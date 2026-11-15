আজকের রাশিফল: ঘরে-বাইরে প্রশংসায় ভাসবেন, শখ আর পকেটের টানাপোড়েন চলবে সারাদিন

আজকের রাশিফল: ঘরে-বাইরে প্রশংসায় ভাসবেন, শখ আর পকেটের টানাপোড়েন চলবে সারাদিন
মেষ রাশি (২১ মার্চ – ১৯ এপ্রিল)
মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি বেশ রোমাঞ্চকর ও ঘটনাবহুল হতে চলেছে। মঙ্গলের প্রভাবে আপনার ভেতরে আজ অদম্য এক কর্মশক্তি কাজ করবে, যা দেখে এমন হিম হিম সকালেও অফিসের বস কিছুটা ভড়কে যেতে পারেন। তবে আবেগের বশে অনলাইন শপিং অ্যাপের ‘ফ্ল্যাশ সেল’-এ ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, কারণ মাস শেষের এখনো পনেরো দিন বাকি এবং ক্রেডিট কার্ডের বিলটা কিন্তু মঙ্গল গ্রহ এসে শোধ করে দেবে না। কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায় নতুন কোনো আইডিয়া মাথায় আসতে পারে, তবে তা বাস্তবায়নের আগে পকেটের গভীরতা মেপে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ পুরোনো কোনো অভিমান বরফের মতো গলে যেতে পারে, তবে রেস্তোরাঁয় ডেটে গেলে বিল দেওয়ার সময় ভ্যাট ও সার্ভিস চার্জ দেখে হার্টবিট যেন বেড়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
বৃষ রাশি (২০ এপ্রিল – ২০ মে)
বৃষ রাশির মানুষেরা আজ একটু বেশিই আরামপ্রিয় ও ভোজনরসিক হয়ে উঠবেন। ছুটির দিন হওয়ায় বিছানা ছেড়ে ওঠাটাই আজ আপনার জন্য অলিম্পিকে সোনা জেতার সমান কঠিন কাজ মনে হবে। শুক্রের প্রভাবে আজ সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবারের প্রতি তীব্র আকর্ষণ তৈরি হতে পারে, কিন্তু কাঁচাবাজারে গিয়ে পেঁয়াজ, আলু বা সবজির দাম শুনলে আপনার ক্ষুধা এমনিতেই উবে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক কোনো আলোচনায় আজ আপনার মতামত বেশ গুরুত্ব পাবে এবং মুরুব্বিদের প্রশংসা কুড়াবেন, শুধু চায়ের টেবিলে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক তর্কে জড়িয়ে রক্তচাপ বাড়াবেন না। বিকেলের দিকে কোনো পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে, যা আপনার মনকে ফুরফুরে করে তুলবে।
মিথুন রাশি (২১ মে – ২০ জুন)
মিথুন রাশির জাতকদের আজ কথার ফুলঝুরি ছুটবে, রসবোধ থাকবে তুঙ্গে। বুধের কল্যাণে আপনার যোগাযোগ দক্ষতা আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যে আড্ডায় হয়ে উঠবেন মধ্যমণি। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো ভাইরাল ইস্যু বা ট্রেন্ডিং টপিক নিয়ে মন্তব্য করার আগে অন্তত দুবার ভাবুন, নইলে অকারণে সাইবার বিতর্কে জড়িয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট হতে পারে। অর্থভাগ্য আজ মোটামুটি, পুরোনো কোনো বন্ধুর কাছে পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ার ক্ষীণ আশা দেখা যাচ্ছে, যদিও সেই টাকা হাতে পাওয়ার আগেই মূল্যস্ফীতির কারণে তার ক্রয়ক্ষমতা অর্ধেকে নেমে আসতে পারে। ভ্রমণের ছোটখাটো যোগ রয়েছে, তবে রাস্তার জ্যাম এড়াতে মেট্রোরেল বা বিকল্প পথ বেছে নেওয়াই শ্রেয়।
কর্কট রাশি (২১ জুন – ২২ জুলাই)
কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা আজ একটু বেশিই আবেগপ্রবণ এবং স্মৃতিকাতর থাকবেন। চন্দ্রের প্রভাবে পুরোনো দিনের সোনালী স্মৃতিগুলো আজ মনের জানালায় উঁকি দেবে। সংসারের টুকটাক খরচ সামলাতে গিয়ে আজ আপনার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে পারে, বিশেষ করে মাসের মাঝামাঝি সময়ে বিদ্যুৎ বিল, গ্যাসের বিল আর ইন্টারনেটের হিসাব মেলাতে গিয়ে নিজেকে একজন ঝানু অর্থনীতিবিদ মনে হতে পারে। বিকেলের দিকে প্রিয়জনের সঙ্গে কিছুটা একান্ত সময় কাটালে মন ভালো হয়ে যাবে এবং মানসিক ক্লান্তি দূর হবে, তবে অহেতুক সন্দেহবাতিকতা বা অতীতের কোনো ভুল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে সুন্দর মুহূর্তটা নষ্ট করবেন না।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই – ২২ আগস্ট)
সিংহ রাশির মানুষেরা আজ রাজকীয় মেজাজে এবং আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থাকবেন। সূর্যের তেজে ব্যক্তিত্ব আজ এমনভাবে ঝলমল করবে যে মনে হবে গোটা পৃথিবীটাই আপনার ইশারায় চলছে। কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায়িক কোনো পরিকল্পনায় আজ নতুনত্ব আনতে পারেন, তবে সহকর্মীদের ওপর অযথা খবরদারি করতে গেলে বা বসের মতো আচরণ করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। পকেটের অবস্থা আজ বেশ ভালোই থাকবে, কিন্তু বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বা আভিজাত্য দেখাতে গিয়ে সবাইকে ট্রিট দিতে গেলে মাসের বাকি দিনগুলো আলুভর্তা আর ডাল দিয়ে পার করতে হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি শুভ, তবে অতিরিক্ত তেল-মসলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন।
কন্যা রাশি (২৩ আগস্ট – ২২ সেপ্টেম্বর)
কন্যা রাশির জাতকদের আজ খুঁতখুঁতে স্বভাবটা একটু বেশিই মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। ঘরের আসবাবপত্র নিখুঁতভাবে গোছানো থেকে শুরু করে দেশের জিডিপি কীভাবে বাড়ানো যায়, সবকিছু নিয়েই আজ আপনি গভীর গবেষণায় মগ্ন থাকবেন। কাজের চাপে একটু শারীরিক ক্লান্তি আসতে পারে, তবে আপনার নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন কাজের প্রশংসা আজ সবার মুখে মুখে ফিরবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে আজ বেশ হিসাবি থাকবেন, যা আপনাকে অপ্রয়োজনীয় খরচ থেকে বাঁচাবে। স্বাস্থ্যের প্রতি একটু বিশেষ নজর দিন এবং বাইরের ভাজাপোড়া বা ফাস্টফুড এড়িয়ে চলুন, কারণ বর্তমান সময়ে বেসরকারি হাসপাতালের বিলের চেয়ে ঘরে তৈরি গরম খিচুড়ি অনেক বেশি সাশ্রয়ী এবং স্বাস্থ্যকর।
তুলা রাশি (২৩ সেপ্টেম্বর – ২২ অক্টোবর)
তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি সবক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার দিন। একদিকে মনের শখ-আহ্লাদ আর অন্যদিকে পকেটের সামর্থ্য, এই দুইয়ের মধ্যে সারাদিন এক অদৃশ্য দড়ি টানাটানি চলবে। দাম্পত্য জীবনে বা প্রেমের সম্পর্কে আজ বেশ মধুর সময় কাটবে, জীবনসঙ্গীর কোনো ছোট্ট সারপ্রাইজ বা প্রশংসায় আপনি মুগ্ধ হতে পারেন। তবে শপিং মলে বা অনলাইনে কেনাকাটা করতে গিয়ে কোনটা রাখবেন আর কোনটা নেবেন, এই চিরচেনা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে দোকানি বা ডেলিভারি ম্যানের বিরক্তির কারণ হবেন না যেন। সৃজনশীল কোনো কাজে আজ মন বসতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি (২৩ অক্টোবর – ২১ নভেম্বর)
বৃশ্চিক রাশির মানুষেরা আজ একটু রহস্যময় এবং অন্তর্মুখী আচরণ করবেন। মনের ভেতর অনেক বড় বড় পরিকল্পনা ঘুরপাক খেলেও আপনি তা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না, বরং নীরবে নিজের কাজ গুছিয়ে নেবেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে আজ একটু বাড়তি সতর্ক থাকা জরুরি, কারণ হুট করে কোনো অপ্রত্যাশিত খরচ সামনে চলে আসতে পারে, যেমন স্মার্টফোনের ডিসপ্লে ভেঙে যাওয়া বা গাড়ির টায়ার পাংচার হওয়া। বিকেলের দিকে কোনো সুখবর বা আটকে থাকা কাজের ইতিবাচক ফলাফল পেতে পারেন, যা আপনার সারাদিনের সব ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তা নিমেষেই দূর করে দেবে।
