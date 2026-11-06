আজকের রাশিফল: ঝগড়া মেটাতে গিয়ে বিপদে পড়বেন, মুখ সামলে

আজকের রাশিফল: ঝগড়া মেটাতে গিয়ে বিপদে পড়বেন, মুখ সামলে
মেষ রাশি: মার্চ ২১-এপ্রিল ১৯
আজ আপনার ধৈর্যের বাঁধটা একেবারে সুতায় ঝুলে থাকবে। সকাল থেকেই মনে হবে সবাই যেন আপনাকে পরীক্ষা করার জন্যই পৃথিবীতে এসেছে। কর্মক্ষেত্রে নিজের পারদর্শিতা দেখাতে গিয়ে বসের সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না, কারণ দিনশেষে প্রমোশনটা বসের হাতেই, গ্রহদের হাতে নয়। পকেটের দিকে আজ কড়া নজর রাখুন; রাগের মাথায় ফটাফট কেনাকাটা করে ফেললে মাস শেষে ডিম-ভাত খেয়ে দিন কাটাতে হতে পারে। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আজ সঙ্গীর ছোটখাটো ভুল এড়িয়ে চলুন, নতুবা সন্ধ্যায় ক্যাফেতে কফির বদলে কথার ঝাল সহ্য করতে হবে।
বৃষ রাশি: এপ্রিল ২০-মে ২০
আজ আপনার মহাজাগতিক অলসতা চরমে পৌঁছাবে। বিছানার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক এতটাই গভীর হবে যে মনে হবে আপনি ওখানেই স্থায়ী ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছেন। কাজের টেবিলে বসেও মন ঘুরবে দুপুরের লাঞ্চের বিরিয়ানি বা বিকেলের গরম সিঙাড়ায়। আর্থিক দিক থেকে দিনটি চলনসই, তবে খাবার ডেলিভারি অ্যাপে অতিরিক্ত খরচ আপনার মানিব্যাগ হালকা করে দিতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সঙ্গী যদি একটু বেশি আশা করে বসে, তবে তাকে সরাসরি বুঝিয়ে দিন যে আজ আপনার হৃদয় নয়, কেবল পেটটাই খালি আছে।
মিথুন রাশি: মে ২১-জুন ২০
আজ আপনার মুখ চলবে একদম এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে। পাড়ার মোড় থেকে শুরু করে অফিসের করিডোর—সব জায়গায় আপনিই হবেন প্রধান আকর্ষণ। তবে সাবধানে কথা বলবেন, না হলে গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে নিজেই বিপদে পড়তে পারেন। কাজের জায়গায় একসঙ্গে নানা পরিকল্পনা মাথায় ঘুরলেও শেষ পর্যন্ত কোনটা করবেন তা নিয়ে গোলকধাঁধায় পড়বেন। প্রেমে আজ একাধিক মেসেজের জালে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে, তাই সঠিক মানুষকে উত্তর দিচ্ছেন কিনা সে বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরি।
কর্কট রাশি: জুন ২১-জুলাই ২২
আজ আপনার ইমোশনের মিটার একদম লাল দাগ ছুঁয়ে ফেলবে। চেনা মানুষের সামান্য উদাসীনতাতেও নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে একা মানুষ মনে হতে পারে। অফিসে সহকর্মীদের ঠাট্টাকে একদম সিরিয়াসলি নেবেন না; মনে রাখবেন তারা আপনার কাজের সমালোচক হতে পারে, জীবনের নয়। খরচের ব্যাপারে আজ লাগাম টানুন, বিশেষ করে মন খারাপের দোহাই দিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা বন্ধ করুন। প্রেমের বিষয়ে আজ একটু নমনীয় হোন, সঙ্গী কিন্তু আপনার মনের ভাব বোঝার জন্য দিব্যদৃষ্টি নিয়ে জন্মায়নি।
সিংহ রাশি: জুলাই ২৩-আগস্ট ২২
আজ আপনার রাজার মেজাজ থাকবে একদম চূড়ায়। চালচলন দেখে মনে হবে আপনি রাজপ্রাসাদে হাঁটছেন, যদিও বাস্তবে সেটা হয়তো আপনার অফিসের ছোট কিউবিকল। সহকর্মীদের ওপর রাজত্ব ফলানোর চেষ্টা করলে তারা অলক্ষ্যে মুখ বিকৃত করতে পারে, তাই সাবধান। আর্থিক দিক থেকে আজ বড় ধরনের উন্নতির সম্ভাবনা আছে, তবে শানশওকত দেখাতে গিয়ে সবাইকে ট্রিট দিতে যাবেন না। প্রেমে আজ নাটকীয়তার অভাব হবে না, তবে অতিরিক্ত অহংকার থাকলে ভালোবাসার মানুষটি কিন্তু আজ দূর থেকে বিদায় জানিয়ে দিতে পারে।
কন্যা রাশি: আগস্ট ২৩-সেপ্টেম্বর ২২
আজ আপনার ভেতরের গোয়েন্দা ও পারফেকশনিস্ট ভূত একসঙ্গে জেগে উঠবে। ঘরের প্রতিটা কোণের ধুলা আর সহকর্মীদের রিপোর্টের প্রতিটা বানান ভুল ধরে তাদের জীবন তেজপাতা করে ফেলবেন। কাজের প্রতি এই নিষ্ঠা প্রশংসনীয় হলেও চারপাশের মানুষ আপনাকে এড়িয়ে চলা শুরু করতে পারে। আর্থিক ব্যাপারে পাই-পাই হিসাব রাখা ভালো, তবে বন্ধুদের আড্ডায় পাঁচ টাকার হিসাব নিয়ে জলঘোলা করবেন না। প্রেমে আজ খুঁতখুঁতে স্বভাবটা একটু আলগা করুন; আপনার সঙ্গী কোনো নিখুঁত রোবট নয়, মানুষ!
