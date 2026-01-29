Ajker Patrika
রেসিপি

শিম-টমেটো দিয়ে ইলিশের রসা

ফিচার ডেস্ক
শিম-টমেটো দিয়ে ইলিশের রসা
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

হালকা মসলায়ও সুস্বাদু করে ইলিশ রান্না করা যায়। এই গরমে হালকা মসলা ও উপকরণে ইলিশ মাছের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

শিম ৫০০ গ্রাম, টমেটো ৩টি, ইলিশের টুকরা ৬ পিস, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা হাফ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টি, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি

শিম কেটে ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি হালকা ভেজে অল্প পানি দিন। পরে আদা-রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। তারপর শিম কষিয়ে নিন। কষানো হলে ঝোলের পরিমাণমতো পানি দিন। ফুটে উঠলে টমেটো ফালি দিন। আবারও ফুটে উঠলে কাঁচা ইলিশ মাছের টুকরা দিন। এবার ঢাকনাসহ রান্না করুন ৪-৫ মিনিট। শেষে কাঁচা মরিচ ফালি আর ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল শিম-টমেটো দিয়ে ইলিশের রসা।

বিষয়:

ইলিশজীবনধারারেসিপিজেনে নিনখাবারদাবার
