Ajker Patrika
রেসিপি

রেসিপি

ভিন্ন স্বাদের আচারি রুই

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
ভিন্ন স্বাদের আচারি রুই
আচারি রুই

রুই মাছ তো নানাভাবে খেয়েছেন। এবার একটু ভিন্ন স্বাদ আনতে রান্না করে দেখতে পারেন এই রেসিপি। আপনাদের জন্য আচারি রুইয়ের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আনিসা আক্তার নূপুর

উপকরণ

ছোট টুকরো করা রুই মাছ ৫০০ গ্ৰাম, পেঁয়াজবাটা ১ টেবিল চামচ, আদা-রসুনবাটা ২ চা-চামচ, জিরাবাটা ১ চা-চামচ, পাঁচফোড়ন ১ চা-চামচ, লেবুর রস ২ চা-চামচ, হলুদের গুঁড়া ২ চা-চামচ, মরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৬-৭টি, লবণ স্বাদমতো, সরিষার তেল আধা কাপ, আমের আচার ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, পানি পরিমাণমতো।

প্রণালি

প্রথমে মাছের টুকরোগুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর মাছের সঙ্গে সামান্য হলুদ, লবণ ও লেবুর রস মাখিয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে নিন। এবার মাছের টুকরোগুলো হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলের মধ্যে পাঁচফোড়ন দিয়ে বাটা ও গুঁড়া মসলাগুলো একে একে দিয়ে একটু পানি ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। তারপর ১ কাপ পানি দিয়ে ফুটিয়ে ভাজা মাছ ও কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। মাখামাখা হয়ে এলে আচার ও চিনি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে তার ওপর পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

বিষয়:

খাবাররান্নারেসিপিখাবারদাবার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুকুরে লুকিয়ে রাখা ছিল বিপুল অস্ত্র-গুলি, পানি সেচে জাল ফেলে উদ্ধার

বিএনপির কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নাহিদের লিভ টু আপিল

১৩ অস্ত্রসহ সুব্রত বাইনের সহযোগী দীপু গ্রেপ্তার

যৌন হয়রানির অভিযোগে বেরোবির ২ শিক্ষককে বরখাস্ত

চীন-পাকিস্তানের অংশও ভারতের ভূখণ্ড! যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত মানচিত্র নিয়ে তোলপাড়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১৩ অস্ত্রসহ সুব্রত বাইনের সহযোগী দীপু গ্রেপ্তার

রাজধানীতে এক বাড়িতেই মিলল ১৩ আগ্নেয়াস্ত্র, আটক দীপুর পরিচয় কী

যৌন হয়রানির অভিযোগে বেরোবির ২ শিক্ষককে বরখাস্ত

যৌন হয়রানির অভিযোগে বেরোবির ২ শিক্ষককে বরখাস্ত

পুকুরে লুকিয়ে রাখা ছিল বিপুল অস্ত্র-গুলি, পানি সেচে জাল ফেলে উদ্ধার

পুকুরে লুকিয়ে রাখা ছিল বিপুল অস্ত্র-গুলি, পানি সেচে জাল ফেলে উদ্ধার

বিএনপির কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নাহিদের লিভ টু আপিল

বিএনপির কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নাহিদের লিভ টু আপিল

চীন-পাকিস্তানের অংশও ভারতের ভূখণ্ড! যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত মানচিত্র নিয়ে তোলপাড়

চীন-পাকিস্তানের অংশও ভারতের ভূখণ্ড! যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত মানচিত্র নিয়ে তোলপাড়

সম্পর্কিত

ভিন্ন স্বাদের আচারি রুই

ভিন্ন স্বাদের আচারি রুই

শাকিলের এভারেস্ট জয়ের ছবি জিতল ইউএনডিপির অ্যাওয়ার্ড

শাকিলের এভারেস্ট জয়ের ছবি জিতল ইউএনডিপির অ্যাওয়ার্ড

নিজের ও অন্যের ব্যক্তিত্ব চিনুন এ ৯ বৈশিষ্ট্যে

নিজের ও অন্যের ব্যক্তিত্ব চিনুন এ ৯ বৈশিষ্ট্যে

আজকের রাশিফল: আপনার উন্নতি দেখে অনেকের জ্বলবে, চ্যাট হিস্ট্রি সাবধানে রাখুন

আজকের রাশিফল: আপনার উন্নতি দেখে অনেকের জ্বলবে, চ্যাট হিস্ট্রি সাবধানে রাখুন