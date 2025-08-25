জীবনে ও যাপনে নজরুল

সানজিদা সামরিন, ঢাকা
নজরুলসংগীতশিল্পী হিসেবে পরিচিত রত্না দাস। সংগীতে হাতেখড়ি ছোটবেলায়, মায়ের কাছে। পরবর্তীকালে ছায়ানটে ভর্তি হন। উচ্চাঙ্গ ও নজরুলসংগীতের ওপর দীর্ঘদিন তালিম নেন মানস কুমার দাসের কাছে। এ ছাড়া তিনি অনেক গুণী ওস্তাদের কাছে গান শেখেন। নজরুলসংগীত চর্চা ছাড়াও ব্যক্তিজীবনে তিনি নিজেকে ‘নজরুলপ্রিয়া’ বলতেই বেশি ভালোবাসেন।
আসছে ১২ ভাদ্র আমাদের জাতীয় কবির প্রয়াণ দিবস। একান্ত জীবন ও যাপনে নজরুল কীভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে, তা নিয়েই কথোপকথন হলো রত্না দাসের সঙ্গে।
নজরুলসংগীতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা যখন থেকে...
আমি তখন ক্লাস টুতে পড়ি। তখন নাচ শিখতাম। নজরুলের কিছু বিশেষ গান রয়েছে নাচের জন্য। নাচ করতে করতে প্রায়ই মনে হতো, ইশ্, এই গানগুলো যদি আমি গাইতে পারতাম! বাড়িতে জানালাম। আমার বাবা শিক্ষক ছিলেন। তিনি বললেন, নাচ ও গান—দুটো একসঙ্গে করা যাবে না। এতে পড়াশোনার ক্ষতি হতে পারে। যেকোনো একটা করতে হবে। তখন আমি নাচের পরিবর্তে গান শেখায় মনোযোগ দিলাম।
নজরুলের প্রেম, না দ্রোহ
নজরুল মানবতার কবি। তাঁর দ্রোহ, প্রেম, অভিমান, বিরহ—সবই তাঁর সৃষ্টিতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। নজরুলের গান গাইতে গিয়ে, তাঁর লেখা পড়তে গিয়ে বা গবেষণামূলক কাজে বরাবরই নজরুলকে মহাসমুদ্র মনে হয়েছে। যদিও মানুষ নজরুলের বিদ্রোহকে খুব করে জাগাতে চায়। এই দ্রোহ তাঁর জীবনের একটিমাত্র অংশ। অন্যদিকে তাঁর জীবনে ব্যাপকভাবে রয়েছে প্রেম, বিরহ ও অভিমান। ফলে নজরুলসংগীতশিল্পী হিসেবে প্রেমের কবিকেই খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশের চেষ্টা করি।
প্রিয় কবির প্রিয় গান
নজরুল আমার শৈশবের ভালো লাগা। তাঁর গানে যে এত বৈচিত্র্য, তা কী করে এককথায় বলি! নজরুলের চার হাজারের বেশি গান রয়েছে। সাধারণত মানুষ এগুলোর মধ্য়ে সর্বোচ্চ ৫০টা শোনে। জীবন কিংবা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই বলুন অথবা নিজের প্রাণপণ চেষ্টা থেকেই বলুন, আমি নজরুলের অপ্রচলিত গানগুলোই বরাবর তোলার চেষ্টা করি। যাতে পরবর্তী প্রজন্ম নজরুলের গভীরতাকে আরেকটু ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে। এখন পর্যন্ত আমি নজরুলের ৭০টি গানের মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করেছি।
এই প্রজন্মের নজরুলসংগীত শিল্পীদের জন্য কী বলবেন
আমি খুবই আশাবাদী মানুষ। যুগ পাল্টেছে। পুরোনো ধারার প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, নতুন প্রজন্মের জন্য নতুন করে সংগীতায়োজন করে তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা জরুরি। তবে যাঁরা এ সময়ে নজরুলসংগীত শিখছেন, তাঁদের উদ্দেশে বলতে চাই, নজরুলসংগীত করতে হলে নজরুলকে বুঝতে হবে। অনেক ধৈর্য, বিনয় ও সাধনা করতে হবে।
দৈনন্দিন জীবনে নজরুলের প্রভাব
নজরুলকে ছাড়া আমি কিছুই ভাবতে পারি না। ঘর সাজাতে গেলেও মনে হয় ফুলদানিতে কেন গাছ থেকে এনে তাজা ফুল রাখব না! নিজে সাজগোজ করার বেলাতেও ইচ্ছা হয় নজরুলের নায়িকা সেজে উঠতে। কবি বলেছেন, ‘মোর প্রিয়া হবে এসো রানী দেব খোঁপায় তারার ফুল’। আকাশ থেকে খসে পড়া তারা দিয়ে হয়তো সাজতে পারব না, তবে তারার মতো ফুলে তো খোঁপা সাজাতে পারি! কী পারি না? কবি তো তাঁর প্রেয়সীকে বলেছেন, ‘জোছনার সাথে চন্দন দিয়ে মাখাব তোমার গায়/ রামধনু হতে লাল রঙ ছানি আলতা পরাবো পায়।’ কী অপূর্ব সেই ভাবনা। পায়ে আলতা পরার সময়ও যখন এই দুই লাইন গুনগুন করে গাই, তখনো যেন আলতার নকশা আরও কাব্য়ে ভরে ওঠে!
