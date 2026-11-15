কোন দেশের ঝুলিতে সবচেয়ে বেশি মিস ইউনিভার্স খেতাব

কোন দেশের ঝুলিতে সবচেয়ে বেশি মিস ইউনিভার্স খেতাব
ঝলমলে আলোর ঝরনাধারা, নিখুঁত হাঁটার ছন্দ আর বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরের এক মহাযজ্ঞ মিস ইউনিভার্স। ১৯৫২ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকেই সৌন্দর্যের এই বিশ্বমঞ্চ কোটি কোটি মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। তবে এই জমকালো লড়াইয়ে কেবল ব্যক্তিগত সৌন্দর্যই নয়, ফুটে ওঠে দেশ ও মহাদেশের এক অদৃশ্য গৌরবের লড়াইও। কখনো লাতিন আমেরিকার ‘বিউটি ফ্যাক্টরি’খ্যাত দেশগুলোর জয়জয়কার, আবার কখনো এশিয়া বা ইউরোপের চমক। ইতিহাসের পাতায় বিশ্বসুন্দরীর এই রাজমুকুট সবচেয়ে বেশিবার উঠেছে কোন দেশের সুন্দরীদের মাথায়, কিংবা মহাদেশীয় মানচিত্রেই বা কার আধিপত্য সবচেয়ে বেশি; চলুন, পরিসংখ্যানের আয়নায় দেখে নেওয়া যাক বিশ্বসুন্দরীর মুকুট জয়ের সেই রোমাঞ্চকর হিসাব-নিকাশ। সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা আর আত্মবিশ্বাসের আন্তর্জাতিক মঞ্চ ‘মিস ইউনিভার্স’ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যা কোটি কোটি দর্শকের নজর কেড়ে নেয়।
এই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে শীর্ষস্থানটি দখল করে আছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সুন্দরীরা এখন পর্যন্ত রেকর্ড ৯ বার এই মুকুট অর্জন করেছেন।
তালিকার শীর্ষ দেশগুলো একনজরে
তালিকায় শীর্ষে আছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিযোগী ৯ বার বিশ্বসুন্দরীর মুকুট জিতেছেন। সালগুলো ছিল ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬৭, ১৯৮০, ১৯৯৫, ১৯৯৭, ২০১২ ও ২০২২। এর পরেই আছে ভেনেজুয়েলা। দেশটির প্রতিযোগী সাতবার বিশ্বসুন্দরীর মুকুট জিতেছেন। সালগুলো ছিল ১৯৭৯, ১৯৮১, ১৯৮৬, ১৯৯৬, ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১৩। তৃতীয় অবস্থানে আছে পুয়ের্তো রিকো। দেশটিকে প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিযোগীর মাথায় মুকুট উঠেছে পাঁচবার। এর পরেই আছে মেক্সিকো ও ফিলিপাইন। এই দুটি দেশের প্রতিযোগীরা চারবার এই খেতাব পেয়েছেন। এর পরেই আছে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও সুইডেন। দেশগুলোতে তিনবার করে বিশ্বসুন্দরীর খেতাব পেয়েছেন সেই দেশের প্রতিনিধিত্বকারী নারীরা।
কোন মহাদেশ থেকে এসেছে সবচেয়ে বেশি মিস ইউনিভার্স
দেশগুলোর এই জয়যাত্রাকে যদি মহাদেশভিত্তিক ভাগ করা হয়, তবে দেখা যায় ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দিক থেকে কিছু মহাদেশ এই প্রতিযোগিতায় স্পষ্ট আধিপত্য বিস্তার করে আছে। উত্তর আমেরিকা মহাদেশটি মিস ইউনিভার্স খেতাবে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। একাই যুক্তরাষ্ট্র (৯), মেক্সিকো (৪) ও অন্যান্য দেশের সুবাদে এই অঞ্চলের দেশগুলো সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মুকুট নিজেদের করে নিয়েছে। ভেনেজুয়েলার মতো বিউটি পেজেন্ট পাওয়ারহাউস দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে শক্ত অবস্থানে রেখেছে। ভেনেজুয়েলার সাতটি জয় ছাড়াও কলম্বিয়া, ব্রাজিল, চিলি বা পেরুর মতো দেশগুলো এই অঞ্চলকে বিজয়ের দিক থেকে দ্বিতীয় বা কাছাকাছি