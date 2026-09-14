ছবিতে নস্টালজিয়া, জীবনযাপনে কবে?

অভ্যাস করুন আশি ও নব্বই দশকের হেলদি হ্যাবিট
সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন চারদিকে শুধু আশি ও নব্বইয়ের দশকের ছোঁয়া। রেট্রো ফিল্টার, ভিনটেজ আউটফিট কিংবা সেকালের পপ কালচারের ফটো ট্রেন্ডে মেতেছেন সব বয়সের মানুষ। তবে কখনো কি ভেবে দেখেছেন, সেই সময়ের মানুষের কেবল ছবিগুলোই সুন্দর ছিল না, তাঁদের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রাও ছিল আজকের চেয়ে অনেক বেশি রোগমুক্ত, প্রাণবন্ত ও সতেজ?
ক্যামেরার ফিল্টারে নিজেকে নব্বইয়ের দশকের লুকে মানিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সেকালের সুপার হেলদি অভ্যাসগুলো দৈনন্দিন জীবনে ফিরিয়ে আনলে মিলতে পারে সুস্থতা।
এই একুশ শতকের জীবনে আশি বা নব্বইয়ের দশকের সব অভ্যাস ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তবে লাইফস্টাইলে কিছু ছোট পরিবর্তন আনা যেতেই পারে। সেসব পরিবর্তন আনলেও আমরা বর্তমান যুগে খানিকটা স্বাস্থ্য সুফল পেতে পারি।
ছবিতে নস্টালজিক লুক দেওয়ার পাশাপাশি জীবনযাত্রায় এই সাধারণ পরিবর্তনগুলো আনলে ফিল্টার ছাড়াই পাওয়া সম্ভব ন্যাচারাল গ্লো ও দীর্ঘমেয়াদি সুস্থতা।
লেখক: জিনিয়া কুলসুম, পুষ্টিবিদ
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