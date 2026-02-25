Ajker Patrika
আজকের রাশিফল: অসম্ভবকে আজ সম্ভব করবেন, ‘না’ বলতে শিখুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আজকের রাশিফল: অসম্ভবকে আজ সম্ভব করবেন, ‘না’ বলতে শিখুন

মেষ

আজ আপনার এনার্জি লেভেল একদম বুর্জ খলিফার উচ্চতায়! অফিসে কোনো বড় প্রজেক্টে আপনার পারফরম্যান্স সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। তবে সাবধানে পা ফেলুন, অতি উৎসাহে বসের চেয়ারে বসে পড়বেন না যেন! জীবনটা আজ সিনেমাটিক হতে পারে। প্রিয়জনকে সারপ্রাইজ দিন। খরচ বাড়তে পারে, কিন্তু সেটা আনন্দের জন্য। বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অন্তত তিনবার লম্বা শ্বাস নিন।

বৃষ

শরীরটা আজ একটু কুঁড়েমি করতে চাইতে পারে। বিছানা আর বালিশ আপনার আজ সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তবে অলসতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে কাজ জমবে পাহাড়ের মতো। রাগের মাথায় কাউকে কিছু বলার আগে আয়নায় নিজের মুখটা একবার দেখে নেবেন, শান্ত মনে কাজ হবে বেশি। পেটের সমস্যার যোগ আছে, রাস্তার ধারের চটপটি আজ না হওয়াই ভালো। বাড়ির বড়দের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটান। আজ ‘না’ বলতে শিখুন, সব আবদার মেটাতে গিয়ে নিজের ক্ষতি করবেন না।

মিথুন

আজ আপনার কথার জাদুতে সবাই কুপোকাত হবে। তবে তর্কে জেতার নেশায় যেন বাড়ির শান্তি নষ্ট না হয়। বিশেষ করে মা-বাবার সঙ্গে ডিবেট করতে গেলে কিন্তু রাতের খাওয়া বন্ধ হতে পারে! ভ্রমণে বাধা আছে, তাই বাইক বা গাড়ি নিয়ে বেশি দূরে না যাওয়াই মঙ্গল। সঙ্গীর সঙ্গে মিষ্টি মনোমালিন্য হতে পারে, যা পরে ভালোবাসায় রূপ নেবে। নতুন কোনো আইডিয়া মাথায় আসতে পারে যা ভবিষ্যতে লাভজনক হবে। কথা কম, কাজ বেশি—এই নীতিতে চলুন।

কর্কট

আজ আপনি যেন রাস্তায় চোখ-কান খোলা রেখে চলেন। ট্রাফিক সিগন্যাল ভাঙার কথা ভাববেন না, পুলিশ মামা ওত পেতে বসে থাকতে পারে! অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কোনো বন্ধুর সাহায্য পেতে পারেন, তবে সেটা ফেরত দেওয়ার পরিকল্পনাটাও আজই সেরে ফেলুন। সৃজনশীল কাজে নতুন কোনো অফার পেতে পারেন। বন্ধুদের পার্টি দিতে গিয়ে মানিব্যাগ যেন হালকা না হয়ে যায়। ড্রাইভিং করার সময় ফোনে কথা বলা একদম বন্ধ রাখুন।

সিংহ

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। আয়নার সামনে আজ একটু বেশি সময় কাটবে। অফিসে আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রশংসিত হবে। তবে পরচর্চা থেকে দূরে থাকুন, কারণ আপনার গোপন কথা আজ অন্যের কানে চলে যেতে পারে। জীবনসঙ্গীর মেজাজ আজ একটু খিটমিটে থাকতে পারে, ঠান্ডা রাখার দায়িত্ব আপনার। পদোন্নতির সুখবর আসতে পারে। অন্যের ওপর হুকুম চালানোর আগে নিজে কাজটা করে উদাহরণ তৈরি করুন।

কন্যা

পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতে পারে এবং আড্ডায় সময়টা বেশ কাটবে। আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, হয়তো লটারিতে ছোটখাটো কিছু পেয়েও যেতে পারেন (আশা কম, তবে নক্ষত্র বলছে!)। প্রিয়জনের মন রক্ষা করতে গিয়ে নিজের পকেট খালি করবেন না। বাইরের ভাজাপোড়া এড়িয়ে চলুন, লিভার আজ একটু বিদ্রোহ করতে পারে। আজ আপনার কোনো পোস্ট ভাইরাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা নয়, শরীর থাকলে তবেই তো বন্ধুত্ব!

