নেন কারণ এটি তাঁর ত্বকের ক্ষতি করে। যখন আপনার ত্বকে দীর্ঘ সময় ধরে মেকআপ থাকে, তখন এটি থেকে ব্রণ, হোয়াইটহেডস, ব্ল্যাকহেডস বা অন্যান্য ত্বকের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই সমস্যাগুলো লোমকূপকে বড় করে তুলতে পারে, যা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
একটি পুরোনো সাক্ষাৎকারে সাই পল্লবী তাঁর ত্বক নিয়ে নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি একজন সাধারণ মেয়ে। আমার মুখে ব্রণ আছে। আমার নিজেরও নিরাপত্তাহীনতা আছে। দর্শকেরা যখন আমার প্রথম সিনেমাটি গ্রহণ করেছিল, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে চরিত্রই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।’
অভিনেত্রী আরও জানান, মানুষের উচিত নয় কাউকে তাঁর বাহ্যিক রূপের ওপর ভিত্তি করে বিচার করা। তাদের কখনই শারীরিক গঠনের ওপর ভিত্তি করে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা দেওয়া উচিত নয়। সাই পল্লবীর ভাষ্য, পৃথিবীতে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
সাই পল্লবী একবার জানিয়েছিলেন, তিনি তাঁর চুলের জন্য অ্যালোভেরার মতো প্রাকৃতিক পণ্য ব্যবহার করেন, যা তাঁর লম্বা চুলকে সুন্দর রাখতে সাহায্য করে। এই অভিনেত্রী প্রতি তিন দিন অন্তর চুল ধোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন, ‘আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করি যেন আমার চুল না পড়ে যায়। এর জন্য আমি শুধু এটুকুই করি।’
সূত্র: পিংক ভিলা
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