ভিন্ন স্বাদের টুনা ফিশ কাবাব

সন্তানের টিফিনে মজাদার কিছু বানিয়ে দিতে চাইছেন? এই গরমে স্বাস্থ্যকর ও মজাদার কী টিফিন দেওয়া যায়, সে কথাই ভাবছেন নিশ্চয়ই? বাড়িতে টুনা ফিশ থাকলে তৈরি করে ফেলুন ভিন্ন স্বাদের কাবাব। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
টুনা মাছের ক্যান ২টা; পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ; কাঁচা মরিচ কুচি ২ টেবিল চামচ; ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ; পুদিনাপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ; লবণ স্বাদমতো; চিনি আধা চা-চামচ; ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া হাফ চা-চামচ করে; কনফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ; ময়দা ২ টেবিল চামচ; আদা ও রসুন বাটা ১ চা-চামচ এবং সয়াবিন তেল ভাজার জন্য।
প্রণালি
সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে পছন্দ অনুযায়ী পাতার মতো বা হাতের মুঠোয় শেপ দিয়ে কাবাব তৈরি করে নিন। পরে নরমাল ফ্রিজে ৩০ মিনিট রেখে দিন। এবার ফ্রাইপ্যানে সয়াবিন তেল গরম হলে লালচে করে ভেজে তুলুন টুনা মাছের কাবাব।
