Ajker Patrika
ফিচার

আমেরিকান সমাজে একাকিত্বের নতুন বাস্তবতা

ফিচার ডেস্ক
আমেরিকান সমাজে একাকিত্বের নতুন বাস্তবতা

একসময় আমেরিকার পারিবারিক উৎসব মানেই ছিল কোলাহল। ছুটির দিনে বাড়িভর্তি থাকত চাচাতো-ফুফাতো ভাই-বোনে। শিশুরা দৌড়াদৌড়ি করত, বড়রা গল্পে মেতে উঠত। কিন্তু সময় বদলেছে। আজ অনেক আমেরিকানের জীবনে সেই চেনা দৃশ্য আর নেই। পরিবারের আকার ছোট হয়ে আসছে, আর তার সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে শৈশবের সবচেয়ে কাছের সম্পর্কগুলো।

পরিবার বড় থেকে ছোট

টিনা ডনভিটোর শৈশবের স্মৃতিতে এখনো ভাসে বড় বড় পারিবারিক আড্ডার ছবি। তাঁর বাবার কাজিন ছিল ২৫ জন, মায়ের ছিল ১৯ জন। টিনার প্রজন্মে সেই সংখ্যা নেমে আসে ৯ জনে। আর এখন তাঁর সন্তানদের কাজিন মাত্র ৬ জন। টিনা বলেন, ‘আগের দিনের বড় পরিবারগুলো এখন শুধু স্মৃতি। এমন পরিবার এখন আর খুব একটা দেখা যায় না।’ এই পরিবারের গল্প আসলে নতুন কিছু নয়। এটি পুরো যুক্তরাষ্ট্রেরই বাস্তব চিত্র। জনসংখ্যাবিদেরা বলছেন, প্রজন্মের পর প্রজন্মে আমেরিকান পরিবারে কাজিনের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমে যাচ্ছে। অনেক শিশুর এখন হয়তো মাত্র একজন কাজিন আছে, অনেকের আবার একজনও নেই।

গবেষণার ভাষায়

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংখ্যাবিদ ড. পামেলা জে. স্মক জানান, এই পরিবর্তন ক্ষণস্থায়ী নয়; এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক প্রবণতা। তাঁর মতে, পরিবারের গঠন এখন মৌলিকভাবে বদলে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানভিত্তিক সাময়িকী প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেসে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০৯৫ সালে ৬৫ বছর বয়সী একজন নারীর গড় আত্মীয়ের সংখ্যা হবে মাত্র ২৫ জন। তুলনায়, ১৯৫০ সালে একই বয়সী নারীদের আত্মীয়সংখ্যা ছিল ৪১ জন। অর্থাৎ প্রায় ৩৮ শতাংশ কম। গবেষকদের মতে, দেরিতে বিয়ে ও জন্মহার কমে যাওয়ার প্রবণতার ফল হিসেবে এই পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠছে।

দেরিতে বিয়ে, কম সন্তান

পঞ্চাশের দশকে যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত ১৯-২০ বছর বয়সে বিয়ে হতো। ফলে পরিবার বড় হওয়ার সুযোগ ছিল। বর্তমানে চিত্র ভিন্ন। আমেরিকান পুরুষেরা গড়ে ৩০ বছরের পর এবং নারীরা প্রায় ২৯ বছর বয়সে বিয়ে করছেন। দেরিতে বিয়ে মানে সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত পিছিয়ে যাওয়া। অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই না নেওয়া। বাড়ির উচ্চমূল্য, খাদ্যপণ্যের বাড়তি খরচ, স্বাস্থ্য ব্যয় এবং ছাত্রজীবনের ঋণের চাপ—সব মিলিয়ে অনেক তরুণ দম্পতি বড় পরিবার গড়তে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন।

বদলে যাচ্ছে পারিবারিক কাঠামো

এখন আর একান্নবর্তী পরিবার দেখা যায় না। যেখানে বাবা-মা, ভাই-বোন এবং তাদের সন্তানেরা একসঙ্গে থাকত। কিন্তু এখন এই চিত্র বদলেছে। একক পরিবার এখন পুরো বিশ্বে দেখা যায়। সেই জায়গায় যুক্তরাষ্ট্র আরও এগিয়ে। এর অন্যতম কারণ শহরকেন্দ্রিক জীবন এবং জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধি। ড. স্মক সতর্ক করে বলেন, এতে একদিকে যেমন বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে তাঁদের দেখাশোনার জন্য তরুণদের ওপর চাপ বাড়ছে। এটি ভবিষ্যতে বড় সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

‘প্রথম বন্ধু’ হারানোর বেদনা

এই পরিবর্তনের একটি গভীর আবেগপ্রবণ দিকও রয়েছে। আমেরিকান সংস্কৃতিতে কাজিনদের বলা হয় ‘প্রথম বন্ধু’। তারা একই রক্তের, একই পারিবারিক অংশ। কিন্তু ভাইবোনের মতো প্রতিদিনের দ্বন্দ্ব বা প্রতিযোগিতায় জড়াতে হয় না। শৈশবে এই সম্পর্ক শিশুদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কাজিন না থাকা মানে সেই স্বাভাবিক বন্ধুত্ব ও পারিবারিক সংযোগের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হওয়া।

পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন নয় সমাজ

তবে ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অন্ধকার নয়। পিও রিসার্চ সেন্টারের ২০২২ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, এখনো ৫৫ শতাংশ আমেরিকান অন্তত কয়েকজন আত্মীয়ের কাছাকাছি বসবাস করেন। আর কাজিনের অভাব পূরণ করতে গিয়ে অনেক আমেরিকান পরিবার ধারণাটিকেই নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছেন। রক্তের সম্পর্ক নেই এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিংবা প্রতিবেশীরাও সামাজিক জীবনে হয়ে উঠছেন কাজিনের মতো।

পরিবার হয়তো ছোট হচ্ছে, কিন্তু মানুষের কাছাকাছি থাকার চাহিদা কমেনি। সম্পর্কের রূপ বদলাচ্ছে।

সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট

বিষয়:

আমেরিকাজীবনধারাফিচারশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

গাজীপুরের শ্রীপুর: সিলিকার লোভে শত ফুট গর্ত

গাজীপুরের শ্রীপুর: সিলিকার লোভে শত ফুট গর্ত

যমুনায় নতুন সড়কসেতু: সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

যমুনায় নতুন সড়কসেতু: সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়: জামায়াত

বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়: জামায়াত

সম্পর্কিত

আমেরিকান সমাজে একাকিত্বের নতুন বাস্তবতা

আমেরিকান সমাজে একাকিত্বের নতুন বাস্তবতা

এ বছরের সেরা ১০ ভ্রমণ গন্তব্য

এ বছরের সেরা ১০ ভ্রমণ গন্তব্য

রাইস কুকার ব্যবহারের ভুল ও সতর্কতা

রাইস কুকার ব্যবহারের ভুল ও সতর্কতা

দীর্ঘ বিমান যাত্রায় ভালো করে ঘুমাবেন যেভাবে

দীর্ঘ বিমান যাত্রায় ভালো করে ঘুমাবেন যেভাবে