আজকের রাশিফল: অদ্ভুত কিছুর প্রেমে পড়বেন, কথার জাদুতে পাথর গলবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ১১: ৫৯
মেষ

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস এতটা তুঙ্গে থাকবে যে মনে হবে মাউন্ট এভারেস্টটা বগলদাবা করে পাড়ার মোড়ে চা খেতে যাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার আইকিউ হঠাৎ আইনস্টাইনকে টপকে যেতে পারে। নতুন প্রজেক্টের অফার আসবে, কিন্তু অতি উৎসাহে বসের টেকো মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন না—চাকরিটা দরকার! সিঙ্গেলদের জীবনে আজ উল্কাপাতের মতো কেউ আছড়ে পড়তে পারে। তবে সাবধান, সেটা প্রেম না কি বিড়ম্বনা, তা বুঝতে সময় নিন। রাস্তায় হাঁটার সময় ফোনের স্ক্রিনে বেশি মন দিলে কোনো ল্যাম্পপোস্ট আপনাকে সজোরে আলিঙ্গন করতে পারে।

বৃষ

আজ আপনার আর্থিক যোগ প্রবল। সেই যে বন্ধুটি আপনার থেকে তিন বছর আগে ‘এক সপ্তাহের জন্য’ ৫০০ টাকা নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিল, আজ তাকে কোনো শপিং মলে বা জিলাপি-শিঙাড়ার দোকানে আবিষ্কার করতে পারেন। আজ বিনম্র নয়, বরং ‘বড় ভাই’ স্টাইলে টাকা আদায় করুন। বাড়িতে আজ সাদা ফুলের গাছ লাগালে শান্তি বজায় থাকবে। প্রতিবেশীর ঝগড়ায় সালিসি করতে যাবেন না, উল্টে দুই পক্ষ মিলে আপনাকে ধোলাই দিতে পারে। বসের সামনে আজ ৩২ পাটি দাঁত বের করে হাসুন, পদোন্নতি না হলেও বকুনি কম খাবেন।

মিথুন

আজ আপনি অফিসে এতই ভদ্র ব্যবহার করবেন যে সহকর্মীরা আড়ালে মিটিং করবে আপনি পদত্যাগ করছেন কি না তা নিয়ে। আইটি আর ব্যাংকিং খাতের ব্যক্তিদের জন্য দিনটি সোনার মতো উজ্জ্বল। তবে অনলাইনে কেনাকাটা করার সময় সাবধান! ৫০০ টাকার জুতা ৫০০০ টাকা দিয়ে অর্ডার করে বসবেন না। ৮০% (বাকি ২০% আপনার বিছানায় গড়াগড়ি খাওয়ার ইচ্ছার কাছে হার মানবে)। পার্টনারকে আজ ইমোশনাল মেসেজ পাঠাতে গিয়ে ভুল করে বসের গ্রুপে পাঠিয়ে দেবেন না।

কর্কট

আপনার ঘরে আজ শান্তির ফল্গুধারা বইবে। আপনার জীবনসঙ্গী আজ আপনার ওপর অস্বাভাবিক খুশি থাকতে পারে—সতর্ক হোন! এর পেছনে হয়তো কোনো দামি গয়না বা লম্বা শপিং লিস্টের নীলনকশা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা আজ বড় কোনো ঝুঁকি নেবেন না। লিভারের প্রতি দয়া দেখান। রাস্তার ধারের তেল-চপ-শিঙাড়া দেখে যদি মনে করেন আপনার পেট লোহার তৈরি, তবে রাতে বাথরুমই হবে আপনার স্থায়ী ঠিকানা। আজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু বেশি সময় দিন, নিজেকে ভালোবাসলে গ্রহরা খুশি হয়।

সিংহ

সূর্যের প্রভাবে আজ আপনার মেজাজ খিটখিটে থাকতে পারে। মনে রাখবেন, আপনি সিংহ হলেও জঙ্গল আপনার জন্য নয়, অফিসটা বসের। কারো ওপর চিৎকার করার আগে ব্যাংক ব্যালেন্স দেখে নিন। কারণ, আজ আপনার চাকরি যাওয়ার একটা মৃদু যোগ আছে। সামাজিক অনুষ্ঠানে আজ আপনিই হবেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। কেউ ধার চাইলে তাকে উল্টে অভাবের ফিরিস্তি শোনান। দরকার হলে চোখে গ্লিসারিন দিয়ে দু-ফোঁটা পানি ফেলুন। গলার যত্ন নিন, বেশি চিৎকার করলে আগামীকাল ইশারায় কথা বলতে হবে।

