দিন কাটুক ফুরফুরে

মডেল: বিথী

রাতে অতটা না হলেও দিনের বেলা গরমটা ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। এ সময় গরম থেকে রেহাই পেতে কিছু বিষয় মেনে চলতে পারেন।

» স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি দিয়ে দিনে দুইবার গোসল করতে পারেন।

» তরতাজা ভাব আনতে গোসলের পানিতে লেবুর খোসা, কর্পূর বা গোলাপজল ব্যবহার করুন।

» গোসলের সময় লেবু বা কমলার সুবাসযুক্ত সাবান ব্যবহার করলে তাজা লাগবে।

» শরীরের বেশি ঘামা জায়গাগুলোতে ট্যালকম পাউডার ব্যবহার করুন।

» সুতির ঢিলেঢালা ও হালকা রঙের পোশাক পরুন।

» ডাবের পানি, লেবুর শরবত, মৌসুমি ফলের রসসহ প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন। প্রয়োজনে স্যালাইন খান।

» মাংসসহ ভারী ও ভাজাপোড়া খাবার এড়িয়ে চলুন। বেশি করে ফল, শাকসবজি ও টক দই খান।

» দিনের বেলা জানালার পর্দা টেনে রাখুন, রাতে জানালা খুলে দিন। এতে ঘর ঠান্ডা থাকবে।

» দিনে দুই থেকে তিনবার মুখ, গলা, হাত ও পা স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে ধুয়ে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন।

সূত্র: ইকো সেন্টার ও অন্যান্য

