শীতে নারকেল তেল দিয়েই ত্বকের ময়শ্চার লক করবেন যেভাবে
শীতের আগমনে বাতাসে আর্দ্রতা কমতে শুরু করে, আর এর প্রথম প্রভাব পড়ে আমাদের ত্বকে। ত্বক রুক্ষ, শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। বাজারের নামীদামি লোশন বা ক্রিম ব্যবহার করেও অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী আর্দ্রতা ধরে রাখা যায় না। অথচ আমাদের হাতের কাছেই থাকা খাঁটি নারকেল তেল হতে পারে শীতের ত্বকের সবচেয়ে কার্যকর ও সাশ্রয়ী সমাধান। সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানলে নারকেল তেল ত্বকের ভেতরের আর্দ্রতা বা ময়শ্চার লক করে ত্বককে রাখে সারা দিন কোমল ও উজ্জ্বল।
শীতে ত্বকে যে কারণে নারকেল তেল ব্যবহার করবেন
নারকেল তেলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাটি অ্যাসিড ও ভিটামিন-ই। এটি ত্বকের ওপর একটি সুরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে, যা ত্বকের ভেতরের পানি বা আর্দ্রতাকে বাষ্পীভূত হয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে বাধা দেয়। এ ছাড়া এর অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-ফাঙ্গাল গুণ শীতকালীন ত্বকের সংক্রমণ ও চুলকানি রোধে সাহায্য করে।
যেভাবে ত্বকের ময়শ্চার লক করবেন
গোসলের পরপরই ভেজা ত্বকে ব্যবহার
নারকেল তেল থেকে সর্বোচ্চ উপকার পেতে এটি শুষ্ক ত্বকে না মেখে গোসলের পরপরই ব্যবহার করুন। তোয়ালে দিয়ে শরীর হালকাভাবে মুছে নিন, যেন ত্বক সামান্য ভেজা থাকে। এই অবস্থায় হাতে সামান্য নারকেল তেল নিয়ে পুরো শরীরে ভালোভাবে ম্যাসাজ করুন। ভেজা ত্বকে তেল লাগালে তা পানির অণুগুলোকে ত্বকের ভেতরে আটকে ফেলে, ফলে সারা দিন ত্বক আর্দ্র থাকে।
গ্লিসারিন ও গোলাপজলের সঙ্গে মিশ্রণ
যাদের ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক, তারা সরাসরি তেলের পরিবর্তে একটি ঘরোয়া ময়শ্চারাইজার তৈরি করে নিতে পারেন। ২ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ১ চা–চামচ গ্লিসারিন এবং ১ টেবিল চামচ গোলাপজল ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। গ্লিসারিন বাতাস থেকে আর্দ্রতা টেনে নেয় আর নারকেল তেল সেই আর্দ্রতা ত্বকে লক করে রাখে।
রাতের বেলা ডিপ ময়শ্চারাইজিং
রাতের বেলা আমাদের ত্বকের কোষগুলো নিজেকে মেরামত করে। তাই ঘুমাতে যাওয়ার আগে মুখ ও হাত-পা ভালোভাবে পরিষ্কার করে সামান্য নারকেল তেল হালকা গরম করে ম্যাসাজ করুন। এটি সারা রাত ত্বকের গভীরে পুষ্টি জোগাবে এবং সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ত্বক থাকবে একদম নরম ও মসৃণ।
অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে
অনেকেরই সরাসরি নারকেল তেল মাখলে ত্বক বেশি তেলতেলে মনে হয়। সে ক্ষেত্রে সমপরিমাণ খাঁটি অ্যালোভেরা জেল ও নারকেল তেল একসঙ্গে ফেটিয়ে ক্রিমের মতো তৈরি করে নিন। এটি ত্বকে খুব সহজেই মিশে যায়, কোনো চিটচিটে ভাব থাকে না এবং ত্বকের আর্দ্রতা দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখে।
ঠোঁট, কনুই ও গোড়ালির বিশেষ যত্ন
শীতে শরীরের যে অংশগুলো সবচেয়ে বেশি ফাটে, তা হলো ঠোঁট, কনুই এবং পায়ের গোড়ালি। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে ঠোঁটে লিপবামের বদলে এক ফোঁটা নারকেল তেল লাগান। পায়ের গোড়ালিতে নারকেল তেলের সঙ্গে সামান্য ভ্যাসলিন মিশিয়ে লাগিয়ে মোজা পরে ঘুমালে ফাটা গোড়ালি দ্রুত সেরে ওঠে।
জেনে রাখা ভালো
ত্বকের যত্নে সব সময় রাসায়নিকমুক্ত বা এক্সট্রা ভার্জিন কোকোনাট ওয়েল ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।
যাঁদের ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত বা মুখে ব্রণের প্রবণতা রয়েছে, তাঁরা সরাসরি মুখে নারকেল তেল ব্যবহার করবেন না। কারণ, এটি ত্বকের লোমকূপ বন্ধ করে ব্রণ বাড়িয়ে দিতে পারে। তবে তাঁরা হাত, পা ও শরীরের অন্যান্য অংশে নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন।
সঠিক নিয়ম মেনে নারকেল তেল ব্যবহার করলে শীতে আলাদা করে দামি কোনো প্রসাধনীর প্রয়োজন পড়বে না। প্রকৃতির এই সহজলভ্য উপাদানটিই আপনার ত্বককে রাখবে সুস্থ, কোমল ও প্রাণবন্ত।
সূত্র: হেলথলাইন ও অন্যান্য