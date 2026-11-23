আজকের রাশিফল: প্রেমে তৃতীয় ব্যক্তির অনুপ্রবেশের আশঙ্কা, গুজবে কান দেবেন না
মেষ রাশি (২১ মার্চ – ১৯ এপ্রিল)
আজ আপনার মনের ভেতর ঠিক বাংলাদেশের শেয়ার বাজার বা ডিএসই সূচকের মতো এক অদ্ভুত অস্থিরতা কাজ করবে। সকালের দিকে প্রচণ্ড এনার্জি নিয়ে ঘুম থেকে উঠলেও, দুপুরের দিকে ঢাকার ট্রাফিক জ্যামের মতোই আপনার সব কাজের গতি থমকে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বসের মেজাজ আজ তুরস্কের আন্তালিয়ায় সদ্য ভেঙে যাওয়া কপ-৩১ জলবায়ু সম্মেলনের মতোই উত্তপ্ত থাকতে পারে, তাই তর্কে না গিয়ে চুপচাপ থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পকেটের অবস্থা খুব একটা সুবিধার নয়, ভ্যাটের চাপে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাসের মতো আপনার মানিব্যাগও আজ দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। তবে বিকেলের দিকে কোনো পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে চা-সিঙ্গারার দাওয়াত পেলে তা লুফে নিতে ভুলবেন না।
বৃষ রাশি (২০ এপ্রিল – ২০ মে)
আজ আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা হবে ঠিক সাভার-আশুলিয়ার পোশাক শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিয়ে চলা দীর্ঘ দরকষাকষির মতো। আপনি সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটবেন, কিন্তু দিনশেষে প্রাপ্য স্বীকৃতিটুকু পেতে গিয়ে দেখবেন মালিকপক্ষ বা আপনার সিনিয়ররা ভিয়েতনামের উদাহরণ টেনে নানান অজুহাত দেখাচ্ছেন। আর্থিক বিষয়ে আজ একটু কৃপণতা দেখানোই ভালো, কারণ নিত্যপণ্যের বাজারের আগুনের মতো আপনার খরচও আজ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়তে পারে। তবে স্বস্তির খবর হলো, স্বর্ণের দাম ভরিপ্রতি দুই লাখ টাকার নিচে নামার মতোই আজ আপনার জীবনে ছোটখাটো কোনো একটা খরচের চাপ কিছুটা কমতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর অভিমান ভাঙাতে গিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের (আইসিজে) রায়ের মতো কোনো চূড়ান্ত ও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না, বরং নরম সুরে কথা বলুন।
মিথুন রাশি (২১ মে – ২০ জুন)
যোগাযোগের দক্ষতায় আজ আপনি শেনজেন সামিটে এক টেবিলে বসা ট্রাম্প, শি চিনপিং এবং পুতিনকেও হার মানাবেন। আপনার কথার জাদুতে আজ এমন সব মানুষের মধ্যেও সমঝোতা হয়ে যেতে পারে, যাদের সম্পর্ক বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপের চেয়েও জটিল। তবে নিজের মুখের লাগাম একটু টেনে ধরা জরুরি, নইলে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে এমন বিপদে পড়বেন যা সামাল দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রির মতো জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে। অফিসে সহকর্মীদের পরচর্চা থেকে দূরে থাকুন, কারণ কে কখন খোলস বদলে সুশীল হয়ে যাবে তা বলা মুশকিল। সন্ধ্যার পর অনলাইনে কেনাকাটা করতে গিয়ে নিজের ডিজিটাল গ্যাপ বা অজ্ঞতার কারণে ভুল পণ্য অর্ডার করে বসতে পারেন।
কর্কট রাশি (২১ জুন – ২২ জুলাই)
