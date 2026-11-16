আজকের রাশিফল: অনেকের মুখোশ উন্মোচন করবেন, প্রেমে তৃতীয়জনের অনুপ্রবেশ ঘটবে

আজকের রাশিফল: অনেকের মুখোশ উন্মোচন করবেন, প্রেমে তৃতীয়জনের অনুপ্রবেশ ঘটবে
মেষ রাশি (২১ মার্চ – ১৯ এপ্রিল)
আজ আপনার মেজাজ অনেকটা মধ্যপ্রাচ্যের হরমুজ প্রণালীর মতোই উত্তপ্ত থাকতে পারে, যেখানে সামান্য কারণেই বড়সড় বিস্ফোরণের আশঙ্কা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে বসের সঙ্গে তর্কে জড়ানো আর খালি পকেটে কাওরান বাজারে সবজির দাম জিজ্ঞেস করা আজ একই রকমের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে। দিনের শুরুতে আত্মবিশ্বাস বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপির পূর্বাভাসের মতো আকাশচুম্বী থাকলেও, দুপুরের পর পকেটের অবস্থা দেখে তা মিরপুরের টেস্ট ম্যাচে ব্যাটিং ধসের মতো নিচে নেমে যেতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর অভিমান ভাঙাতে গিয়ে আপনাকে তুরস্কের আনতালিয়ায় চলমান কপ-৩১ জলবায়ু সম্মেলনের কূটনীতিকদের চেয়েও বেশি কাঠখড় পোড়াতে হতে পারে।
বৃষ রাশি (২০ এপ্রিল – ২০ মে)
অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের এই সময়ে আজ আপনার সঞ্চয়ের প্রবণতা দেখে স্বয়ং কেন্দ্রীয় ব্যাংকও ঈর্ষান্বিত হতে পারে। শাকসবজির ফলন ভালো হওয়ায় কৃষকেরা দাম না পেলেও, খুচরা বিক্রেতারা আপনার পকেট কাটার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে, তাই বাজারের ব্যাগ হাতে নেওয়ার আগে গ্রহের অবস্থান ভালোমতো বুঝে নিন। অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আজ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মতোই সংবেদনশীল থাকবে, তাই অযথা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক তর্কে না জড়ানোই মঙ্গল। সন্ধ্যায় পুরোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে আড্ডায় বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে এমন সব তত্ত্ব দেবেন যে, জাতিসংঘের সংস্কার নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞরাও আপনার কাছে পরামর্শ চাইতে লজ্জা পাবেন।
মিথুন রাশি (২১ মে – ২০ জুন)
আজ আপনার মস্তিষ্কে তথ্যের আদান-প্রদান এআই প্রযুক্তির চেয়েও দ্রুতগতিতে চলবে, তবে সাবধান, জলবায়ু সম্মেলনে এআই-এর ভুল তথ্য নিয়ে যেমন সতর্কতা জারি করা হয়েছে, আপনার মুখ ফসকে বের হওয়া কথাও তেমনি বিপদ ডেকে আনতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো গুজব বা ভাইরাল ভিডিও দেখে উত্তেজিত হওয়ার আগে নিজের বিবেককে কাজে লাগান, নতুবা সাইবার আইনের খসড়ার মতো জটিল কোনো প্যাঁচে ফেঁসে যেতে পারেন। যাতায়াতের পথে ঢাকার ট্রাফিক জ্যাম আজ আপনাকে ধৈর্যের এমন চরম পরীক্ষায় ফেলবে যে, চাইলে মহাকাশ গবেষণা নিয়েও একটি থিসিস লিখে ফেলতে পারবেন।
কর্কট রাশি (২১ জুন – ২২ জুলাই)
