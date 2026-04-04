আজকের রাশিফল: জীবন-জীবিকার ব্যালেন্স খুঁজতে গিয়ে সার্কাসের জোকার হয়ে যাবেন

মেষ

আজ আপনার শরীরের রক্ত গরম হয়ে থাকবে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হবে যেন অলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড়ে সোনা জেতার ক্ষমতা আপনার আছে, যদিও বাস্তবে বিছানা থেকে নামতেই আপনার হাঁটুতে কটকট শব্দ হতে পারে। অফিসে বসের কোনো ছোট সমালোচনা শুনলেই আপনার ভেতরের ড্রাগন জেগে উঠতে পারে। সেই ড্রাগন যেন মুখ দিয়ে আগুন না ছোটে, নাহলে ইনক্রিমেন্ট তো দূর, অফিসের কফি মেশিন ব্যবহার করার অধিকারও হারাবেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ‘হিরো’ ভাবুন, অন্য কেউ তো আর ফ্রিতে আপনাকে পাত্তা দিচ্ছে না!

বৃষ

আজ আপনার গ্রহের দশা বলছে, আপনি পৃথিবীর সব কাজ ফেলে শুধু খেতে আর ঘুমাতে চাইবেন। বন্ধুর পকেট থেকে খসা টাকা দিয়ে বিরিয়ানি খাওয়ার এক প্রবল ও অলৌকিক যোগ রয়েছে। অফিসে কাজের চাপে আপনার অবস্থা হবে গরুর মতো, শুধু তফাৎ হলো আপনি রোদে ঘাস খাওয়ার বদলে এসিতে বসে কিবোর্ড চিবোবেন। লটারির টিকিট কাটার আগে পকেটে হাত দিয়ে নিশ্চিত হোন যে ওটা আপনারই পকেট, অন্যের নয়। অন্যের প্লেটের দিকে নজর কম দিন, নজর লেগে আপনার নিজের খাবারের স্বাদ তেতো হয়ে যেতে পারে।

মিথুন

আজ আপনার মাথায় দুটি সত্তা সারাক্ষণ ঝগড়া করবে। একটা বলবে—‘কাজে মন দাও’, অন্যটা বলবে—‘ফেসবুক স্ক্রল করে রিলস দেখো’। আপনি সম্ভবত দ্বিতীয়টার কথাই শুনবেন এবং দিন শেষে নিজেকে গালি দেবেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আজ কারোর সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না, কারণ স্ক্রিনের ওপাশের মানুষটি আপনার চেয়েও বড় পাগল হতে পারে। টাইপ করার আগে আঙুলকে একটু বিশ্রাম দিন, ভুল করে বসকে ‘আই লাভ ইউ’ লিখে পাঠাবেন না যেন! রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস বদলানোর আগে আয়নায় মুখটা একবার দেখে নিন।

কর্কট

আজ ছোটখাটো কারণে আপনার চোখে যমুনার জোয়ার আসতে পারে। এমনকি ইউটিউবে রান্নার ভিডিওতে পেঁয়াজ কাটা দেখলেও আপনার চোখ ভিজে উঠতে পারে। আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাবুন, আপনার ওয়ালেটে থাকা মাত্র কয়েকটা খুচরা পয়সা আপনাকে করুণার চোখে দেখছে। আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাক্তনকে স্টক করবেন না, পুরোনো ঘা চুলকালে রক্ত বেরোবে। সঙ্গে সব সময় টিস্যুবক্স রাখুন, বলা তো যায় না—কখন কার দুঃখে আপনি কেঁদে ভাসিয়ে দেন!

সিংহ

আজ আপনার এটিটিউড থাকবে এমন যে, যেন আপনিই এই মহাবিশ্বের মালিক। আপনি আশা করবেন সবাই আপনাকে কুর্নিশ করবে, কিন্তু বাস্তবতা হলো বাসার বিড়ালটাও আজ আপনার কথা শুনবে না। কর্মক্ষেত্রে আপনার ‘যুগান্তকারী’ আইডিয়াগুলো হয়তো কলিগদের কাছে জোকস মনে হতে পারে। অহংকার নিয়ে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। সেলফি তোলার সময় বেশি মুখ বাঁকাবেন না, তাতে হিরোর চেয়ে জোকার বেশি মনে হয়।

কন্যা

আজ আপনার চারপাশে সবকিছুতেই খুঁত মনে হবে। এমনকি চালের ড্রামে একটা চাল উল্টো হয়ে থাকলেও মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাবে। পুরোনো কোনো পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন, কিন্তু সেটার পরিমাণ এতই কম হবে যে সেটা নিয়ে ভিক্ষুকে দান করতেও লজ্জা পাবেন। অন্যের ভুল ধরতে যাবেন না, লোকে আপনাকে মনে মনে গালি দিচ্ছে। পৃথিবীটা আপনার ডায়েরির মতো গোছানো নয়, এটা মেনে নিলেই রাতের ঘুমটা ভালো হবে।

