Ajker Patrika
মানসিক স্বাস্থ্য

শৈশবের একাকিত্ব বার্ধক্যে স্মৃতি চুরির একটি কারণ

ফিচার ডেস্ক
শৈশবের একাকিত্ব বার্ধক্যে স্মৃতি চুরির একটি কারণ
পাড়া বা অ্যাপার্টমেন্টে শিশুদের খেলার মাঠ এবং একে অপরের সঙ্গে মেলামেশার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। ছবি: পেক্সেলস

‘একলা আকাশ, একলা মাটি। এমন কথাগুলো কবিতার চরণে একাকিত্ব শুনতে রোমান্টিক মনে হয়। তবে শৈশবের নিঃসঙ্গতা আমাদের মস্তিষ্কের জন্য এক দীর্ঘমেয়াদি বিষ। আমরা অনেকেই মনে করি, বড় হলে ছোটবেলার কষ্টগুলো মুছে যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে ভিন্ন কথা। শৈশবের সেই বন্ধুহীন দিনগুলো বৃদ্ধ বয়সে আপনার স্মৃতিশক্তি কেড়ে নেওয়ার বড় কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বেইজিংয়ের ক্যাপিটাল মেডিকেল ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক সম্প্রতি সাত বছর ধরে ১৩,৫৯২ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওপর একটি গবেষণা চালিয়েছে। গবেষণার ফলাফল বলছে, শৈশবের একাকিত্ব কেবল সাময়িক মন খারাপের বিষয় নয়। এটি বার্ধক্যে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া এবং ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ রোগের ঝুঁকি প্রায় ৪১ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়।

আন্তর্জাতিক চিকিৎসাবিজ্ঞান সাময়িকী জেএএমএ নেটওয়ার্ক ওপেনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

একাকিত্ব বনাম ডিমেনশিয়া

গবেষকেরা ১৭ বছর বয়সের আগের সময়টাকে ‘শৈশব’ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যারা ছোটবেলায় দীর্ঘ সময় বন্ধুহীন ছিলেন বা তীব্র নিঃসঙ্গতায় ভুগেছেন, তাদের ক্ষেত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য তারা লক্ষ করেছেন।

স্মৃতিভ্রংশের ঝুঁকি ৪১ শতাংশ বেশি: যারা শৈশবে একাকী ছিলেন, মধ্যবয়স পার করার পর তাঁদের ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ হওয়ার ঝুঁকি অন্যদের চেয়ে ৪১ শতাংশ বেশি।

মস্তিষ্কের দ্রুত ক্ষয়: সাধারণ মানুষের তুলনায় তাদের মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বা ‘কগনিটিভ ফাংশন’ অনেক দ্রুত কমতে শুরু করে। ভাষা, যুক্তি এবং নতুন কিছু মনে রাখার ক্ষমতা তাঁরা সময়ের আগেই হারিয়ে ফেলেন।

বয়সের ওপর প্রভাব: এই গবেষণার গড় বয়স ছিল ৫৮ বছর। দেখা গেছে, বড় হওয়ার পর একাকিত্ব দূর হলেও শৈশবের সেই নিঃসঙ্গতার প্রভাব মস্তিষ্কের কোষে গভীরভাবে থেকে যায়।

কেন এমন হয়

মস্তিষ্কের বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো শৈশব। এ সময় নিঃসঙ্গতা একধরনের মানসিক চাপ বা ‘সাইকো-সোশ্যাল স্ট্রেস’ সৃষ্টি করে। গবেষকদের মতে, এটি মস্তিষ্কের গঠনগত পরিবর্তনের কারণে হতে পারে, যা পরবর্তী জীবনে আলঝেইমার বা ডিমেনশিয়ার মতো রোগকে ত্বরান্বিত করে। বড়বেলার একাকিত্ব এই ঝুঁকিকে ১৭ শতাংশ বাড়িয়ে দিলেও, শৈশবের প্রভাবটি এখানে একদম স্বাধীনভাবে কাজ করে।

মস্তিস্কের বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় শৈশব। এই সময় নিঃসঙ্গতা এক ধরণের মানসিক চাপ বা ‘সাইকো-সোশ্যাল স্ট্রেস’ তৈরি করে। ছবি: পেক্সেলস
মস্তিস্কের বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় শৈশব। এই সময় নিঃসঙ্গতা এক ধরণের মানসিক চাপ বা ‘সাইকো-সোশ্যাল স্ট্রেস’ তৈরি করে। ছবি: পেক্সেলস