আজ আপনার আবেগ এবং সংবেদনশীলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যে, টিভির পর্দায় দেশের অর্থনীতির পিএমআই সূচক বাড়ার খবর শুনেও আপনার চোখে পানি চলে আসতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আজ বেশ ভালো সময় কাটবে, তবে সংসারের বাজেট করতে গিয়ে ৯ শতাংশ মূল্যস্ফীতির হিসাব মেলাতে মাথায় হাত পড়বে। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনো প্রজেক্টের দায়িত্ব পেলে তা গ্রহণ করুন, এটি আপনার ক্যারিয়ারে মার্কিন ডিএফসি বিনিয়োগের মতোই নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। শরীরের প্রতি যত্ন নিন, বিশেষ করে আবহাওয়ার পরিবর্তনের এই সময়ে ঠান্ডা-কাশিকে অবহেলা করবেন না। রাতের বেলা অযথা সোশ্যাল মিডিয়ার গুজবে কান দিয়ে ঘুম হারাম করবেন না।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই – ২২ আগস্ট)
রাজকীয় মেজাজে দিনটি শুরু করতে চাইলেও বাস্তবতার ধাক্কায় আপনাকে বারবার মাটিতে নেমে আসতে হবে। আপনি হয়তো ভাবছেন আজ সবকিছু আপনার ইচ্ছেমতো চলবে, কিন্তু প্রকৃতি এবং আপনার আশেপাশের মানুষ আজ ভারতের জেন-জি আন্দোলনের মতোই আপনার একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে গিয়ে এমন কিছু বলে বসবেন না, যা শুনে সহকর্মীরা আড়ালে হাসাহাসি করে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মোটামুটি শুভ, তবে কোনো বন্ধুকে টাকা ধার দেওয়ার আগে দশবার ভাবুন, কারণ সেই টাকা ফেরত পাওয়া আর রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু হওয়া আজ প্রায় একই রকমের অনিশ্চিত বিষয়। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ ইগো বিসর্জন দিলে দিনটি দারুণ কাটবে।
কন্যা রাশি (২৩ আগস্ট – ২২ সেপ্টেম্বর)
নিখুঁতভাবে সব কাজ করার নেশায় আজ আপনি নিজেকেই নিজে ক্লান্ত করে ফেলবেন। আপনার চারপাশের বিশৃঙ্খলা দেখে আপনার মনে হতে পারে যে, এই পৃথিবীটাকে ঠিক করার দায়িত্ব একমাত্র আপনার কাঁধেই এসে পড়েছে। তবে মনে রাখবেন, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস যেমন জলবায়ু চুক্তি না হওয়ায় হতাশ হয়েও বিজ্ঞানকে অস্বীকার করতে পারেননি, তেমনি আপনিও অন্যের ভুল ধরতে গিয়ে নিজের কাজের মান নষ্ট করবেন না। আজকের দিনে আপনার সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়বে, যা ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক ধাক্কা সামলাতে দারুণ কাজে দেবে। বিকেলের দিকে কোনো পুরনো নথিপত্র বা হারানো জিনিস খুঁজে পেয়ে মন ভালো হয়ে যেতে পারে।
তুলা রাশি (২৩ সেপ্টেম্বর – ২২ অক্টোবর)
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে আজ আপনার অবস্থা ঠিক সেই দরিদ্র মানুষের মতো হবে, যার আয়ের সিংহভাগই পরোক্ষ কর বা ভ্যাটের পেছনে চলে যায়। একদিকে অফিসের কাজের চাপ, অন্যদিকে পরিবারের আবদার—এই দুইয়ের মাঝে পড়ে আপনি নিজেকে চিড়েচ্যাপ্টা মনে করতে পারেন। তবে আপনার সহজাত কূটনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে আজ এমন এক সমস্যার সমাধান করবেন, যা দেখে সবাই অবাক হয়ে যাবে। প্রেমের সম্পর্কে আজ তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হস্তক্ষেপের আশঙ্কা রয়েছে, তাই সঙ্গীকে পর্যাপ্ত সময় দিন। রাতের খাবারে অতিরিক্ত তেল-মসলা এড়িয়ে চলুন, নইলে পেটের পীড়ায় ভুগতে হতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি (২৩ অক্টোবর – ২১ নভেম্বর)