তুলা

তুলা মানেই ভারসাম্য, আর আজ সেই ভারসাম্য বজায় রাখাটাই বড় চ্যালেঞ্জ। পরিবার এবং কাজের মধ্যে দড়ি টানাটানি হতে পারে। তবে দিন শেষে রোমান্টিক ডিনার বা প্রিয় মানুষের সঙ্গে চ্যাট আপনার সব ক্লান্তি ধুয়ে দেবে। নতুন কিছু কেনার (হয়তো নতুন ফোন!) পরিকল্পনা করতে পারেন। আজ মনটা একটু উড়ু-উড়ু করতে পারে। অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা ছাড়ুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বৃশ্চিক

জিম বা যোগব্যায়াম করার পরিকল্পনা করছেন অনেক দিন? আজই সেই শুভক্ষণ! শরীরে আজ জং ধরার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপে মাথা গরম হতে পারে, তাই সঙ্গে ঠান্ডা পানি রাখবেন। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার জন্য দিনটি মাঝারি। পরিবারের কারও বিয়ের খবর আসতে পারে। পুরোনো কোনো পাওনাদার আপনার ফোন নম্বর উদ্ধার করে ফেলতে পারে! রাগের মাথায় সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ট্যাটাস দেবেন না।

ধনু

আজ আপনি যা করবেন তাতেই একটা রাজকীয় ছাপ থাকবে। অফিসের ছোটখাটো মিটিংয়ে আপনার বক্তব্য গুরুত্ব পাবে। কিন্তু সাবধানে থাকুন, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস যেন অহংকারে পরিণত না হয়। ব্যবসায়ীরা আজ ভালো লাভের মুখ দেখবেন। বেশি করে পানি খান, ডিহাইড্রেশন হতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে কোনো ভুল বোঝাবুঝি থাকলে আজই মিটিয়ে নিন। ছোটদের সঙ্গে সময় কাটান, মন হালকা হবে।

মকর

ছাত্রছাত্রীদের জন্য আজ দারুণ খবর! যারা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের মনোযোগ আজ তুঙ্গে থাকবে। বড়দের দোয়া নিয়ে কোনো কাজ শুরু করলে সাফল্য নিশ্চিত। অফিসের কলিগরা আজ আপনার ওপর একটু বেশিই নির্ভরশীল হতে পারে, ধৈর্য ধরুন। শান্তিতে দিনটি কাটবে। আজ অযথা কেনাকাটা এড়িয়ে চলাই ভালো। নিজের লক্ষ্য থেকে চোখ সরাবেন না।

কুম্ভ

আজ আপনার সাহস দেখে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাবে! অসম্ভব কাজকেও সম্ভব করে তোলার শক্তি আজ আপনার মধ্যে কাজ করবে। পুরোনো কোনো হারানো জিনিস আজ খুঁজে পেতে পারেন। তবে কেনাকাটা করার সময় একটু হিসাবি হোন, নইলে মাসের শেষে নুন আনতে পান্তা ফুরাবে। পুরোনো কোনো গোপন কথা মনে পড়ে আজ একটু মন খারাপ হতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমবে ভালো। পকেটে খুচরা টাকা রাখুন, দান-ধ্যান করলে ভাগ্য ফিরবে।

মীন

কল্পনার জগতে আজ আপনার বিচরণ থাকবে বেশি। সৃষ্টিশীল কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের জন্য আজ সোনার দিন। নতুন প্রেমের প্রস্তাব আসতে পারে, তবে আগে মানুষটিকে ভালো করে চিনুন। আর্থিক অবস্থা মজবুত থাকবে, তবে ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কোনো প্রিয় মানুষ আজ আপনাকে গিফট বা সারপ্রাইজ দিতে পারে। উন্নতির নতুন রাস্তা খুলে যাবে। স্বপ্ন দেখুন, কিন্তু পা মাটিতে রাখুন।

