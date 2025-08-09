সহজে বাড়িতেই তৈরি করুন রসগোল্লা

জীবনধারা ডেস্ক
উপকরণ
দুধ ১ লিটার, ভিনিগার ২ টেবিল চামচ, পানি ৬ কাপ, চিনি দেড় কাপ, কর্নফ্লাওয়ার আধা চা-চামচ, গুঁড়া চিনি আধা চা-চামচ।
প্রণালি
প্রথমে চুলায় দুধ ফুটিয়ে নিন। এরপর আঁচ বন্ধ করে ১ মিনিট পর এক কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ পানিতে ভিনিগার গুলে তা একটু একটু করে দিয়ে ছানা কেটে নিন। এবার একটি পরিষ্কার কাপড়ে ছানা তুলে পানি ছেঁকে নিন। ছানা ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে চিপে চিপে জল নিংড়ে নিতে হবে। ১ ঘণ্টা পর ছানা, গুঁড়া চিনি ও কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মিশিয়ে ১০ মিনিট মেখে ছোট ছোট বল বানিয়ে নিতে হবে।
আলাদা পাত্রে ৬ কাপ পানিতে দেড় কাপ কাপ চিনি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। চিনি গলে গেলে তাতে ছানার বল দিয়ে ২০ মিনিট ঢেকে ফুটিয়ে নিতে হবে।
খানিকটা রসসহ রসগোল্লা তুলে রেখে বাকি রস ৫ মিনিট ফুটিয়ে রসগোল্লায় ঢেলে দিতে হবে। ঘরের তাপমাত্রায় ঠান্ডা করে তারপর ফ্রিজে রাখুন। এভাবে ৫ ঘণ্টা রেখে তারপর পরিবেশন করতে হবে।
রেসিপি: প্রিয়তা সাহা
উপকরণ
দুধ ১ লিটার, ভিনিগার ২ টেবিল চামচ, পানি ৬ কাপ, চিনি দেড় কাপ, কর্নফ্লাওয়ার আধা চা-চামচ, গুঁড়া চিনি আধা চা-চামচ।
প্রণালি
প্রথমে চুলায় দুধ ফুটিয়ে নিন। এরপর আঁচ বন্ধ করে ১ মিনিট পর এক কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ পানিতে ভিনিগার গুলে তা একটু একটু করে দিয়ে ছানা কেটে নিন। এবার একটি পরিষ্কার কাপড়ে ছানা তুলে পানি ছেঁকে নিন। ছানা ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে চিপে চিপে জল নিংড়ে নিতে হবে। ১ ঘণ্টা পর ছানা, গুঁড়া চিনি ও কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মিশিয়ে ১০ মিনিট মেখে ছোট ছোট বল বানিয়ে নিতে হবে।
আলাদা পাত্রে ৬ কাপ পানিতে দেড় কাপ কাপ চিনি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। চিনি গলে গেলে তাতে ছানার বল দিয়ে ২০ মিনিট ঢেকে ফুটিয়ে নিতে হবে।
খানিকটা রসসহ রসগোল্লা তুলে রেখে বাকি রস ৫ মিনিট ফুটিয়ে রসগোল্লায় ঢেলে দিতে হবে। ঘরের তাপমাত্রায় ঠান্ডা করে তারপর ফ্রিজে রাখুন। এভাবে ৫ ঘণ্টা রেখে তারপর পরিবেশন করতে হবে।
রেসিপি: প্রিয়তা সাহা
কোথাও নেই কোনো ইট-পাথরের রাস্তা। চারপাশে শুধু থইথই পানি। সেই পানির বুকেই গড়ে উঠেছে বসতি—পুরো একটি গ্রাম। ঘরবাড়ি, দোকানপাট, স্কুল, উপাসনালয়—সবই আছে সেই গ্রামে। কিন্তু পানির ওপর! মোটরগাড়ি নেই, নেই বাহারি মোটরবাইক। ফলে শব্দদূষণ নেই। আর নেই দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ কম্বোডিয়ার বুকে অ১৬ ঘণ্টা আগে
‘শক্ত মনের মানুষ’ বলে একটি কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। কিন্তু সেই মানুষের বৈশিষ্ট্য কী? আর করেই বা কী? খেয়াল করলে দেখবেন, সেই মানুষ সাফল্যে খুব বেশি উচ্ছ্বাস দেখায় না, ব্যর্থতায় কারও কাছে সহানুভূতি চায় না, শোকে কাতর হয় না, প্রায় সব দায়িত্ব নীরবে পালন করে, কোনো কাজে অজুহাত দেখায় না ইত্যাদি।১৭ ঘণ্টা আগে
রোজ লিপস্টিক ব্যবহারের ফলে ঠোঁটের রং স্বাভাবিক গোলাপি থাকে না। লিপস্টিক ভালোভাবে না তুললে বা এটির মান ভালো না হলেও ঠোঁটের রং কালচে হয়ে যেতে পারে। ঠোঁটের শুষ্কতা দূর করে একে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে কিছু ঘরোয়া টিপস মেনে চলতে পারেন। এতে ঠোঁটের কালচে ভাব দূর হবে। সেই সঙ্গে ঠোঁটে ফিরবে গোলাপি আভা।১৮ ঘণ্টা আগে
বাজারে এখন যেসব সবজি পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্য়ে পটোল আর ঢ্যাঁড়স বলতে গেলে দু-এক দিন পরপরই কিনছেন প্রায় সবাই। কিন্তু সব সময় কি এগুলোর ভাজা আর তরকারি খেতে ভালো লাগে? মাঝেমধ্যে একটু ভিন্ন কায়দায় রান্না করলে এসব সবজিও একঘেয়ে অবস্থা কাটিয়ে হয়ে উঠতে পারে মুখরোচক।১ দিন আগে