আজ আপনার ভেতরের গোয়েন্দা সত্তাটি প্রবলভাবে জেগে উঠবে এবং আপনি আশপাশের সবার কথার পেছনের রহস্য খুঁজতে ব্যস্ত থাকবেন। কুরিয়ার সার্ভিসের পার্সেল চুরির রহস্য পুলিশ বের করতে না পারলেও, আপনি আজ ঠিকই আপনার সঙ্গীর লুকানো কোনো পরিকল্পনা ধরে ফেলবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা হবে, তবে শত্রুরাও ভেতরে ভেতরে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আজ অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, বিশেষ করে অনলাইন ব্যাংকিং বা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহারের সময় পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখুন। দিনের শেষে কোনো সৃজনশীল কাজে সময় দিলে মানসিক প্রশান্তি পাবেন।
ধনু রাশি (২২ নভেম্বর – ২১ ডিসেম্বর)
ভ্রমণের নেশা আজ আপনাকে পেয়ে বসবে, কিন্তু পকেটের স্বাস্থ্য এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত আপনাকে ঘরের কোণে বসেই বিশ্বভ্রমণের স্বপ্ন দেখতে হবে। বিদেশে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা থাকলে তার কাগজপত্র আজ আরও একবার ভালোভাবে যাচাই করে নিন। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার স্পষ্টবাদিতা কারো কারো মনঃকষ্টের কারণ হতে পারে, তাই সত্য কথা বলার সময় একটু মধুর প্রলেপ দিয়ে বলুন। বিদ্যার্থীদের জন্য দিনটি বেশ শুভ, বিশেষ করে যারা প্রযুক্তি বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে পড়াশোনা করছেন তারা দারুণ কোনো সুখবর পেতে পারেন।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর – ১৯ জানুয়ারি)
কাজের প্রতি আপনার নিষ্ঠা আজ আপনাকে অন্যদের চেয়ে অনেক এগিয়ে রাখবে। আপনি হয়তো ভাবছেন পরিশ্রমের কোনো মূল্য নেই, কিন্তু মনে রাখবেন দেশের কৃষি খাতের মতোই আপনার নীরব প্রচেষ্টা টানা ১৪ মাস ধরে আপনাকে ভেতরে ভেতরে সমৃদ্ধ করছে। আজ কোনো বড় বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাজারের পরিস্থিতি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ আসতে পারে, যেখানে আপনার গম্ভীর স্বভাবের কারণে মানুষ আপনাকে ভুল বুঝতে পারে, তাই মুখে একটু হাসি ধরে রাখার চেষ্টা করুন।
কুম্ভ রাশি (২০ জানুয়ারি – ১৮ ফেব্রুয়ারি)
গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে আজ আপনি এমন কিছু করার কথা ভাববেন, যা শুনে আপনার পরিবারের লোকজন আপনাকে পাগল ভাবতে পারে। সরকারি ভবনের ছাদে সোলার প্যানেল বসানোর উদ্যোগের মতোই আপনার মাথায় আজ পরিবেশবান্ধব বা অভিনব কোনো ব্যবসার আইডিয়া আসতে পারে। বন্ধুদের আড্ডায় আজ আপনি মধ্যমণি হয়ে থাকবেন এবং বিশ্ব রাজনীতি থেকে শুরু করে পাড়ার চায়ের দোকানের গসিপ—সব বিষয়েই আপনার বিশ্লেষণ সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনবে। তবে দিনের শেষে নিজের ব্যক্তিগত কাজগুলো গুছিয়ে রাখতে ভুলবেন না, নইলে আগামীকাল বিপদে পড়তে হবে।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি – ২০ মার্চ)
কল্পনার জগতে ভেসে বেড়ানোর জন্য আজকের দিনটি আদর্শ, কিন্তু বাস্তবতা হলো আপনাকে বাজারের ব্যাগ হাতে নিয়ে কাঁচাবাজারে যেতে হবে এবং সবজির দাম শুনে কল্পনার জগত থেকে ধপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়তে হবে। আজ আপনার মন বেশ উদার থাকবে, তাই অসহায় কাউকে সাহায্য করার সুযোগ পেলে পিছপা হবেন না। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন, তবে নিজের দুর্বলতা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। সন্ধ্যার পর প্রিয় কোনো গান বা বইয়ের মাঝে ডুবে থাকলে সারাদিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে এবং মনের ভেতর এক অনাবিল শান্তি ফিরে আসবে।