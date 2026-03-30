আজকের রাশিফল: মানুষের গোপন কথা জানার নেশা বিপদে ফেলবে, পরিশ্রমের ফল পাবেন

মেষ
আপনার আত্মবিশ্বাস আজ ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তৃতার চেয়েও ধারালো। অফিসে বা বাড়িতে আজ এমন ভাব দেখাবেন যেন ‘তেল ক্ষেত্র’ দখল করা আপনার বাঁ হাতের খেল। তবে সাবধান! মঙ্গল গ্রহ আপনার দিকে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে। অযথা তর্কে জড়িয়ে নিজের শান্ত ও ভদ্র ইমেজের বারোটা বাজাবেন না। আজ কাউকে জ্ঞান দিতে যাবেন না, কারণ উল্টো দিক থেকে এমন জ্ঞান আসবে যা হজম করতে কয়েকটা অ্যান্টাসিড লাগতে পারে।
বৃষ
আপনার রাশির অধিপতি শুক্র আজ এমন অলসতা উপহার দেবে যে বিছানা থেকে ওঠা আপনার কাছে অলিম্পিকে দৌড়ানোর সমান মনে হবে। মনে হবে সারাদিন নেটফ্লিক্স দেখে আর অনলাইনে খাবারের মেনু দেখে কাটিয়ে দেই। কিন্তু ব্যাংক ব্যালেন্স আজ তেলের দামের মতো অস্থিতিশীল। শপিং অ্যাপগুলো আজ আন-ইনস্টল করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। খালি পকেট দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললে ফুসফুসের ব্যায়াম হবে, কিন্তু পকেট ভরবে না।
মিথুন
কথা বলার ক্ষমতা আজ আপনার প্রধান অস্ত্র। আপনি বলবেন এক, লোকে বুঝবে আর এক। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজ এমন কোনো স্ট্যাটাস দেবেন না যা নিয়ে হুতি বিদ্রোহীদের মতো আপনার কমেন্ট বক্সেও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির প্রবল সম্ভাবনা। কথা কম বলুন, চুইংগাম চিবান—মুখ ব্যস্ত থাকলে বিপদ কম। ফোনে চার্জ কম রাখুন যাতে কথা বেশি না বলা লাগে।
কর্কট
আজ আপনার মন কুয়েতের সেই ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্টের মতো অতি-সংবেদনশীল থাকবে। কেউ ‘কী খবর’ বললেও আপনার মনে হতে পারে কেন সে ‘কেমন আছেন’ বলল না। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি একটু ‘রিস্কি’। সঙ্গীর সাথে কথা বলার সময় নিজেকে পেন্টাগনের জেনারেল ভাববেন না; মেজাজ ঠান্ডা রাখুন। মন খারাপ হলে এক বাটি মিষ্টি দই বা আইসক্রিম খান। মনে রাখবেন, পৃথিবী গোল, আপনার দুঃখও একদিন ঘুরে গিয়ে সুখ হবে।
সিংহ
আপনি আজ নিজেকে বনের রাজা নয়, বরং সরাসরি হোয়াইট হাউসের মালিক মনে করবেন। আপনার দাপটে চারপাশের মানুষ তটস্থ থাকবে। তবে মনে রাখবেন, অতিরিক্ত বসগিরি করলে বাড়ির লোক আপনার ওপর ‘অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা’ আরোপ করতে পারে। বিকেলের দিকে কোনো শুভ সংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রশংসা নিজেই করুন, কারণ বাইরের লোকের কাছ থেকে আজ প্রশংসা পাওয়ার চান্স নেই বললেই চলে।
কন্যা
আজ আপনার মাথায় কেবলই ডেটা আর লজিক ঘুরবে। ঘরের কোণায় পরে থাকা ধুলাবালি বা বন্ধুর চরিত্রের ছোট ছোট খুঁত খুঁজে বের করতে আপনি সিআইডির চেয়েও দক্ষ হবেন। তবে অতিরিক্ত খুঁতখুঁতেমি করতে গিয়ে আজ দুপুরের লাঞ্চ মিস হওয়ার রেকর্ড গড়তে পারেন। মাঝে মাঝে অগোছালো থাকাটাও একটা আর্ট। আজ অন্তত একবার নিজের বিছানা না গুছিয়ে রেখে দেখুন, পৃথিবী ধ্বংস হবে না।
তুলা
আজ আপনি বড় বড় ঝগড়া মেটাতে যাবেন এবং মাঝখানে স্যান্ডউইচ হয়ে ফিরে আসবেন। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ বা বড় কোনো আর্থিক লেনদেনের কথা ভাবলে আজ সেটা স্থগিত রাখুন। আপনার ভাগ্য আজ তেলের বাজারের গ্রাফের মতো ওঠানামা করবে। নিজের চরকায় তেল দিন। পরোপকার করতে গিয়ে নিজের পকেট আর মেজাজ—দুটোরই বারোটা বাজাবেন না।
বৃশ্চিক
