কৃত্রিম নখ তোলার পদ্ধতি ও সতর্কতা

ফ্যাশন জগতে কৃত্রিম নখ বা অ্যাক্রাইলিক নেইল এখন বেশ জনপ্রিয়। ঈদ ফ্যাশনেও এটি এখন জায়গা করে নিয়েছে। বৈচিত্র্য পিয়াসী ফ্যাশন প্রেমী নারীরা এখন বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম নখ ব্যবহার করছেন। তবে জেনে রাখা ভালো যে, উৎসব শেষে এই শক্ত নখগুলো সঠিক নিয়মে না তুললে আপনার আসল নখের সমস্যা দেখা দিতে পারে। নখ পাতলা হয়ে যাওয়া, সংক্রমণ বা নখ ফেটে যাওয়া রোধ করতে ঘরে বসেই নিরাপদে কৃত্রিম নখ তোলার দুটি কার্যকর পদ্ধতি জেনে রাখতে পারেন।
কুসুম গরম পানি ও তেল
যদি আপনার কৃত্রিম নখগুলো আগে থেকেই কিছুটা আলগা হয়ে থাকে, তবে এই পদ্ধতিটি বেশ নিরাপদ ও আরামদায়ক হবে।
নখ তোলার ধাপ
অ্যাসিটোন সোক
এটি কৃত্রিম নখ তোলার প্রচলিত পদ্ধতি। এর জন্য আপনার প্রয়োজন হবে শতভাগ খাঁটি অ্যাসিটোন, নেইল ফাইল, তুলা, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল এবং কিউটিকল পুশার।
নখ তোলার ধাপ
নখ তোলার পরের যত্ন
কৃত্রিম নখ তোলার পর আপনার আসল নখ কিছুটা নরম বা অমসৃণ মনে হতে পারে। এ ক্ষেত্রে দ্রুত পুনরুদ্ধারে কিছু কাজ করতে হবে। সেগুলো হলো—
জরুরি সতর্কতা
সূত্র: হেলথ লাইন
দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর আমাদের শরীরের পরিপাকতন্ত্র এবং মেটাবলিজম একটি নির্দিষ্ট ধারায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। ঈদের পর হঠাৎ অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস আপনার শরীরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ঈদের আনন্দকে বিষাদে রূপ না দিতে চাইলে খাবারের গুণগত মান ঠিক রেখে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করুন। মনে রাখবেন, পরিমিত খাবার...৫ ঘণ্টা আগে