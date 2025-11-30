Ajker Patrika
রেসিপি

শিম দিয়ে ইলিশের ঝাল

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
শিম দিয়ে ইলিশের ঝাল। ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা
শিম দিয়ে ইলিশের ঝাল। ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

আলুর ও কপির সঙ্গে অনুষঙ্গ হিসেবে সবজির ঘণ্ট রান্না করতে মৌসুমি শিম ব্যবহার করা হয়। সবই ঠিক আছে। অন্যান্য সবজির মতো ইলিশ মাছও রান্না করুন শিম দিয়ে। স্বাদে নতুনত্ব আসবে। নতুন একটি তরকারিও খাওয়া হবে। হালকা তেল-মসলা দিয়ে ইলিশ মাছ ও শিম রান্নার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

ছোট ইলিশ একটি, শিম ৫০০ গ্রাম, আলু ১০০ গ্রাম, টমেটো দুটি, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা এক চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেপাতা গুঁড়া এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, পাঁচ থেকে ছয়টি কাঁচা মরিচের ফালি, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল চার টেবিল চামচ।

প্রণালি

ইলিশ মাছ রিং পিস করে কেটে ধুয়ে নিন। শিম ও আলু কেটে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এবার কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি সোনালি করে ভেজে অল্প পানি দিন। তারপর আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনেপাতা গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। পরে ঝোলের জন্য পরিমাণমতো পানি দিন। সেদ্ধ হলে তাতে কাঁচা ইলিশ মাছ ও কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে ঢেকে দিন। এভাবে রান্না করুন ৫ মিনিট। পরে লবণ দেখে ধনেপাতা কুচি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল শিম দিয়ে ইলিশের ঝাল।

বিষয়:

রান্নাজীবনধারারেসিপিখাবারদাবার
