শীতের বাহারি সবজির এক পদ

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
বাজারে শীতের সবজি পাওয়া যাচ্ছে। দুপুরে গরম ভাতের সঙ্গে কয়েক রকম শীতের সবজি দিয়ে রান্না করা হালকা ঝোলের তরকারি খেতে কার না ভালো লাগে? আপনাদের জন্য শীতের বাহারি সবজি দিয়ে রান্না করা একটি পদের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

মুলা ৫০০ গ্রাম, শিম ১০০ গ্রাম, ফুলকপি একটি, আলু একটি, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা এক চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া এক চা-চামচ করে, ৫-৬টি কাঁচা মরিচ ফালি, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল চার টেবিল চামচ।

প্রণালি

সব সবজি কেটে ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। পরে কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি হালকা ভেজে অল্প পানি দিয়ে আদা-রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া আর লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার কেটে রাখা সবজিগুলো দিয়ে কষিয়ে নিন। পরিমাণমতো ঝোলের পানি দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন সেদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত। তারপর কাঁচা মরিচ ফালি ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে নেড়ে রান্না করুন আরও অল্প কিছু সময়। মাখা মাখা ঝোল হলে লবণ দেখে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

জীবনধারারেসিপিখাবারদাবার
ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