কন্যা

আজ কন্যারা অদ্ভুত কোনো কিছুর প্রেমে পড়তে পারেন। হতে পারে সেটা পাশের বাড়ির কেউ, অথবা আমাজন থেকে আসা নতুন কোনো ব্লুটুথ স্পিকার। বাড়িতে আজ মেহমান আসতে পারে, তাই দামি খাবারগুলো আগেভাগেই পেটে চালান করে দিন। ত্বকের সমস্যা দেখা দিতে পারে। মেকআপ দিয়ে ব্রণ ঢাকার চেষ্টা না করে একটু পানি বেশি করে খান। আজ আপনার জন্য লটারি কাটার কোনো যোগ নেই, তাই বৃথা আশা করবেন না।

তুলা

চন্দ্র আপনার রাশিতে বসেই আজ আড্ডা মারছে। আপনার কথার জাদু আজ পাথরকেও গলাতে পারে। তুলা রাশির জাতকেরা আজ রিয়েল এস্টেট বা জমি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। তবে উচ্চ রক্তচাপ থাকলে সাবধানে থাকুন, কারও হারানো টাকা ফেরত দিয়ে আজ আপনি মহাপুরুষ হতে পারেন। আজ আপনি যা ধরবেন তাই সোনা হবে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু দয়া করে অন্যের ল্যাপটপ বা আইফোন নিজের মনে করে পকেটে ভরবেন না।

বৃশ্চিক

আজ আপনার রাগ পকেটে তালাবদ্ধ করে রাখুন। তর্কে জিততে গিয়ে আজ নিজের বিপদ ডেকে আনতে পারেন। রাস্তায় গাড়ি বা বাইক চালানোর সময় নিজেকে ‘ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস’-এর হিরো ভাববেন না, ট্রাফিক পুলিশ আপনার জন্য হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে। পার্টনারের স্বাস্থ্যের খবর নিন। আজ তাকে চটিয়ে দিলে ডিনারে আপনার কপালে শুধু কাঁচকলা সেদ্ধ জুটতে পারে। আজ তিতা জাতীয় কিছু খেলে গ্রহের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচবেন।

ধনু

টাকা আসার পথ আজ আপনার জন্য প্রশস্ত। তবে সেই টাকা আসার আগেই খরচ করার প্ল্যান করবেন না। সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে ভাই-বোনের সঙ্গে কুস্তি লড়ার সম্ভাবনা আছে। গায়ের জোর না দেখিয়ে বুদ্ধি খরচ করুন। আজ আপনার প্রেমের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা ১০০%। তবে প্রস্তাব দেওয়ার সময় হবুশাশুড়িকে এড়িয়ে চলুন। বিকেলের দিকে কোনো হারানো জিনিসের সন্ধান পেতে পারেন।

মকর

শনি ও সূর্যের প্রভাবে আজ আপনি কাজের চাপে পিষ্ট হতে পারেন। তবে এই পরিশ্রমের ফল হবে মিষ্টি। পরিবার নিয়ে দূরে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা আজ চূড়ান্ত হতে পারে। হাড়ের জয়েন্টে একটু ব্যথা হতে পারে, তাই ‘বডি বিল্ডার’ সাজার চেষ্টা আজ না করাই ভালো। রাজনীতিতে যুক্ত থাকলে আজ আপনার বড় কোনো পদ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তবে মিষ্টি খাওয়ানোর টাকাটা পকেটেই রাখুন।

কুম্ভ

আজ আপনার মাথায় এমন সব বুদ্ধি আসবে যা শুনলে নাসার বিজ্ঞানীরাও মূর্ছা যেতে পারেন। পড়াশোনা বা গবেষণার কাজে আজ আপনি অপ্রতিরোধ্য। তবে গাড়ি চালানোর সময় স্টিয়ারিংটাকে জীবনসঙ্গীর হাতের মতো আলতো করে ধরুন, জোরে ঝাঁকুনি দিলে এক্সিডেন্ট নিশ্চিত। আজ আপনার হজমশক্তি বেশ ভালো থাকবে, তবে তাই বলে পাথর হজম করার চেষ্টা করবেন না।

মীন

আপনার পকেটে আজ জোয়ার আসবে। মন থাকবে ফুরফুরে। তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের চোটে অফিসের বসকে ‘ভাই’ সম্বোধন করে বসবেন না। শরীর আজ বেশ সায় দেবে, তাই অনেক দিনের জমে থাকা কাজগুলো সেরে ফেলুন। রাস্তায় কোনো বিড়াল দেখলে তাকে একটু আদর বা খাবার দিন। এতে আপনার আজকের দিনটি আরও রঙিন হবে।

