ইতিহাসের সঙ্গে নিজেকে ফ্রেমে বাঁধার দিন

মিউজিয়াম সেলফি ডে
ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
সেলফি এখন আর নিছক আত্মমগ্ন বিষয় নয়। অর্থাৎ নিজেকে জাহির করার দুর্নাম ঘুচিয়ে ফেলেছে সেলফি নামের বিষয়টি। নইলে কি আর মিউজিয়াম অর্থাৎ জাদুঘরের মতো একটি গম্ভীর বিষয়ের সঙ্গে এর নাম জুড়ে যায়!
হ্যাঁ, আজ ২১ জানুয়ারি, বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে মিউজিয়াম সেলফি ডে। একসময় ‘ছবি তোলা নিষেধ’ লেখা সাইনবোর্ড আর অতীতমুখী নিস্তব্ধতায় মগ্ন থাকা জাদুঘর এখন খানিক উদার ও প্রাণবন্ত। বিশ্বের অনেক জাদুঘরে এখন ছবি তোলা যায়। আর সেলফি হলো সেই ছবি তোলার এক দারুণ মাধ্যম। তাই জাদুঘরগুলো দর্শকের সঙ্গে ইতিহাস ও শিল্পকে এই ফ্রেমের অংশ করে নেওয়ার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে সেলফি।
জাদুঘর শুধু প্রাচীন নিদর্শনের সংগ্রহশালা নয়, এটি অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধন। সচরাচর জাদুঘরগুলোতে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ব্যবহারের ওপর কড়াকড়ি থাকলেও বছরের একটি দিন, অর্থাৎ ২১ জানুয়ারি বিশ্বজুড়ে দর্শনার্থীরা মেতে ওঠেন সেলফির উৎসবে। লন্ডনভিত্তিক ব্লগার মার ডিক্সন ২০১৪ সালে প্রথম এই দিবসের সূচনা করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল জাদুঘরের বিশাল সংগ্রহকে মানুষের কাছে মজাদার ও সহজবোধ্য করে তোলা।
কেন জাদুঘরে সেলফি তুলবেন
কোনো প্রাচীন মূর্তির মতো মুখভঙ্গি করা বা কোনো পেইন্টিংয়ের ভেতরে নিজেকে কল্পনা করে ছবি তোলা আনন্দের। আর জাদুঘরেই থাকে দুনিয়ার সব প্রাচীন ও শৈল্পিক নিদর্শন। তাই সুযোগ দেওয়া হলে এই সুযোগ কেন হাতছাড়া করবেন। এটি ছাড়াও একটি সেলফি বা ছবি আপনার মিউজিয়াম ভ্রমণের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করবে। এটি আপনাকে মনে করিয়ে দেবে, শিল্প ও ইতিহাস আপনার থেকে খুব বেশি দূরে নয়। শুধু তা-ই নয়, আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি সুন্দর সেলফি আপনার বন্ধুদেরও জাদুঘরে আসতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।
২০২৬ নতুনত্বের বছর
২০২৬ সালটি শিল্পপ্রেমীদের জন্য অত্যন্ত আনন্দঘন হতে চলেছে। এ বছর বিশ্বজুড়ে বেশ কিছু নতুন জাদুঘর তাদের দরজা খুলবে। বিশ্বে বিভিন্ন প্রান্তে এমন নতুন জাদুঘরের সংখ্যাও কম হবে না। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—
