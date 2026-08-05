Ajker Patrika
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রেসিপি

নাশতায় ঝটপট বানিয়ে নিন ক্রিমি কর্ন স্যুপ

ফিচার ডেস্ক 
নাশতায় ঝটপট বানিয়ে নিন ক্রিমি কর্ন স্যুপ
ছবি: এআই দিয়ে তৈরি

কিছুটা ঠান্ডা কিংবা বৃষ্টিভেজা বিকেল বা সন্ধ্যার নাশতায় স্বাদ নিতে পারেন গরম-গরম এই ক্রিমি কর্ন স্যুপের। খুবই কম সময়ে সুস্বাদু এই স্যুপ তৈরি করতে পারেন ঘরেই।

উপকরণ

অর্ধেক পেঁয়াজের কুচি, ১ কাপের ৪ ভাগের ১ ভাগ ধনেপাতাকুচি, ১ টেবিল চামচ মাখন, মিহি কুচি করা ১ কোয়া রসুন, ৩ টেবিল চামচ ময়দা, আড়াই কাপ দুধ, ১ কাপ চিকেন ব্রথ, পানি ঝরানো ২ ক্যান গোটা দানার ভুট্টা, আড়াই টেবিল চামচ ক্রিম চিজ, ১ চা-চামচ গার্লিক সল্ট, ১ চা-চামচ গোলমরিচের গুঁড়া এবং স্বাদমতো লবণ ও লাল মরিচ।

প্রণালি

একটি পাত্রে পেঁয়াজ, ধনেপাতা, মাখন, মিহি করে কাটা রসুন ও পেঁয়াজ নিয়ে নরম হওয়া পর্যন্ত মাঝারি আঁচে নাড়তে থাকুন। এবার এই পাত্রে ময়দা মিশিয়ে ঘন মিশ্রণ বা পেস্ট তৈরি করে ঢেলে দিন। তারপর তাতে দুধ ও চিকেন ব্রথ বা মুরগির মাংসের স্টক দিয়ে নাড়তে থাকুন, যতক্ষণ না স্যুপটি কিছুটা ঘন হয়ে আসে। এবার কর্ন ও ক্রিম চিজ দিয়ে ফুটে ওঠা পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। সব শেষে স্বাদমতো গার্লিক সল্ট, গোলমরিচের গুঁড়া বা লাল মরিচের গুঁড়া যোগ করে সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।

পরিবেশন

স্যুপটি গরম বা কুসুম গরম অবস্থায় পরিবেশন করুন। এটি দেখতে ও খেতে আরও আকর্ষণীয় করতে ওপরে পছন্দমতো উপকরণে সাজিয়ে নিন। এর সঙ্গে খেতে পারেন টোস্ট করা ব্রেড বা ক্র্যাকার্স।

সূত্র: অল রেসিপিস

বিষয়:

জীবনধারারেসিপি
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