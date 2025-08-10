Ajker Patrika
প্যাকেটগুলো এমন কেন, কারণ জেনে নিন

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
একেক জিনিসের প্যাকেটের আকৃতি একেক রকম হওয়ার পেছনে আছে দারুণ সব কারণ। ছবি: এআই দিয়ে তৈরি
একেক জিনিসের প্যাকেটের আকৃতি একেক রকম হওয়ার পেছনে আছে দারুণ সব কারণ। ছবি: এআই দিয়ে তৈরি

প্যাকেটের আকৃতি নিয়ে আমরা সাধারণত খুব একটা ভাবি না। মনে করি, কী আছে ভাবার? খাচ্ছি তো, খেয়ে নিই। কিন্তু অনেক সময় চিপসের প্যাকেট খোলার পর তা দেখে একান্তে মনে প্রশ্ন জাগেই, প্যাকেটটা এমন কেন? কিংবা প্যাকেটের অর্ধেকটাই খালি কেন? আবার মুদিদোকানে এক হালি বা চারটি কিংবা একটি ডিমও বিক্রি হয় অনেক সময়। কিন্তু সুপারশপগুলোতে প্যাকেটে এক ডজন ডিমই কেন থাকে? এমন ছোট ছোট অনেক প্রশ্ন আসে মনে। এসবের পেছনে আছে কিছুটা অদ্ভুত, কিছুটা যৌক্তিক কারণ।

পিৎজা গোল কিন্তু প্যাকেট চৌকো কেন

কোনো দিন চারকোনা পিৎজা খেয়েছেন? কিংবা কখনো গোল প্যাকেটে পিৎজা ডেলিভারি নিয়েছেন? দুটি প্রশ্নের উত্তর—না। অনেক সময় প্যাকেটটা গোল হলেও ভেতরে ঠিকই চারকোনা চেম্বার থাকে। গোল পিৎজার চৌকো বাক্সের কারণ সময় বাঁচানো আর কম পরিশ্রম করা। বাস্তবে চৌকো বাক্স বানানো অনেক সহজ। তাতে খরচ কম পড়ে এবং সংরক্ষণ ও পরিবহনের জন্য সেগুলো উপযোগী। এক টুকরো কার্ডবোর্ডকে ভাঁজ করে সহজে চারকোনা বাক্সে রূপ দেওয়া যায়। এ জন্যই চৌকো বাক্সে পিৎজা প্যাকেট করা হয়।

প্যাকেট তৈরি ও পরিবহন সহজ হওয়ার জন্য পিৎজা প্যাকেট চৌকোনা হয়। ছবি: পেক্সেলস
প্যাকেট তৈরি ও পরিবহন সহজ হওয়ার জন্য পিৎজা প্যাকেট চৌকোনা হয়। ছবি: পেক্সেলস

চিপসের প্যাকেট অর্ধেক খালি কেন

চিপসের প্যাকেট কখনো পুরো ভর্তি থাকে না। এর কারণ, চিপসের প্যাকেটের একাংশ নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে পূর্ণ থাকে। এটি চিপসকে টাটকা রাখে এবং চিপস ভেঙে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। এই গ্যাস স্ল্যাংক ফিল নামে পরিচিত। এটি প্যাকেটে প্রায় ৪৩ শতাংশ পর্যন্ত জায়গা নেয়। কিছু ব্র্যান্ডের প্যাকেটে এই গ্যাসের পরিমাণ প্রায় অর্ধেক।

দুই লিটারের কোমল পানীয়

কোমল পানীয়র দুই লিটারের বোতল প্রথম নিয়ে আসে পেপসি। সত্তরের দশকে কোকা-কোলার গ্লাস বোতলের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে তারা বেশি পরিমাণে এবং কম দামে সলিউশন আনতে চেয়েছিল। তখনই আসে দুই লিটারের প্লাস্টিক বোতল। পেপসি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বলে বোতলটি এমনভাবে ডিজাইন করে, যাতে তা সব দেশে এক রকম থাকে—মেট্রিক সিস্টেম ব্যবহার হোক বা না হোক।

সূর্যালোক, বাতাস ও জীবাণু থেকে সুরক্ষিত রাখতে পোষা প্রাণীর খাবারের প্যাকেট পুরু হয়। ছবি: ইউসট্রগ ডট কম
সূর্যালোক, বাতাস ও জীবাণু থেকে সুরক্ষিত রাখতে পোষা প্রাণীর খাবারের প্যাকেট পুরু হয়। ছবি: ইউসট্রগ ডট কম

পোষা প্রাণীর খাবারের পুরু প্যাকেট

যাঁরা কুকুর পালন করেন, তাঁরা জানেন, তাঁদের এই পোষা প্রাণীর খাবারের দাম যেমন বেশি, এর প্যাকেটও তেমন পুরু। জানেন কি, কেন এমন পুরু হয় প্যাকেটগুলো? এই পুরু প্যাকেট কুকুরের খাবারকে সূর্যালোক ও বাতাস থেকে রক্ষা করে। খাবার নষ্ট করে ফেলতে পারে এমন জীবাণু থেকে বাঁচতেই মূলত প্যাকেটটি পুরু করা হয়। এ ছাড়া পোকামাকড় থেকেও এটি সুরক্ষা দেয়।

ডিম কেন ডজনে বিক্রি হয়

যুক্তরাষ্ট্র যখন ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল, ডিম ডজন ধরে বিক্রি হওয়ার হিসাব চলছে তখন থেকে। সে সময় ১২ পেনিতে হতো এক শিলিং। আর একটি ডিমের দাম ছিল এক পেনি। হিসাব সহজ করার জন্য তাই ১২টি ডিম এক শিলিংয়ে বিক্রি হতো। যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হলেও এই ডজনভিত্তিক ডিম বিক্রি এখনো বহাল রয়েছে।

দুধের টেট্রা প্যাক

এখন যেকোনো ব্র্যান্ডের দুধের টেট্রা প্যাকেট পাওয়া যায় বাজারে। এই প্যাকেটের বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোতে অ্যালুমিনিয়াম, পলিথিন ও কার্ডবোর্ডের সম্মিলিত চারটি স্তর থাকে। ফ্রিজ ছাড়া দীর্ঘদিন ভালো রাখতে এই চার স্তরের প্যাকেট দুধকে আলোর সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করতে পারে। টেট্রা প্যাকে দুধের স্বাদ ও পুষ্টি ঠিক থাকে। এ ছাড়া প্যাকেটগুলোতে দুধ তাজা থাকে।

বিস্কুটের ফয়েল প্যাকেট

বাজার থেকে বিস্কুটের প্যাকেট কেনার পর তা খুললে দেখা যায়, প্যাকেটটির উল্টো পিঠে চকচকে একধরনের স্তর থাকে। এটা মূলত ফয়েল প্যাক। এ ধরনের প্যাকেট আলো, বাতাস ও আর্দ্রতা থেকে বিস্কুট রক্ষা করে, যাতে সেগুলো তাজা থাকে। ফয়েল প্যাকেটের তাপ সহনশীলতা বেশি। ফলে বাসাবাড়িতে সংরক্ষণের সময় বিস্কুট গলে যায় না। একসময় খুব জনপ্রিয় ছিল টিনের কৌটার বিস্কুট। উপহারের উপযোগী এবং দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণের সুবিধার জন্য টিনের কৌটা বেশ জনপ্রিয় ছিল।

সূত্র: উইয়ার্ড হিস্ট্রি ফুড, টু ডে, মাই রেসিপি, র‍্যাংকার