নিউ মিউজিয়াম এক্সপেনশন: বছরের শুরুতে নিউইয়র্কের ম্যানহাটানে সমসাময়িক শিল্পের এই বিশাল টাওয়ার উন্মোচিত হচ্ছে। লোয়ার ম্যানহাটানের সমসাময়িক শিল্পের একমাত্র প্রতিষ্ঠান ‘নিউ মিউজিয়াম’ নতুন আঙ্গিকে সেজেছে। ২০০৭ সালে জাপানি প্রতিষ্ঠান এসএএনএএর নকশা করা বিখ্যাত সেই স্ট্যাকড টাওয়ারের পাশেই এখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ৬০ হাজার বর্গফুটের এক বিশাল ভবন। সোহেই শিগেমাতসু এবং রেম কুলহাসের নকশা করা এই নতুন ভবন জাদুঘরের প্রদর্শনীর জায়গা দ্বিগুণ করে দিয়েছে। এটি এখন শিল্প ও প্রযুক্তির এক স্থায়ী আবাসে পরিণত হয়েছে।
ওবামা প্রেসিডেনশিয়াল সেন্টার: শিকাগোর ঐতিহাসিক জ্যাকসন পার্কে ১৯ একর জায়গাজুড়ে নির্মিত হয়েছে ওবামা প্রেসিডেনশিয়াল সেন্টার। টাড উইলিয়ামস এবং বিলি সিয়েন আর্কিটেক্টসের নকশা করা গ্রানাইট পাথরে মোড়া এই টাওয়ার শুধু একটি ভবন নয়, এতে থাকছে ফোরাম এবং শিকাগো পাবলিক লাইব্রেরির একটি শাখা। টাওয়ারের শীর্ষে খোদাই করা হয়েছে ২০১৫ সালে সেলমা থেকে মন্টগোমারি পদযাত্রার ৫০ বছর পূর্তিতে প্রেসিডেন্ট ওবামার দেওয়া বিখ্যাত ভাষণের একটি উদ্ধৃতি। বসন্তকালে শিকাগোর জ্যাকসন পার্কে এই ঐতিহাসিক কেন্দ্র চালু হবে।
ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট ইস্ট: লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়াম শতাব্দীপ্রাচীন প্রায় ৩০ লাখ শিল্পকর্মের এক বিশাল ভান্ডার। ২০২৫ সালে পূর্ব লন্ডনে তাদের বিশেষ সংগ্রহশালা স্টোরহাউস চালুর পর ২০২৬ সালে তারা উন্মোচন করতে যাচ্ছে তাদের মূল নতুন শাখা, ভিঅ্যান্ডএ ইস্ট মিউজিয়াম। এপ্রিল মাসে লন্ডনের বিখ্যাত এই ডিজাইন মিউজিয়ামের নতুন শাখা যাত্রা শুরু করবে।
একটি সার্থক জাদুঘর ভ্রমণের টিপস
জাদুঘরে কেন যাবেন
অভিজ্ঞতা বনাম বস্তু: দামি জিনিস কেনার চেয়ে সুন্দর অভিজ্ঞতা মানুষকে বেশি সুখী করে।
শিক্ষা ও জ্ঞান: নিয়মিত জাদুঘর ভ্রমণ আপনার সাধারণ জ্ঞান ও সৃজনশীলতা বাড়ায়।
সামাজিক মিলনমেলা: বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য জাদুঘর একটি চমৎকার জায়গা।
আর্থিক সহায়তা: মিউজিয়ামগুলো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। আপনার একটি টিকিট বা দান তাদের এই অমূল্য সম্পদগুলো রক্ষায় সাহায্য করে।
অপার সম্ভাবনা: বিশ্বে প্রায় ৫৫ হাজার জাদুঘর রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্তত একটি অবশ্যই আপনার পছন্দের বিষয়ের সঙ্গে মিলে যাবে।
জাদুঘরের সেই স্তব্ধ মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে একটি অদ্ভুত হাসি দিয়ে সেলফি তুলে এই ২১ জানুয়ারি দিনটি উদ্যাপন করুন। মার ডিক্সনের সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তুলুন— যেখানে মিউজিয়াম মানেই হবে সবার জন্য আনন্দ আর জানার এক অবারিত দ্বার।
সূত্র: ন্যাশনাল ডে, এলি ডিকর
সেলফি এখন আর নিছক আত্মমগ্ন বিষয় নয়। অর্থাৎ নিজেকে জাহির করার দুর্নাম ঘুচিয়ে ফেলেছে সেলফি নামের বিষয়টি। নইলে কি আর মিউজিয়াম অর্থাৎ জাদুঘরের মতো একটি গম্ভীর বিষয়ের সঙ্গে এর নাম জুড়ে যায়!
