ঝাল মিষ্টি গরুর মাংস

ফিচার ডেস্ক
রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

রান্নায় চিনি ব্যবহারে খাবারের রঙ ও স্বাদ দুটোই বাড়ে। বিশ্বাস না হলে গরুর মাংসে চিনি ব্যবহার করেই দেখুন। তবে শুধু চিনি ব্যবহার করলেই হবে না, কীভাবে রান্না করছেন তার ওপরও নির্ভর করবে স্বাদ কেমন হবে। আপনাদের জন্য ঝাল মিষ্টি গরুর মাংসের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

গরুর মাংস ১ কেজি, আদা রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, মরিচ গুড়া ১ চা চামচ, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, ক্যাপসিকাম সবুজ ১ টা,টমেটো ২টা, পেঁয়াজ লেয়ার হাফ কাপ,সাদা তিল ১ চা চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, টমেটো সস হাফ কাপ, গরম মসলা গুড়া ১ চা চামচ।

প্রণাল

হাড়িতে গরুর মাংস, আদা ও রসুন বাটা, মরিচ গুঁড়া, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া, জিরা গুড়া,ধনিয়াগুড়া, লবণ, গরম মসলা গুড়া দিয়ে ঢাকনা সহ সিদ্ধ করে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল ও ঘি গরম হলে সিদ্ধ মাংস, টমেটো সস, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, টমেটো কাটা দিয়ে নেড়ে রান্না করুন। সিদ্ধ হলে সাদা তিল দিয়ে নেড়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল ঝাল মিষ্টি গরুর মাংস।

বিষয়:

খাবারজীবনরেসিপিখাবারদাবার
