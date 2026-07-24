বেলুচি বিফ পোলাও পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার। এটি পুষ্টিকর ও তৃপ্তিদায়ক খাবার। এতে মসলার বাড়াবাড়ি রকম মিশ্রণ নেই। খাবারটি বাহুল্যবর্জিত হলেও সুস্বাদু। মাংসের গুণগত মান এখানে মুখ্য। ভালো মানের গরুর মাংস, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গোটা মসলা এবং চাল দেওয়ার আগে ধৈর্য ধরে ঝোলটিকে ঠিকভাবে তৈরি করতে হবে, এগুলোই এই রান্নার মূল মালমসলা। ছুটির দিনে রান্নার জন্য যদি ভিন্ন স্বাদের কোনো রেসিপির খোঁজ করে থাকেন, তাহলে এটি রান্না করতে পারেন।
হাড়সহ গরুর মাংস ১ কেজি, ভিজিয়ে রাখা বাসমতি চাল ৭৫০ গ্রাম, বড় পেঁয়াজ ৪টি (ভাজার জন্য ৩টি স্লাইস করা, স্টকের জন্য ১টি অর্ধেক করা), স্লাইস ২ ইঞ্চি পরিমাণ আদা ১টি, হালকা থেঁতো করা রসুন ৬ কোয়া, আস্ত গোলমরিচ ২০টি, বড় এলাচ ৫টি, আস্ত গরম মসলা ১ টেবিল চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, জিরা ১ চা-চামচ ।
একটি বড় পাত্রে গরুর মাংসের সঙ্গে দেড় লিটার পানি, অর্ধেক করে কাটা পেঁয়াজ, আদা, রসুন, আস্ত গোলমরিচ, বড় এলাচ এবং পরিমাণমতো লবণ দিন। ফুটে উঠলে মাংস নরম হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পাত্রটি ঢেকে অল্প আঁচে রান্না করুন। এই কাজটি তাড়াহুড়ো করে করবেন না। এবার গরুর মাংস তুলে একপাশে রাখুন। একটি মিহি ছাঁকনি দিয়ে স্টক ছেঁকে নিন। ৭৫০ গ্রাম চালের জন্য এক লিটারের কিছু বেশি পানি মেপে নিন। প্রয়োজনমতো লবণ দিন। একটি ভারী পাত্রে ঘি গরম করে জিরা এবং বাকি আস্ত গরম মসলা দিন। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। ছেঁকে নেওয়া স্টক তড়কার পাত্রে ঢালুন। এবার গরুর মাংসের টুকরোগুলো দিন। ফুটিয়ে নিন। এবার তাতে ভেজানো বাসমতি চাল দিন। একবার নাড়ুন। আঁচ একেবারে কমিয়ে দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে দিন এবং ২০ মিনিট রান্না করুন। রান্না শেষ হলে ঢেকে ১০ মিনিট রেখে দিন। এবার আলতো করে নেড়ে একটি বড় পাত্রে পরিবেশন করুন। চাইলে ওপরে তাজা পুদিনা পাতা ছড়িয়ে দিতে পারেন।
ছবি: পাকিস্তানি রেসিপিস
এডিএইচডি শব্দটা আমরা প্রায়ই শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে দেখি। কিন্তু অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার বা এডিএইচডি কেবল শিশুদের নয়, বড়দেরও হতে পারে। অনেক সময় অবহেলা বা না জানার কারণে প্রাপ্তবয়স্কদের এডিএইচডি নজরের বাইরে থেকে যায়। এটি ব্যক্তির নিজের জন্য তো ক্ষতিকরই, বৈবাহিক বা প্রেমের২ ঘণ্টা আগে
ব্যস্ত জীবনযাত্রায় ঝটপট রান্না সারতে গিয়ে ফ্রিজ খুলে সোজাসুজি কড়াই বা ওভেনে খাবার চাপিয়ে দেওয়া অনেকের নিত্যদিনের অভ্যাস। বিশেষ করে ডিপ ফ্রিজে রাখা খাবার আমাদের সময় যেমন বাঁচায়, তেমনি খাবারের অপচয়ও রোধ করে। কিন্তু সব খাবার ফ্রিজ থেকে বের করেই সরাসরি রান্না করা যায় না।৪ ঘণ্টা আগে
ব্যস্ত জীবনযাত্রা, পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব, বংশগত কারণ কিংবা বয়স বাড়ার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। যে কারণই হোক না কেন, চোখের নিচে কালো দাগ ও ফোলা ভাব আমাদের ক্লান্ত ও বয়স্ক দেখায়। চোখের চারপাশের ত্বক অত্যন্ত পাতলা ও সংবেদনশীল হওয়ায় এখানে দাগ বা বয়সের ছাপ খুব দ্রুত ফুটে ওঠে।১৯ ঘণ্টা আগে
ফিড স্ক্রল করছিলেন শান্ত মনে। হঠাৎ চোখ আটকে গেল চমৎকার এক দৃশ্যে। ঝুম বৃষ্টিতে এক মা পাখি ডানায় আগলে রেখেছে ছানাদের। পাখিটি নড়ছে না একচুলও। ক্যাপশনে লেখা—‘মায়ের ভালোবাসা’। দৃশ্যটি দেখে মনটা ভরে গেল, তাই না? কিন্তু কিছুক্ষণ দেখার পর বুঝতে পারলেন ভিডিওটি আসলে সত্য নয়। পুরোটাই এআই দিয়ে তৈরি।২০ ঘণ্টা আগে