পার্থক্য যেখানে

বয়স বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কাজ করার গতি কমে বা আমরা মাঝেমধ্যে টুকটাক জিনিস ভুলে যাই। একে বলা হয় ‘এজ-রিলেটেড ডিক্লাইন’। এটি কোনো রোগ নয়। কিন্তু ডিমেনশিয়া একটি রোগ। এখানে মস্তিষ্কের কোষ দ্রুত মারা যেতে থাকে। হিপোক্যাম্পাস (স্মৃতির আধার) সংকুচিত হয়ে যায় এবং মানুষ তার নিজের নাম বা কাছের মানুষকেও চিনতে পারে না। গবেষণার ভয়ংকর দিকটি হলো, শৈশবের একাকিত্ব এই স্বাভাবিক বার্ধক্যকে দ্রুত রোগের পর্যায়ে নিয়ে যায়।

আমাদের করণীয়

গবেষণাটি আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর দিকে এক বড় প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় আমাদের এখনই যা ভাবা প্রয়োজন:

প্রাথমিক হস্তক্ষেপ: শিশু যদি একা থাকে বা স্কুলে বন্ধু না পায়, তবে সেটিকে ‘শান্ত ছেলে বা মেয়ে’ ভেবে এড়িয়ে যাবেন না। তার সঙ্গে কথা বলুন এবং মেশার সুযোগ করে দিন।

সামাজিক পরিবেশ: পাড়া বা অ্যাপার্টমেন্টে শিশুদের খেলার মাঠ এবং একে অপরের সঙ্গে মেলামেশার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব: কিশোর-কিশোরীরা যদি মন খারাপ বা নিঃসঙ্গতার কথা বলে, তবে তাকে গুরুত্ব দিন। প্রয়োজনে পেশাদার কাউন্সেলরের সাহায্য নিন।

ডিমেনশিয়ার কোনো নিশ্চিত নিরাময় এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তাই প্রতিরোধের ওপর জোর দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আজকের একটি নিঃসঙ্গ শিশু হয়তো আগামী দিনের এক স্মৃতিভ্রংশ রোগী—এই শঙ্কা দূর করতে আমাদের শিশুদের শৈশবকে আনন্দময় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ করে তোলা আজ সময়ের দাবি।

সূত্র: জেএএমএ নেটওয়ার্ক ওপেন, ডেইলি মেইল

বিষয়:

জীবনধারামানসিক স্বাস্থ্যজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বরগুনায় কার্যালয়ে ঢুকে ডিসির ওপর হামলার চেষ্টা, যুবক আটক

বরগুনায় কার্যালয়ে ঢুকে ডিসির ওপর হামলার চেষ্টা, যুবক আটক

উত্তরবঙ্গে চীন মৈত্রী হাসপাতালসহ একনেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকার ২৫ প্রকল্প অনুমোদন

উত্তরবঙ্গে চীন মৈত্রী হাসপাতালসহ একনেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকার ২৫ প্রকল্প অনুমোদন

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে শ্রমিক দল নেতার অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে শ্রমিক দল নেতার অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ১০০ কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ৪০ হাজার টাকা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ১০০ কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ৪০ হাজার টাকা

‘১৫ মিনিটের মধ্যে রাজি হও, নয়তো মৃত্যু’, মাদুরোকে আটকের পর দেলসিকে বলেছিল যুক্তরাষ্ট্র

‘১৫ মিনিটের মধ্যে রাজি হও, নয়তো মৃত্যু’, মাদুরোকে আটকের পর দেলসিকে বলেছিল যুক্তরাষ্ট্র

সম্পর্কিত

শৈশবের একাকিত্ব বার্ধক্যে স্মৃতি চুরির একটি কারণ

শৈশবের একাকিত্ব বার্ধক্যে স্মৃতি চুরির একটি কারণ

স্কুটিকন্যার চুল ভালো রাখতে

স্কুটিকন্যার চুল ভালো রাখতে

বয়সের আগেই ত্বকের তারুণ্য নষ্ট করে যে অভ্যাসগুলো

বয়সের আগেই ত্বকের তারুণ্য নষ্ট করে যে অভ্যাসগুলো

আজকের রাশিফল: গোয়েন্দাগিরি বন্ধ না করলে ব্রেকআপ অনিবার্য, ঝুঁকি নেবেন না

আজকের রাশিফল: গোয়েন্দাগিরি বন্ধ না করলে ব্রেকআপ অনিবার্য, ঝুঁকি নেবেন না