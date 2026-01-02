শীতের রাতে হাঁসের ঝাল ভুনা

ফিচার ডেস্ক
শীতে একবার হলেও হাঁসের মাংস খাওয়া হবে না, তা কি হয়? এত দিনেও যাঁরা হাঁসের মাংস রান্না করি করি করে রাঁধতে পারেননি, তাঁরা নতুন বছরের শুরুতে না হয় রেঁধে ফেলুন। শীতের রাতে পোলাও বা খিচুড়ির সঙ্গে অথবা রুমালি রুটি বা চালের আটার রুটি দিয়ে হাঁসের ঝাল ভুনা খেতে নিশ্চয়ই মন্দ লাগবে না! আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
হাঁস ১টি, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, আদা ও রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, জিরা ও গরম মসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, এলাচি ও দারুচিনি ২টি, সয়াবিন তেল আধা কাপ।
প্রণালি
হাঁস ভালোভাবে পরিষ্কারের পর ১২ টুকরো করে কেটে নিয়ে ধুয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি সোনালি করে ভেজে অল্প পানি দিন। পরে আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়া, কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। কষানো মসলায় হাঁসের মাংস দিন। এরপর ঢাকনা দিয়ে কম তাপে রান্না করুন। সেদ্ধ হলে আবারও সামান্য পানি দিন। ফুটে উঠলে এলাচি, দারুচিনি, জিরার গুঁড়া, গরম মসলার গুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করুন। লালচে রং হলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। গরম-গরম পরিবেশন করুন।
শীতে একবার হলেও হাঁসের মাংস খাওয়া হবে না, তা কি হয়? এত দিনেও যাঁরা হাঁসের মাংস রান্না করি করি করে রাঁধতে পারেননি, তাঁরা নতুন বছরের শুরুতে না হয় রেঁধে ফেলুন। শীতের রাতে পোলাও বা খিচুড়ির সঙ্গে অথবা রুমালি রুটি বা চালের আটার রুটি দিয়ে হাঁসের ঝাল ভুনা খেতে নিশ্চয়ই মন্দ লাগবে না! আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
হাঁস ১টি, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, আদা ও রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, জিরা ও গরম মসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, এলাচি ও দারুচিনি ২টি, সয়াবিন তেল আধা কাপ।
প্রণালি
হাঁস ভালোভাবে পরিষ্কারের পর ১২ টুকরো করে কেটে নিয়ে ধুয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি সোনালি করে ভেজে অল্প পানি দিন। পরে আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়া, কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। কষানো মসলায় হাঁসের মাংস দিন। এরপর ঢাকনা দিয়ে কম তাপে রান্না করুন। সেদ্ধ হলে আবারও সামান্য পানি দিন। ফুটে উঠলে এলাচি, দারুচিনি, জিরার গুঁড়া, গরম মসলার গুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করুন। লালচে রং হলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। গরম-গরম পরিবেশন করুন।
নিজ গ্রামের বাইরে বিয়ে করলে গুনতে হবে জরিমানা! এমন আইনের কথা কি শুনেছেন? কিংবা ধরুন বিয়ে নিবন্ধন না করে একসঙ্গে বসবাস করলেও গুনতে হবে অর্থ। আবার বিয়ের আগে গর্ভবতী হলে কিংবা বিয়ের পর ১০ মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান জন্ম দিলেও গুনতে হবে জরিমানার অর্থ! ২০২৬ সালে এসে এমন আইনের কথা শুনলে...২ ঘণ্টা আগে
আপনার আত্মবিশ্বাস আজ মাউন্ট এভারেস্টকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। অফিসে বসের সামনে এমন একটা ভাব নিয়ে হাঁটবেন যেন কোম্পানিটা আপনার দাদা আপনাকে উইল করে দিয়ে গেছেন। তবে সাবধান! অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের চোটে ফাইল উল্টে ফেলতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ সঙ্গীর সঙ্গে মহাযুদ্ধ বাধার আশঙ্কা আছে।৩ ঘণ্টা আগে
সোশ্যাল মিডিয়া এখন তরুণদের প্রতিদিনের জীবনের অংশ। নতুন এক গবেষণা বলছে, মাত্র এক সপ্তাহ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার কমালে বা বিরতি নিলে মানসিক স্বাস্থ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। মেডিকেল সাময়িকী ‘জামা নেটওয়ার্ক ওপেন’-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, গবেষণায় অংশগ্রহণের কারণে এক সপ্তাহ সোশ্যাল মিডিয়া...৪ ঘণ্টা আগে
বছরের শুরুতেই আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের সংকল্প স্থির করে থাকি; যেমন বাড়তি ওজন কমানো, কোথাও ঘুরতে যাওয়া বা পরিবারকে সময় দেওয়া ইত্যাদি। এসব ব্যক্তিগত সংকল্প স্থির করলেও আমরা অনেক সময় ভুলেই যাই যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা বড় অংশ আমাদের কর্মক্ষেত্রে কাটে। তাই নতুন বছরে...৬ ঘণ্টা আগে