আবেগের বশে আজ কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ আপনার মন আজ গাজার শীতকালীন আবহাওয়ার মতোই আর্দ্র এবং পরিবর্তনশীল। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে মতের অমিল হতে পারে, বিশেষ করে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও বাজারদর নিয়ে আলোচনা শুরু হলে তা পারিবারিক সংসদে উত্তপ্ত বিতর্কে রূপ নিতে পারে। তবে দিনের শেষে কোনো শুভ সংবাদ বা হঠাৎ কিছু অর্থপ্রাপ্তি আপনার শুকিয়ে যাওয়া মানিব্যাগে প্রশান্তির বৃষ্টি নামিয়ে আনবে। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন, বিশেষ করে বাইরের ভাজাপোড়া খাওয়া কমিয়ে দিন, কারণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এখন তরুণদের ডায়াবেটিস নিয়ে নতুন সতর্কতা জারি করেছে।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই – ২২ আগস্ট)
রাজকীয় মেজাজে দিন শুরু করলেও রাস্তায় বেরিয়ে গণপরিবহনের ধাক্কায় আপনার সেই গাম্ভীর্য মুহূর্তেই উবে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্বের গুণাবলি আজ প্রশংসিত হবে, তবে সহকর্মীদের ওপর অযথা খবরদারি করতে গেলে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনের মতো বিদ্রোহের মুখে পড়তে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির অনুপ্রবেশের আশঙ্কা রয়েছে, যা অনেকটা দক্ষিণ চীন সাগরে আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ের মতোই জটিল আকার ধারণ করতে পারে। রাতে ঘুমানোর আগে সারাদিনের খরচের হিসাব মেলাতে গিয়ে আপনার চোখে ঘুমের বদলে আকাশের তারা ভাসতে পারে।
কন্যা রাশি (২৩ আগস্ট – ২২ সেপ্টেম্বর)
নিখুঁতভাবে সবকিছু গুছিয়ে রাখার স্বভাব আজ আপনাকে চরম ভোগান্তিতে ফেলতে পারে, কারণ চারপাশের পরিবেশ আজ এমনই বিশৃঙ্খল যে রুটিন মেনে চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। অফিসের কাজে সামান্য ভুলের কারণে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার রোষানলে পড়তে পারেন, তাই প্রতিটি ফাইল ও ই-মেইল বারবার যাচাই করে নিন। আপনার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দিয়ে আজ আশপাশের মানুষদের মুখোশ উন্মোচন করতে পারবেন, যা দেখে আপনার মনে হবে আপনি যেন কোনো গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান। আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন, কাউকে ধার দিলে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা গঙ্গা চুক্তির নবায়নের মতোই দীর্ঘসূত্রিতায় আটকে যেতে পারে।
তুলা রাশি (২৩ সেপ্টেম্বর – ২২ অক্টোবর)
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে আজ আপনার অবস্থা অনেকটা বিশ্ব মোড়লদের কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মতো হয়ে যাবে। একদিকে পকেটের টান, অন্যদিকে প্রিয়জনের শপিংয়ের আবদার—এই দুইয়ের মাঝে পড়ে আপনার নাভিশ্বাস উঠতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনো দায়িত্ব কাঁধে আসতে পারে, যা সামলাতে আপনাকে সেনাবাহিনীর উচ্চপর্যায়ের রদবদলের মতোই কৌশলী হতে হবে। বিকেলের দিকে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা আড্ডায় অংশ নিলে মন ভালো হয়ে যাবে, তবে সেখানেও দেশের রাজনীতি নিয়ে অতিরিক্ত জ্ঞান বিতরণ করতে যাবেন না।
বৃশ্চিক রাশি (২৩ অক্টোবর – ২১ নভেম্বর)
আজ আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রখর থাকবে, ফলে আশপাশের মানুষের গোপন অভিসন্ধি আপনি আগেই টের পেয়ে যাবেন। শত্রুরা আজ আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও, আপনার কৌশলের কাছে তারা পরাজিত হবে, ঠিক যেমনটি মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করে। ব্যবসায়িক কাজে দূরপাল্লার ভ্রমণের যোগ রয়েছে, তবে যাত্রাপথে মালামাল ও নিজের নিরাপত্তার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকুন, কারণ আজকাল রাস্তায় কুরিয়ার ভ্যানও নিরাপদ নয়। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ রহস্যময়তা বজায় রাখুন, সব কথা সঙ্গীকে বলে দিলে সম্পর্কের আকর্ষণ কমে যেতে পারে।
