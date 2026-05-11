যা দেখে কিনবেন সামার ফ্রক
পথে, রেস্তোরাঁয় কিংবা বিয়েবাড়িতে একটু খেয়াল করলেই দেখবেন, আজকাল মিডি বা লং সামার ফ্রক বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তরুণীদের কাছে। গ্রীষ্মকালীন আরামদায়ক পোশাক হিসেবে ফ্যাশন হাউস অথবা অনলাইনের বিভিন্ন পেজে এখন নানান ধরনের ছাপা এবং নকশা করা সামার ফ্রক পাওয়া যাচ্ছে। এই ফ্রকগুলো জনপ্রিয় হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ হলো, কাঠফাটা রোদ্দুরের দিনগুলোয় এগুলো পরলে আরাম পাওয়া যায়। তবে সামার ফ্রক কেনার সময় কাপড়, রং এবং ফিটিংয়ের কিছু বিষয় বুঝে কেনা প্রয়োজন। এবার জেনে নিন, গরম সামাল দিতে সামার ফ্রক কেনার আগে কোন বিষয়গুলোর দিকে নজর দিতে হবে।

কাপড় হিসেবে সুতিই সেরা

দেখতে যত সুন্দর হোক না কেন, এই গরমে মোটা ও খসখসে কাপড় এড়িয়ে চলা ভালো। এ ধরনের কাপড় আরামদায়ক তো নয়ই; বরং পরার পর ঘেমে ত্বকেও র‍্যাশ দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে হালকা বা সুতি কাপড় বেশ আরামদায়ক। শরীরে বাতাস ঢুকতে সাহায্য করে এবং ঘাম শুষে নেয় বলে সারা দিন ফুরফুরে থাকা যায়।

ঢিলেঢালা হলেই ভালো

ফ্রক হাঁটু পর্যন্ত হোক কিংবা গোড়ালি—একটু ঢিলেঢালা হলেই কিন্তু আরাম। গরমে টাইট ফিটিং পোশাক আরামদায়ক নয়। শরীর গরমে ঘামতেই পারে। আঁটসাঁট পোশাকে শরীরে ঘাম ভালোভাবে শুকাতে পারে না। হাঁসফাঁস লাগে। এর চেয়ে ঢিলেঢালা পোশাকে শরীর অনেকটাই হালকা লাগবে। এ ধরনের পোশাক বাতাস চলাচলে বাধা তৈরি করে না এবং ঘাম দ্রুত শুকায়।

হালকা রং দেবে চোখের আরাম

গরমে আরামের জন্য ফ্রক বেছে নিন। সেটি আকর্ষণীয় দেখাতে বেছে নিন হালকা রং। গ্রীষ্মের রোদে এ ধরনের রং আপনার পুরো লুক বদলে দিতে পারে। এ সময় পোশাকের রং হিসেবে সাদা, হালকা গোলাপি, হালকা বেগুনি, হালকা নীল, বাদামি, আকাশি, হালকা হলুদ, ধূসরসহ হালকা রং বেছে নিন। গরমে হালকা রঙের পোশাক শুধু তাপ শোষণই করে না, চোখেও প্রশান্তি দেয়। তবে চলতি বছর দেশীয় বিভিন্ন ফ্যাশন হাউসে তরুণীদের সামার ফ্রকের নকশায় কোরাল পিংক, পেঁয়াজ এবং আইভরি রং প্রাধান্য পেয়েছে।

স্মার্ট লুক এবং পরার সুবিধার জন্য মূলত সামার ফ্রক বেশি জনপ্রিয়। হালকা ও উজ্জ্বল রঙের নরম সুতি কাপড়ে তৈরি এই পোশাক গরমে পরে আরাম পাওয়া যায়। পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরার উপযোগী।
তাসনিম ফেরদৌস, স্বত্বাধিকারী, ওয়্যারহাউস

হাত ও ফ্রকের কাটিং হওয়া চাই জুতসই

গরমে ছোট বা স্লিভলেস ফ্রক অনেকের পছন্দ। যাঁরা একটু লম্বা হাতার পোশাক পরে অভ্যস্ত, তাঁরা আমব্রেলা কাট স্লিভ কিংবা লং পাভ স্লিভের ফ্রক বেছে নিতে পারেন। গরমে উঁচু গলার ফ্রক এড়িয়ে চলাই ভালো। গোল, বোটনেক, চার কোনা, পানপাতা এবং ভি-আকৃতির গলা রয়েছে এমন ফ্রক পরলে বেশি আরাম পাওয়া যাবে।

