দুবাইয়ে আড়াই কোটি টাকার গ্র্যান্ড প্রাইজ জিতে ইতিহাস গড়লেন বাংলাদেশি পিনু রহমান

দুবাইয়ে আড়াই কোটি টাকার গ্র্যান্ড প্রাইজ জিতে ইতিহাস গড়লেন বাংলাদেশি পিনু রহমান
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে আয়োজিত বিখ্যাত ‘হামদান আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ডস’ (HIPA)-এর ১৫ তম আসরে সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘গ্র্যান্ড প্রাইজ’ অর্জন করেছেন বাংলাদেশের পিনু রহমান।
এই মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ২ লাখ মার্কিন ডলারের (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা) প্রধান পুরস্কার জয় করে ইতিহাস গড়েছেন তিনি।
পেশায় ব্যাংকার পিনু রহমান তাঁর ‘আন্ডার দ্য সেম স্কাই’ শীর্ষক মানবিক ও বেদনাঘন একটি একক আলোকচিত্রের জন্য এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান।
মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় দুবাইয়ের ঐতিহাসিক ‘মিউজিয়াম অব দ্য ফিউচার’-এ আয়োজিত এক জমকালো পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ বিন মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম আনুষ্ঠানিকভাবে পিনু রহমানের হাতে এই পুরস্কারের অর্থ ও ট্রফি তুলে দেন।
রাজধানী ঢাকার কড়াইল বস্তিতে সংঘটিত এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর বাস্তুহারা হওয়া এক পরিবারের ঘুরে দাঁড়ানোর ছবি তুলে এনেছিলেন সৌখিন আলোকচিত্রী পিনু রহমান। সেই অগ্নিকাণ্ডে কড়াইল বস্তির প্রায় ১ হাজার ৫০০-এর বেশি ঘরবাড়ি পুরোপুরি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
ছবিটিতে দেখা যায়, সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া পাঁচ সদস্যের একটি পরিবার তাঁদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঘরের অবশিষ্ট থাকা একটি মাত্র কংক্রিটের দেয়ালের আশ্রয় নিয়ে খোলা আকাশের নিচে ঘুমিয়ে রয়েছে। সমস্ত সহায়-সম্বল হারিয়ে গেলেও পরিবারটি যে একসূত্রে বাঁধা রয়েছে—ছবিটিতে সেই মানবিক বন্ধনই ফুটে উঠেছে।
আন্তর্জাতিক এই প্ল্যাটফর্মে দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পেরে উচ্ছ্বসিত পিনু রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, ‘মানুষের সুখ-দুঃখের গল্প ক্যামেরার ফ্রেমে তুলে আনতে আমি বরাবরই ভালোবাসতাম। এত বড় এবং আন্তর্জাতিক মানের একটি সম্মানজনক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা এবং সর্বোচ্চ এই পুরস্কার জয় করা আমার জন্য অসীম আনন্দ ও গর্বের।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘এই স্বীকৃতি আলোকচিত্রের মাধ্যমে গল্প তুলে ধরার আমার এই দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরদার করল।’
পিনু রহমান পেশাগত জীবনে রূপালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সাইবার সিকিউরিটি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম) হিসেবে কর্মরত।
তাঁর জন্ম পিরোজপুর জেলায়। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।
প্রধান পেশা ব্যাংকিং হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় নিয়মিত সাফল্য পেয়ে আসছেন তিনি।
চলতি ২০২৬ সালের শুরুর দিকেই ‘সোনি ওয়ার্ল্ড ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬ ’-এ ‘ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড’ জয় করেন তিনি। এ ছাড়া পাটশিল্পের এক বয়স্ক শ্রমিকের মাথায় পাটের আঁশ বহন করার দৃশ্য ‘দ্য গোল্ডেন বার্ডেন’ ছবির জন্য ইতালির বিখ্যাত ‘সিয়েনা ক্রিয়েটিভ ফটো অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬ ’-এ প্রথম পুরস্কার লাভ করেন পিনু রহমান। একই প্রতিযোগিতায় তাঁর আরেকটি ছবি প্রশংসিত হয়েছিল।
তবে দুবাইয়ের এই ‘গ্র্যান্ড প্রাইজ’ জয়ই তাঁর ক্যারিয়ারের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ও ঐতিহাসিক অর্জন।
এইচআইপিএ-এর ১৫ তম এই আসরের মূল প্রতিপাদ্য বা থিম নির্ধারিত হয়েছিল পরিবার। সংযুক্ত আরব আমিরাত ২০২৬ সালকে তাদের জাতীয় ‘পরিবার বর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিযোগিতায় প্রথাগত পরিবারের বাইরে নানা সম্পর্কের মানবিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আলোকচিত্রীদের আহ্বান জানানো হয়েছিল।
পুরো প্রতিযোগিতায় বিজয়ী আলোকচিত্রীদের মাঝে মোট ১০ লাখ (১ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার মূল্যের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
এইচআইপিএ-র মহাসচিব আলী খলিফা বিন থালিথ জানান, বিশ্বের ২০৯টি দেশের প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখেরও বেশি আলোকচিত্রীর কাছ থেকে পাওয়া ১০ লাখেরও বেশি ছবির এক বিশাল সংগ্রহ তৈরি হয়েছে এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।
অনুষ্ঠানে বছরের সেরা আলোকচিত্রী হিসেবে ‘ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার লাভ করেন ফরাসি ফটোসাংবাদিক ভ্যারোনিক দ্য ভিগুয়েরি। এ ছাড়া ‘অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড’ পান জাপানি আলোকচিত্রী কাজুয়োশি নোমাচি এবং ‘কন্টেন্ট ক্রিয়েটর অ্যাওয়ার্ড’ পান সিরিয়ার ড. আলী মোহাম্মদ।
এর আগে ২০১৭ সালে বাংলাদেশি আলোকচিত্রী কে এম আসাদ এই প্রতিযোগিতার ‘দ্য মোমেন্ট’ ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পেলেও পিনু রহমানের এই ‘গ্র্যান্ড প্রাইজ’ জয় বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে প্রথম। এর আগের অর্থাৎ ১৪তম আসরে এই সর্বোচ্চ পুরস্কারটি জিতেছিলেন ইতালির আলোকচিত্রী জিয়ানলুকা জিয়ানফেরারি।