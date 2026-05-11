সেগুন, মেহগনি, রেইনট্রি, ওক ইত্যাদি কাঠে তৈরি হয় চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, কিচেন ক্যাবিনেটের মতো আসবাব। সঠিক উপায়ে যত্ন না নিলে এসব কাঠের আসবাবের রং দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কাঠের আসবাব দীর্ঘদিন ভালো রাখতে কিছু বিষয় জেনে রাখতে হবে—
প্রতিদিন আসবাবের গায়ে যে ধুলার আস্তরণ পড়ে, শুকনো নরম সুতির কাপড় দিয়ে সেগুলো মুছে নিতে হবে। তবে এ ধরনের আসবাব মোছার ক্ষেত্রে পানি এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ, পানি নষ্ট করে দেয় কাঠের গায়ের রং।
কড়া রোদ এবং বৃষ্টির ছাটেও নষ্ট হতে পারে কাঠের আসবাবের সৌন্দর্য। কড়া রোদ কাঠের রং নষ্ট করাসহ কাঠের আসবাবে ফাটল ধরাতে পারে। আবার বৃষ্টি এলে যাতে দরজা বা জানালা গলে পানি ঢোকে আসবাব নষ্ট করতে না পারে, সেদিকে নজর রাখতে হবে।
এ জন্য জানালা বা দরজার ধারে এমন আসবাব থাকলে পর্দা টেনে রাখা ভালো। কাঠের আসবাবের গায়ে থাকা নকশার ফাঁকের ধুলা সহজে পরিষ্কার করা যায় না। এ ক্ষেত্রে মোটা বা সরু, ফাঁকফোকরে ঢুকবে এমন মানানসই ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
বেড সাইড টেবিল, খাবার টেবিল, বসার ঘরের সেন্টার টেবিল কিংবা রান্নাঘরের ক্যাবিনেট—কোনোটাতেই সরাসরি কাঠের ওপর গরম কিছু রাখা যাবে না। তাপে কাঠের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এমনকি দাগও বসে যেতে পারে।