তুলা

আজ আপনি জীবন আর জীবিকার মধ্যে ব্যালেন্স খুঁজতে গিয়ে নিজেই সার্কাসের জোকার হয়ে যাবেন। একদিকে অফিসের ডেডলাইন, অন্যদিকে ঘরের অশান্তি—দুটোর চাপে আপনার অবস্থা হবে স্যান্ডউইচের ভেতরে থাকা পনিরের মতো। শপিং করার ইচ্ছা জাগবে, কিন্তু ক্রেডিট কার্ডের লিমিট আপনার দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি দেবে। বাম দিকে বেশি ঝুঁকবেন না, সোজা চলাই ভালো। শপিং মলে যাওয়ার আগে মানিব্যাগটা বাসায় ফেলে যান, উপকারে আসবে।

বৃশ্চিক

আজ আপনার রহস্যময় চাহনি দেখে মানুষ ভাববে আপনি হয়তো সিআইএ-র এজেন্ট বা কোনো গুপ্তঘাতক। আসলে হয়তো সকালে ব্রাশ করেছেন কি না সেটাই মনে করার চেষ্টা করছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ একটু সাবধান, সঙ্গীর মোবাইলে ভুল করে নজর পড়তে পারে, যা বড় ঝগড়ার ইঙ্গিত। অযথা রাগ দেখাবেন না, নিজের রাগ নিজেই গিলে ফেলুন। রোদ না থাকলেও কালো চশমা পরুন, রহস্যময় ভাবটা বজায় থাকবে।

ধনু

আজ আপনার মন একদমই ঘরে টিকবে না। ইচ্ছা করবে কাজ ফেলে হিমালয়ে চলে যেতে, কিন্তু পকেটের অবস্থা দেখে শেষমেশ পাড়ার চায়ের দোকানে গিয়েই শান্তি খুঁজবেন। পরিবারের মুরুব্বিদের সঙ্গে তর্কে যাবেন না, তারা লাঠি হাতে নিতে দ্বিধা করবেন না। গুগল ম্যাপ ছাড়া আজ কোথাও যাবেন না, ভুল বাসে উঠে অন্য জেলায় চলে যেতে পারেন। অ্যাডভেঞ্চার মানেই জঙ্গল নয়, মাঝে মাঝে নিজের আলমারি পরিষ্কার করাও এক বড় অ্যাডভেঞ্চার।

মকর

আজ আপনার এনার্জি দেখে মনে হবে কেউ শরীরে নতুন ব্যাটারি লাগিয়ে দিয়েছে। কাজ পাগল হয়ে ঘুরবেন, কিন্তু দিন শেষে যখন আয়নায় দেখবেন, তখন নিজেকে চিনতে পারবেন না। প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য আজকের চেয়ে খারাপ দিন আর হয় না, প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ১০০% গ্যারান্টি আছে। কাজের চাপে নাওয়া-খাওয়া ভুলবেন না, শরীর কিন্তু মেশিন নয়। মাঝে মাঝে ল্যাপটপ বন্ধ করে নীল আকাশ দেখুন, ওটা উইন্ডোজের ওয়ালপেপার নয়, আসল আকাশ!

কুম্ভ

আজ আপনি পৃথিবীতে থাকলেও আপনার চিন্তা ঘুরবে ব্ল্যাক হোল বা ভিনগ্রহের প্রাণীদের নিয়ে। আপনার অদ্ভুত সব থিওরি শুনে বন্ধুরা আপনাকে কোনো মেন্টাল হাসপাতালের ঠিকানা ধরিয়ে দিতে পারে। আর্থিক উন্নতির যোগ আছে, তবে সেটা আপনার কল্পনার জগতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। রাস্তা পার হওয়ার সময় ফোনের দিকে না তাকিয়ে ডানে-বামে তাকান। নিজের এলিয়েন সত্তাকে লুকিয়ে রাখুন, মানুষ সহজে নতুন কিছু বোঝে না।

মীন

আজ আপনি দিবাস্বপ্ন দেখতে দেখতে এমন একপর্যায়ে পৌঁছাবেন যে, ভাববেন লটারি জিতেছেন এবং সেটা দিয়ে একটা দ্বীপ কিনেছেন। কিন্তু ঠিক তখনই অফিসের পিয়ন এসে আপনার সামনে ফাইলের স্তূপ রেখে স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেবে। ভালোবাসার মানুষটি আজ আপনার ওপর খ্যাপা থাকবে। বেশি আবেগ দেখাতে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় লম্বা স্ট্যাটাস দেবেন না, কেউ পড়বে না।স্বপ্ন দেখার সময় অন্তত চোখটা খোলা রাখুন, নাহলে দরজার সঙ্গে ধাক্কা লাগার যোগ আছে।

