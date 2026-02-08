ভিন্ন স্বাদের আচারি রুই

রেসিপি
রুই মাছ তো নানাভাবে খেয়েছেন। এবার একটু ভিন্ন স্বাদ আনতে রান্না করে দেখতে পারেন এই রেসিপি। আপনাদের জন্য আচারি রুইয়ের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আনিসা আক্তার নূপুর।
উপকরণ
ছোট টুকরো করা রুই মাছ ৫০০ গ্ৰাম, পেঁয়াজবাটা ১ টেবিল চামচ, আদা-রসুনবাটা ২ চা-চামচ, জিরাবাটা ১ চা-চামচ, পাঁচফোড়ন ১ চা-চামচ, লেবুর রস ২ চা-চামচ, হলুদের গুঁড়া ২ চা-চামচ, মরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৬-৭টি, লবণ স্বাদমতো, সরিষার তেল আধা কাপ, আমের আচার ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, পানি পরিমাণমতো।
প্রণালি
প্রথমে মাছের টুকরোগুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর মাছের সঙ্গে সামান্য হলুদ, লবণ ও লেবুর রস মাখিয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে নিন। এবার মাছের টুকরোগুলো হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলের মধ্যে পাঁচফোড়ন দিয়ে বাটা ও গুঁড়া মসলাগুলো একে একে দিয়ে একটু পানি ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। তারপর ১ কাপ পানি দিয়ে ফুটিয়ে ভাজা মাছ ও কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। মাখামাখা হয়ে এলে আচার ও চিনি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে তার ওপর পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) মর্যাদাপূর্ণ ডিজিটাল কমিউনিকেশন অ্যাওয়ার্ড জিতেছে ইকরামুল হাসান শাকিলের এভারেস্ট জয়ের ছবি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইউএনডিপি অফিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে শাকিলের ছবিটি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিজি) বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।২ ঘণ্টা আগে
একজন মানুষের ব্যক্তিত্বই তাঁকে অন্যের কাছে প্রিয় কিংবা অপ্রিয় করে তোলে। মানুষকে বুঝতে হলে ব্যক্তিত্বের ধরন বোঝা জরুরি। না হলে একজীবন শুধু মানুষ চিনতেই কেটে যাবে। ব্যক্তিত্ব চেনার এক দারুণ পদ্ধতির নাম হলো এনাগ্রাম। এই পদ্ধতিতে মানুষের গভীরতম ভয় ও আকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করে মানুষের ব্যক্তিত্বকে ৯টি...৪ ঘণ্টা আগে
আজ মনে হবে আপনিই পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু এবং বাকি সবাই আপনার প্রজা। অফিসে আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রশংসিত হবে। তবে সাবধান, এই ‘বস’ ভাবটা বাড়িতে দেখাতে গেলে উল্টো বিপত্তি ঘটতে পারে। সঙ্গী হয়তো আপনার এই আধিপত্য বিস্তার মেনে নেবে না।৫ ঘণ্টা আগে
ফেব্রুয়ারি মানে বাতাসে একধরনের ভালোবাসার টান। ভ্যালেন্টাইন সপ্তাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো প্রপোজ ডে বা প্রেম নিবেদনের দিন। মনের কোণে জমে থাকা ভালোবাসার কথা প্রিয় মানুষকে জানানোর জন্য এর চেয়ে ভালো দিন আর কি হতে পারে! তবে, ভালোবাসার মানুষকে মনের কথাটা বলা যতটা রোমাঞ্চকর, ততটাই স্নায়ুচাপের...৬ ঘণ্টা আগে