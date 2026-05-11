Ajker Patrika
জেনে নিন

আজকের রাশিফল: প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়ার প্রবল সম্ভাবনা, বুদ্ধির জোরে শত্রু কুপোকাত হবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মেষ

আজ আপনার সামনে হিমালয় সমান চ্যালেঞ্জ। গ্রহ বলছে, অফিসের ফাইলগুলো আপনার দিকে এমনভাবে ধেয়ে আসবে যেন আপনিই বিশ্বের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তি। আর্থিক যোগ দারুণ, পকেটে টাকার গরম অনুভব করতে পারেন। রিয়েল এস্টেট বা জমি কেনাবেচার জন্য দিনটি সোনায় সোহাগা। বসের ঝাড়ি খাওয়ার সময় মনে মনে ভাবুন আপনি মালদ্বীপে ছুটি কাটাচ্ছেন, হাসিটা তাতে ন্যাচারাল হবে।

বৃষ

ব্যবসায় দারুণ সুযোগ আসবে, হয়তো কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে লাঞ্চে ডাকবে। আর সেখানেই বিপদ! বৃষ রাশির জাতকেরা আজ খাবারের লোভে পড়ে পেটের বারোটা বাজাতে পারেন। অলসতা আজ আপনার ঘাড়ে চেপে বসবে, বিছানা থেকে নামতেই ইচ্ছে করবে না। বিরিয়ানির লেগ পিস খাওয়ার আগে আয়নায় নিজের ভুঁড়িটার সঙ্গে একবার সিরিয়াস মিটিং করে নিন।

মিথুন

আপনার ভাগ্যের চাকা আজ ফর্মুলা-১ গাড়ির মতো ছুটছে। অনেক দিন ধরে যে ফাইলে ধুলা জমছিল, তা আজ পাস হবে। সন্তানের কোনো বিশেষ কৃতিত্বে আজ আপনি পাড়ায় ‘বুক ফুলিয়ে’ হাঁটবেন। তবে খুশিতে সবাইকে অকাতরে দান করতে যাবেন না। খুশিতে সবাইকে ট্রিট দিতে গিয়ে নিজের মাসকাবারি বাজার করার টাকাটা উড়িয়ে দেবেন না।

কর্কট

আজ সন্ধ্যায় মনে হবে আপনি কোনো মেগা সিরিয়ালের প্রধান নায়ক/নায়িকা। ঘরোয়া আড্ডা আর জম্পেশ খাওয়া-দাওয়ার যোগ। পকেটে বেশ মোটা কমিশন আসতে পারে। তবে আজ জ্ঞান দান করা থেকে বিরত থাকুন, নইলে আপনার ইজ্জতের বেলুন পাংচার হতে সময় লাগবে না। বাড়িতে কেউ সম্পত্তির ভাগ চাইলে এমন ভাব করুন যেন আপনি কানে কম শোনেন।

সিংহ

দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা প্রজেক্ট আজ আলোর মুখ দেখবে। অফিসে পদোন্নতির চিঠিটা আপনার ড্রয়ারে ঢুকতে পারে। তবে সাবধান, প্রতিবেশীর সঙ্গে আজ ঝগড়ার প্রবল সম্ভাবনা। আপনি সিংহ হতে পারেন, কিন্তু পাড়ার মোড়ে আজ গর্জন না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। মাথা গরম হলে লড়াইয়ে না গিয়ে এসি চালিয়ে নাক ডেকে ঘুমান, সওয়াব হবে।

কন্যা

সন্তানের সাফল্যে আজ আপনি খুশিতে ডগমগ। আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সামনে আজ শত্রু পক্ষ কুপোকাত হবে। তবে পারফেকশন খুঁজতে গিয়ে প্রিয়জনদের ওপর খিটখিট করবেন না। ঘরে বিশ্বযুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা আছে। নিজের মেধার ওপর ভরসা রাখুন, গুগল ম্যাপ ছাড়াও গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব।

তুলা

সারা দিন গাধার খাটুনি খাটতে হতে পারে। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা আজ কঠিন হবে। তবে পরিবারের সঙ্গে কোনো ট্যুর প্ল্যান আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। মসজিদ-মাদ্রাসায় সামান্য দান-খয়রাত করলে মন শান্ত থাকবে। পকেটে কোনো ছেঁড়া বা জাল নোট থাকলে আজ সেটা চালানোর সেরা সুযোগ, কাজে লাগান!

বৃশ্চিক

সকালটা বেশ আধ্যাত্মিক কাটবে। বন্ধুদের থেকে অনাদায়ি টাকা ফেরত পেতে পারেন। তবে প্রেমিকার বা সঙ্গীর ফোনে কোনো মেসেজ দেখে সিআইডি সাজার চেষ্টা করবেন না, তাতে হিতে বিপরীত হবে। সঙ্গী যখন অকারণে চিল্লাবে, তখন আপনি স্রেফ হেডফোন লাগিয়ে গান শুনুন।

ধনু

বড়দের আশীর্বাদ আজ আপনার জন্য রক্ষাকবচ। নতুন কোনো স্টার্টআপ শুরু করতে চাইলে আজই সেই দিন। আপনার এনার্জি দেখে অফিসের সহকর্মীরা হিংসায় জ্বলে যেতে পারে। উপার্জনের নতুন পথ খুলে যাবে। সফলতার আনন্দে মাটিতে পা রাখা ভুলবেন না, নইলে মাধ্যাকর্ষণ টান খুব খারাপ হবে।

মকর

কাজের চাপে আজ আপনার হাঁসফাঁস অবস্থা হবে। ছোটখাটো ব্যবসায়িক যাত্রা হতে পারে যা থেকে পরে লাভ আসবে। শরীর একটু বিদ্রোহ করতে পারে, বিশেষ করে পিঠে বা কোমরে ব্যথা। আজ কোনো গুরুত্বপূর্ণ নথিতে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন। ক্লান্ত লাগলে দশ কাপ চা না খেয়ে এক কাপ কড়া কফি খান, কাজ হবে।

কুম্ভ

আর্থিক স্থিতিশীলতা আজ আপনাকে স্বস্তি দেবে। তবে রাস্তায় চলাফেরার সময় সাবধান। নিজেকে ‘রজনীকান্ত’ ভেবে স্টান্ট করতে যাবেন না। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি রোমান্টিক ডিনারে শেষ হতে পারে। পুলিশের সামনে আজ তর্ক করবেন না, ট্রাফিক ফাইন দেওয়ার চেয়ে মিষ্টি কিনে খাওয়া ভালো।

মীন

আজ প্রেমের গভীর সমুদ্রে ডুব দেবেন। নতুন কোনো মানুষের সঙ্গে পরিচয় আপনার জীবন বদলে দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সৃজনশীল কাজের প্রশংসা পাবেন। তবে হুজুগে পড়ে কোনো দামি গ্যাজেট কিনতে যাবেন না। প্রেমের সাগরে ডুব দিলেও মনে রাখবেন আপনার সাঁতার জানা নেই, তাই একটু সাবধান!