অবস্থানে নিয়ে এসেছে। ইউরোপের সুইডেন, ফ্রান্স, স্পেন, রাশিয়া, ডেনমার্কসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ নিয়মিতভাবে এই মুকুট জিতেছে। বিশেষ করে সুইডেনের তিনটি ও অন্যান্য দেশের একক জয় মিলিয়ে ইউরোপের অবদান বেশ জোরালো। এশিয়ার ফিলিপাইন (৪) ও ভারতের (৩) দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে এশিয়া মহাদেশ বিশ্বমঞ্চে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। পাশাপাশি থাইল্যান্ড, জাপান ও লেবাননের জয় এই তালিকায় বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার তিনটি জয় (১৯৭৮, ২০১৭, ২০১৯) এবং নামিবিয়া ও বতসোয়ানার বিজয় আফ্রিকার প্রতিনিধিত্ব জোরালো করেছে।
কেন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ঝুলিতে বেশি খেতাব
সার্বিকভাবে বিচার করলে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সবচেয়ে বেশি মিস ইউনিভার্স বিজয়ী হয়েছেন। এই অঞ্চলের দেশগুলোর (যেমন—যুক্তরাষ্ট্র, ভেনেজুয়েলা, মেক্সিকো ও পুয়ের্তো রিকো) বারবার মুকুট জয়ের পেছনে রয়েছে কিছু বিশেষ ও ঐতিহাসিক কারণ। ১৯৫২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতেই মিস ইউনিভার্সের যাত্রা শুরু হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে এটি মার্কিন মালিকানায় পরিচালিত হয়েছে এবং অধিকাংশ আসরই এই অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলে মার্কিন ও লাতিন সংস্কৃতির মানদণ্ড এবং বিচারকদের পছন্দের সঙ্গে প্রতিযোগীরা সহজেই নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছেন। ভেনেজুয়েলা বা লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে সুন্দরী প্রতিযোগিতাকে কেবল শখ নয়, বরং একটি জাতীয় শিল্প ও পেশা হিসেবে দেখা হয়। ভেনেজুয়েলার ‘কুইন্টা মিস ভেনেজুয়েলা’-র মতো বিশ্বখ্যাত একাডেমিগুলোতে ছোটবেলা থেকেই প্রতিযোগীদের হাঁটাচলা, বাচনভঙ্গি, ডায়েট ও ফিটনেসের ওপর নির্মম ও পেশাদার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে অর্থনৈতিক সংকট থাকলেও বিউটি পেজেন্ট জয় করাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নতির একটি বড় সুযোগ হিসেবে দেখা হয়। একটি আন্তর্জাতিক মুকুট জয় করলে রাতারাতি মডেলিং, মিডিয়া ও ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির দরজা খুলে যায়। ক্রিকেট বা ফুটবলের মতো লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে বিউটি পেজেন্ট নিয়ে ব্যাপক উন্মাদনা কাজ করে। বড় বড় করপোরেট স্পনসর, মিডিয়া নেটওয়ার্ক এবং ডিজাইনাররা প্রতিযোগীদের পেছনে বিপুল অর্থ ও সময় বিনিয়োগ করেন, যা তাঁদের আন্তর্জাতিক মঞ্চে সেরাদের সেরা হিসেবে প্রস্তুত করে তোলে।
সার্বিকভাবে বিচার করলে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সবচেয়ে বেশি মিস ইউনিভার্স বিজয়ী হয়েছেন। এরপরই রয়েছে ইউরোপ ও এশিয়ার জয়জয়কার। সৌন্দর্যের এই বৈশ্বিক লড়াইয়ে আমেরিকা মহাদেশের আধিপত্য তাদের সুসংগঠিত প্রস্তুতি ও সংস্কৃতির ফল। কিন্তু সেখানে অন্যান্য মহাদেশের জয়ও প্রমাণ করে যে সৌন্দর্য বা বুদ্ধিমত্তার কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা নেই। এটি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা নারীর শক্তিরই এক অনন্য প্রকাশ।
সূত্র: বিবিসি, দ্য গার্ডিয়ান, ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