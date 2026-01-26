Ajker Patrika
গাজরের ফিউশনধর্মী তিনটি পদ

ফিচার ডেস্ক
গাজরের ফিউশনধর্মী তিনটি পদ

গান আর খাবার, ফিউশন শব্দটি যেন এই দুটি জিনিসের জন্যই তৈরি হয়েছে! একটুখানি ফিউশন করলেই ‘হিট’। বাজারে গাজর পাওয়া যাচ্ছে। এটি দিয়ে বিকেলের বিভিন্ন নাশতা তৈরি করা যায়। আপনাদের জন্য ভিন্নধর্মী কয়েকটি গাজরের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

মেরিগোল্ড পুডিং

উপকরণ

গাজরের জুস ২ কাপ, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, চিনি ১ কাপ, চায়না গ্রাস ১ মুঠ, অরেঞ্জ এসেন্স ২ ফোঁটা, পানি ২ কাপ, ডিম ২টি, হলুদ রং সামান্য।

প্রণালি

একটি হাঁড়িতে গাজরের জুস, পানি, গুঁড়া দুধ, চিনি ও অরেঞ্জ এসেন্স ভালোভাবে ফুটিয়ে নিন। অন্য হাঁড়িতে আধা কাপ পানি দিয়ে চায়না গ্রাস গুলিয়ে নিন। এবার এই তরল গাজরের মিশ্রণে ঢেলে ঘন করে নিন। নামিয়ে গাঁদা বা মেরিগোল্ড ফুলের ডাইসে ঢেলে ঠান্ডা হলে ফ্রিজে রাখুন। পরে ডাইস থেকে বের করে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল দারুণ স্বাদের গাজর দিয়ে মেরিগোল্ড পুডিং।

ফাল্গুনী হালুয়া

উপকরণ

গাজর ৫০০ গ্রাম, একটু বেশি মিষ্টির জন্য চিনি পরিমাণমতো, এলাচি ও দারুচিনি দুটি করে, ঘি আধা কাপ, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, পেস্তাবাদামকুচি এক টেবিল চামচ।

প্রণালি

গাজরের খোসা ফেলে ধুয়ে গ্রেট করে নিন। কড়াইতে ঘি গরম করে গাজর ও চিনি এলাচি ও দারুচিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। হয়ে এলে গুঁড়া দুধ ও কাঠবাদামকুচি দিয়ে নাড়ুন। আঠালো হয়ে এলে নামিয়ে নিন। হাতে ঘি মাখিয়ে হাত দিয়ে গাজরের আকার দিন। তারপর পরিবেশন করুন।

গাজর ও আপেলের জুস

উপকরণ

এটি তৈরি করতে নিন বড় গাজর ২টি, আপেল ১টি, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, আদা ৩ থেকে ৪ টুকরা, ব্রাউন সুগার স্বাদমতো, মধু ২ টেবিল চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচ, পানি ২ থেকে ৩ কাপ, আইস কিউব ইচ্ছেমতো, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি

গাজর, আদা ও আপেল ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে ছোট টুকরা করে নিন। পানি দিয়ে সব উপকরণ একসঙ্গে দিয়ে মিহি করে ব্লেন্ড করুন। তারপর ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। এরপর লেবুর রস, চিনি, মধু, বিট লবণ ও পরিমাণমতো লবণ দিয়ে নেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। তারপর ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন। অথবা আইস কিউব দিয়ে পরিবেশন করুন গাজর ও আপেলের জুস।

