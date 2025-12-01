Ajker Patrika
যে আচার মৌসুমি রোগবালাই থেকে মুক্ত রাখবে

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
রসুনের আচার
শীতকাল মানেই জ্বর-সর্দি-কাশি। আর এ সমস্যা ঘরে ঘরে চলতেই থাকে। মৌসুমি সংক্রমণ থেকে রেহাই পেতে সাহায্য করে রসুনের আচার। রসুনের আচার শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। তা ছাড়া আচারে রয়েছে নানা ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ‘সি’ ও ‘ই’। শীতকালে খাদ্যতালিকায় রসুনের আচার রাখলে কী উপকার পাওয়া সম্ভব জেনে নিন:

  • শরীরে আয়রনের ঘাটতি হলে রক্তাল্পতার সমস্যা শুরু হয়। শরীরে বাসা বাঁধে বিভিন্ন রোগ। রসুন রক্তে আয়রন শোষণের মাত্রা বাড়ায়। তাই খাদ্যতালিকায় রসুনের আচার রাখতে পারেন।
  • রসুনের মধ্যকার ভিটামিন বি৬, সি, আঁশ, ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালসিয়াম মেদ ঝরানোর ক্ষেত্রে দারুণ উপকারী। রসুন খেলে শরীরের বিপাক হার বাড়ে। ফলে বেশি মাত্রায় ক্যালরি ঝরে।
  • রসুন প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। শীতকালে বাতের ব্যথা বাড়ে। বাতের ব্যথা থাকলে খাদ্যতালিকায় রসুনের আচার রাখতে পারেন।
  • শীতে রোগবালাইকে জব্দ করতে কীভাবে রসুনের আচার বানাবেন তারই রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

রসুন ৫০০ গ্রাম, গাজর একটি, লেবুর রস ৬ টেবিল চামচ, লেবু স্লাইস ৮ থেকে ১০ পিস, কাঁচা মরিচ ৫ থেকে ৬টি, লবণ স্বাদমতো, হলুদ, মরিচ ও ধনে গুঁড়া দুই চা-চামচ করে, পাঁচফোড়ন এক টেবিল চামচ, মৌরি গুঁড়া এক চা-চামচ, আস্ত মেথি এক চা-চামচ, সরিষার তেল ২ কাপ।

প্রণালি

আস্ত রসুন কোয়া ছাড়িয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন ১ ঘণ্টা। পরে খোসা ছাড়িয়ে নিন। এবার রসুনের কোয়া, গাজর, কাঁচা মরিচ, লেবু স্লাইস ধুয়ে রাখুন চালুনিতে। বাটিতে নিয়ে প্রথমে হলুদ গুঁড়া দিয়ে মেখে নিন। পরে মরিচ ও ধনে গুঁড়া, লবণ, পাঁচফোড়ন, আস্ত মেথি ও মৌরি গুঁড়া দিয়ে আবারও মেখে নিন। এবার কাচের বোতলে মাখানো রসুন ভরে লেবুর রস দিন। সব শেষে সরিষার তেল গরম করে ঢেলে দিন। এবার ঢাকনাসহ ৭ থেকে ১০ দিন রোদে রাখুন। তারপর পরিবেশন করুন।