ধনু রাশি (২২ নভেম্বর – ২১ ডিসেম্বর)
ভ্রমণের নেশা আজ আপনাকে পেয়ে বসতে পারে, কিন্তু পাসপোর্ট আর ভিসার জটিলতা এবং বিমানবন্দরের অব্যবস্থাপনার কথা মনে পড়লে আপনার সেই উৎসাহে ভাটা পড়বে। বিদেশে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা থাকলে দালালদের খপ্পর থেকে সাবধান থাকুন, নতুবা মালয়েশিয়া বা রাশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নাম করে প্রতারণার শিকার হতে পারেন। উচ্চশিক্ষা বা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দিনটি অত্যন্ত শুভ, নতুন কোনো আইডিয়া আপনার ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। সন্ধ্যায় চা-সিঙাড়ার আড্ডায় বন্ধুদের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় দিনটির সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর – ১৯ জানুয়ারি)
কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যাবসায়ের ফল আজ আপনি হাতেনাতে পেতে শুরু করবেন, তবে সাফল্যের আনন্দে আত্মহারা হয়ে অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়াবেন না। কর্মক্ষেত্রে আপনার দায়িত্বশীলতা দেখে কর্তৃপক্ষ মুগ্ধ হলেও বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে এখনই কোনো আশা করবেন না, কারণ প্রতিষ্ঠানগুলো এখন কৃচ্ছ্রসাধনের নীতি অনুসরণ করছে। পারিবারিক কোনো পুরোনো সমস্যার সমাধান আজ আপনার মধ্যস্থতায় হয়ে যেতে পারে, যা আপনাকে পরিবারের সবার কাছে শান্তিদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। হাঁটু বা কোমরের ব্যথায় ভুগতে পারেন, তাই একটানা বসে কাজ না করে মাঝেমধ্যে হাঁটাচলা করুন।
কুম্ভ রাশি (২০ জানুয়ারি – ১৮ ফেব্রুয়ারি)
গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে আজ নতুন কিছু করার তাগিদ অনুভব করবেন, যা দেখে আশপাশের মানুষ আপনাকে কিছুটা পাগল ভাবতে পারে। প্রযুক্তির প্রতি আপনার অতিরিক্ত আসক্তি আজ পরিবারের সদস্যদের বিরক্তির কারণ হতে পারে, তাই মোবাইল স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে বাস্তব পৃথিবীর দিকে তাকান। সামাজিক কোনো কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসা কুড়াবেন, তবে খেয়াল রাখবেন আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে কেউ যেন নিজের আখের গুছিয়ে না নেয়। অপ্রত্যাশিত কোনো উৎস থেকে আজ কিছু অর্থ হাতে আসতে পারে, যা দিয়ে বকেয়া বিলগুলো পরিশোধ করতে পারবেন।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি – ২০ মার্চ)
কল্পনার জগতে ভেসে বেড়ানোর দিন আজ নয়, কারণ বাস্তবতার কঠিন মাটি আপনাকে বারবার টেনে নিচে নামাবে। সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দিনটি দারুণ সম্ভাবনাময়, আপনার কোনো লেখা বা শিল্পকর্ম আজ অনেকের নজর কাড়বে। তবে আর্থিক বিষয়ে আজ চরম উদাসীনতা দেখালে মাসের বাকি দিনগুলো আপনাকে কেবল আলুভর্তা আর ডাল খেয়েই কাটাতে হতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে মনের কথা স্পষ্ট করে বলুন, কারণ ইশারা-ইঙ্গিত বোঝার মতো মানসিক অবস্থা আজ কারোরই নেই।