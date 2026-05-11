Ajker Patrika
জেনে নিন

কাঠের আসবাব দীর্ঘদিন ভালো রাখতে

ফিচার ডেস্ক
কাঠের আসবাব দীর্ঘদিন ভালো রাখতে
ছবি: পেক্সেলস

সেগুন, মেহগনি, রেইনট্রি, ওক ইত্যাদি কাঠে তৈরি হয় চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, কিচেন ক্যাবিনেটের মতো আসবাব। সঠিক উপায়ে যত্ন না নিলে এসব কাঠের আসবাবের রং দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কাঠের আসবাব দীর্ঘদিন ভালো রাখতে কিছু বিষয় জেনে রাখতে হবে—

প্রতিদিন আসবাবের গায়ে যে ধুলার আস্তরণ পড়ে, শুকনো নরম সুতির কাপড় দিয়ে সেগুলো মুছে নিতে হবে। তবে এ ধরনের আসবাব মোছার ক্ষেত্রে পানি এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ, পানি নষ্ট করে দেয় কাঠের গায়ের রং।

কড়া রোদ এবং বৃষ্টির ছাটেও নষ্ট হতে পারে কাঠের আসবাবের সৌন্দর্য। কড়া রোদ কাঠের রং নষ্ট করাসহ কাঠের আসবাবে ফাটল ধরাতে পারে। আবার বৃষ্টি এলে যাতে দরজা বা জানালা গলে পানি ঢোকে আসবাব নষ্ট করতে না পারে, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

এ জন্য জানালা বা দরজার ধারে এমন আসবাব থাকলে পর্দা টেনে রাখা ভালো। কাঠের আসবাবের গায়ে থাকা নকশার ফাঁকের ধুলা সহজে পরিষ্কার করা যায় না। এ ক্ষেত্রে মোটা বা সরু, ফাঁকফোকরে ঢুকবে এমন মানানসই ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

বেড সাইড টেবিল, খাবার টেবিল, বসার ঘরের সেন্টার টেবিল কিংবা রান্নাঘরের ক্যাবিনেট—কোনোটাতেই সরাসরি কাঠের ওপর গরম কিছু রাখা যাবে না। তাপে কাঠের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এমনকি দাগও বসে যেতে পারে।

সূত্র: গুড হাউসকিপিং ও অন্যান্য

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজীবনধারাযত্নআত্তিজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

পুলিশি তদন্তে সরকারি প্রাথমিকে নির্বাচিত ১৪ হাজার শিক্ষক

পুলিশ সদস্যদের ওভারটাইম ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের

চট্টগ্রামে পীরের দরবারের দৃশ্যকে ভারতে মসজিদে নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি দাবিতে প্রচার

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

পুলিশ সদস্যদের ওভারটাইম ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের

পুলিশ সদস্যদের ওভারটাইম ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের

চট্টগ্রামে পীরের দরবারের দৃশ্যকে ভারতে মসজিদে নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি দাবিতে প্রচার

চট্টগ্রামে পীরের দরবারের দৃশ্যকে ভারতে মসজিদে নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি দাবিতে প্রচার

পুলিশি তদন্তে সরকারি প্রাথমিকে নির্বাচিত ১৪ হাজার শিক্ষক

পুলিশি তদন্তে সরকারি প্রাথমিকে নির্বাচিত ১৪ হাজার শিক্ষক

সম্পর্কিত

গরমে লিপস্টিক গলে যাওয়া বন্ধ করতে

গরমে লিপস্টিক গলে যাওয়া বন্ধ করতে

আজকের রাশিফল: প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়ার প্রবল সম্ভাবনা, বুদ্ধির জোরে শত্রু কুপোকাত হবে

আজকের রাশিফল: প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়ার প্রবল সম্ভাবনা, বুদ্ধির জোরে শত্রু কুপোকাত হবে

যা দেখে কিনবেন সামার ফ্রক

যা দেখে কিনবেন সামার ফ্রক

অতিরিক্ত চা পানের অভ্যাস আপনার ক্ষতি করছে কি, জেনে নিন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

অতিরিক্ত চা পানের অভ্যাস আপনার ক্ষতি করছে কি, জেনে নিন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া