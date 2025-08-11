এসব আইন দেখে হাসবেন, নাকি ভয় পাবেন! বিভিন্ন দেশের যত অদ্ভুত আইন

ফিচার ডেস্ক
রাজা হেনরি ২-এর মনে হয়েছিল, পাই ও পেস্ট্রি খেলে তাঁর সৈন্যরা সব অলস হয়ে যাবে। সে তো আর হতে দেওয়া যায় না। তাই তিনি এ দুটি খাবার বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। সেটাই হয়ে গেল আইন। ১২ শতকের এই আইনের নাম ‘পাই অ্যান্ড পেস্ট্রি অ্যাক্ট’। এই আইনে বলা হয়েছিল, রোববার ছাড়া অন্য দিন পাই বা পেস্ট্রি বিক্রি নিষিদ্ধ।
এমন অনেক অদ্ভুতুড়ে আইন আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও সমাজে। মনে হতে পারে, এই অদ্ভুতুড়ে আইনগুলোর সব পাস হয়েছিল মধ্যযুগে। এই আধুনিক যুগে এমন আইন হতেই পারে না। কিন্তু না, এ যুগেও এমন আইন আছে কোনো কোনো দেশে। কারণ, আইন সাধারণত সমাজে শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য তৈরি হয়। কিন্তু পৃথিবীর নানান দেশে এমন কিছু আইন আছে, যা শুনে মনে হবে এগুলো যেন বাস্তবের চেয়ে গল্পের বইয়ের পাতায় বেশি মানায়। কিছু আইন এতটাই অদ্ভুত যে, তা প্রথমে হাস্যকর মনে হতে পারে। আবার কিছু হয়তো আপনাকে হতবাক করে দেবে। এগুলোর মধ্যে কিছু আছে সরকারি আইন, আবার কিছু এসেছে সমাজের সংস্কৃতি, সংস্কার কিংবা ঐতিহ্যের প্রভাবে তৈরি হওয়া সামাজিক বিধিনিষেধ থেকে।
তেমনি কিছু আইন বিষয়ে জেনে নেওয়া যাক।
টয়লেট ফ্লাশে অপরাধী: সুইজারল্যান্ড
সুইজারল্যান্ডের অ্যাপার্টমেন্টে রাত ১০টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত টয়লেট ফ্লাশ না করার একধরনের বিধি চালু রয়েছে। যদিও এটি সরকারি আইন নয়। অ্যাপার্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট বা বাড়ির মালিকেরা শান্তি বজায় রাখতে এই নিয়ম চালু রেখেছেন। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সুইসদের এই সচেতনতা চরম পর্যায়ের। শুধু তা-ই নয়, যদি আপনার পোষা কুকুর বারবার ঘেউ ঘেউ করে প্রতিবেশীদের বিরক্ত করে, তাহলেও জরিমানা গুনতে হতে পারে।
কোমর মাপের আইনে স্বাস্থ্যসচেতনতা: জাপান
জাপানে ২০০৮ সালে চালু হয় ‘মেটাবো ল’ বা মেটাবলিক সিনড্রোম প্রতিরোধ আইন। ৪০ থেকে ৭৪ বছর বয়সী নাগরিকদের বছরে একবার কোমরের মাপ বাধ্যতামূলকভাবে নেওয়া হয়। পুরুষের কোমর থাকতে হবে ৮৫ সেন্টিমিটার আর নারীর ৯০ সেন্টিমিটারের মধ্যে। সীমা ছাড়ালে সরাসরি ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয় না। তবে কর্মস্থল বা স্থানীয় প্রশাসনকে ওজন কমাতে বিশেষ স্বাস্থ্য কর্মসূচি নিতে হয়। বেশিসংখ্যক কর্মীর কোমরের মাপ সীমার ওপরে থাকলে প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক জরিমানা গুনতে হয়। স্বাস্থ্যসচেতনতা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা।
চুইংগাম চিবোনো নিষিদ্ধ: সিঙ্গাপুর
সিঙ্গাপুর যে বিশ্বের অন্যতম পরিষ্কার দেশ, সেটি প্রায় সবারই জানা। এর পেছনে রয়েছে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। শহর পরিষ্কার রাখতে ১৯৯২ সালে সিঙ্গাপুরে চুইংগাম আমদানি ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে কেবল চিকিৎসা বা দাঁতের যত্নের জন্য অনুমতি থাকলেই চুইংগাম ব্যবহার করা যায়।
বিয়ের আগে যৌন সম্পর্কের শাস্তি কারাদণ্ড: ইন্দোনেশিয়া
এই আইন পাস হয়েছে ২০২২ সালে। নতুন এই দণ্ডবিধি অনুযায়ী, ইন্দোনেশিয়ায় বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। এ বিষয়ে যদি স্বামী, স্ত্রী বা নিকটাত্মীয় অভিযোগ করেন, তার শাস্তি হতে পারে এক বছরের জেল।
শূকরের নাম ‘নেপোলিয়ন’ রাখা নিষেধ: ফ্রান্স
ফ্রান্সে ইতিহাস ও রাজনীতি ঘিরে সংবেদনশীলতা এতটাই প্রবল যে পোষা শূকরের নাম ‘নেপোলিয়ন’ রাখলে তা অসম্মানজনক হিসেবে ধরা হতে পারে। যদিও এটি সরাসরি সরকারি নিষেধাজ্ঞা নয়, তবে সামাজিকভাবে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।
শিশুর নামে কড়াকড়ি: সুইডেন
ফ্রান্সের মতো বিষয় আছে সুইডেনেও। তবে তা শিশুদের নামের ক্ষেত্রে। তাদের অদ্ভুত বা বিতর্কিত নাম রাখা যাবে না। রাখলে সরকার তার অনুমোদন দেবে না। নিষিদ্ধ নামের তালিকায় আছে ‘মেটালিকা’, ‘ইকিয়া’, ‘ভেরেন্দা’সহ অনেক শব্দ।
বিয়েতে আমন্ত্রণপত্র ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ: অস্ট্রেলিয়া
আমাদের দেশে তো বরং উল্টো বিষয়। যাহোক, আগে অস্ট্রেলিয়ার কথা বলি। দেশটির নিউ সাউথ ওয়েলসে আমন্ত্রণপত্র ছাড়া বিয়ে, দাফন বা অন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই আইন ভাঙলে ৫ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার পর্যন্ত জরিমানা বা সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। এ কারণে সেখানকার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য সঠিক আমন্ত্রণপত্র থাকা আবশ্যক।
কাঠের সিঁড়ি পেইন্ট করা নিষিদ্ধ: কানাডা
কানাডার অ্যালবার্টা প্রদেশে কাঠের সিঁড়ি পেইন্ট করা নিষিদ্ধ। কারণ, পেইন্ট কাঠের ফাটল ও ক্ষয় লুকিয়ে রাখে এবং আর্দ্রতা আটকে দেয়। এতে কাঠ দুর্বল হয়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে। এই আইন কাঠের সিঁড়ির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৈরি। আধুনিক সিঁড়ি সাধারণত ফাইবার গ্লাস বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি হওয়ায় এই বিধান এখন কম প্রয়োগ হয়।
প্রতিটি দেশের আইন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, সমাজ ও পরিবেশের প্রতিফলন। কিছু নিয়ম সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে, কিছু এখনো আগের মতো চলছে। আমাদের কাছে এসব আইন আজব মনে হলেও সেসব দেশের মানুষের কাছে এগুলো তাদের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক অংশ।
সূত্র: সেভেন সি’জ ওয়ার্ল্ডওয়াইড
