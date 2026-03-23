ভিন্ন স্বাদের গরুর মাংস

রেসিপি
ঈদের দিন একটু ভিন্ন স্বাদের কিন্তু সুস্বাদু খাবার খেতে সবার মন চায়। এবার গরুর মাংসটা একটু ভিন্ন ঘরানায় রান্না করে দেখতে পারেন। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
গরুর মাংস ১ কেজি, টমেটো টুকরা করে কাটা ৩-৪টি, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, আদা ও রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ, জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, গরম মসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, মরিচগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, গোটা শুকনা মরিচ ৭-৮টি, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, সয়াবিন তেল আধা চা-চামচ, ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ, লাল কাঁচা মরিচ ৫-৬টি।
প্রণালি
মাংস পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি বাদামি করে ভেজে নিন। এবার সব বাটা মসলা, মরিচের গুঁড়া, আস্ত মরিচ ও লবণ দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে মাংস দিন। তারপর রান্না করুন কিছুক্ষণ। মাংসের গায়ে মসলা লেগে এলে টমেটো টুকরা দিয়ে নেড়ে রান্না করুন। এবার পরিমাণমতো পানি দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। মাংস ভুনা ভুনা হলে গোলমরিচ ও জিরাগুঁড়া এবং পাকা কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে দমে রাখুন ৫ মিনিট। তারপর চুলা থেকে নামিয়ে পরিবেশন করুন।
দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর আমাদের শরীরের পরিপাকতন্ত্র এবং মেটাবলিজম একটি নির্দিষ্ট ধারায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। ঈদের পর হঠাৎ অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস আপনার শরীরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ঈদের আনন্দকে বিষাদে রূপ না দিতে চাইলে খাবারের গুণগত মান ঠিক রেখে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করুন। মনে রাখবেন, পরিমিত খাবার...১ দিন আগে
ঈদের আনন্দ মানেই হাতে মেহেদির গাঢ় লাল আভা। কিন্তু ঈদের পার যখন এই মেহেদির রং হালকা হতে শুরু করে এবং তা অস্পষ্ট দাগে পরিণত হয়, তখন দেখতে বেশ অস্বস্তিকর লাগে। এই অস্বস্তি দূর করতে অনেকেই এটি তুলে ফেলার কথা চিন্তা করেন।১ দিন আগে
চুলের যত্নে নারকেল তেলের ব্যবহার আমাদের অঞ্চলে অনেক প্রাচীন। এটি চুলের ময়শ্চারাইজার ধরে রাখতে এবং উজ্জ্বলতা বাড়াতে জাদুর মতো কাজ করে। তবে সমস্যা বাধে তখনই, যখন মাথায় অতিরিক্ত তেল দেওয়ার পর তা আর সহজে উঠতে চায় না। অনেক সময় শ্যাম্পু করার পরও চুল চটচটে হয়ে থাকে, যা দেখতে যেমন খারাপ লাগে, তেমনি...১ দিন আগে
ফ্যাশন জগতে কৃত্রিম নখ বা অ্যাক্রাইলিক নেইল এখন বেশ জনপ্রিয়। ঈদ ফ্যাশনেও এটি এখন জায়গা করে নিয়েছে। বৈচিত্র্য পিয়াসী ফ্যাশন প্রেমী নারীরা এখন বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম নখ ব্যবহার করছেন। তবে জেনে রাখা ভালো যে, উৎসব শেষে এই শক্ত নখগুলো সঠিক নিয়মে না তুললে আপনার আসল নখের সমস্যা দেখা দিতে পারে।১ দিন আগে