দিনটি আপনার জন্য অনেকটা থ্রিলার সিনেমার মতো। মানুষের মনের গোপন কথা জানার নেশা আজ আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। আজ আপনার মধ্যে এক ধরনের ‘বিদ্রোহী’ ভাব কাজ করবে। হুট করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে হিমালয়ে সাধনা করতে যাওয়ার বা ইউটিউবার হওয়ার আজগুবি ইচ্ছা জাগতে পারে। মাথায় বরফ বা ঠান্ডা পানি দিন। অবাস্তব চিন্তাগুলো আজকের দিনটা পার করলেই কেটে যাবে।
ধনু
আপনার মন আজ অফিসের ডেস্কে থাকলেও আত্মা থাকবে মেঘালয়ের পাহাড় বা মালদ্বীপের সৈকতে। তবে বাস্তবের ধাক্কাটা তখন লাগবে যখন বস নতুন কোনো ফাইল এনে সামনে ফেলবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন, তবে ট্রাম্পের যুদ্ধ-বিগ্রহের খবরগুলো মাথায় রেখেই গন্তব্য ঠিক করুন। অফিসের ডেস্কটপে পাহাড়ের সুন্দর ছবি লাগিয়ে ‘ভার্চুয়াল ট্যুর’ দিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান।
মকর
কাজের চাপে আজ ট্রলি ব্যাগের নিচে পড়া পিঁপড়ার মতো অনুভব করবেন। মনে হবে পুরো দুনিয়ার বোঝা আপনার ঘাড়ে আর বাকি সবাই ছুটি কাটাচ্ছে। তবে সুখবর হলো, পরিশ্রমের ফল আজ পেতে পারেন—হয়তো রাতে ভালো কোনো ডিনার বা অন্তত একটা লম্বা ঘুম। কাজ করতে করতে রোবট হয়ে যাবেন না। মাঝে মাঝে আয়নায় নিজেকে দেখে একটু হাসুন, আইফোন ফেস আইডি নিতে সুবিধা হবে।
কুম্ভ
আজ আপনার মাথায় এমন সব অদ্ভুত আইডিয়া আসবে যা শুনলে ইলন মাস্কও চমকে যেতেন। বন্ধুরা আপনাকে ‘পাগল’ বললেও মনে মনে আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করবে। সৃজনশীল কাজের জন্য দিনটি চমৎকার। তবে রান্নাঘরে বা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পরীক্ষা করতে যাবেন না। আপনার আইডিয়াগুলো ডায়েরিতে লিখে রাখুন। আজ কারো সাথে শেয়ার করলে লোকে ভাববে আপনার মাথার স্ক্রু ঢিলা হয়ে গেছে।
মীন
আজ কল্পনার সাগরে হাবুডুবু খাবেন। খবরের কাগজের জটিল হেডলাইনের চেয়ে আপনার কাছে বেশি রোমাঞ্চকর মনে হবে—গল্পের বইয়ের রাজকন্যা এখন কী করছে। তবে সাবধান, ফ্যান্টাসি জগতে থাকতে গিয়ে অফিসের মেইল বা বসের মেসেজ রিপ্লাই দিতে ভুলবেন না। দিবাস্বপ্ন দেখা বন্ধ করে মাটির দিকে তাকান। জীবনটা সিনেমা নয়, এখানে বিজিএম (ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক) বাজে না!
ব্যাপারটা টের পাওয়া যাচ্ছে ভালোই। নববর্ষ আসার আগে দীর্ঘ দগ্ধ দিন পার করতে হচ্ছে। দুপুরের রোদে পুড়ে বাড়ি ফিরে প্রাণ যেমন ওষ্ঠাগত, তেমনি ত্বকও নাজেহাল। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে আসার কারণে ত্বকে রোদে পোড়া দাগের পাশাপাশি জ্বালাপোড়া ও র্যাশের মতো সমস্যাও দেখা দিচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
বৈশাখ আসার আগে অনেকটাই গরম পড়ে গেছে। ফ্রিজে বরফ ও ঠান্ডা পানি রাখা শুরু করেছেন অনেকে। এ সময় বাইরে থেকে ঘরে ফিরে ঠান্ডা ঠান্ডা কিছু খেতে মন চায়, তাই না? গরমে খেলে আরাম পাবেন, এমন তিনটি শরবতের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।১ ঘণ্টা আগে
গরম পড়া শুরু হয়েছে। এ সময় চুলে নানা সমস্যা দেখা দেবে। তার মধ্য়ে অন্যতম হলো মাথার ত্বকে খুশকি ও মাথার ত্বক ঘেমে চুলকানি হওয়া। ঘাম জমে মাথায় ছত্রাকের সংক্রমণও হয় এ সময়। পাশাপাশি অনেকের মাথার ত্বকে ব্রণ বা র্যাশও হতে পারে। তাই গরমে চুলের যত্নে প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন।২ ঘণ্টা আগে
রাতে অতটা না হলেও দিনের বেলা গরমটা ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। এ সময় গরম থেকে রেহাই পেতে কিছু বিষয় মেনে চলতে পারেন।২ ঘণ্টা আগে