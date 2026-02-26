Ajker Patrika
ঈদের কেনাকাটায় থাকুক ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশেল

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আপডেট : ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৬: ০০
ঈদের কেনাকাটায় থাকুক ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশেল। ছবি সৌজন্য: কে ক্র‍্যাফট

রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস রমজান শেষেই আসবে খুশির ঈদ। ঈদের আনন্দ বাড়িয়ে তোলে নতুন পোশাক। প্রতিবছরের মতো এবারও বাজারে এসেছে পোশাকের নিত্যনতুন কালেকশন। আপনি যদি ভিড় এড়িয়ে আগাম প্রস্তুতি নিতে চান, তাহলে এবারের ঈদে আপনার পছন্দের তালিকায় কোন ধরনের পোশাক থাকতে পারে, তা নিয়েই আজকের আয়োজন।

ট্র্যাডিশনাল পোশাক

ঈদের সকালে বা পারিবারিক আড্ডায় আটপৌরে পোশাকের আবেদন চিরন্তন। এবারও আনারকলি স্যুট, সারারা ও ঘারারার জনপ্রিয়তা দেখা যাচ্ছে। এবার উজ্জ্বল লাল, কমলা বা সবুজের পাশাপাশি ল্যাভেন্ডার, পিচ এবং হালকা গোলাপির মতো প্যাস্টেল শেডের চাহিদা ব্যাপক। এসব পোশাকে এমব্রয়ডারি, জরির কাজ এবং মিরর ওয়ার্কের সূক্ষ্ম কাজ উৎসবের আমেজকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

ঈদের সকালে বা পারিবারিক আড্ডায় আটপৌরে পোশাকের আবেদন চিরন্তন। ছবি সৌজন্য: কে ক্র‍্যাফট

ফিউশন ওয়্যার

যাঁরা গতানুগতিক ধারার বাইরে একটু আলাদা কিছু খুঁজছেন, তাঁদের জন্য ফিউশন ওয়্যার হতে পারে সেরা পছন্দ। বর্তমান প্রজন্মের কাছে এটি বেশ জনপ্রিয় ট্রেন্ড। কুর্তির সঙ্গে পালাজো প্যান্ট বা লং স্কার্টের সঙ্গে ক্রপ টপ এখন ফ্যাশন। এই ধরনের পোশাক একাধারে আরামদায়ক ও আধুনিক।

ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক

ইন্দো-ওয়েস্টার্ন স্টাইল হলো ভারতীয় ও পশ্চিমা সংস্কৃতির চমৎকার এক সমন্বয়। শাড়ির সঙ্গে ওয়েস্টার্ন ব্লাউজ বা ক্রপ টপ কিংবা এথনিক টপের সঙ্গে লেগিংস বা জিনস—এসবই ইন্দো-ওয়েস্টার্ন স্টাইলের অংশ। এ ছাড়া লং জ্যাকেটের সঙ্গে স্কার্ট বা ড্রেস আপনাকে দেবে স্মার্ট ও আধুনিক লুক। যাঁরা একটু ভিন্নধর্মী ও ভার্সাটাইল পোশাক পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য এটি সেরা।

মার্জিত আবায়া

যাঁরা মার্জিত ফ্যাশনে অভ্যস্ত, তাঁদের জন্য আবায়া এখন অন্যতম স্টাইল স্টেটমেন্ট। বর্তমান বাজারে সাধারণ আবায়ার পাশাপাশি এমব্রয়ডারি করা বা পাথরের কাজ করা নজরকাড়া ডিজাইনের আবায়া পাওয়া যাচ্ছে। সঠিক হিজাব বা ওড়নার সঙ্গে একটি আবায়া আপনার লুকে নিয়ে আসবে স্নিগ্ধতা।

ম্যাক্সি ড্রেস

গরমের সময় ঈদ হওয়ায় অনেকে পোশাকের ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে ম্যাক্সি ড্রেস হতে পারে আরামদায়ক। স্লিভলেস বা ফুল স্লিভ—সব ধরনের ডিজাইনেই ম্যাক্সি ড্রেস এখন ফ্যাশন ট্রেন্ডে জায়গা করে নিয়েছে। সুন্দর এক জোড়া স্যান্ডেল বা হাই হিল জুতা আর হালকা সাজের সঙ্গে এটি আপনাকে দেবে মার্জিত লুক।

ঈদের কেনাকাটায় কিছু টিপস

ঈদের কেনাকাটায় সঠিক পরিকল্পনা থাকলে আপনি কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই সেরা পোশাকটি বেছে নিতে পারবেন। এ জন্য কিছু টিপস অনুসরণ করতে পারেন—

আগাম কেনাকাটা: রমজানের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে বাজারে প্রচণ্ড ভিড় থাকে। তাই পছন্দের ডিজাইন ও সঠিক মাপ নিশ্চিত করতে রোজার প্রথমার্ধে কেনাকাটা সেরে ফেলুন।

আবহাওয়ার দিকে খেয়াল করুন: যেহেতু এবার ঈদ গরমের মধ্যে হবে, তাই সুতি বা লিনেনের মতো আরামদায়ক কাপড়ের পোশাক বেছে নিন।

বাজেট নির্ধারণ করুন: বাজারে গিয়ে দিশেহারা হওয়ার চেয়ে আগেভাগেই একটি বাজেট ঠিক করে নিন। পোশাকের পাশাপাশি জুতা, কসমেটিকস ও ফ্যাশন অনুষঙ্গের জন্য আলাদা বাজেট রাখা জরুরি।

প্যাচ টেস্ট ও ট্রায়াল দিন: রেডিমেড পোশাক কেনার সময় অবশ্যই ট্রায়াল দিয়ে দেখুন ফিটিং ঠিক আছে কি না। এ ছাড়া জমকালো কাজের পোশাকে অনেক সময় সুতা বা পাথর ত্বকে অস্বস্তি তৈরি করে। তাই সেগুলোও পরখ করে নিন।

ফ্যাশন অনুষঙ্গ: পোশাকের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে গয়না, জুতা ও হ্যান্ডব্যাগ আগেই নির্বাচন করুন। মনে রাখবেন, হালকা রঙের পোশাকের সঙ্গে একটু ডার্ক শেডের ব্যাগ বা মেকআপ আপনার লুকে ভিন্নতা আনবে।

অনলাইন কেনাকাটা: যাঁরা বাজারের ভিড় এড়াতে চান, তাঁরা নির্ভরযোগ্য অনলাইন শপ থেকে পছন্দের পোশাক ও অন্যান্য জিনিসপত্র অর্ডার করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে ডেলিভারি সময় এবং রিটার্ন পলিসি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিন।

পোশাক আপনার রুচি ও ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। তাই ঐতিহ্যের ধারা বজায় রেখে আপনি আধুনিক প্যাস্টেল রং বেছে নিন কিংবা উজ্জ্বল ঐতিহ্যবাহী পোশাকে স্বাচ্ছন্দ্য থাকার কথা বিবেচনায় রাখুন।

সূত্র: এক্সপ্রেস ক্লদিং, টাইমস অব ইন্ডিয়া ও অন্যান্য