ধনু রাশি (২২ নভেম্বর – ২১ ডিসেম্বর)
ধনু রাশির জাতকদের মনে আজ ভ্রমণের তীব্র নেশা এবং অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্ন জাগবে। ব্যাগ গুছিয়ে অজানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তে মন চাইবে, কিন্তু পরিবহনের ভাড়া, বিমানের টিকিট আর হোটেল খরচের কথা চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়ির ছাদেই ভ্রমণের স্বাদ মেটাতে হতে পারে। বৃহস্পতির প্রভাবে আজ নতুন কিছু শেখার বা পড়ার আগ্রহ বাড়বে, যা ভবিষ্যতে আপনার ক্যারিয়ারে কাজে লাগবে। আড্ডায় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে আজ আপনার প্রাণবন্ত উপস্থিতি ও রসবোধ সবাইকে মুগ্ধ করবে, তবে কাউকে বিনামূল্যে বা না চাইতেই উপদেশ দিতে যাবেন না, কারণ আজকাল উপদেশের চেয়ে নগদ টাকার কদর অনেক বেশি।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর – ১৯ জানুয়ারি)
মকর রাশির জাতক-জাতিকারা আজ ভীষণ কর্মব্যস্ত ও সিরিয়াস থাকবেন। ল্যাপটপ বা স্মার্টফোনের স্ক্রিন থেকে চোখ সরানো আজ আপনার জন্য বেশ কঠিন হয়ে পড়বে, যা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হালকা খুনসুটি হতে পারে। শনির প্রভাবে দায়িত্ববোধ আজ একটু বেশিই থাকবে, যার ফলে নিজের শখের কাজগুলো পিছিয়ে যেতে পারে। আর্থিক বিনিয়োগ বা সঞ্চয়ের জন্য দিনটি শুভ, তবে শেয়ার বাজার বা ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো ঝুঁকিপূর্ণ খাতে পা বাড়ানোর আগে ভালো করে বাজার বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাই করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রাতের দিকে ভালো ঘুমের জন্য মোবাইল ফোন দূরে রাখুন।
কুম্ভ রাশি (২০ জানুয়ারি – ১৮ ফেব্রুয়ারি)
কুম্ভ রাশির মানুষের মাথায় আজ উদ্ভাবনী ও ব্যতিক্রমী সব আইডিয়া কিলবিল করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর এই দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগে নিজেকে কীভাবে আরও আপডেট রাখা যায়, তা নিয়ে আজ আপনি বেশ সিরিয়াস থাকবেন এবং নতুন কোনো স্কিল শেখার পরিকল্পনা করতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতি থেকে শুরু করে পাড়ার চায়ের দোকানের সমীকরণ পর্যন্ত সবকিছুই আপনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে উঠে আসবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ কিছুটা চমক অপেক্ষা করছে, তবে নিজের জেদ বা একগুঁয়েমি ধরে বসে থাকলে সুন্দর কোনো সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি – ২০ মার্চ)
মীন রাশির জাতকদের আজ কল্পনার জগৎটা বেশ রঙিন ও কাব্যিক থাকবে। বাস্তবতার রুক্ষ জমিন আর নিত্যদিনের ব্যস্ততা ছেড়ে আজ আপনি কবিতা, গান বা সিনেমার জগতে ডুবে থাকতে চাইবেন। সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত, যেমন লেখালেখি, ডিজাইন বা সংগীত, তাদের জন্য আজ দারুণ কোনো সুযোগ বা অনুপ্রেরণা আসতে পারে। তবে আকাশকুসুম কল্পনা করতে গিয়ে বা দিবাস্বপ্ন দেখতে গিয়ে বাস্তবের জরুরি কাজগুলো ভুলে যাবেন না, নইলে দিনশেষে অফিসের বসের বা পরিবারের সদস্যদের বকুনি খাওয়ার প্রবল যোগ রয়েছে। আর্থিক লেনদেনে আজ একটু সাবধানতা অবলম্বন করুন।