Ajker Patrika
রেসিপি

ফিচার ডেস্ক
আপডেট : ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ২৬
রাবড়ি পাটিসাপটা

শীত আসছে। নতুন চালে তৈরি হবে দারুণ সব পিঠাপুলি। ঐতিহ্যবাহী পিঠাগুলো তো ভাজা হবেই, সে সঙ্গে দু-একটি নতুন ধরনের পিঠা তৈরি করে চমকে দিন পরিবারের মানুষদের। আপনাদের জন্য রইল তেমনি একটি পিঠার রেসিপি। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন ‘সেরা রাঁধুনি ১৪২৭’ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রানারআপ ও রন্ধনশিল্পী মরিয়ম হোসেন নূপুর

ব্যাটারের জন্য: চালের গুঁড়া ১ কাপ, ময়দা ১ কাপের ৪ ভাগের ১ ভাগ, গুঁড়া দুধ ২ টেবিল চামচ, লবণ সামান্য, গুড় ৪ থেকে ৫ টেবিল চামচ, পানি প্রয়োজনমতো।

পুরের জন্য: জ্বাল দেওয়া দুধ ১ কাপ, গুঁড়া দুধ ১ কাপ, চিনি পরিমাণমতো, ঘি ২ চা-চামচ, চালের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, সুজি ১ টেবিল চামচ।

রাবড়ি তৈরি জন্য

দুধ ১ লিটার, ঘি ১ টেবিল চামচ, এলাচ গুঁড়া সামান্য, চিনি ৮ টেবিল চামচ, বাদামকুচি সাজানোর জন্য।

প্রণালি

ব্যাটারের সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে ব্লেন্ড করে এবং পুরের সব উপকরণ জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিন। তারপর প্যানে ব্যাটার দিয়ে পাতলা রুটি তৈরি করে তাতে পুর দিয়ে ভাঁজ করে পিঠা বানিয়ে নিন।

পাত্রে ঘি দিয়ে তাতে ১ লিটার দুধ জ্বাল দিয়ে অর্ধেক করে নিন। চিনি জ্বাল দিয়ে ক্যারামেল তৈরি করে দুধে মিশিয়ে দিন। তারপর এলাচ গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নিন।

এবারে পাটিসাপটা পিঠার ওপর রাবড়ি আর বাদামকুচি সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