হ্যাঁ, আজ ২১ জানুয়ারি, বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে মিউজিয়াম সেলফি ডে। একসময় ‘ছবি তোলা নিষেধ’ লেখা সাইনবোর্ড আর অতীতমুখী নিস্তব্ধতায় মগ্ন থাকা জাদুঘর এখন খানিক উদার ও প্রাণবন্ত। বিশ্বের অনেক জাদুঘরে এখন ছবি তোলা যায়। আর সেলফি হলো সেই ছবি তোলার এক দারুণ মাধ্যম। তাই জাদুঘরগুলো দর্শকের সঙ্গে ইতিহাস ও শিল্পকে এই ফ্রেমের অংশ করে নেওয়ার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে সেলফি।
জাদুঘর শুধু প্রাচীন নিদর্শনের সংগ্রহশালা নয়, এটি অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধন। সচরাচর জাদুঘরগুলোতে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ব্যবহারের ওপর কড়াকড়ি থাকলেও বছরের একটি দিন, অর্থাৎ ২১ জানুয়ারি বিশ্বজুড়ে দর্শনার্থীরা মেতে ওঠেন সেলফির উৎসবে। লন্ডনভিত্তিক ব্লগার মার ডিক্সন ২০১৪ সালে প্রথম এই দিবসের সূচনা করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল জাদুঘরের বিশাল সংগ্রহকে মানুষের কাছে মজাদার ও সহজবোধ্য করে তোলা।
কেন জাদুঘরে সেলফি তুলবেন
কোনো প্রাচীন মূর্তির মতো মুখভঙ্গি করা বা কোনো পেইন্টিংয়ের ভেতরে নিজেকে কল্পনা করে ছবি তোলা আনন্দের। আর জাদুঘরেই থাকে দুনিয়ার সব প্রাচীন ও শৈল্পিক নিদর্শন। তাই সুযোগ দেওয়া হলে এই সুযোগ কেন হাতছাড়া করবেন। এটি ছাড়াও একটি সেলফি বা ছবি আপনার মিউজিয়াম ভ্রমণের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করবে। এটি আপনাকে মনে করিয়ে দেবে, শিল্প ও ইতিহাস আপনার থেকে খুব বেশি দূরে নয়। শুধু তা-ই নয়, আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি সুন্দর সেলফি আপনার বন্ধুদেরও জাদুঘরে আসতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।
২০২৬ নতুনত্বের বছর
২০২৬ সালটি শিল্পপ্রেমীদের জন্য অত্যন্ত আনন্দঘন হতে চলেছে। এ বছর বিশ্বজুড়ে বেশ কিছু নতুন জাদুঘর তাদের দরজা খুলবে। বিশ্বে বিভিন্ন প্রান্তে এমন নতুন জাদুঘরের সংখ্যাও কম হবে না। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—
নিউ মিউজিয়াম এক্সপেনশন: বছরের শুরুতে নিউইয়র্কের ম্যানহাটানে সমসাময়িক শিল্পের এই বিশাল টাওয়ার উন্মোচিত হচ্ছে। লোয়ার ম্যানহাটানের সমসাময়িক শিল্পের একমাত্র প্রতিষ্ঠান ‘নিউ মিউজিয়াম’ নতুন আঙ্গিকে সেজেছে। ২০০৭ সালে জাপানি প্রতিষ্ঠান এসএএনএএর নকশা করা বিখ্যাত সেই স্ট্যাকড টাওয়ারের পাশেই এখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ৬০ হাজার বর্গফুটের এক বিশাল ভবন। সোহেই শিগেমাতসু এবং রেম কুলহাসের নকশা করা এই নতুন ভবন জাদুঘরের প্রদর্শনীর জায়গা দ্বিগুণ করে দিয়েছে। এটি এখন শিল্প ও প্রযুক্তির এক স্থায়ী আবাসে পরিণত হয়েছে।
ওবামা প্রেসিডেনশিয়াল সেন্টার: শিকাগোর ঐতিহাসিক জ্যাকসন পার্কে ১৯ একর জায়গাজুড়ে নির্মিত হয়েছে ওবামা প্রেসিডেনশিয়াল সেন্টার। টাড উইলিয়ামস এবং বিলি সিয়েন আর্কিটেক্টসের নকশা করা গ্রানাইট পাথরে মোড়া এই টাওয়ার শুধু একটি ভবন নয়, এতে থাকছে ফোরাম এবং শিকাগো পাবলিক লাইব্রেরির একটি শাখা। টাওয়ারের শীর্ষে খোদাই করা হয়েছে ২০১৫ সালে সেলমা থেকে মন্টগোমারি পদযাত্রার ৫০ বছর পূর্তিতে প্রেসিডেন্ট ওবামার দেওয়া বিখ্যাত ভাষণের একটি উদ্ধৃতি। বসন্তকালে শিকাগোর জ্যাকসন পার্কে এই ঐতিহাসিক কেন্দ্র চালু হবে।
ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট ইস্ট: লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়াম শতাব্দীপ্রাচীন প্রায় ৩০ লাখ শিল্পকর্মের এক বিশাল ভান্ডার। ২০২৫ সালে পূর্ব লন্ডনে তাদের বিশেষ সংগ্রহশালা স্টোরহাউস চালুর পর ২০২৬ সালে তারা উন্মোচন করতে যাচ্ছে তাদের মূল নতুন শাখা, ভিঅ্যান্ডএ ইস্ট মিউজিয়াম। এপ্রিল মাসে লন্ডনের বিখ্যাত এই ডিজাইন মিউজিয়ামের নতুন শাখা যাত্রা শুরু করবে।
একটি সার্থক জাদুঘর ভ্রমণের টিপস
জাদুঘরে কেন যাবেন
অভিজ্ঞতা বনাম বস্তু: দামি জিনিস কেনার চেয়ে সুন্দর অভিজ্ঞতা মানুষকে বেশি সুখী করে।
শিক্ষা ও জ্ঞান: নিয়মিত জাদুঘর ভ্রমণ আপনার সাধারণ জ্ঞান ও সৃজনশীলতা বাড়ায়।
সামাজিক মিলনমেলা: বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য জাদুঘর একটি চমৎকার জায়গা।
আর্থিক সহায়তা: মিউজিয়ামগুলো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। আপনার একটি টিকিট বা দান তাদের এই অমূল্য সম্পদগুলো রক্ষায় সাহায্য করে।
অপার সম্ভাবনা: বিশ্বে প্রায় ৫৫ হাজার জাদুঘর রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্তত একটি অবশ্যই আপনার পছন্দের বিষয়ের সঙ্গে মিলে যাবে।
জাদুঘরের সেই স্তব্ধ মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে একটি অদ্ভুত হাসি দিয়ে সেলফি তুলে এই ২১ জানুয়ারি দিনটি উদ্যাপন করুন। মার ডিক্সনের সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তুলুন— যেখানে মিউজিয়াম মানেই হবে সবার জন্য আনন্দ আর জানার এক অবারিত দ্বার।
সূত্র: ন্যাশনাল ডে, এলি ডিকর
মাঝরাতে সুইট ক্রেভিং হয়? দোকানের মিষ্টি মুখে না পুরে ঘরে তৈরি ক্ষীর খেতে পারেন। খেতেও ভালো, পুষ্টিকরও। আপনাদের জন্য খেজুরের গুড়ের ক্ষীরের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।২ ঘণ্টা আগে
অফিসে আপনার কাজের গতি দেখে বস আজ অবাক হতে পারেন। তবে সহকর্মীদের সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না, বিশেষ করে লাঞ্চ ব্রেকে রাজনীতির আলোচনা এড়িয়ে চলুন। পদোন্নতির ফাইল নড়াচড়া করতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে ভুল-বোঝাবুঝি মিটে যাবে। অবিবাহিতদের জন্য বিয়ের যোগাযোগ আসতে পারে, তবে তাড়াহুড়ো করবেন না।৩ ঘণ্টা আগে
হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এটা জানতে কোনো চিকিৎসকের পরামর্শের দরকার হয় না। একজন মানুষ হাঁটলে শুধু যে তাঁর মন ভালো থাকে, তা নয়; এতে মানুষ মানসিকভাবেও সুস্থ থাকে। ২০ জানুয়ারি ছিল টেক আ ওয়াক আউটডোরস ডে বা বাইরে হাঁটাহাঁটি করার দিন। যান্ত্রিক জীবনের ব্যস্ততা আর চারদেয়ালের বন্দিদশা কাটিয়ে এক...৪ ঘণ্টা আগে
আপনি কি প্রায়ই অন্য়ের সঙ্গে নিজের তুলনা করেন? বন্ধু, সহকর্মী বা অন্য কারও সঙ্গে হরহামেশা নিজের হাল মেলান? তাহলে দিনটি আপনার জন্যই। আজ আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা দিবস। তুলনা বা প্রতিযোগিতা করার পরিবর্তে, নিজের প্রতি ভালোবাসা দেখানো এবং নিজের বিশেষ গুণাবলিকে গ্রহণ করার মাধ্য়মে সুন্দর জীবন গড়ে তোলার...১৬ ঘণ্টা আগে