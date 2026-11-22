মাখন ও রসুনের রসায়ন গার্লিক বাটার নান
গার্লিক বাটার নান—নরম, ফুলে ওঠা তন্দুরি রুটির ওপর মাখনের প্রলেপ, সঙ্গে কুচি করা রসুন ও ধনেপাতা। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে এই খাবার এখন বেশ পরিচিত। ভারতীয় রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খাবারের তালিকায় এর নাম লেখা থাকে এখন। নানের ইতিহাস কয়েক শ বছরের পুরোনো হলেও গার্লিক বাটার নান আবিষ্কারের নির্দিষ্ট সময় বা এর আবিষ্কারকের নাম জানা যায় না।
নানের ইতিহাস: পারস্য থেকে মোগল দরবার
‘নান’ শব্দটির উৎস ফারসি। ফারসি ভাষায় ‘নান’ শব্দের অর্থ রুটি। পারস্য ও মধ্য এশিয়ার খাদ্যসংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধরনের নান বহু আগে থেকে প্রচলিত ছিল। পরে পারস্য ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে নান এই অঞ্চলে জনপ্রিয়তা পায়।
ভারতীয় উপমহাদেশে নানের প্রাচীনতম লিখিত উল্লেখ পাওয়া যায় ১৩ শতকের শেষ ভাগ ও ১৪ শতকের শুরুর দিকের কবি আমির খসরুর লেখায়। তিনি ‘নান-ই-তনুক’ এবং ‘নান-ই-তানুরি’—দুই ধরনের নানের কথা উল্লেখ করেছিলেন। প্রথমটি ছিল পাতলা রুটি, আর দ্বিতীয়টি তন্দুরে তৈরি হতো।
মোগল আমলে নান রাজকীয় খাবারের অংশ হয়ে ওঠে; বিশেষ করে মাংসের কাবাব ও কিমার সঙ্গে এটি পরিবেশন করা হতো। তখন নান তৈরি করা ছিল বেশ সময়সাপেক্ষ ও দক্ষতানির্ভর কাজ। তাই সাধারণ মানুষের তুলনায় অভিজাত ও রাজপরিবারের খাবারের তালিকায় এর উপস্থিতি বেশি ছিল। ধীরে ধীরে নান রাজদরবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের খাবারেও জায়গা করে নেয়।
গার্লিক বাটার নানের জন্ম কীভাবে
প্রচলিত নানের স্বাদ সাধারণত মৃদু। ময়দা, পানি, ইস্ট বা অন্য কোনো গাঁজন উপাদান এবং লবণ দিয়ে তৈরি খামির তন্দুরে সেঁকে নান বানানো হয়। পরে এর ওপর মাখন বা ঘি লাগানো হয়।
গার্লিক বাটার নান মূলত এই প্রচলিত নানেরই একটি স্বাদবর্ধিত সংস্করণ। এতে রসুনকুচি বা পেস্ট এবং মাখন ব্যবহার করা হয়। কখনো ধনেপাতাও যোগ করা হয়। তন্দুর থেকে নামানোর পর গরম নানের ওপর মাখন ও রসুনের মিশ্রণ লাগালে মাখন গলে রুটির গায়ে ছড়িয়ে পড়ে। রসুনের ঝাঁজ ও সুগন্ধ নানের স্বাদকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।
তবে গার্লিক বাটার নান ঠিক কোন দেশে, কোন সময়ে বা কার হাত ধরে প্রথম তৈরি হয়েছিল, তার নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। খাদ্যবিষয়ক লেখালেখিতে নানের পারস্য ও মোগল-সংযোগের ইতিহাস পাওয়া গেলেও রসুন ও মাখন দিয়ে তৈরি এই বিশেষ সংস্করণের সুনির্দিষ্ট ইতিহাস অজানা। ভারতীয় উপমহাদেশের রেস্তোরাঁ সংস্কৃতিতে নানের নানা স্বাদ ও উপকরণ যুক্ত হওয়ার ধারাবাহিকতায় এটি জনপ্রিয় হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।
কেন এত জনপ্রিয়
গার্লিক বাটার নানের জনপ্রিয়তার পেছনে রয়েছে এর স্বাদ ও গঠনের সমন্বয়—বাইরে হালকা মচমচে, আর রুটির ভেতরটি নরম ও তুলতুলে; তার ওপর মাখনের মসৃণ স্বাদ এবং রসুনের তীব্র সুগন্ধ। মাখন ও রসুনের এই সমন্বয় মাংসের কাবাব, বাটার চিকেন, চিকেন টিক্কা মসালা কিংবা বিভিন্ন ধরনের গ্রেভিযুক্ত খাবারের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যায়।
বর্তমানে ভারতীয় রেস্তোরাঁর পাশাপাশি বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভারতীয় এবং দক্ষিণ এশীয় খাবারের রেস্তোরাঁয় গার্লিক বাটার নান জনপ্রিয় একটি পদ।