তুলা রাশি: সেপ্টেম্বর ২৩-অক্টোবর ২২
আজ ৬ নভেম্বরে আপনার প্রধান শত্রু হবে নিজের সিদ্ধান্তহীনতা। দোকানে গিয়ে কোন রঙের জামা বা লাঞ্চে কী খাবেন—তা ভাবতেই অর্ধেক দিন কাবার হয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আজ দুপক্ষের ঝগড়া মেটাতে গিয়ে মধ্যস্থতাকারী হয়ে বিপদে পড়তে পারেন, তাই নিজ দায়িত্বে নিজের কাজটুকু করাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রেমে আজ একটু মিষ্টি ভাব থাকবে, তবে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে তুলনা করার বদঅভ্যাসটা না ছাড়লে বর্তমানটাও অতীত হয়ে যেতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি: অক্টোবর ২৩-নভেম্বর ২১
আজ আপনার রহস্যময় রূপ দেখে পরিচিত মানুষজন কিছুটা তটস্থ থাকবে। সবার চোখ-মুখের অভিব্যক্তি দেখে আপনার মনে হতে পারে যে সবাই মিলে কোনো গভীর ষড়যন্ত্র করছে। কাজের জায়গায় কাউকে সহজে বিশ্বাস করবেন না ঠিকই, কিন্তু অতিরিক্ত সন্দেহের বশে ভালো কোনো সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। টাকা-পয়সার দিকটা আজ মোটামুটি নিরাপদ। প্রেমে আজ দারুণ রোমাঞ্চ আছে, তবে সঙ্গীকে গোয়েন্দা সংস্থার মতো জেরা করা বন্ধ না করলে আজ ঘরে মহাভারত রচে যেতে পারে।
ধনু রাশি: নভেম্বর ২২-ডিসেম্বর ২১
আজ আপনার মন একদমই এক জায়গায় থিতু হতে চাইবে না। অফিসের মিটিং চলাকালীনও আপনার মন ভেসে বেড়াবে ট্রাভেল ব্লগে বা কোনো নির্জন দ্বীপে। বাস্তব জীবন ও কল্পনার এই টানাটানিতে কাজের গতি অনেকটাই কমে যেতে পারে। আর্থিক দিক থেকে আজ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের ভূত চেপে বসতে পারে, সাবধান থাকুন। প্রেমে আজ একটু স্বাধীনতা দাবি করতে পারেন, তবে সঙ্গী যদি বাঁধাস্বরূপ দাঁড়ায়, তবে বিতর্ক না বাড়িয়ে একটু শান্ত থেকে পরিস্থিতি সামাল দিন।
মকর রাশি: ডিসেম্বর ২২-জানুয়ারি ১৯
আজ আপনাকে দেখে মনে হবে পুরো দুনিয়ার বিষণ্নতা আর কাজের বোঝা আপনার কাঁধেই চেপে বসেছে। অতীব গম্ভীর চেহারার কারণে সহকর্মীরা হয়তো আপনার থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখবে। কাজের চাপে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার মানসিকতা পরিহার করুন; মনে রাখবেন স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। টাকা জমানোর স্বভাব আজ আপনাকে আনন্দ দেবে, তবে প্রেমে একটু রোমান্স বাড়াতে কৃপণতা ভুলে ছোটখাটো উপহার দিন, না হলে সঙ্গী অভিমানের পাহাড় বানিয়ে ফেলবে।
কুম্ভ রাশি: জানুয়ারি ২০-ফেব্রুয়ারি ১৮
আজ আপনার চিন্তাভাবনা হবে সম্পূর্ণ নতুন এবং কিছুটা আজব ধাঁচের। পৃথিবীর চেনা ছকগুলো আপনার কাছে বেমানান মনে হবে। অফিসে সবাই যেভাবে কাজ করছে, আপনি ঠিক তার উল্টো নিয়ম বানিয়ে সারপ্রাইজ দেওয়ার চেষ্টা করবেন, যা হিটও হতে পারে আবার ফ্লপও হতে পারে! প্রেমে আজ সঙ্গীকে একটু স্পেস দেওয়া ভালো, তবে এতটাই স্পেস দেবেন না যাতে মাঝে বিশাল এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। বিকেলের দিকে কোনো নতুন শখের পেছনে কিছু টাকা খরচ হতে পারে।
মীন রাশি: ফেব্রুয়ারি ১৯-মার্চ ২০
আজ পুরো দিনটাই আপনার কাটবে দিবাস্বপ্নে। কাজের টেবিলে ফাইল খোলা থাকবে, কিন্তু মন ভেসে বেড়াবে কল্পনার কোনো রূপকথার রাজ্যে। অফিসের বসের ডাক শুনে বাস্তবে ফিরতে হতে পারে, তাই চোখ-কান খোলা রাখা ভালো। আর্থিক লেনদেনে আজ আবেগ পরিহার করুন; কাউকে উপকার করার নামে নিজের মানিব্যাগ খালি করবেন না। প্রেমে আজ রোমান্টিক কল্পনার থেকে বাস্তবতাকে বেশি প্রাধান্য দিন, কারণ কল্পনার রাজপুত্র বা রাজকন্যা বাস্তবে কফি শপে আপনার সঙ্গে বিল অর্ধেক মেটাতে প্রস্তুত নাও হতে পারে!