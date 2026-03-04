গর্ভাবস্থায় রোজা রাখা যাবে কি না

প্রতিবছরের মতো এবারও রোজা শুরু হওয়ার আগে কয়েকজন গর্ভবতী জানতে এলেন, গর্ভাবস্থায় রোজা রাখা যাবে কি না। রোজা শুরুর পর অনেকে আসছেন রোজা রাখার কারণে সৃষ্ট কিছু শারীরিক সমস্যা নিয়ে।
গর্ভবতী নারী রোজা রাখতে পারবেন কি
মুসলমানদের জন্য রোজা অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় একটি বিধান। গর্ভবতী শারীরিক অসুস্থতা বোধ না করলে রোজা রাখতে পারেন। তবে গর্ভকালীন বা প্রসবের পরপরই রোজা রাখার ব্যাপারে কিছু শিথিলতা রয়েছে। রোজা রাখার ক্ষেত্রে খাদ্য, বিশ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলতে হবে।
গর্ভের প্রথম তিন মাস একটি বিশেষ হরমোনের প্রভাবে সাধারণত নারীর ক্ষুধামান্দ্য বা খাবারে অরুচি, বমি বমি ভাব ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। অতিরিক্ত বমির কারণে শরীরে পানিস্বল্পতা বা লবণজাতীয় পদার্থ কমে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে। তাই গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে রোজা রাখতে হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে গর্ভস্থ শিশুর ওজন ক্রমাগত বাড়ে। এ জন্য মাকে সঠিক পরিমাণে খাবার খেতে হয়। সাধারণত গর্ভবতীর সুস্থতার সঙ্গে গর্ভের শিশুর সুস্থতা ওতপ্রোত জড়িত।
রোজায় গর্ভবতীর করণীয়
লেখক: অধ্যাপক এবং স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা বিশেষজ্ঞ, বিভাগীয় প্রধান, কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজ, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
